Куртки-подушки, плащи-кафтаны и свадебные капри: модный дайджест

Свадебный дроп My812 (викторианские платья, драгоценные топы и шелковая фата!), льняная фэшн-ода Lime (от офискорных двоек до сафари-курток!) и гоночные сникеры Homies — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.

My812

Платье My812, 73 000 руб.

Платье My812, 73 000 руб.

Топ My812, 36 700 руб.

Топ My812, 36 700 руб.

Фата My812, 26 300 руб.

Фата My812, 26 300 руб.

Петербургские романтики My812 врываются в wedding-марафон с жаккардовыми комбинациями, хлопковыми миди в викторианском стиле, минималистичными бандо и фактурными платьями из порванного льна. Помимо классических (и не очень) платьев команда отшила сеты из прозрачной ткани с цветочным орнаментом, расшитые стеклярусом топы и корсеты с объемными воланами, которые предлагают замиксовать со свадебными капри с наивными узорами. Не забыли и про аксессуары: в дроп вошли лаконичная фата из шелка, небольшая сумка с объемными бутонами и дутый ободок. 

Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime 

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime 

В центре внимания новой коллекции Lime Studio — лен. В летний офискор забираем маскулинные двойки с костюмным жилетом и широкими брюками (будем носить с лоферами и ультраобъемными тоутами!). Для трендового сафари в духе подиумных луков Celine, Chloe и Isabel Marant примеряем карго-куртку с воротом-стойкой и кулиской. А для спонтанного бракосочетания пригодится расклешенное миди-платье с воротом-халтер и  пышная юбка с цветочной аппликацией (сочетаем с расслабленным топом с U-образным вырезом и остроносыми мюлями!). 

Homies

Homies, 41 000 руб.

Homies, 41 000 руб.

Знакомьтесь, новая пара в коллекции Homies — Scooter. Прототипом стала уже известная модель Screams — кеды сделали высокими, добавили липучку, молнию и тонкие шнурки из кожи (в поддержку тренда на шнурованную обувь, который задали Ann Demeulemeester, Isabel Marant и Valentino в сезоне SS'26!). 

Misa Bags

Сумка Misa Bags, 45 800 руб. 36 640 руб.

Сумка Misa Bags, 45 800 руб. 36 640 руб.

Сумка Misa Bags, 36 500 руб. 19 500 руб.

Сумка Misa Bags, 36 500 руб. 19 500 руб.

Hot news: сегодня до конца дня у сумочных артизанов Misa Bag проходит архивный сейл моделей и оттенков, которые больше не будут повторяться. Cреди них — джинсовый багет Oups, алая почтальонка Posty mini и сливочный тоут Truffle (всё со скидками до 50%!).

У Красного моста

Туфли Ambis, «У Красного моста», 27 900 руб.

Туфли Ambis, «У Красного моста», 27 900 руб.

Среди резидентов пополнение: в Универмаг приехали обувщики Ambis с фанбазой в лице стилиста Олега Горчанина и визажиста Ксюши Голайда (любовь и муза комика Ильи Куруча!). Уже придумали за вас план на выходные: организуем шоппинг-охоту и выстраиваемся в очередь за лакированными лоферами с геометричным мысом, змеиными мэриджейнами на массивном каблуке и панковскими металлик-туфлями. А сразу после наведываемся в Michèle за гибридом кулича и бриоши с ромовой вишней. 

Pampalche

Сумка Pampalche, 10 260 руб.

Сумка Pampalche, 10 260 руб.

Плащ-пыльник Pampalche, 41 900 руб.

Плащ-пыльник Pampalche, 41 900 руб.

Рубрика «нам это надо»: объемный плащ-пыльник с асимметричным воротником и шарфом-галстуком из весенне-летней коллекции Pampalche. Изделие, ставшее центром всей капсулы, вдохновлено финно-угорским женским кафтаном из собрания Российского этнографического музея и создано из архивных тканей Bottega Veneta, Hermès и Dries Van Noten (на один плащ уходит почти 5,5 метров!). Верхнюю одежду команда бренда предлагает миксовать с прямыми брюками из винтажного шелка Сhristian Dior, а в качестве аксессуаров присмотреться к атласному кисету в оттенке миндального пралине и массивным бусам из ясеня (запросто возьмут на себя роль стейтмент-пояса!). 

Novaya

Куртка Novaya, 27 000 руб.

Куртка Novaya, 27 000 руб.

Куртка Novaya, 27 000 руб.

Куртка Novaya, 27 000 руб.

Камбэк недели: в коллекцию Novaya вернулись культовые куртки-подушки. Парка выполнена из мембранной ткани на стеганой подкладке и дополнена множеством карманов, трендовым воротом-стойкой и яркой внутренней отделкой с ультрамодным тартаном. На этом плюсы не заканчиваются: на спине куртки есть карман с ремнем, при помощи которого верхнюю одежду легко превратить в компактную дорожную подушку (можно положить под голову в поезде или самолете, а еще — просто повесить на плечи, как рюкзак!). 

