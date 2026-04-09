Аутдорные, жаккардовые и пернатые: нашли 20 вау-плащей на весну

Бежевые тренчи-патриархи нехотя уступают место молодым. Среди главных трендов сезона — клетчатые макинтоши, коконы с воротом-стойкой, аутдорные гибриды плащей и парок, а еще — варианты с заниженной талией, перьями или зебровым принтом. Все они (и не только!) собрались в нашем гиде по самым актуальным и необычным плащам на эту весну. 

Hermes, TSUM Collect, 449 500 руб. Не такой простой, каким кажется! Весь секрет — в деталях: графичном вырезе, еле заметной прострочке-клетке

Не такой простой, каким кажется! Весь секрет — в деталях: графичном вырезе, еле заметной прострочке-клетке, моделирующем фигуру широком поясе и феминном подоле-тюльпане 

Ulyana Sergeenko, 400 000 руб. Задуваем 15 свечей на юбилейном торте Ulyana Sergeenko и в честь праздника облачаемся в триумфально-алый плащ с

Задуваем 15 свечей на юбилейном торте Ulyana Sergeenko и в честь праздника облачаемся в триумфально-алый плащ с капюшоном-косынкой (запросто заменит ледикорное платье в тандеме с босоножками и клатчем в тон!)

Prada, ДЛТ, 200 000 руб. Двойная фэшн-пасхалка и бесплатная идея метод-стайлинга (Энн Хэтэуэй, не благодари!) к выходу второй части культового «Дьявол

Двойная фэшн-пасхалка и бесплатная идея метод-стайлинга (Энн Хэтэуэй, не благодари!) к выходу второй части культового «Дьявол носит Prada» — небесно-голубой (не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый!) плащ от синьоры 

Peserico, «Кашемир и Шелк», 100 857 руб. Важнейший атрибут вернувшегося стиля 2010-х (aka инди-слиз!) — куцый тренч, который, по примеру Кейт Мосс

Важнейший атрибут вернувшегося стиля 2010-х (aka инди-слиз!) — куцый тренч, который, по примеру Кейт Мосс, выгуливаем с мини-юбками, тонкими шарфами и поношенными балетками 

Dorothee Schumacher, «Кенгуру», 92 000 руб. Отказываемся от обычного бежевого тренча в пользу авангардного. Если к айтемам Франкенштейна (как у Viktor

Отказываемся от обычного бежевого тренча в пользу авангардного. Если к айтемам Франкенштейна (как у Viktor & Rolf) пока не готовы, забирайте трансформер Dorothee Schumacher (укорачивается с помощью кнопки на подоле!) с ультраширокими рукавами, который уже одобрили Милла Йовович и Джессика Альба

Principe di Bologna, No One, 91 990 руб. Штирлиц, Зорро или Селезень-супергерой: любой вашей субличности придется в пору черный плащ от итальянцев

Штирлиц, Зорро или Селезень-супергерой: любой вашей субличности придется в пору черный плащ от итальянцев Principe di Bologna

Walk of Shame, 84 900 руб. Не тренч, а готовый стайлинг-трюк: плащ выполнили из ультрапрочного брезента (знаком по туристическим рюкзакам, палаткам и

Не тренч, а готовый стайлинг-трюк: плащ выполнили из ультрапрочного брезента (знаком по туристическим рюкзакам, палаткам и рукавицам сварщиков!), а еще — дополнили акцентным палантином из искусственного меха и тройными шлевками для экспериментов с поясом и посадкой

Autentiments, 55 000 руб. Тренд на заниженную талию добрался не только до твидовых юбок Chanel и платьев-баллонов Сhristian Dior, но и до верхней

Тренд на заниженную талию добрался не только до твидовых юбок Chanel и платьев-баллонов Сhristian Dior, но и до верхней одежды. Среди фэшн-аргументов — подпоясанные широкими шелковыми шарфами атласные плащи Ferragamo и бруталистские укороченные тренчи Autentiments

Apparis, «У Красного моста», 52 900 руб. Носим плащ не с привычным поясом из той же ткани, а с вариантом из кожи в тон. Команда Apparis упростила

Носим плащ не с привычным поясом из той же ткани, а с вариантом из кожи в тон. Команда Apparis упростила задачу и создала уже готовое комбо

Saint Tokyo, 48 100 руб. Тебе меня не узнать, ведь я летучая мышь: знаем, но не можем доказать, что именно этим словам Филлипа Бедросовича подпевали

Тебе меня не узнать, ведь я летучая мышь: знаем, но не можем доказать, что именно этим словам Филлипа Бедросовича подпевали дизайнеры Saint Tokyo, пока придумывали этот плащ 

Eré de toi, 47 900 руб. Без вишневого плаща в следующем (да и в этом тоже!) сезоне никуда: в пользу тренда на Неделях моды FW'26 выступили главные

Без вишневого плаща в следующем (да и в этом тоже!) сезоне никуда: в пользу тренда на Неделях моды FW'26 выступили главные трендсеттеры — от Miu Miu до Carven и Chloe. А локалы Eré de toi опередили фэшн-расписание и отшили айтем из податливой эко-замши еще в прошлом сентябре 

1/Off, Golden Line, 44 200 руб. Просто тренч — хорошо, а плащ со встроенным палантином от апсайкл-энтузиастов из Амстердама 1/Off — лучше!

Просто тренч — хорошо, а плащ со встроенным палантином от апсайкл-энтузиастов из Амстердама 1/Off — лучше!

Ushatava, 39 900 руб. Наш ответ каноничным тартан-тренчам Burberry — минималистичный пыльник Ushatava из японской плащевки с водоотталкивающей

Наш ответ каноничным тартан-тренчам Burberry — минималистичный пыльник Ushatava из японской плащевки с водоотталкивающей пропиткой

Toomatch, «Пассаж», 39 999 руб. Альтернатива аутдорной куртке с кулисками — асимметричный плащ Toomatch (для комбо с ультрамодными ботфортами-чулками

 Альтернатива аутдорной куртке с кулисками — асимметричный плащ Toomatch (для комбо с ультрамодными ботфортами-чулками!)

Belartes, Subbota, 39 900 руб. Что будет если поженить макинтош и придворный камзол? Вопрос риторический — ведь на него уже ответила команда юного

Что будет если поженить макинтош и придворный камзол? Вопрос риторический — ведь на него уже ответила команда юного бренда Belartes, сочинив роскошный плащ из плотного жаккарда (нам это надо!)

Eclata, 32 900 руб. Следом за худруком Schiaparelli Дэниелом Розберри окунаемся в фэшн-орнитологию и приручаем тренч с пернатой пелериной из весенней

Следом за худруком Schiaparelli Дэниелом Розберри окунаемся в фэшн-орнитологию и приручаем тренч с пернатой пелериной из весенней-летней коллекции Eclata

Kolesman, 28 500 руб. Пополняем модный зверинец зебровым плащом Kolesman и носим его по подиумному канону — на примере шоу Chanel и The Attico миксуем

Пополняем модный зверинец зебровым плащом Kolesman и носим его по подиумному канону — на примере шоу Chanel и The Attico миксуем черно-белые полоски с чем-нибудь алым, например, ледикорной двойкой с юбкой-карандашом или платьем ажурной вязки

Urbantiger, 20 990 руб. Аутдор вернулся на подиумы сезона SS'26 — но не один, а при поддержке модной boom-boom-эстетики. Так, в Fendi дополнили

Аутдор вернулся на подиумы сезона SS'26 — но не один, а при поддержке модной boom-boom-эстетики. Так, в Fendi дополнили ветровки меховыми вставками, Simone Rocha замиксовали утилитарные платья-парки с пайеточными митенками, а в Saint Laurent сочинили секси-футляры из полупрозрачного нейлона. Ловим тренд-волну и носим плащ Urbantiger не только с трениками, но и с акцентными юбками, пернатыми боа и нарядными босоножками

Lichi, 17 999 руб. Wedding season is coming: нашли идеальный брайд-тренч на случай непредвиденных погодных обстоятельств, который не только не

Wedding season is coming: нашли идеальный брайд-тренч на случай непредвиденных погодных обстоятельств, который не только не испортит, но и даже украсит праздничный образ  

Lime, 15 999 руб. В Lime придумали плащ не для пользы, а для души — выполненный из тонкого крэш-полиамида, он вряд ли спасет от холода, но точно

В Lime придумали плащ не для пользы, а для души — выполненный из тонкого крэш-полиамида, он вряд ли спасет от холода, но точно пригодится для эффектной многослойности в паре с офискорными платьями-футлярами, пасторальными кроше-сарафанами и даже базовыми трикотажными костюмами 

Maison David, Rendez-Vous, 12 990 руб. Кажется, что это обычный бежевый тренч — приглядитесь повнимательнее: он выполнен из нюдовой эко-кожи

Кажется, что это обычный бежевый тренч — приглядитесь повнимательнее: он выполнен из нюдовой эко-кожи, переливами напоминающей глянцевую плащевку 

Love Republic, 11 999 руб. Всё сошлось: ультрамодный ворот-стойка, холодный бежевый оттенок, не слишком объемный крой и актуальная длина чуть ниже

Всё сошлось: ультрамодный ворот-стойка, холодный бежевый оттенок, не слишком объемный крой и актуальная длина чуть ниже колена (вердикт: забирать срочно!)

