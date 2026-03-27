Кинцуги-платья, монархические накидки и пятнистые вьетнамки: модный дайджест

Императорские кринолины и жемчужные пелерины 1811, помятые топы-оригами и азиатские жакеты seebÿme, благотворительный аукцион Ushatava x «Онкологика» и другие главные фэшн-новости недели.

Maison

Шорты Maison, 18 900 руб.

Шорты Maison, 18 900 руб.

Костюм Maison, 38 800 руб.

Костюм Maison, 38 800 руб.

Тотал-лук Maison

Тотал-лук Maison

Путешествие Maison не заканчивается: в этот раз команда во главе с Оксаной Милковской отправилась в Кейптаун. Героиню кампейна будто случайно застали на неотретушированных улицах южного мегаполиса: сидя на обшарпанных лестницах, она поправляет джоггеры «Патти», спасается от солнца, поливая волосы водой, в будуаркорных шортах с кружевом Amar, и неспешно прогуливается по городу в зипке Poly.

Оксана Милковская, основатель Maison

Мы поехали туда не за красивыми видами, а за настоящим городом — с его контрастами, светом и немного грубой фактурой. И честно, мы даже не пытались это сгладить. Мы не искали идеальные декорации — наоборот, снимали там, где всё как есть: бетон, выцветшие стены, линии домов, случайные люди в кадре. В какой-то момент просто начинали двигаться вместе с городом и смотреть, что из этого получится.

Ushatava x «Онкологика»

Александр Гудков и Нино Шаматава

Александр Гудков и Нино Шаматава

Александр Гудков в архивном плаще Phoebe Philo из коллекции Нино Шаматава

Александр Гудков в архивном плаще Phoebe Philo из коллекции Нино Шаматава

Гости аукциона Ushatava x «Онкологика»

Гости аукциона Ushatava x «Онкологика»

Нино Шаматава на аукционе Ushatava x «Онкологика»

Нино Шаматава на аукционе Ushatava x «Онкологика»

20 марта в московской штаб-квартире Ushatava прошел благотворительный аукцион в поддержку фонда «Онкологика» (помогает взрослым людям с диагнозом рак и их близким), членом Попечительского совета которого является сооснователь бренда Нино Шаматава. Александр Гудков, примеривший на себя роль ведущего, разыгрывал между гостями 10 вау-лотов — от редких коллекционных айтемов из личного архива Нино Шаматавы до ночного шопинга в закрытом бутике и места в первом ряду на следующем показе с полным дрессингом от модного дома. Еще в число самых дорогих лотов вошли разработка и пошив индивидуального изделия от ателье Ushatava и стайлинг-сессия от Миши и Китти. По итогам проведения аукциона было выручено 9 720 000 рублей (исторический максимум за всю историю аукционов, проведенных фондом!). Все средства будут направлены на открытие пространства в Москве, где взрослые с онкодиагнозом смогут получать психологическую, юридическую и информационную поддержку, а также участвовать в групповых терапевтических занятиях.

1811

Платье 1811, 59 990 руб.

Платье 1811, 59 990 руб.

Юбка 1811, 22 990 руб.

Юбка 1811, 22 990 руб.

Платье 1811, 19 990 руб.

Платье 1811, 19 990 руб.

Плащ 1811, 34 990 руб.

Плащ 1811, 34 990 руб.

На волне тренда на придворный дресс-код (привет, камзолы Сhristian Dior, фижмы Saint Laurent и гусарские жакеты Khaite!) команда 1811 посвятила весенне-летний кампейн главной фэшн-иконе имперской России — дочери Петра I, Елизавете Петровне. Фирменный стиль императрицы воссоздали с помощью тканей и силуэтов: плащи из сатина, напоминающие императорскую мантию, шелковые комплекты с золотыми мушками и корсетные платья с кринолином — всё это отсылает к эпохе придворных балов. Главный хайлайт коллекции — накидка из перламутрового жемчуга — любимого драгоценного камня Елизаветы Петровны. По ту сторону объектива — фотограф (и фаундер бренда затейливых вещиц thngs!) Павел Харатьян, а за монархический стайлинг отвечал фэшн-дуэт нашего сердца — Миши и Китти. 

seebÿme

Тренч seebÿme, 50 000 руб.

Тренч seebÿme, 50 000 руб.

Юбка seebÿme, 26 000 руб.

Юбка seebÿme, 26 000 руб.

Жакет seebÿme, 42 500 руб.

Жакет seebÿme, 42 500 руб.

Знакомьтесь, если не знакомы — юный петербургский бренд с отсылками к азиатскому стилю (в мае отпразднуют год!). Отправной точкой весенне-летней коллекции seebÿme стала японская философия кинцуги (старинное искусства реставрации керамических изделий с помощью лака уруси и золотого порошка!), а главным мотивом дропа — красота неидеальности. Отсюда — будто потрескавшиеся платья-комбинации, юбки с трендовым крэш-эффектом, помятые топы-оригами и фантазийный тренч с асимметричной застежкой и рукавами «летучая мышь». Не обошлось и без ультрамодных ципао-жакетов, которые команда бренда предлагает миксовать с трендовыми шароварами и брюками из тонкого трикотажа. 

Principe di Bologna

Лоферы Principe di Bologna, No One, 46 490 руб.

Лоферы Principe di Bologna, No One, 46 490 руб.

Сабо Principe di Bologna, No One, 16 990 руб.

Сабо Principe di Bologna, No One, 16 990 руб.

Излучаем феличиту на дневной сиесте в новинках Principe di Bologna: команда итальянского бренда отмечает старт нового сезона кампейном в декорациях культового барселонского бассейна «Олимп» (участвовал в клипах Кайли Миноуг и Дуа Липы!). По совету дизайн-команды Principe di Bologna этой весной присматриваемся к плетеным парам: слингбэками (связаны вручную в технике rafia lavorazione crochet!) или мюлям, сочиненные по канонам артизанальной традиции treccia a tubolare (кожаные полосы формируются в объемную трубчатую структуру, а затем сплетаются в сложносочиненном узоре!).

Для мужчин в Principe di Bologna сочинили вневременные аксессуары и обувь, которые пригодятся как в патиссерии, так и на борд-митинге: примеряем триколорные броги или лоферы из сверхтехнологичной кожи наплак (отличается от каноничной лакированной кожи более тонким покрытием, устойчивым к сгибам). А в условиях испепеляющей сиесты соблюдаем безопасную рабочую дистанцию: меняем корпоративный стейтмент-дипломат на нюдовый кэжуал-рюкзак и подключаемся к видеопланерке прямиком из лобби отеля в пляжных сабо, выполненных в ручной технике патинаж (все ради создания бонвиванского денди-эффекта состаренной кожи!).

Amazing Red

Кроссовки Puma H-Street, Amazing Red, 11 990 руб.

Кроссовки Puma H-Street, Amazing Red, 11 990 руб.

Сникеры Puma H-Street уже в мультибренде Amazing Red. Модель вдохновлена беговыми кроссовками Puma Harambee, ставшими одной из главных пар начала нулевых — эпохи, когда спорт вообще и легкая атлетика в частности стали неотъемлемой частью уличного стиля. В Puma H-Street остались узнаваемые ретро-элементы: низкий силуэт, сетчатый верх и Т-образная форма носка, которая обеспечивала дополнительную защиту ноге и улучшала сцепление. Первыми новинку примерили амбассадоры бренда — Rose из Blackpink, Эмили Ратаковски и Диана Коркунова.

