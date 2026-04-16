Нашли 20 отличных жилетов на весну и лето — от клоунских до императорских

Чем выше температура, тем выше рукава — такую закономерность заметили во время весенне-летних показов. На Неделях моды SS'26 жилеты появились на подиумах Versace, Acne Studios, Ann Demeulemeester, Etro и Hermes. Намек понят: выяснили, какие сейчас в тренд-топе, и отыскали 20 лучших фэшн-представителей. 

MVST, ДЛТ, 514 500 руб. Чем больше карманов, тем лучше — нет, мы не цитируем Вассермана, а резюмируем весенне-летнние показы Prada, Saint Laurent и

MVST, ДЛТ, 514 500 руб.

Чем больше карманов, тем лучше — нет, мы не цитируем Вассермана, а резюмируем весенне-летнние показы Prada, Saint Laurent и Isabel Marant. На сезон дизайнеры припасли поношенные карго-парки, нейлоновые сафари-сарафаны и мини-юбки в духе строительных поясов. А в MVST отшили удлиненные кожаные жилеты для комбо с расклешенными миди-юбками из хлопка и расслабленными бохо-платьями с цветочным принтом

Ulyana Sergeenko, 180 000 руб. Кинематографичный жилет из шелковой чесучи с авторским принтом достоен главной роли в «Последнем императоре» Бертолуччи

Ulyana Sergeenko, 180 000 руб.

Кинематографичный жилет из шелковой чесучи с авторским принтом достоен главной роли в «Последнем императоре» Бертолуччи

Rudy|Eye, 148 000 руб. Кожаный жилет-доломан — гранжевая альтернатива ультрамодным гусарским жакетам. Будем носить в сочетании с пышными готическими

Rudy|Eye, 148 000 руб.

Кожаный жилет-доломан — гранжевая альтернатива ультрамодным гусарским жакетам. Будем носить в сочетании с пышными готическими юбками в пол и скинни-джинсами в духе инди-слиз

Dolce & Gabbana, Dropp Market, 80 431 руб. Сразу три тренда подружились в шелковом секси-жилете Dolce & Gabbana: торжественный камербанд, напоминающий

Dolce & Gabbana, Dropp Market, 80 431 руб.

Сразу три тренда подружились в шелковом секси-жилете Dolce & Gabbana: торжественный камербанд, напоминающий фартук силуэт и возможность продемонстрировать нарядное бра (стайлинг-трюк с показов Сhanel, Diesel и Roberto Cavalli!)

Ottolinger, Golden Line, 75 300 руб. Ворот-стойка прижился не только на пальто и тренчах, но и на жилетах. Наш фаворит — джинсовый с акцентными

Ottolinger, Golden Line, 75 300 руб.

Ворот-стойка прижился не только на пальто и тренчах, но и на жилетах. Наш фаворит — джинсовый с акцентными плечами Ottolinger (на контрасте миксуем с полосатыми пижамными брюками или тихороскошными изо льна!)

Diesel, «Кенгуру», 38 000 руб. Бунтари Diesel сочинили брутальный гибрид бомбера и байкерской жилетки (из кожи с псевдопотертостями!)

Diesel, «Кенгуру», 38 000 руб.

Бунтари Diesel сочинили брутальный гибрид бомбера и байкерской жилетки (из кожи с псевдопотертостями!)

Ola Ola, 38 000 руб. Этой весной локалы Ola Ola спели фэшн-оду клетке и сочинили супрематическое всё — от галстуков до бермудов и жилетов с баской

Ola Ola, 38 000 руб.

Этой весной локалы Ola Ola спели фэшн-оду клетке и сочинили супрематическое всё — от галстуков до бермудов и жилетов с баской

Sorelle Era, 36 000 руб. Ловим от этого жилета из эко-замши отчетливые вайбы средневековой принцессы (и Шрека!)

Sorelle Era, 36 000 руб.

Ловим от этого жилета из эко-замши отчетливые вайбы средневековой принцессы (и Шрека!)

Lesyanebo, 34 000 руб. Консервативные миди-юбки, застегнутые на все пуговицы кардиганы, скромные тартан-жилеты (как в коллекции Lesyanebo!) и стойкий

Lesyanebo, 34 000 руб.

Консервативные миди-юбки, застегнутые на все пуговицы кардиганы, скромные тартан-жилеты (как в коллекции Lesyanebo!) и стойкий аромат выцветших книжных страниц — новая фэшн-эстетика, пришедшая на смену традиционному преппи-стилю, которую американский Vogue назвал «Литературный шик»

Les Archives, ДЛТ, 28 000 руб. Кручу, верчу, запутать хочу! На всякий случай предупреждаем — это передняя сторона

Les Archives, ДЛТ, 28 000 руб.

Кручу, верчу, запутать хочу! На всякий случай предупреждаем — это передняя сторона

Autentiments, 21 900 руб. Неочевидный мермейдкор в исполнении петербуржцев Autentiments — вязаный жилет-сеть для сочетания с купальниками и летними

Autentiments, 21 900 руб.

Неочевидный мермейдкор в исполнении петербуржцев Autentiments — вязаный жилет-сеть для сочетания с купальниками и летними сетами из хлопкового шитья

Ksubi, «У Красного моста», 21 900 руб. Кроп-длина всё еще с нами — заверено Versace, Isabel Marant Zimmermann. Носим жилет Ksubi по подиумному канону

Ksubi, «У Красного моста», 21 900 руб. 

Кроп-длина всё еще с нами — заверено Versace, Isabel Marant Zimmermann. Носим жилет Ksubi по подиумному канону – с широкими костюмными брюками (а еще лучше — из мужского гардероба!) и полупрозрачными кружевными юбками

Marciano by Guess, Rendez-Vous, 19 700 руб. Mom, I am a rich man: повторяем культовую цитату Шер как аффирмацию, а чтоб наверняка, примеряем строгий

Marciano by Guess, Rendez-Vous, 19 700 руб.

Mom, I am a rich man: повторяем культовую цитату Шер как аффирмацию, а чтоб наверняка, примеряем строгий mob-костюм с притаеленным жилетом-халтер Marciano by Guess в сочетании с маскулинными дерби из лакированной кожи 

Level44, 18 900 руб. Алые розы, бальзамины и репейники распустились на кашемирово-шелковом жилете Level44

Level44, 18 900 руб.

Алые розы, бальзамины и репейники распустились на кашемирово-шелковом жилете Level44

Karl Lagerfeld, BNS club, 18 200 руб. Фэшн-база петербуржца — легкий стеганый жилет, который незаметно утеплит пальто, защитит от вечерней прохлады

Karl Lagerfeld, BNS club, 18 200 руб.

Фэшн-база петербуржца — легкий стеганый жилет, который незаметно утеплит пальто, защитит от вечерней прохлады летом и запросто поместится в сумку (на случай очередной смены погоды)

Sanchy, 17 000 руб. Наш ответ псевдоплетеным брюкам Bottega Veneta — вязаный жилет, выполненный в жаккардовой технике вязки с квадратным узором, из

Sanchy, 17 000 руб.

Наш ответ псевдоплетеным брюкам Bottega Veneta — вязаный жилет, выполненный в жаккардовой технике вязки с квадратным узором, из новой коллекции Sanchy

Kolesman, 13 900 руб. Темно-фиолетовый — один из самых актуальных и упрямых цветов, который подчинится лишь тем, кто, как сказала главред журнала L

Kolesman, 13 900 руб.

Темно-фиолетовый — один из самых актуальных и упрямых цветов, который подчинится лишь тем, кто, как сказала главред журнала L'Etiquette, с уверенностью сможет «носить его легко, спокойно, без лишнего усердия и ни на секунду не усомнится, что на месте фиолетового лучше бы смотрелся синий или красный». Если вы из таких, то добро пожаловать в мир виноградных туник Chloe, аметистовых жакетов Jil Sander и баклажановых жилетов Kolesman

Abitu, 12 000 руб. Пополняем коллекцию стейтемент-топов жаккардовым жилетом в восточном стиле от виртуозов Abitu — представляем с шелковыми аладдинами

Abitu, 12 000 руб.

Пополняем коллекцию стейтемент-топов жаккардовым жилетом в восточном стиле от виртуозов Abitu — представляем с шелковыми аладдинами и акцентными бабушами 

Solove, 8 500 руб. В порыве фэшн-клоунады (или по случаю сибаритского рейва под русское инди в Кабаре «Шум»!) надеваем инфантильный микро-жилет Solove

Solove, 8 500 руб.

В порыве фэшн-клоунады (или по случаю сибаритского рейва под русское инди в Кабаре «Шум»!) надеваем инфантильный микро-жилет Solove и в зависимости от настроения дополняем его асимметричной юбкой со шлейфом или шортами-трусами с широким поясом

Lime, 6 999 руб. Без ципао в этом сезоне никуда: в придачу к азиатским платьям и жакетам присматриваемся к аккуратным льняным жилетам Lime (идеальны в

Lime, 6 999 руб.

Без ципао в этом сезоне никуда: в придачу к азиатским платьям и жакетам присматриваемся к аккуратным льняным жилетам Lime (идеальны в тандеме с брюками из той же ткани!)

