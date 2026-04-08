КНИГОБУК весна-лето 2026: лучшие новые коллекции в мультибрендах День и Ночь, No One, 8Store и Subbota

Апрель: тренды раскрываются как книги! Отдел моды Собака.ru сложил роман-эпопею из всего самого классного и актуального, что приедет в мультибренды Петербурга. Вот ваш гид на сезон: только готическое, авангардное, куртуазное и высокохудожественное (в кожаном переплете!).
День и Ночь
Кожанки, рюши и котики
Тренд: кожаные куртки
Сэнк ю, Демна: после шоу Gucci в трендбуки вернулись кожаные куртки с вайбом бандитского Петербурга. Раздаем бруталистский слэй в гранжевом бомбере R13 и пожившей косухе Petar Petrov: миксуем с хардкорными сапогами инженера, а то и с суровыми брюками-чапсами.
Новый супербренд
Miu Miu — аут, шанхайский кокеткор SHUSHU/TONG — ин! Динамический фэшн-дуэт Люшу Лей и Ютуна Цзяна придумывает ультрафеминные цветочные миди, ажурные жакеты и кроссовки в бантиках, которые обожают Кирстен Данст, Эль Фаннинг и звезда «Горничной» Аманда Сайфред. Наши фавориты — полосатые боди и юбки-рюши, как будто специально созданные для безудержных летних танцев на рейвах K-30.
Лучшая коллекция
Ворквир-деним Maison Mihara Yasuhiro
В «День и Ночь» едет сенсация — редкая линейка сверхтехнологичного ворквира in·stru(men-tal) от японских стритвир-авангардистов Maison Mihara Yasuhiro (авторы знаменитых шанелеходов и клатчей- динозавров!). Выстраиваемся в очередь за водоотталкивающими плащами-макинтошами из саржи, градиентными худи и багги-джинсами идеальной посадки.
Коллаборация сезона
Примеряем яркие кеды из коллаборации итальянских стритвирщиков Magliano (обожают модники в диапазоне от Брэда Питта до Троя Сивана!) и мастеров экообуви Veja (делают сникеры из рисовых отходов и переработанного пластика!). Украшаем обвесами-помпонами (хит сезона!) и выгуливаем хоть на падел, хоть на пинг-понг-корт.
Аксессуар весны
Котокошелек Undercover
Котики — тотемное фэшн-животное Алессандро Микеле, Джонатана Андерсона и культового японского авангардиста Джуна Такахаши в Undercover, снабдившего нас кавайным мяу-обвесом (не просто брелок, а микрокошелек!).
Стейтмент-украшение
Становимся королевой пентаклей в оккультистских перстнях Rick Owens из металла и хрусталя.
Золотой ключик Vetements
Суккуб-моносерьга Enfants Riches Deprimes
Тотал-лук Undercover
No One
Ледикор, замша и металлик
Тренд: ladylike
В No One (Ринашенте северной закалки!) завезли все самое ультрафеминное, приталенное и витальное (как у Энтони Ваккарелло и Хайдера Акерманна!). Платья — только футляры Principe di Bologna, туфли — только остроносые лодочки Le Silla, сумки — только каркасные ретротоуты Gianni Chiarini, дополненные акцентными застежками с пинап-вайбом 1950-х.
Маст-хэв
Гранж рулит, так что смело примеряем нарочито состаренные апсайкл-кеды Enterprise Japan из протертого денима. Кстати, мы уверены, что эти мастера итальянского стритвира во главе с рэперами Sfera Ebbasta и Доменико Формичетти взяли в референсы пожившие куртки и плащи-макинтоши Prada, просто пока не можем это доказать!
Обувь сезона
Кружевные слингбэки Casadei точно зайдут иконе пинапа Сабрине Карпентер — а мы выгуливаем с кружевными ромперами и кожаными бомберами.
It-материал
Трипофобы, аларм: перфорированная кожа спешит к нам в виде замшевых топсайдеров Principe di Bologna — так и представляем в комбо с пестрыми пончо и джинсами-клешами (бохо-шик!).
Сумка-артефакт
Миниатюрные клатчи — аут, объемные металлик-тоуты, как у авторов культовых мэджик-сумок Braccialini (уважает принцесса винтажа Елизавета Гусевская!), — ин!
Тоут-лукошко Dragon Diffusion
Хлое Севиньи в дениме 7 For All Mankind
Готик-лук Principe di Bologna
Subbota
Инди-слиз, олимпийки и питон
Маст-хэв
Весна меху не помеха (заверено Chanel, Bottega Veneta и Kenzo!). Забираем в личную fur-коллекцию пушистый ремень (отработает и в качестве горжетки!) и бомбер с кучерявым воротником от спецов по феминному гранжу Rudy|Eye (уважают и носят фитнес-дива Анастасия Миронова, фэшн-блогер Мария Червоткина и даже суровый ревизорро Елена Летучая!).
Новый супербренд
Мастера индислиза Ugulwan во главе с Гульшан Усмановой снабжают кожаными секси-тренчами инфлюенсера Ксению Дукалис и мать Planta Rosa Евгению Павлин. В этом сезоне готовимся примерять ультрамодные гусарские жакеты, анималистичные брюки и змеиные оправы.
Цвет весны
Пудрово-розовому дождевику Prada предпочитаем пастельный тренч от виртуозов фэнси-кэжуала Fashion Rebels. Косплеим подиумный колорблок и миксуем плащ с шоколадным топом, горчичными блумерсами и высокими перчатками в оттенке авокадо.
Обувь сезона
Пополняем модный бестиарий снейк-ботильонами на танкетке Prõdan от московского обувного гика Марии Продан. Сочетаем хоть с леопардовыми тоутами, хоть с хардкорными тигробрюками.
8Store
Фартуки, кепи и наперстки
Маст-хэв
Наш ответ фабричным передникам Miu Miu, покорившим Эмму Коррин и Лотту Волкову, — авангардные юбки-фартуки от профи тай-дай-принтов Unke, которые уже представляем на суперзвезде петербургского совриска Александре Гарт.
Стейтмент-аксессуар
Ушастые головные уборы — модный маст-хэв 2026 года. Прямо сейчас выгуливаем вельветовые кепи от петербургских шляпников Ochra, а на зиму заранее готовим шерстяные трилби и меховые ушанки.
Украшение сезона
Петербургские ювелиры Анастасия Сергачева и Мария Юдина взяли в референсы напалечники египетских фараонов — получились латунные кольца-наперстки Sergacheva, бросающие вызов обвесам Нефертити.
Стайлинг-трюк
Джинсовый тотал-лук — вау-образ весны по версии модели Эльзы Хоск! Так что смело сочетаем пэчворк-брюки с алым корсетом — все от петербургских апсайкл-гуру денима `Rishi.
