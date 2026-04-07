Сумки-раковины, ободки-рябы и неоновые пуанты: фэшн-вишлист отдела моды Собака.ru в апреле

Наш роскошный максимум для getready-with-me-роликов в апреле — это неоновые балетки MM6 Maison Margiela, драпированные платья Zimmermann, нишевые мэджик-клатчи Braccialini и высоковольтный кутюр Ulyana Sergeenko (с филигранными сумками-курочками!).
Ulyana Sergeenko
Наш ответ выставке The Antwerp Six — юбилейный кутюр-манифест Ulyana Sergeenko
Фэшн-выставки повсюду: в музее Виктории и Альберта в Лондоне гремит ретроспектива Schiaparelli, в бельгийском MoMu показывают коллекционные архивы «Антверпенской шестерки», а Дрис ван Нотен пробует себя в роли куратора — все лето выставляет артписы Кристиана Лакруа и Рей Кавакубо в Палаццо Пизани Моретта на Гранд-канале. Важнейшая премьера 2026 года — юбилейная коллекция модного дома Ulyana Sergeenko (15 лет, совсем большой!), сочиненная в жанре великого музейного каталога. Гранд-кутюрье русской моды Ульяна Сергеенко (петербурженка в анамнезе!) с прустовским пристрастием меморизирует собственные архивы (вам новую итерацию дарк-платья Натальи Водяновой или клатч-минодьер из «Коммуналки» 2015 года?). А еще ловко внедряет фольклорные референсы и ремесленные традиции (маст-хэв — филигранная сумка-курочка!). Мечтаем увидеть все и сразу на Рианне и Наоми Кэмпбелл (бесценные фанаты Ulyana Sergeenko!), а пока загадываем примерить лебединое платье и красно-парадный чапан — само собой, вместе с ободками-рябами.
Zimmermann
Тотал-лук Zimmermann
Объемные ультрафеминные силуэты — хит 2026 года и неожиданная суперсила австралийских виртуозов бохо-шика Zimmermann, переодевших в драпированные стейтмент-коконы поп-звезду Риту Ору, супермодель Поппи Делевинь и теледиву Опру Уинфри. Этой весной пополняем модный вишлист пастельными вау-образами, достойными выхода на премьеру «Ревизора с продолжением» (15 мая!) от патриарха Александринского театра Валерия Фокина (бросают мощный арт-вызов «Холопам» БДТ!).
MM6 Maison Margiela
Приручаем неонового фэшн-демона в пуантах MM6 Maison Margiela
Фиксируем на подиуме бум дофаминовых оттенков: худрук Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли говорит «да» неоново-оранжевому, Loewe голосует за ярко-зеленый, а Givenchy выкручивает на максимум насыщенность фиолетового. Мы же этой весной примеряем неоново- голубые балетки MM6 Maison Margiela (с фирменным анатомическим мысом!), припасенные для нас в концепт-сторе BeVery (культовый петербургский хаб авангарда!). Миксуем с плиссированными мини-юбками на низкой посадке и полупрозрачными виниловыми клатчами (маст-хэв!) для ультрамодного дэнса под эмбиент дивы русского техно Ishome в рейв-кластере K-30 (11 апреля!).
Coccinelle
Раздаем мермейдкор с тропическими сумками-раковинами Coccinelle
Манифестируем новую прайм-эру мермейдкора — с нами солидарны Матье Блази (отшивает костюмы из перламутровой чешуи!), Джонатан Андерсон (переобувает в туфли-кувшинки!) и итальянские ремесленники Coccinelle, создавшие арочные тоуты в виде морских раковин (модный трибьют японкам-ама — виртуозным ловцам жемчуга!). Готовимся сочетать с лазурными жакетами и перламутровыми лодочками, а также украшать сумки обвесами-гребешками — в таком луке бодро семеним на гурмэ-бранч в топовый ресторан «Лодочная станция» на Петровской косе (с лучшим видом на Малую Невку!).
NO ONE
Океанический олдмани-шик уже в NO ONE
Лен — кашемир лета: с этим солидарны японские авангардисты Commes des Garçons и итальянские гуру кэжуал-костюмов Seventy во главе с гранд-фабрикантом Серхио Тегоном, которые отшили для нас безупречные white-tie-палаццо (уже в мультибрендовом бутике NO ONE!). Без колебаний чередуем их с алыми льняными двойками от апеннинских фэшн-тяжеловесов Principe di Bologna и дополняем замшевыми интречато-тоутами Gianni Chiarini (альтернатива — ара-клатч от виртуозов крейзи-сумок Braccialini!). В эндшпиле получаем мегачилловый лук как для велнес-ретрита в нордической «Скандинавии», так и для гастро-сиесты в новейшем ресторане Bergamot (флагманский проект команды Crevette!).
ВАЖНО! Флорентийские минималисты Gianni Chiarini снабдили замшевый тоут складными углами: раз — и получается объемное интречато-хобо
DIEGO M
Высоковольтные стейтмент-бомберы найдены в DIEGO M
Без могучей кожанки этой весной никуда — доказано кинолегендой Шарлоттой Генсбур, фэшн-дивой Роузи Хантингтон-Уайтли и кей-поп-айдолом Wooyoung. Образцовый вариант (из мягкой кожи наппа!) создал итальянский семейный дизайн-дуэт Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли в DIEGO M. Без лишних предисловий надеваем бомбер вместе с мощными перчатками-крагами, кружевными блумерсами и остроносыми слингбэками, а затем бодро семеним в KGallery на выставку совриска 1960-х (с графикой Пабло Пикассо!).
Falconeri
Косплеим Кэролин Бессетт-Кеннеди в кашемировых олдмани-джемперах Falconeri, сочиненных итальянскими гуру трикотажа из сверхмягкой монгольской пряжи. Миксуем с джинсовыми брюками-трубами и остроносыми лодочками — вот он, безупречный лук для гурмэ-бранча в новейшем зале «Гостиная» на втором этаже «Перемены» (с коллекцией совриска Сергея Лимонова и лучшим видом на крейсер «Аврора»!).
Maag
Массивные стейтмент-серьги — модная база по версии Энтони Ваккарелло, Луиз Троттер и супермассмаркета MAAG (уважают гранд-стилисты Миша и Китти, Александр Рогов и Олег Горчанин!), украсившего грандиозные серьги в виде моллюсков-пилигримов контрастным диском в остромодном ментоловом оттенке (по канону подиумного колорблока планируем сочетать с фиолетовыми авиаторами!).
Streetbeat
Готовимся к паделу правильно — в чилловых кроссовках Streetbeat
Большой теннис — аут, падел — ин (заменил фэшн-инфлюенсерам йогу и кофебранчи)! Сверхмодный лайфстайл-спорт уважают икона R&B Шакира и поп-дива Джей Ло, а в России — легенда глянца, экс-главред Vogue и дипломированный коргивед Ксения Соловьева. Оттачиваем вибору и чикиту только в лучшей фэшн-экипировке — в технологичных ретрокроссовках Paddle из микрофибры (отвечает за сверхпрочность и комфорт!), созданных специально для нас спортшик-хабом Street Beat (нордический «Декатлон»!). Дополняем сникеры белоснежными олимпийками и плиссированными мини — готово, вы великолепны!
The names
Гротескные рукава-буфы — важнейший ингредиент вау-лука по версии Энтони Ваккарелло в Saint Laurent, Максимилиана Дэвиса в Ferragamo и московских мастеров пинап-шика The Names во главе с дивой танго Жанной Крыловой (их живописные футляры и кейпы с восторгом носят поп-икона Mona и фэшн-инфлюенсер Инна Комбарова!). Наш фаворит — асимметричное dollcore-платье, идеальное в дуэте с яркими peep-toe-туфлями для похода на премьеру «Хороводов» Мариинского театра.
Doucal's
Ходим 10 тысяч шагов красиво — в спортшик-кедах Doucal’s из овечьей наппы, которые потомственные обувщики снабдили мягкой стелькой (для идеальных прыжков за смэшами и форхендами!) и сверхпрочной шнуровкой (к — комфорт!).
Geox
Практикуем нишевость в ультрамариновых ретрокедах Geox
Вот он, главный фэшн-камбэк 2026 года — кобальтовый оттенок, покоривший Алессандро Микеле, Луиз Троттер и мастеровитых сапожников Geox во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато (авторы знаменитых сверхудобных колодок для бесконечного хайкинга!). Этой весной приготовили для нас замшевые ретросникеры в каноничной колористике патриарха совриска Ива Кляйна: берем в модные референсы лучшие спортшик-выходы Марти Маузера (великолепного!) и комбинируем с поло-футболками и белоснежными тэнк-топами (для самых эффектных матч-пойнтов на новоголландском пинг-понг-корте!).
