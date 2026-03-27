Кинцуги-платья, монархические накидки и пятнистые вьетнамки: модный дайджест

Излучаем феличиту на дневной сиесте в новинках Principe di Bologna: команда итальянского бренда отмечает старт нового сезона кампейном в декорациях культового барселонского бассейна «Олимп» (участвовал в клипах Кайли Миноуг и Дуа Липы!). По совету дизайн-команды Principe di Bologna этой весной присматриваемся к плетеным парам: слингбэками (связаны вручную в технике rafia lavorazione crochet!) или мюлям, сочиненные по канонам артизанальной традиции treccia a tubolare (кожаные полосы формируются в объемную трубчатую структуру, а затем сплетаются в сложносочиненном узоре!).

Для мужчин в Principe di Bologna сочинили вневременные аксессуары и обувь, которые пригодятся как в патиссерии, так и на борд-митинге: примеряем триколорные броги или лоферы из сверхтехнологичной кожи наплак (отличается от каноничной лакированной кожи более тонким покрытием, устойчивым к сгибам). А в условиях испепеляющей сиесты соблюдаем безопасную рабочую дистанцию: меняем корпоративный стейтмент-дипломат на нюдовый кэжуал-рюкзак и подключаемся к видеопланерке прямиком из лобби отеля в пляжных сабо, выполненных в ручной технике патинаж (все ради создания бонвиванского денди-эффекта состаренной кожи!).