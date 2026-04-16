Нашли 20 отличных жилетов на весну и лето — от клоунских до императорских

Чем выше температура, тем выше рукава — такую закономерность заметили во время весенне-летних показов. На Неделях моды SS'26 жилеты появились на подиумах Versace, Acne Studios, Ann Demeulemeester, Etro и Hermes. Намек понят: выяснили, какие сейчас в тренд-топе, и отыскали 20 лучших фэшн-представителей.
Чем больше карманов, тем лучше — нет, мы не цитируем Вассермана, а резюмируем весенне-летнние показы Prada, Saint Laurent и Isabel Marant. На сезон дизайнеры припасли поношенные карго-парки, нейлоновые сафари-сарафаны и мини-юбки в духе строительных поясов. А в MVST отшили удлиненные кожаные жилеты для комбо с расклешенными миди-юбками из хлопка и расслабленными бохо-платьями с цветочным принтом
Ulyana Sergeenko, 180 000 руб.
Кинематографичный жилет из шелковой чесучи с авторским принтом достоен главной роли в «Последнем императоре» Бертолуччи
Кожаный жилет-доломан — гранжевая альтернатива ультрамодным гусарским жакетам. Будем носить в сочетании с пышными готическими юбками в пол и скинни-джинсами в духе инди-слиз
Dolce & Gabbana, Dropp Market, 80 431 руб.
Сразу три тренда подружились в шелковом секси-жилете Dolce & Gabbana: торжественный камербанд, напоминающий фартук силуэт и возможность продемонстрировать нарядное бра (стайлинг-трюк с показов Сhanel, Diesel и Roberto Cavalli!)
Ottolinger, Golden Line, 75 300 руб.
Ворот-стойка прижился не только на пальто и тренчах, но и на жилетах. Наш фаворит — джинсовый с акцентными плечами Ottolinger (на контрасте миксуем с полосатыми пижамными брюками или тихороскошными изо льна!)
Diesel, «Кенгуру», 38 000 руб.
Бунтари Diesel сочинили брутальный гибрид бомбера и байкерской жилетки (из кожи с псевдопотертостями!)
Этой весной локалы Ola Ola спели фэшн-оду клетке и сочинили супрематическое всё — от галстуков до бермудов и жилетов с баской
Ловим от этого жилета из эко-замши отчетливые вайбы средневековой принцессы (и Шрека!)
Консервативные миди-юбки, застегнутые на все пуговицы кардиганы, скромные тартан-жилеты (как в коллекции Lesyanebo!) и стойкий аромат выцветших книжных страниц — новая фэшн-эстетика, пришедшая на смену традиционному преппи-стилю, которую американский Vogue назвал «Литературный шик»
Les Archives, ДЛТ, 28 000 руб.
Кручу, верчу, запутать хочу! На всякий случай предупреждаем — это передняя сторона
Неочевидный мермейдкор в исполнении петербуржцев Autentiments — вязаный жилет-сеть для сочетания с купальниками и летними сетами из хлопкового шитья
Ksubi, «У Красного моста», 21 900 руб.
Кроп-длина всё еще с нами — заверено Versace, Isabel Marant Zimmermann. Носим жилет Ksubi по подиумному канону – с широкими костюмными брюками (а еще лучше — из мужского гардероба!) и полупрозрачными кружевными юбками
Marciano by Guess, Rendez-Vous, 19 700 руб.
Mom, I am a rich man: повторяем культовую цитату Шер как аффирмацию, а чтоб наверняка, примеряем строгий mob-костюм с притаеленным жилетом-халтер Marciano by Guess в сочетании с маскулинными дерби из лакированной кожи
Алые розы, бальзамины и репейники распустились на кашемирово-шелковом жилете Level44
Karl Lagerfeld, BNS club, 18 200 руб.
Фэшн-база петербуржца — легкий стеганый жилет, который незаметно утеплит пальто, защитит от вечерней прохлады летом и запросто поместится в сумку (на случай очередной смены погоды)
Наш ответ псевдоплетеным брюкам Bottega Veneta — вязаный жилет, выполненный в жаккардовой технике вязки с квадратным узором, из новой коллекции Sanchy
Темно-фиолетовый — один из самых актуальных и упрямых цветов, который подчинится лишь тем, кто, как сказала главред журнала L'Etiquette, с уверенностью сможет «носить его легко, спокойно, без лишнего усердия и ни на секунду не усомнится, что на месте фиолетового лучше бы смотрелся синий или красный». Если вы из таких, то добро пожаловать в мир виноградных туник Chloe, аметистовых жакетов Jil Sander и баклажановых жилетов Kolesman
Пополняем коллекцию стейтемент-топов жаккардовым жилетом в восточном стиле от виртуозов Abitu — представляем с шелковыми аладдинами и акцентными бабушами
В порыве фэшн-клоунады (или по случаю сибаритского рейва под русское инди в Кабаре «Шум»!) надеваем инфантильный микро-жилет Solove и в зависимости от настроения дополняем его асимметричной юбкой со шлейфом или шортами-трусами с широким поясом
Без ципао в этом сезоне никуда: в придачу к азиатским платьям и жакетам присматриваемся к аккуратным льняным жилетам Lime (идеальны в тандеме с брюками из той же ткани!)
