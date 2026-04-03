Худи-доломаны, сумки-домики и мешки деда: модный дайджест

Инди-тейлоринг Autentiments x Gorbacheva 88 (кружевные бохо-комбинации и будуаркорные жакеты!), клеткомания Nasspen, модный стартер-пак Карла Лагерфельда в новой коллекции Karl Lagerfeld (кожаные митенки, белый воротничок и парижское ателье в миниатюре!) — и другие главные фэшн-новости недели. 

Autentiments x Gorbacheva 88

Платье Autentiments x Gorbacheva 88, 59 088 руб.

Жакет Autentiments x Gorbacheva 88, 120 088 руб.

Коллаборация недели: главные по феминному тейлорингу Autentiments объединились с Ириной Горбачевой. Совместная коллекция представляет собой симбиоз узнаваемых фэшн-кодов бренда и личного стиля актрисы. Так, фирменный скульптурный крой команда дополнила элементами из инди- и джипси-направлений. Например, архитектурный жакет обзавелся вставками в виде верха от будуаркорного топа с кружевом, поверх брюк надели асимметричную юбку-косынку, атласный платок трансформировали в художественный топ, а поверх кроп-пиджака наслоили ажурную комбинацию в стиле бохо. Основной цвет дропа — глубокий винный оттенок, который делает образы еще более театральными. 

Irnby

Корсет Irnby, 13 990 руб.

Брюки Irnby, 12 990 руб.

Худи-платье Irnby, 16 990 руб.

Хочется гусарский жакет, но колется, что такой есть у каждого второго? Такого точно нет. Настя Миронова сочинила айтем 3в1 в духе трендового доломана — дополнила зипку из футера баской (получилось спортшик-платье!) и съемной деталью в виде двубортной застежки на жакете. Плюс: из весеннего дропа присматриваемся к гранжевым корсетам из денима (для комбо с аутдорными карго!), брюкам-баллонам «Арнольд» (теперь в темно-синем оттенке!) и культовой флиске с ультрамодным воротником-стойкой в новом сливочном цвете. 

Pompa

Платье Pompa, 17 990 руб.

Жакет Pompa, скоро в продаже

Пальто Pompa, 28 490 руб.

В весенней коллекции команда Pompa сделала ставку на идею рационального гардероба вместо трендовых, но быстро теряющих свою актуальность вещей. Для этого дизайнеры отказались от сложного кроя и слишком яркой цветовой палитры в пользу лаконичных силуэтов (от классических двоек и минималистичных платьев-футляров до базовых сетов из денима и трикотажа) и нейтральных оттенков (песочного, темно-синего, кремового, серого и шоколадного). Коллекция, в которой каждая вещь служит не один сезон — результат долгой работы (порой процесс создания сезонного дропа занимает до полутора лет!). 

Karl Lagerfeld

Сумка Karl Lagerfeld

Митенки Karl Lagerfeld

Воротник с галстуком Karl Lagerfeld

Пополняем коллекцию аксессуарных артписов точной сумочной копией парижского ателье Karl Lagerfeld и художественным платком с изображением любующегося видом дизайнера. А при желании и вовсе косплеим Лагерфельда с помощью накладного белого воротничка с галстуком и кожаных митенок (важнейший фэшн-код Карла!). Для корпоративных будней отпуска команда Karl Lagerfeld припасла вместительные рюкзаки (снова in!) и строгие тоуты, а для отпуска  забираем текстильные пляжные шопперы (вам с тропическим пейзажем или мордочкой Шупетт?).

Loomknits

Кардиган Loomknits, 5 190 руб.

Брюки Loomknits, 4 290 руб.

Шорты Loomknits, 3 990 руб.

Большие тренды для самых маленьких — от пасторальных кроше-кардиганов и пижамкорных костюмов до ультрамодных шароваров в горошек и брюк из вельвета — все они в новой коллекции Loomknits. Разгоняем апрельские тучи с помощью разноцветных пятнистых свитеров и дофаминовых курток из кучерявой шерпы в желтом оттенке. Важный бонус: все новинки теперь можно примерить в пространстве легендарного Центрального Детского Магазина в Москве, открытие которого пройдет 9 апреля с 16 до 19 часов. Обещают настоящие чудеса: спектакли и фуршет для взрослых, а для детей — квест по магазину с таинственной картой и подарками. 

Befree

Футболка Befree x Bratz, 1 599 руб.

Брюки Befree x Bratz, 2 599 руб.

В порыве ностальгии выстраиваемся в очередь в Befree: любимый бренд зумеров и поколения альфа заколлабился с Bratz и выдал вау-капсулу в стиле культовых кукол из нулевых. В коллекцию вошли приталенные футболки с принтами, расклешенные джинсы, велюровые треники с низкой посадкой и стейтмент-аксессуары в стиле нулевых (от пластиковых браслетов до массивных цепей с подвеской-сердечком!). 

Nasspen

Кепи Nasspen, 7 400 руб.

Мешок Nasspen, 6 400 руб.

В новой коллекции команда Nasspen укротила главные принты сезона — клетку тартан и разноцветную полоску. В первом отшила ультрамодные кепи (с вайбом дачного пледа!), шопперы и косметички, а во втором — пестрые дедовские мешки (официальное название!).

