Куртки-подушки, плащи-кафтаны и свадебные капри: модный дайджест

Свадебный дроп My812 (викторианские платья, драгоценные топы и шелковая фата!), льняная фэшн-ода Lime (от офискорных двоек до сафари-курток!) и гоночные сникеры Homies — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.
My812
Петербургские романтики My812 врываются в wedding-марафон с жаккардовыми комбинациями, хлопковыми миди в викторианском стиле, минималистичными бандо и фактурными платьями из порванного льна. Помимо классических (и не очень) платьев команда отшила сеты из прозрачной ткани с цветочным орнаментом, расшитые стеклярусом топы и корсеты с объемными воланами, которые предлагают замиксовать со свадебными капри с наивными узорами. Не забыли и про аксессуары: в дроп вошли лаконичная фата из шелка, небольшая сумка с объемными бутонами и дутый ободок.
Lime
В центре внимания новой коллекции Lime Studio — лен. В летний офискор забираем маскулинные двойки с костюмным жилетом и широкими брюками (будем носить с лоферами и ультраобъемными тоутами!). Для трендового сафари в духе подиумных луков Celine, Chloe и Isabel Marant примеряем карго-куртку с воротом-стойкой и кулиской. А для спонтанного бракосочетания пригодится расклешенное миди-платье с воротом-халтер и пышная юбка с цветочной аппликацией (сочетаем с расслабленным топом с U-образным вырезом и остроносыми мюлями!).
Homies
Знакомьтесь, новая пара в коллекции Homies — Scooter. Прототипом стала уже известная модель Screams — кеды сделали высокими, добавили липучку, молнию и тонкие шнурки из кожи (в поддержку тренда на шнурованную обувь, который задали Ann Demeulemeester, Isabel Marant и Valentino в сезоне SS'26!).
Misa Bags
Hot news: сегодня до конца дня у сумочных артизанов Misa Bag проходит архивный сейл моделей и оттенков, которые больше не будут повторяться. Cреди них — джинсовый багет Oups, алая почтальонка Posty mini и сливочный тоут Truffle (всё со скидками до 50%!).
У Красного моста
Среди резидентов пополнение: в Универмаг приехали обувщики Ambis с фанбазой в лице стилиста Олега Горчанина и визажиста Ксюши Голайда (любовь и муза комика Ильи Куруча!). Уже придумали за вас план на выходные: организуем шоппинг-охоту и выстраиваемся в очередь за лакированными лоферами с геометричным мысом, змеиными мэриджейнами на массивном каблуке и панковскими металлик-туфлями. А сразу после наведываемся в Michèle за гибридом кулича и бриоши с ромовой вишней.
Pampalche
Рубрика «нам это надо»: объемный плащ-пыльник с асимметричным воротником и шарфом-галстуком из весенне-летней коллекции Pampalche. Изделие, ставшее центром всей капсулы, вдохновлено финно-угорским женским кафтаном из собрания Российского этнографического музея и создано из архивных тканей Bottega Veneta, Hermès и Dries Van Noten (на один плащ уходит почти 5,5 метров!). Верхнюю одежду команда бренда предлагает миксовать с прямыми брюками из винтажного шелка Сhristian Dior, а в качестве аксессуаров присмотреться к атласному кисету в оттенке миндального пралине и массивным бусам из ясеня (запросто возьмут на себя роль стейтмент-пояса!).
Novaya
Камбэк недели: в коллекцию Novaya вернулись культовые куртки-подушки. Парка выполнена из мембранной ткани на стеганой подкладке и дополнена множеством карманов, трендовым воротом-стойкой и яркой внутренней отделкой с ультрамодным тартаном. На этом плюсы не заканчиваются: на спине куртки есть карман с ремнем, при помощи которого верхнюю одежду легко превратить в компактную дорожную подушку (можно положить под голову в поезде или самолете, а еще — просто повесить на плечи, как рюкзак!).
Комментарии (0)