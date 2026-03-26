Как канареечный вытеснил с пьедестала оттенок сливочного масла и стал важнейшим цветом сезона?

Помните главный оттенок прошлого года — сливочное масло? Так вот, это была всего лишь разминка. Набив руку на пастельно-желтом дизайнеры освободили подиумы для его задиристого кузена — цвета пера канарейки. Самыми преданными оказались худруки Loewe — Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес использовали его больше, чем все остальные оттенки (как сообщает Tagwalk, желтого на подиуме было целых 19% — против 17% черного!). В нем дизайнеры отшили кокетливые ини-мсарафаны с трендовым U-вырезом, волосатые джинсы, многослойные платья и вязаные футболки. С фэшн-дуэтом согласилась синьора Прада и предсказуемо доказала свое колорблок-превосходство, замиксовав лимонный с графитовым, розовым, апельсиновым и ментоловым. Питер Мюлье в Alaia (больше нет!) решил, что сложносочиненная юбка из желтого нейлона осилит солирующую партию, и дополнил ее нюдовым топом-кейпом и золотистыми вьетнамками на каблуке. При желании осваиваем total yellow: по примеру креативного директора Ferragamo Максимилиана Дэвиса сочетаем геометричное мини из кружева и шелка с остроносыми туфлями из лакированной кожи в тон.