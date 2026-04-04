КНИГОБУК весна-лето 2026: лучшие новые коллекции в мультибрендах Rendez-Vous, Кенгуру, Very и «У Красного моста»

Апрель: тренды раскрываются как книги! Отдел моды Собака.ru сложил роман-эпопею из всего самого классного и актуального, что приедет в мультибренды Петербурга. Вот ваш гид на сезон: только готическое, авангардное, куртуазное и высокохудожественное (в кожаном переплете!).
Кенгуру
Полоска, косынки и обувь-желе
Тренд: полоска
В этом сезоне полоска повсюду — лучшая найдена у итальянских гуру колорблока и фэшн-эклектики MSGM (уже в «Кенгуру»!). По подиумному канону сочетаем сразу два вида полоски: поверх тельняшки надеваем офискорную пинстрайп-рубашку.
Маст-хэв
Без клетчатой верхней одежды весной никуда — заверено куртками Yves Salomon. Когда-то на производстве русского эмигранта скорняка Григория Саломона отшивались шубы для Christian Dior и Prada, а теперь — безупречные тартан-пальто с кожаным воротником для ультрамодных корги-прогулок. Выкручиваем королевский шик на максимум: по-виндздорски сочетаем с вельветовыми брюками и резиновыми сапогами.
Стайлинг-трюк
Практикуемся в завязывании косынок — носим в роли тюрбана либо Y2K-банданы. Наш фаворит — фуляр Lanvin, украшенный историческим лого (в главных ролях — мать-основательница модного дома Жанна Ланвен с дочерью Мари Бланш!).
Лучшая коллекция
Стритвир от сиднейских серферов Ksubi уважают Трэвис Скотт, Кендалл Дженнер и A$AP Rocky. Этой весной команда представила кроп-жакеты из денима, багги-джинсы с необработанным поясом и остромодные футбольные джерси.
Новый супербренд
В «Кенгуру» едет безупречный итальянский ледикор Federica Tosi, чьи точеные блейзеры и мегауютные пальто с восторгом носят титулованные фэшн-дивы Кьяра Ферраньи и Роузи Хантингтон-Уайтли. Мы же делаем книксен пудровому костюму из двубортного жакета и приталенных бермуд — в таком хоть в Михайловский театр, хоть на Каннскую кинодорожку.
Лучший российский бренд
Цветочные драпировки Roses & Lace
Наш ответ платьям-клумбам Zimmermann — феминные flowercore-наряды Roses & Lace. Фаундер бренда Мария Зотова сначала переодела в цветочные сеты из трикотажа и джинсовые костюмы с бутонами женщину-праздник Викторию Шелягову и кинозвезду Елизавету Базыкину, а для нас припасла драпированные платья в оборках, сарафаны с вайбом 1950-х и ультрахитовые корсеты с асимметричными басками.
Обувь сезона
Лучшая обувь — прозрачная! За самыми классными невидимками идем к бразильцам Melissa, которых мы знаем по знаменитым резным клогaм и туфлям Золушки из коллаборации с Y/Project. На это лето приготовили вьетнамки на каблуке в нежно-розовом оттенке (практикуем бимбо-стоицизм красиво!).
Very
Очки-маски, гранж и металлик
Тренд: стейтмент-серьги
По примеру Chloe, Versace и Coperni говорим «да» фантазийным гранд-серьгам. Наш выбор — массивные завитки от парижского jewelry-авангардиста Hugo Kreit (фаундер Хьюго Крейт прошел путь от организатора показов Hermès, Dior и Jacquemus до дизайнера украшений Nina Ricci и собственной марки с фанбазой во главе с Дуа Липой и Doja Cat!).
Маст-хэв
В Петербург едут инкрустированные кристаллами очки-маска Ottolinger — с одобрения худруков Loewe Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса миксуем драгоценную спортшик-оправу с дофаминовыми дождевиками, клетчатыми преппи-платьями и цветочными лонгсливами.
Новый супербренд
В Very возвращаются легендарные итальянские обувщики Marsell (делали гранжевые гриндерсы и кожаные тапки из вишлиста Александра Рогова и Ксении Шипиловой еще до того, как это стало мейнстримом!). Этой весной приготовили для нас металлик-мюли на миниатюрном каблуке (будем грациозно цокать по новоголландской «Бутылке»).
Лучшая коллекция
Носим все и сразу из новой коллекции мастеров диско-шика Giuseppe di Morabito: от сверкающих платьев-сеток (выполнены в южноитальянской технике вязания крючком!) до фарфоровых бюстье (уже примерила поп-дива Сабрина Карпентер!).
Обувь сезона
По примеру фэшн-редактора нашего сердца Леандры Медин примеряем пятипалые сникеры Coperni (для модного левел-апа базовых джинсов и винтажных ветровок!).
Украшение весны
Берлинские фэшн-деконструктивисты Ottolinger сбили спесь с помпезного boom-boom-ожерелья и размазали по солидному кристаллу ультрамариновый слайм.
У Красного моста
Цветы, неон и невидимые вьетнамки
Тренд: цветочный принт
Платье-клумба Botrois
Цветы в весенне-летних коллекциях — это база (заверено вязаными платьями Balenciaga и бохо-блузами Chloe!). Наш фаворит — хлопковое рюш-платье с флористическими вышивками от московских мастеров пинап-шика Botrois. Планируем сочетать с замшевыми шляпами-федорами и лакированными казаками.
Маст-хэв
Сникер-чешки Miista
Разделяем любовь первой леди Нью-Йорка Рамы Дуваджи к авангардной обуви Miista — в такой хоть на рейв в Kontrkult, хоть на инаугурацию.
Лучший российский бренд
(Не)деним 495 Denim
Сначала московские локалы 495 Denim переодели в образцовые джинсы готическую принцессу Вику Салават, минимал-диву Оксану Рим и амбассадора ментального здоровья Карину Истомину, а затем составили конкуренцию в фэшн-имитации Матье Блази и Гленну Мартенсу — отшили псевдоджинсы из натуральной кожи.
Главный цвет весны
Витаминный апельсиновый оттенок прижился на стейтмент-юбках Alaïa, гипертрофированных платьях Saint Laurent и рабочих куртках от французских ниндзя стритвира Etudes Studio (делали культовые тишотки с принтами Энди Уорхола, Кита Харинга, Бивиса и Баттхеда!).
Лучшая коллекция
Патриархи итальянского деним-движения Haikure преуспели в экоавангарде: асимметричные жилеты, хайповые комбинезоны (снова in!) и образцовые багги-джинсы создают только из органического хлопка с минимальным воздействием на окружающую среду на итальянской фабрике C&S (главные по дениму в Европе!). Бестселлеры Haikure уважают Ирина Шейк и Тимоти Шаламе, а мы этой весной выстраиваемся в очередь за хитроскроенными О-образными джинсами, фантазийными лонгсливами и дутыми кожаными бомберами.
Средиземноморские фэшн-вайбы Drole de Monsieur
Блуза Леопольда Yana Besfamilnaya
Колорблок-сумка Lаncel
Rendez-Vous
Бохо-ремни, вау-лоферы и деним
Тренд: ремни
Пояс — важнейший аксессуар сезона по версии худрука Chloe Чемены Камали (голосует за массивные лого-пряжки!) и креативного директора Dries Van Noten Джулиана Клаузнера (амбассадорит роскошные камербанды в вышивке и бисере!). Наш выбор — псевдовинтажные ремни с заклепками в духе 1970-х от премиум-итальянцев Liu Jo (для комбо с потертыми буткатами и шифоновыми бохо-платьями!).
Лучшая коллекция
Становимся королевской технокоброй в дениме Diesel: под предводительством худрука Maison Margiela Гленна Мартенса бренд отшивает хайповые джинсовые буткаты, оверсайз-рубашки и боулинг-сумки (уходят у зумеров в мгновенный солдаут!).
Цвет весны
Уважаем авторитет института цвета Pantone и добавляем в вишлист айтемы в главном оттенке 2026 года — белоснежном cloud dancer. В наш to-buy-лист уже закрались казаки Tendance — будем выгуливать с офискорными брюками и джинсовыми макси-юбками.
Обувь сезона
Дикие лоферы Diesel
Крейзи-лоферы (то без мыса, то с танкеткой, а то и вовсе с подвесками-фузилли!) появились на подиумах Maison Margiela, Acne Studios и Loewe. А в новой коллекции Diesel — с фантазийным каблуком и острым носом.
Джинсы Maison David
Клатч-пельмень Maison David
Комментарии (0)