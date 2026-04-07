Сумки-раковины, ободки-рябы и неоновые пуанты: фэшн-вишлист отдела моды Собака.ru в апреле

Фэшн-выставки повсюду: в музее Виктории и Альберта в Лондоне гремит ретроспектива Schiaparelli, в бельгийском MoMu показывают коллекционные архивы «Антверпенской шестерки», а Дрис ван Нотен пробует себя в роли куратора — все лето выставляет артписы Кристиана Лакруа и Рей Кавакубо в Палаццо Пизани Моретта на Гранд-канале. Важнейшая премьера 2026 года — юбилейная коллекция модного дома Ulyana Sergeenko (15 лет, совсем большой!), сочиненная в жанре великого музейного каталога. Гранд-кутюрье русской моды Ульяна Сергеенко (петербурженка в анамнезе!) с прустовским пристрастием меморизирует собственные архивы (вам новую итерацию дарк-платья Натальи Водяновой или клатч-минодьер из «Коммуналки» 2015 года?). А еще ловко внедряет фольклорные референсы и ремесленные традиции (маст-хэв — филигранная сумка-курочка!). Мечтаем увидеть все и сразу на Рианне и Наоми Кэмпбелл (бесценные фанаты Ulyana Sergeenko!), а пока загадываем примерить лебединое платье и красно-парадный чапан — само собой, вместе с ободками-рябами.