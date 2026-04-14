Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

С бровями, кристаллами и желтыми линзами: выбрали 17 самых модных солнцезащитных очков сезона

Печальные авиаторы, драгоценные спортшик-маски, оправы с бровями и гипертрофированные в стиле 1960-х: проштудировали главные показы сезона SS'26 и отыскали самые актуальные солнцезащитные очки. Рассказываем, где искать и как носить, в материале Собака.ru.

Сhanel, TSUM Collect, 105 000 руб. Две линзы — хорошо, а одна — лучше! Так решили Миучча Прада в Miu Miu, Адриан Аппиолаза в Moschino и Дэниел Ли в

Две линзы — хорошо, а одна — лучше! Так решили Миучча Прада в Miu Miu, Адриан Аппиолаза в Moschino и Дэниел Ли в Burberry. С одобрения гранд-трендсеттеров отправляемся на ресейл-площадки на поиски фэшн-жемчужин. Наш фаворит — почти невидимая маска Chanel из кладовых TSUM Collect

Gucci, «Оптикс Гэллэри», 79 350 руб. Внезапно монобровь выросла на подиумных оправах Chloe и Bottega Veneta. А в Gucci пошли дальше и инкрустировали

Внезапно монобровь выросла на подиумных оправах Chloe и Bottega Veneta. А в Gucci пошли дальше и инкрустировали металлик-дугу кристаллами 

Haffmans & Neumeister, Refaced, 67 600 руб. Если классические авиаторы уже есть, пополняйте коллекцию мармеладной оправой от саксонцев Haffmans

Если классические авиаторы уже есть, пополняйте коллекцию мармеладной оправой от саксонцев Haffmans & Neumeister (фаундеры набивали руку в культовом берлинском бренде очков Mykita!)

Ulyana Sergeenko, 50 000 руб. Если слезы, то только такие

Если слезы, то только такие

Miu Miu, ДЛТ, 49 950 руб. Гигантизм накрыл с головой jewelry-департамент (вспоминаем громоздкие жемчужными ретро-колье Valentino, многоярусные серьги

Гигантизм накрыл с головой jewelry-департамент (вспоминаем громоздкие жемчужными ретро-колье Valentino, многоярусные серьги с кристаллами Givenchy и натуралистичные перстни-улитки Schiaparelli!) и не обошел стороной солнцезащитные очки. Так, главные it-girls — от модели Эльзы Хоск до фаундера бренда Pervert Насти Ножиной — вовсю косплеят кинодив 1960-х: Софи Лорен, Брижит Бардо и Малгожату Браунек в роли Ирены в польском ромкоме «Охота на мух»

Saint Laurent, «Оптикс Гэллэри», 47 900 руб. Это база: в Saint Laurent сочинили универсальную и безвременно актуальную альтернативу трендовым

Это база: в Saint Laurent сочинили универсальную и безвременно актуальную альтернативу трендовым массивным авиаторам. А Юлия Воронова ловко отхватила их в коллекцию собственного салона оптики «Оптикс Гэллэри» — забираем и носим в комбо с винтажными бомберами, джинсами-клеш и сабо на танкетке 

Ottolinger, Golden Line, 39 200 руб. Очки-маска — снова in! С одобрения худруков Loewe Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса миксуем драгоценную спортшик

Очки-маска — снова in! С одобрения худруков Loewe Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса миксуем драгоценную спортшик-оправу Ottolinger с дофаминовыми дождевиками, клетчатыми преппи-платьями и цветочными лонгсливами.

Jacquemus, StudioSlow, 38 990 руб. Идею спонтанного роуд-трипа хором поддержали Valentino, Nina Ricci и Fendi — предложили не убирать далеко оправы с

Идею спонтанного роуд-трипа хором поддержали Valentino, Nina Ricci и Fendi — предложили не убирать далеко оправы с желтыми водительскими линзами (помогают четко видеть в условиях тумана, дымки или слабого освещения!). Не спорим и держим при себе ретро-очки Jacquemus из StudioSlow

Baldinini, No One, 23 490 руб. Итальянцы Baldinini превратили колорболок с подиумов Prada и Moschino в гранд-оправу в духе 1960-х (готовый стайлинг

Итальянцы Baldinini превратили колорболок с подиумов Prada и Moschino в гранд-оправу в духе 1960-х (готовый стайлинг-трюк!)

Ugulwan, Subbota, 33 990 руб. Знакомьтесь, новый фэшн-резидент Subbota — бунтари Ugulwan. Уже успели снабдить кожаными секси-тренчами инфлюенсера

Знакомьтесь, новый фэшн-резидент Subbota — бунтари Ugulwan. Уже успели снабдить кожаными секси-тренчами инфлюенсера Ксению Дукалис и мать Planta Rosa Евгению Павлин, а на этот сезон припасли стейтмент-очки с шипящими змейками на линзах 

Furla, 21 500 руб. Фиолетовый засекли на модных радарах уже несколько сезонов подряд, а судя по коллекциям Ferragamo, Loewe и Jil Sander, он пробудет

Фиолетовый засекли на модных радарах уже несколько сезонов подряд, а судя по коллекциям Ferragamo, Loewe и Jil Sander, он пробудет с нами как минимум до следующей весны. Приноровиться к тренду можно с помощью аксессуаров, например, очков с лиловыми линзами Furla

Eigengrau, 21 000 руб. Немного стритовые, но при этом очень стильные — хай фэшн: пестрой оправе Eigengrau под силу дополнить и черные мокасины, и

Немного стритовые, но при этом очень стильные — хай фэшн: пестрой оправе Eigengrau под силу дополнить и черные мокасины, и маскулинную двойку и летний сарафан из хлопкового шитья. 

«Модель 55HZ — одна из моих самых любимых. Мы взяли за основу классическую форму и дополнили ее яркими оттенками. Плюс: спрятали тайное послание за заушником (загляните и настройтесь на нужную волну!), — рассказала Россана Подлесецкий, фаундер Eigengrau

Сhernim Cherno x Fakoshima, 17 900 руб. Классика, которая всегда с тобой! Фэшн-редактор Леандра Медин выгуливает черные очки хоть с леопардовыми

Классика, которая всегда с тобой! Фэшн-редактор Леандра Медин выгуливает черные очки хоть с леопардовыми пальто, хоть с коктейльными миди-платьями, хоть с бельевыми топами с кружевом. А стилист Катя Табакова и вовсе отказывается от других пар в пользу лаконичной total-black-оправы с прямоугольными линзами

P.Y.E, 17 500 руб. «Кошачий глаз» «кошачьему глазу» рознь: так, виртуозы очков P.Y.E взяли каноничную феминную оправу и снабдили ее техно-вайбом

«Кошачий глаз» «кошачьему глазу» рознь: так, виртуозы очков P.Y.E взяли каноничную феминную оправу и снабдили ее техно-вайбом (читай: замиксовали серый прозрачный ацетат и монолитную линзу в винтажно-коричневом оттенке)

Belle Frog, 10 900 руб. Не готовы к неоново-оранжевым юбкам-брюкам Alaia, куцым двойкам №21 и платьям с гипертрофированными оборками Saint Laurent

Не готовы к неоново-оранжевым юбкам-брюкам Alaia, куцым двойкам №21 и платьям с гипертрофированными оборками Saint Laurent — не проблема. Отрабатывайте тренд за счет акцентной оправы Belle Frog (особенно эффектно будет смотреться с черным монохромом!)

Love Republic, 3 999 руб. Самые модные авиаторы сезона — грустные: заверено очками Louis Vuitton, Amiri и Tokyo James на показах сезона SS'26

Самые модные авиаторы сезона — грустные: заверено очками Louis Vuitton, Amiri и Tokyo James на показах сезона SS'26. Подиумный тренд мгновенно подхватили дизайнеры Love Republic и сочинили массивную оправу, изогнутую как печальная гримаса

Lime, 2 999 руб. Намекаем на членство в бойцовском клубе с помощью розовых линз — прямо как у Тайлера Дёрдена в исполнении Брэда Питта. А в придачу к

Намекаем на членство в бойцовском клубе с помощью розовых линз — прямо как у Тайлера Дёрдена в исполнении Брэда Питта. А в придачу к визуальному «вау» такой оттенок стекол снимает напряжение с глаз и не дает им уставать в течение дня

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: