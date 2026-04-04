Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

КНИГОБУК весна-лето 2026: лучшие новые коллекции в мультибрендах Rendez-Vous, Кенгуру, Very и «У Красного моста»

Апрель: тренды раскрываются как книги! Отдел моды Собака.ru сложил роман-эпопею из всего самого классного и актуального, что приедет в мультибренды Петербурга. Вот ваш гид на сезон: только готическое, авангардное, куртуазное и высокохудожественное (в кожаном переплете!). 

Кенгуру

Полоска, косынки и обувь-желе
Very

Очки-маски, гранж и металлик
У Красного моста

Цветы, неон и невидимые вьетнамки
Rendez-Vous

Бохо-ремни, вау-лоферы и деним

Кенгуру

Полоска, косынки и обувь-желе

Тренд: полоска

Полосатая эклектика MSGM

Пинстрайп-лонг MSGM

В этом сезоне полоска повсюду — лучшая найдена у итальянских гуру колорблока и фэшн-эклектики MSGM (уже в «Кенгуру»!). По подиумному канону сочетаем сразу два вида полоски: поверх тельняшки надеваем офискорную пинстрайп-рубашку.

Маст-хэв

Плащ Yves Salomon, «Кенгуру», 212 000 руб.

Без клетчатой верхней одежды весной никуда — заверено куртками Yves Salomon. Когда-то на производстве русского эмигранта скорняка Григория Саломона отшивались шубы для Christian Dior и Prada, а теперь — безупречные тартан-пальто с кожаным воротником для ультрамодных корги-прогулок. Выкручиваем королевский шик на максимум: по-виндздорски сочетаем с вельветовыми брюками и резиновыми сапогами.

Стайлинг-трюк

Платок Lanvin, «Кенгуру», 20 999 руб.

Практикуемся в завязывании косынок — носим в роли тюрбана либо Y2K-банданы. Наш фаворит — фуляр Lanvin, украшенный историческим лого (в главных ролях — мать-основательница модного дома Жанна Ланвен с дочерью Мари Бланш!).

Лучшая коллекция

Куртка Ksubi, «Кенгуру», 29 999 руб.

Джерси Ksubi

Стритвир от сиднейских серферов Ksubi уважают Трэвис Скотт, Кендалл Дженнер и A$AP Rocky. Этой весной команда представила кроп-жакеты из денима, багги-джинсы с необработанным поясом и остромодные футбольные джерси.

Новый супербренд

Жакет Federica Tosi, «Кенгуру», 69 000 руб.

В «Кенгуру» едет безупречный итальянский ледикор Federica Tosi, чьи точеные блейзеры и мегауютные пальто с восторгом носят титулованные фэшн-дивы Кьяра Ферраньи и Роузи Хантингтон-Уайтли. Мы же делаем книксен пудровому костюму из двубортного жакета и приталенных бермуд — в таком хоть в Михайловский театр, хоть на Каннскую кинодорожку.

Лучший российский бренд

Цветочные драпировки Roses & Lace

Наш ответ платьям-клумбам Zimmermann — феминные flowercore-наряды Roses & Lace. Фаундер бренда Мария Зотова сначала переодела в цветочные сеты из трикотажа и джинсовые костюмы с бутонами женщину-праздник Викторию Шелягову и кинозвезду Елизавету Базыкину, а для нас припасла драпированные платья в оборках, сарафаны с вайбом 1950-х и ультрахитовые корсеты с асимметричными басками.

Обувь сезона

Желейные вьетнамки Melissa, «Кенгуру», 10 999 руб.

Лучшая обувь — прозрачная! За самыми классными невидимками идем к бразильцам Melissa, которых мы знаем по знаменитым резным клогaм и туфлям Золушки из коллаборации с Y/Project. На это лето приготовили вьетнамки на каблуке в нежно-розовом оттенке (практикуем бимбо-стоицизм красиво!).

Сникеры-далматины Diesel, «Кенгуру», 23 999 руб.

Пушистая сумка Yves Salomon, «Кенгуру», 65 000 руб.

Алые мэриджейны Dorothee Shumacher, «Кенгуру», 65 000 руб.

Very

Очки-маски, гранж и металлик

Тренд: стейтмент-серьги

Серьги-завитки Hugo Kreit, Golden Line, 67 700 руб.

По примеру Chloe, Versace и Coperni говорим «да» фантазийным гранд-серьгам. Наш выбор — массивные завитки от парижского jewelry-авангардиста Hugo Kreit (фаундер Хьюго Крейт прошел путь от организатора показов Hermès, Dior и Jacquemus до дизайнера украшений Nina Ricci и собственной марки с фанбазой во главе с Дуа Липой и Doja Cat!).

Маст-хэв

Очки-маска Ottolinger, Golden Line, 39 200 руб.

В Петербург едут инкрустированные кристаллами очки-маска Ottolinger — с одобрения худруков Loewe Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса миксуем драгоценную спортшик-оправу с дофаминовыми дождевиками, клетчатыми преппи-платьями и цветочными лонгсливами.

Новый супербренд

Металлик-мюли Marsell, Golden Line, 89 300 руб.

В Very возвращаются легендарные итальянские обувщики Marsell (делали гранжевые гриндерсы и кожаные тапки из вишлиста Александра Рогова и Ксении Шипиловой еще до того, как это стало мейнстримом!). Этой весной приготовили для нас металлик-мюли на миниатюрном каблуке (будем грациозно цокать по новоголландской «Бутылке»).

Лучшая коллекция

Тотал-лук Giuseppe di Morabito

Носим все и сразу из новой коллекции мастеров диско-шика Giuseppe di Morabito: от сверкающих платьев-сеток (выполнены в южноитальянской технике вязания крючком!) до фарфоровых бюстье (уже примерила поп-дива Сабрина Карпентер!).

Обувь сезона

Пятипалые кроссовки Coperni, Golden Line, 79 500 руб.

По примеру фэшн-редактора нашего сердца Леандры Медин примеряем пятипалые сникеры Coperni (для модного левел-апа базовых джинсов и винтажных ветровок!).

Украшение весны

Бум-бум-колье Ottolinger, Golden Line, 37 800 руб.

Берлинские фэшн-деконструктивисты Ottolinger сбили спесь с помпезного boom-boom-ожерелья и размазали по солидному кристаллу ультрамариновый слайм.

Панк-платье Ottolinger, Golden Line, 63 000 руб.

Псевдопоношенные джинсы Ksubi, Golden Line, 35 700 руб.

Будуаркорная футболка Giuseppe di Morabito, Golden Line, 79 900 руб.

Сумка Heliot Emil, Golden Line, 110 600 руб.

Рубашка с перчатками MM6 Maison Margiela, Golden Line, 88 700 руб.

Кожаный кокеткор-жакет Parosh, Golden Line, 100 500 руб.

У Красного моста

Цветы, неон и невидимые вьетнамки

Тренд: цветочный принт

Платье-клумба Botrois

Цветы в весенне-летних коллекциях — это база (заверено вязаными платьями Balenciaga и бохо-блузами Chloe!). Наш фаворит — хлопковое рюш-платье с флористическими вышивками от московских мастеров пинап-шика Botrois. Планируем сочетать с замшевыми шляпами-федорами и лакированными казаками.

Маст-хэв

Сникер-чешки Miista

Разделяем любовь первой леди Нью-Йорка Рамы Дуваджи к авангардной обуви Miista — в такой хоть на рейв в Kontrkult, хоть на инаугурацию.

Лучший российский бренд

(Не)деним 495 Denim

Сначала московские локалы 495 Denim переодели в образцовые джинсы готическую принцессу Вику Салават, минимал-диву Оксану Рим и амбассадора ментального здоровья Карину Истомину, а затем составили конкуренцию в фэшн-имитации Матье Блази и Гленну Мартенсу — отшили псевдоджинсы из натуральной кожи.

Главный цвет весны

Ворквир-джинсовка Etudes Studio, «У Красного моста», 49 950 руб.

Витаминный апельсиновый оттенок прижился на стейтмент-юбках Alaïa, гипертрофированных платьях Saint Laurent и рабочих куртках от французских ниндзя стритвира Etudes Studio (делали культовые тишотки с принтами Энди Уорхола, Кита Харинга, Бивиса и Баттхеда!).

Лучшая коллекция

Техносет Haikure

Патриархи итальянского деним-движения Haikure преуспели в экоавангарде: асимметричные жилеты, хайповые комбинезоны (снова in!) и образцовые багги-джинсы создают только из органического хлопка с минимальным воздействием на окружающую среду на итальянской фабрике C&S (главные по дениму в Европе!). Бестселлеры Haikure уважают Ирина Шейк и Тимоти Шаламе, а мы этой весной выстраиваемся в очередь за хитроскроенными О-образными джинсами, фантазийными лонгсливами и дутыми кожаными бомберами.

Бомбер Drole de Monsieur, «У Красного моста», 61 900 руб.

Сумка Diesel, «У Красного моста», 32 130 руб.

Джинсы Ksubi, «У Красного моста», 52 900 руб.

Кроссовки Autry, «У Красного моста», 23 900 руб.

Средиземноморские фэшн-вайбы Drole de Monsieur

Куртка Diesel, «У Красного моста», 34 900 руб.

Блуза Леопольда Yana Besfamilnaya

Колорблок-сумка Lаncel

Невидимые вьетнамки Tkees, «У Красного моста», 8 900 руб.

Rendez-Vous

Бохо-ремни, вау-лоферы и деним

Тренд: ремни

Бохо-ремень Liu Jo, Rendez-Vous, 19 790 руб.

Пояс — важнейший аксессуар сезона по версии худрука Chloe Чемены Камали (голосует за массивные лого-пряжки!) и креативного директора Dries Van Noten Джулиана Клаузнера (амбассадорит роскошные камербанды в вышивке и бисере!). Наш выбор — псевдовинтажные ремни с заклепками в духе 1970-х от премиум-итальянцев Liu Jo (для комбо с потертыми буткатами и шифоновыми бохо-платьями!).

Лучшая коллекция 

Технокобра Diesel

Становимся королевской технокоброй в дениме Diesel: под предводительством худрука Maison Margiela Гленна Мартенса бренд отшивает хайповые джинсовые буткаты, оверсайз-рубашки и боулинг-сумки (уходят у зумеров в мгновенный солдаут!).

Цвет весны

Облачные казаки Tendance, Rendez-Vous, 14 990 руб.

Уважаем авторитет института цвета Pantone и добавляем в вишлист айтемы в главном оттенке 2026 года — белоснежном cloud dancer. В наш to-buy-лист уже закрались казаки Tendance — будем выгуливать с офискорными брюками и джинсовыми макси-юбками.

Обувь сезона

Дикие лоферы Diesel

Крейзи-лоферы (то без мыса, то с танкеткой, а то и вовсе с подвесками-фузилли!) появились на подиумах Maison Margiela, Acne Studios и Loewe. А в новой коллекции Diesel — с фантазийным каблуком и острым носом.

Неоновый тоут MM6 Maison Margiela, Rendez-Vous, 44 890 руб.

Замшевый жакет в стиле 1970-х Maison David, Rendez-Vous, 45 690 руб.

Гибриды чешек и ботинок MM6 Maison Margiela, 74 390 руб.

Красная ветровка Maison David, Rendez-Vous, 10 990 руб.

Футболка-читательский-билет MM6 Maison Margiela, Rendez-Vous, 31 690 руб.

Балетки с анатомическим мысом MM6 Maison Margiela, Rendez-Vous, 56 740 руб.

Джинсы Maison David

Клатч-пельмень Maison David

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: