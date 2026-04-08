КНИГОБУК весна-лето 2026: лучшие новые коллекции в мультибрендах День и Ночь, No One, 8Store и Subbota

Апрель: тренды раскрываются как книги! Отдел моды Собака.ru сложил роман-эпопею из всего самого классного и актуального, что приедет в мультибренды Петербурга. Вот ваш гид на сезон: только готическое, авангардное, куртуазное и высокохудожественное (в кожаном переплете!).

День и Ночь

Кожанки, рюши и котики
No One

Ледикор, замша и металлик
Subbota

Инди-слиз, олимпийки и питон
8Store

Фартуки, кепи и наперстки

Тренд: кожаные куртки

Косуха R13, DayNight, 170 528 руб.

Сэнк ю, Демна: после шоу Gucci в трендбуки вернулись кожаные куртки с вайбом бандитского Петербурга. Раздаем бруталистский слэй в гранжевом бомбере R13 и пожившей косухе Petar Petrov: миксуем с хардкорными сапогами инженера, а то и с суровыми брюками-чапсами.

Новый супербренд

Тотал-лук SHUSHU/TONG

Miu Miu — аут, шанхайский кокеткор SHUSHU/TONG — ин! Динамический фэшн-дуэт Люшу Лей и Ютуна Цзяна придумывает ультрафеминные цветочные миди, ажурные жакеты и кроссовки в бантиках, которые обожают Кирстен Данст, Эль Фаннинг и звезда «Горничной» Аманда Сайфред. Наши фавориты — полосатые боди и юбки-рюши, как будто специально созданные для безудержных летних танцев на рейвах K-30.

Лучшая коллекция

Ворквир-деним Maison Mihara Yasuhiro

В «День и Ночь» едет сенсация — редкая линейка сверхтехнологичного ворквира in·stru(men-tal) от японских стритвир-авангардистов Maison Mihara Yasuhiro (авторы знаменитых шанелеходов и клатчей- динозавров!). Выстраиваемся в очередь за водоотталкивающими плащами-макинтошами из саржи, градиентными худи и багги-джинсами идеальной посадки.

Коллаборация сезона

Бимбо-кеды Magliano х Veja, DayNight, 24 800 руб.

Примеряем яркие кеды из коллаборации итальянских стритвирщиков Magliano (обожают модники в диапазоне от Брэда Питта до Троя Сивана!) и мастеров экообуви Veja (делают сникеры из рисовых отходов и переработанного пластика!). Украшаем обвесами-помпонами (хит сезона!) и выгуливаем хоть на падел, хоть на пинг-понг-корт.

Аксессуар весны 

Котокошелек Undercover

Котики — тотемное фэшн-животное Алессандро Микеле, Джонатана Андерсона и культового японского авангардиста Джуна Такахаши в Undercover, снабдившего нас кавайным мяу-обвесом (не просто брелок, а микрокошелек!).

Стейтмент-украшение

Мэджик-кристалл Rick Owens, DayNight, 46 200 руб.

Становимся королевой пентаклей в оккультистских перстнях Rick Owens из металла и хрусталя.

Рубашка Magliano, DayNight, 80 784 руб.

Джинсы Prototypes, DayNight, 71 280 руб.

Золотой ключик Vetements

Крышесносный тоут The Attico, DayNight, 209 264 руб.

Суккуб-моносерьга Enfants Riches Deprimes

Тотал-лук Undercover

Сапоги-баулы Maison Mihara Yasuhiro, DayNight, 77 550 руб.

No One

Ледикор, замша и металлик

Тренд: ladylike

Сумка Gianni Chiarini, No One, 62 990 руб.

Сабо Le Silla, No One, 59 990 руб.

В No One (Ринашенте северной закалки!) завезли все самое ультрафеминное, приталенное и витальное (как у Энтони Ваккарелло и Хайдера Акерманна!). Платья — только футляры Principe di Bologna, туфли — только остроносые лодочки Le Silla, сумки — только каркасные ретротоуты Gianni Chiarini, дополненные акцентными застежками с пинап-вайбом 1950-х.

Маст-хэв

Гранж-кеды Enterprise Japan, No One, 23 490 руб.

Гранж рулит, так что смело примеряем нарочито состаренные апсайкл-кеды Enterprise Japan из протертого денима. Кстати, мы уверены, что эти мастера итальянского стритвира во главе с рэперами Sfera Ebbasta и Доменико Формичетти взяли в референсы пожившие куртки и плащи-макинтоши Prada, просто пока не можем это доказать!

Обувь сезона

Кружевные слингбэки Casadei, No One, 94 490 руб.

Кружевные слингбэки Casadei точно зайдут иконе пинапа Сабрине Карпентер — а мы выгуливаем с кружевными ромперами и кожаными бомберами.

It-материал 

Замшевые подкрадули Principe di Bologna, No One, 24 990 руб.

Трипофобы, аларм: перфорированная кожа спешит к нам в виде замшевых топсайдеров Principe di Bologna — так и представляем в комбо с пестрыми пончо и джинсами-клешами (бохо-шик!).

Сумка-артефакт

Металлик-тоут Braccialini, No One, 36 990 руб.

Миниатюрные клатчи — аут, объемные металлик-тоуты, как у авторов культовых мэджик-сумок Braccialini (уважает принцесса винтажа Елизавета Гусевская!), — ин!

Спортшик-тишотка Etudes Studio, No One, 17 990 руб.

Карго-куртка Parajumpers, No One, 53 490 руб.

Тоут-лукошко Dragon Diffusion

Чиловые бермуды Icon Denim LA, No One, 22 990 руб.

Хлое Севиньи в дениме 7 For All Mankind

Готик-лук Principe di Bologna

Subbota

Инди-слиз, олимпийки и питон

Маст-хэв

Меховой воротник Rudy|Eye, Subbota, 20 000 руб.

Весна меху не помеха (заверено Chanel, Bottega Veneta и Kenzo!). Забираем в личную fur-коллекцию пушистый ремень (отработает и в качестве горжетки!) и бомбер с кучерявым воротником от спецов по феминному гранжу Rudy|Eye (уважают и носят фитнес-дива Анастасия Миронова, фэшн-блогер Мария Червоткина и даже суровый ревизорро Елена Летучая!).

Новый супербренд

Гусарский жакет Ugulwan

Питоновые брюки Ugulwan

Очки-змеи Ugulwan

Мастера индислиза Ugulwan во главе с Гульшан Усмановой снабжают кожаными секси-тренчами инфлюенсера Ксению Дукалис и мать Planta Rosa Евгению Павлин. В этом сезоне готовимся примерять ультрамодные гусарские жакеты, анималистичные брюки и змеиные оправы.

Цвет весны

Пастельный тренч Fashion Rebels, Subbota, 39 900 руб.

Пудрово-розовому дождевику Prada предпочитаем пастельный тренч от виртуозов фэнси-кэжуала Fashion Rebels. Косплеим подиумный колорблок и миксуем плащ с шоколадным топом, горчичными блумерсами и высокими перчатками в оттенке авокадо.

Обувь сезона 

Снейк-ботильоны Prõdan, Subbota, 49 900 руб.

Пополняем модный бестиарий снейк-ботильонами на танкетке Prõdan от московского обувного гика Марии Продан. Сочетаем хоть с леопардовыми тоутами, хоть с хардкорными тигробрюками.

Архитектурное платье «Мемории и Вискеры», Subbota, 43 500 руб.

Бомбер Rudy|Eye

Ретроолимпийка History One, Subbota, 22 500 руб.

8Store

Фартуки, кепи и наперстки

Маст-хэв

Юбка-фартук Unke, 8Store, 8 700 руб.

Художественный дроп Unke

Наш ответ фабричным передникам Miu Miu, покорившим Эмму Коррин и Лотту Волкову, — авангардные юбки-фартуки от профи тай-дай-принтов Unke, которые уже представляем на суперзвезде петербургского совриска Александре Гарт.

Стейтмент-аксессуар 

Кепи Ochra, 8Store, 4 700 руб.

Ушастые головные уборы — модный маст-хэв 2026 года. Прямо сейчас выгуливаем вельветовые кепи от петербургских шляпников Ochra, а на зиму заранее готовим шерстяные трилби и меховые ушанки.

Украшение сезона 

Золотистый наперсток Sergacheva, 8Store, 10 000 руб.

Петербургские ювелиры Анастасия Сергачева и Мария Юдина взяли в референсы напалечники египетских фараонов — получились латунные кольца-наперстки Sergacheva, бросающие вызов обвесам Нефертити.

Стайлинг-трюк

Апсайкл-корсет `Rishi, 8Store, 18 750 руб.

Пэчворк-джинсы `Rishi, 8Store, 20 000 руб.

Джинсовый тотал-лук — вау-образ весны по версии модели Эльзы Хоск! Так что смело сочетаем пэчворк-брюки с алым корсетом — все от петербургских апсайкл-гуру денима `Rishi.

Сумка Tanz Markab, 8Store, 8 500 руб.

Ваби-саби-серьги Sinel', 8Store, 6 700 руб.

Полосатый сет Oda

