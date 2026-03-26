Как канареечный вытеснил с пьедестала оттенок сливочного масла и стал важнейшим цветом сезона?

Еще одно доказательство триумфального возвращения фэшн-китча (помимо тренда на разорительно-роскошные 80-е, вездесущий мех и гипертрофированные украшения!) — заполонивший подиумы в сезоне SS'26 ослепительный желтый оттенок (aka кошмар инфлюнсеров-минималистов и прочих clean girls!). По этому поводу собрали самые актуальные стайлинг-трюки (от колорблока для начинающих до диких тотал-луков для профи!) и айтемы локальных (и не только!) брендов в ультрамодном цвете.
Помните главный оттенок прошлого года — сливочное масло? Так вот, это была всего лишь разминка. Набив руку на пастельно-желтом дизайнеры освободили подиумы для его задиристого кузена — цвета пера канарейки. Самыми преданными оказались худруки Loewe — Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес использовали его больше, чем все остальные оттенки (как сообщает Tagwalk, желтого на подиуме было целых 19% — против 17% черного!). В нем дизайнеры отшили кокетливые ини-мсарафаны с трендовым U-вырезом, волосатые джинсы, многослойные платья и вязаные футболки. С фэшн-дуэтом согласилась синьора Прада и предсказуемо доказала свое колорблок-превосходство, замиксовав лимонный с графитовым, розовым, апельсиновым и ментоловым. Питер Мюлье в Alaia (больше нет!) решил, что сложносочиненная юбка из желтого нейлона осилит солирующую партию, и дополнил ее нюдовым топом-кейпом и золотистыми вьетнамками на каблуке. При желании осваиваем total yellow: по примеру креативного директора Ferragamo Максимилиана Дэвиса сочетаем геометричное мини из кружева и шелка с остроносыми туфлями из лакированной кожи в тон.
Проворачиваем стайлинг-трюк с подиума Jacquemus и поверх двубортного ретро-пальто Gucci надеваем винтажную накидку Сhristian Dior из кладовых Meowshka Vintage. Для пятничного суаре в пиано-баре Michele облачаемся в драпированное стейтмент-платье David Koma в тандеме с остроносыми снейк-туфлями Martine Rose, а для рейда по первым открывшимся террасам (от Jam Cafe во дворе Hideout до Frantsuza Bistrot!) утепляемся с помощью куртки-кимоно с кристаллами Meowshka.
Отрабатываем главные тренды, оставаясь в желтом спектре: примеряем твидовый (да еще и гусарский!) жакет Сhanel, говорим «да» тартан-юбке (то ли шарф, то ли килт!) Burberry и атласным шортам с кружевом Befree (чем не Saint Laurent!). На роль самодостаточного акцента пробуются и проходят винтажный тоут Prada (в своих архивах припасли фэшн-сыщики The Cultt!), сюрреалистичный браслет-чихпаук Vereja и гетры Radvga (развеселят черно-серо-белый офискор!).
Фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш забрала себе в коллекцию кеды Adidas Japan High и миксует их с бойфренд-джинсами и лимонным джемпером
Бланка Миро носит канареечную ветровку в качестве цветового акцента в черно-белом образе
Модный редактор Леандра Медин в
своем репертуаре эклектичном порыве поженила ярко-желтое поло с карго-курткой из бордовой кожи и золотистыми юбкой и босоножками (запоминаем, учимся и повторяем!)
Главная фэшн-икона зумеров — модель Ливия — на волне шинуазри-тренда выгуливает нарядное ципао-платье с желтыми вставками, дополняя его черными слингбэками и лиловой заколкой-цветком
