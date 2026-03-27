Кинцуги-платья, монархические накидки и пятнистые вьетнамки: модный дайджест

Императорские кринолины и жемчужные пелерины 1811, помятые топы-оригами и азиатские жакеты seebÿme, благотворительный аукцион Ushatava x «Онкологика» и другие главные фэшн-новости недели.
Maison
Путешествие Maison не заканчивается: в этот раз команда во главе с Оксаной Милковской отправилась в Кейптаун. Героиню кампейна будто случайно застали на неотретушированных улицах южного мегаполиса: сидя на обшарпанных лестницах, она поправляет джоггеры «Патти», спасается от солнца, поливая волосы водой, в будуаркорных шортах с кружевом Amar, и неспешно прогуливается по городу в зипке Poly.
Оксана Милковская, основатель Maison
Мы поехали туда не за красивыми видами, а за настоящим городом — с его контрастами, светом и немного грубой фактурой. И честно, мы даже не пытались это сгладить. Мы не искали идеальные декорации — наоборот, снимали там, где всё как есть: бетон, выцветшие стены, линии домов, случайные люди в кадре. В какой-то момент просто начинали двигаться вместе с городом и смотреть, что из этого получится.
Ushatava x «Онкологика»
20 марта в московской штаб-квартире Ushatava прошел благотворительный аукцион в поддержку фонда «Онкологика» (помогает взрослым людям с диагнозом рак и их близким), членом Попечительского совета которого является сооснователь бренда Нино Шаматава. Александр Гудков, примеривший на себя роль ведущего, разыгрывал между гостями 10 вау-лотов — от редких коллекционных айтемов из личного архива Нино Шаматавы до ночного шопинга в закрытом бутике и места в первом ряду на следующем показе с полным дрессингом от модного дома. Еще в число самых дорогих лотов вошли разработка и пошив индивидуального изделия от ателье Ushatava и стайлинг-сессия от Миши и Китти. По итогам проведения аукциона было выручено 9 720 000 рублей (исторический максимум за всю историю аукционов, проведенных фондом!). Все средства будут направлены на открытие пространства в Москве, где взрослые с онкодиагнозом смогут получать психологическую, юридическую и информационную поддержку, а также участвовать в групповых терапевтических занятиях.
1811
На волне тренда на придворный дресс-код (привет, камзолы Сhristian Dior, фижмы Saint Laurent и гусарские жакеты Khaite!) команда 1811 посвятила весенне-летний кампейн главной фэшн-иконе имперской России — дочери Петра I, Елизавете Петровне. Фирменный стиль императрицы воссоздали с помощью тканей и силуэтов: плащи из сатина, напоминающие императорскую мантию, шелковые комплекты с золотыми мушками и корсетные платья с кринолином — всё это отсылает к эпохе придворных балов. Главный хайлайт коллекции — накидка из перламутрового жемчуга — любимого драгоценного камня Елизаветы Петровны. По ту сторону объектива — фотограф (и фаундер бренда затейливых вещиц thngs!) Павел Харатьян, а за монархический стайлинг отвечал фэшн-дуэт нашего сердца — Миши и Китти.
seebÿme
Знакомьтесь, если не знакомы — юный петербургский бренд с отсылками к азиатскому стилю (в мае отпразднуют год!). Отправной точкой весенне-летней коллекции seebÿme стала японская философия кинцуги (старинное искусства реставрации керамических изделий с помощью лака уруси и золотого порошка!), а главным мотивом дропа — красота неидеальности. Отсюда — будто потрескавшиеся платья-комбинации, юбки с трендовым крэш-эффектом, помятые топы-оригами и фантазийный тренч с асимметричной застежкой и рукавами «летучая мышь». Не обошлось и без ультрамодных ципао-жакетов, которые команда бренда предлагает миксовать с трендовыми шароварами и брюками из тонкого трикотажа.
Principe di Bologna
Излучаем феличиту на дневной сиесте в новинках Principe di Bologna: команда итальянского бренда отмечает старт нового сезона кампейном в декорациях культового барселонского бассейна «Олимп» (участвовал в клипах Кайли Миноуг и Дуа Липы!). По совету дизайн-команды Principe di Bologna этой весной присматриваемся к плетеным парам: слингбэками (связаны вручную в технике rafia lavorazione crochet!) или мюлям, сочиненные по канонам артизанальной традиции treccia a tubolare (кожаные полосы формируются в объемную трубчатую структуру, а затем сплетаются в сложносочиненном узоре!).
Для мужчин в Principe di Bologna сочинили вневременные аксессуары и обувь, которые пригодятся как в патиссерии, так и на борд-митинге: примеряем триколорные броги или лоферы из сверхтехнологичной кожи наплак (отличается от каноничной лакированной кожи более тонким покрытием, устойчивым к сгибам). А в условиях испепеляющей сиесты соблюдаем безопасную рабочую дистанцию: меняем корпоративный стейтмент-дипломат на нюдовый кэжуал-рюкзак и подключаемся к видеопланерке прямиком из лобби отеля в пляжных сабо, выполненных в ручной технике патинаж (все ради создания бонвиванского денди-эффекта состаренной кожи!).
Amazing Red
Сникеры Puma H-Street уже в мультибренде Amazing Red. Модель вдохновлена беговыми кроссовками Puma Harambee, ставшими одной из главных пар начала нулевых — эпохи, когда спорт вообще и легкая атлетика в частности стали неотъемлемой частью уличного стиля. В Puma H-Street остались узнаваемые ретро-элементы: низкий силуэт, сетчатый верх и Т-образная форма носка, которая обеспечивала дополнительную защиту ноге и улучшала сцепление. Первыми новинку примерили амбассадоры бренда — Rose из Blackpink, Эмили Ратаковски и Диана Коркунова.
