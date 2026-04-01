Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

КНИГОБУК весна-лето 2026: самые модные коллекции главного универмага города — ДЛТ

Апрель: тренды раскрываются как книги! Отдел моды Собака.ru сложил роман-эпопею из всего самого классного и актуального, что приедет в главный фэшн-хаб Петербурга — ДЛТ. Вот ваш гид на сезон: только готическое, авангардное, куртуазное и высокохудожественное (в кожаном переплете!).

Пижамы, тигры и бохо-шик

Тренд: пижамакор

Пижама-шик Dolce & Gabbana

Тотал-лук Ann Demeulemeester

Платье Ann Demeulemeester, ДЛТ, 256 000 руб.

От души благодарим Valentino и Giorgio Armani, которые любезно разрешили носить пижамы и пеньюары далеко за пределами домашней чиллзоны. Грациозно потягиваемся в полосатой рубашке Dolce & Gabbana на завтраке в Michèle (с лучшим видом на Исаакиевский собор!). А еще следуем примеру звезды «Очень странных дел» Джейми Кэмпбеллу Бауэру и надеваем шелковый халат Ann Demeulemeester поверх костюмной денди-двойки.

Главный цвет

Вау-плащ Alaïa

Жакет Nina Ricci, ДЛТ, 236 000 руб.

Желтый — фаворит сезонных колорбуков и фэшн-дизайнеров: вам солнечный плащ Alaïa эры Питера Мюлье или дофаминовую костюмную двойку Nina Ricci?

Маст-хэв

Стейтмент-дрессинг Saint Laurent

Косплеим фэшн-диву Эль Макферсон и носим жилетки на голое тело: за кожаными идем к Saint Laurent. За flowercore-вариантами (с хайповой меховой отделкой!) — к Valentino. А за канонично-офискорными из костюмной ткани — к Giorgio Armani.

Обувь сезона

Пенни-мюли Saint Laurent, ДЛТ, 150 500 руб.

Туфли-гибриды повсюду (от cникеринов до могсов)! Наш выбор — замшевые пенни-мюли Saint Laurent, безупречные в комбо с прямолинейными джинсами-трубами и белоснежным смокингом.

Артпис

Серьги Chloe

Гротескные boom-boom-украшения Chloe из бохо-мастерской Чемены Камали тонко намекают, кто на самом деле стоит за ограблением Лувра.

Коллаборация сезона

Флисовый свитшот MM6 Maison Margiela х Sаlomon, ДЛТ, 43 950 руб.

Match made in heaven: хедлайнеры фэшн-авангарда MM6 Maison Margiela объединились с патриархами аутдора Sаlomon — получились безупречные флиски и трекинговые вездеходы для нордического хайкинга до финского вау-ресторана Saimaa (готовят строго по раритетным рецептам поваренной книги Räisäla XIX века!) на скалистом берегу Вуоксы.

Новые супербренды

Готический ремень Déhanche

Деконструктивистский жакет Magliano, ДЛТ, 180 500 руб.

Свежая поставка! В ДЛТ едут нью-йоркские ультрамодные ремни Déhanche (в сверкающих люверсах!), которыми подпоясываются супермодели Грейс Элизабет и Роузи Хантингтон Уайтли.

А еще в Петербург завезли градиентные кардиганы и хитроскроенные жакеты Magliano от любимца Pitti Uomo и лауреата LVMH Prize Луки Мальяно (хедлайнер итальянского стритвира и автор знаменитых тоутов-трусов!).

Лучшая коллекция: MVST

Куртка MVST, ДЛТ, 489 000 руб.

Платье MVST, ДЛТ, 391 500 руб.

С восторгом наблюдаем за восхитительным развитием MVST — бренда с идеальными тренчами, графичными жакетами и вечерними платьями безупречной посадки. Этой весной приготовили для нас нарядные бомберы и миди-юбки из кожи, которые мы планируем носить вместе с кроше-блузами и массивными серьгами.

Стайлинг-трюк

Сумка Balenciaga

Носим сумки строго в приоткрытом виде — оттачиваем модный прием на хитовой Balenciaga Rodeo.

Жакет Magda Butrym, ДЛТ, 299 500 руб.

Vamp-туфли Le Monde Béryl, ДЛТ, 75 550 руб.

Грушенька Giambattista Valli

Сникеры-гибриды Dries Van Noten, ДЛТ, 53 150 руб.

Лео-хобо Chloe, ДЛТ, 266 500 руб.

Парчевый бомбер Nina Ricci, ДЛТ, 285 000 руб.

Тоут Bottega Veneta, ДЛТ, 564 500 руб.

Мюли-бантики Valentino, ДЛТ, 129 500 руб.

It-bag Dries Van Noten

White-tie-завитки Rowen Rose

Boom-boom-обвес Saint Laurent

White-tie-бомбер Jil Sander

Материал из номера:
Апрель

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: