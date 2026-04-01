Апрель: тренды раскрываются как книги! Отдел моды Собака.ru сложил роман-эпопею из всего самого классного и актуального, что приедет в главный фэшн-хаб Петербурга — ДЛТ. Вот ваш гид на сезон: только готическое, авангардное, куртуазное и высокохудожественное (в кожаном переплете!).
Пижамы, тигры и бохо-шик
Тренд: пижамакор
Пижама-шик Dolce & Gabbana
Тотал-лук Ann Demeulemeester
От души благодарим Valentino и Giorgio Armani, которые любезно разрешили носить пижамы и пеньюары далеко за пределами домашней чиллзоны. Грациозно потягиваемся в полосатой рубашке Dolce & Gabbana на завтраке в Michèle (с лучшим видом на Исаакиевский собор!). А еще следуем примеру звезды «Очень странных дел» Джейми Кэмпбеллу Бауэру и надеваем шелковый халат Ann Demeulemeester поверх костюмной денди-двойки.
Главный цвет
Желтый — фаворит сезонных колорбуков и фэшн-дизайнеров: вам солнечный плащ Alaïa эры Питера Мюлье или дофаминовую костюмную двойку Nina Ricci?
Маст-хэв
Стейтмент-дрессинг Saint Laurent
Косплеим фэшн-диву Эль Макферсон и носим жилетки на голое тело: за кожаными идем к Saint Laurent. За flowercore-вариантами (с хайповой меховой отделкой!) — к Valentino. А за канонично-офискорными из костюмной ткани — к Giorgio Armani.
Обувь сезона
Туфли-гибриды повсюду (от cникеринов до могсов)! Наш выбор — замшевые пенни-мюли Saint Laurent, безупречные в комбо с прямолинейными джинсами-трубами и белоснежным смокингом.
Артпис
Серьги Chloe
Гротескные boom-boom-украшения Chloe из бохо-мастерской Чемены Камали тонко намекают, кто на самом деле стоит за ограблением Лувра.
Коллаборация сезона
Match made in heaven: хедлайнеры фэшн-авангарда MM6 Maison Margiela объединились с патриархами аутдора Sаlomon — получились безупречные флиски и трекинговые вездеходы для нордического хайкинга до финского вау-ресторана Saimaa (готовят строго по раритетным рецептам поваренной книги Räisäla XIX века!) на скалистом берегу Вуоксы.
Новые супербренды
Свежая поставка! В ДЛТ едут нью-йоркские ультрамодные ремни Déhanche (в сверкающих люверсах!), которыми подпоясываются супермодели Грейс Элизабет и Роузи Хантингтон Уайтли.
А еще в Петербург завезли градиентные кардиганы и хитроскроенные жакеты Magliano от любимца Pitti Uomo и лауреата LVMH Prize Луки Мальяно (хедлайнер итальянского стритвира и автор знаменитых тоутов-трусов!).
Лучшая коллекция: MVST
С восторгом наблюдаем за восхитительным развитием MVST — бренда с идеальными тренчами, графичными жакетами и вечерними платьями безупречной посадки. Этой весной приготовили для нас нарядные бомберы и миди-юбки из кожи, которые мы планируем носить вместе с кроше-блузами и массивными серьгами.
Стайлинг-трюк
Сумка Balenciaga
Носим сумки строго в приоткрытом виде — оттачиваем модный прием на хитовой Balenciaga Rodeo.
