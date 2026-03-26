Как канареечный вытеснил с пьедестала оттенок сливочного масла и стал важнейшим цветом сезона?

Еще одно доказательство триумфального возвращения фэшн-китча (помимо тренда на разорительно-роскошные 80-е, вездесущий мех и гипертрофированные украшения!) — заполонивший подиумы в сезоне SS'26 ослепительный желтый оттенок (aka кошмар инфлюнсеров-минималистов и прочих clean girls!). По этому поводу собрали самые актуальные стайлинг-трюки (от колорблока для начинающих до диких тотал-луков для профи!) и айтемы локальных (и не только!) брендов в ультрамодном цвете. 

Loewe SS'26

Prada SS'26

Dries Van Noten SS'26

Alaia SS'26

Chloe SS'26

Ferragamo SS'26

Jacquemus SS'26

Помните главный оттенок прошлого года — сливочное масло? Так вот, это была всего лишь разминка. Набив руку на пастельно-желтом дизайнеры освободили подиумы для его задиристого кузена — цвета пера канарейки. Самыми преданными оказались худруки Loewe — Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес использовали его больше, чем все остальные оттенки (как сообщает Tagwalk, желтого на подиуме было целых 19% — против 17% черного!). В нем дизайнеры отшили кокетливые ини-мсарафаны с трендовым U-вырезом, волосатые джинсы, многослойные платья и вязаные футболки. С фэшн-дуэтом согласилась синьора Прада и предсказуемо доказала свое колорблок-превосходство, замиксовав лимонный с графитовым, розовым, апельсиновым и ментоловым. Питер Мюлье в Alaia (больше нет!) решил, что сложносочиненная юбка из желтого нейлона осилит солирующую партию, и дополнил ее нюдовым топом-кейпом и золотистыми вьетнамками на каблуке. При желании осваиваем total yellow: по примеру креативного директора Ferragamo Максимилиана Дэвиса сочетаем геометричное мини из кружева и шелка с остроносыми туфлями из лакированной кожи в тон.

Жакет Сhanel, Oskelly, 565 000 руб.

Пальто Gucci, ДЛТ, 377 500 руб.

Платье David Koma, ДЛТ, 244 500 руб.

Куртка Meowshka, 216 700 руб.

Серьги RS1912 X DANIILBERG, Poison Drop, 195 900 руб.

Накидка Сhristian Dior, Meowshka Vintage, 157 000 руб.

Платье Rasario, ДЛТ, 150 080 руб.

Кольцо «Бронницкий ювелир», 97 494 руб.

Туфли Martine Rose, КМ20, 96 800 руб.

Юбка Burberry, Oskelly, 82 468 руб.

Серьги MM6 Maison Margiela, Poison Drop, 66 000 руб.

Кеды Dries Van Noten, ДЛТ, 59 950 руб.

Сумка Prada, The Cultt, 50 000 руб.

Проворачиваем стайлинг-трюк с подиума Jacquemus и поверх двубортного ретро-пальто Gucci надеваем винтажную накидку Сhristian Dior из кладовых Meowshka Vintage. Для пятничного суаре в пиано-баре Michele облачаемся в драпированное стейтмент-платье David Koma в тандеме с остроносыми снейк-туфлями Martine Rose, а для рейда по первым открывшимся террасам (от Jam Cafe во дворе Hideout до Frantsuza Bistrot!) утепляемся с помощью куртки-кимоно с кристаллами Meowshka. 

Блуза Walk of Shame, 45 000 руб.

Серьги Andres Gallardo, Modbrand, 42 000 руб.

Браслет Vereja, 40 000 руб.

Платье Masterpeace, 39 000 руб.

Куртка Eclata, 35 000 руб.

Олимпийка Bitte Ruhe, 33 000 руб.

Сумка Byroco, 27 000 руб.

Топ Lyna+, 21 000 руб.

Ремень Pitkina, 14 900 руб.

Очки P.Y.E, 14 800 руб.

Юбка Kolesman, 14 500 руб.

Комплект Merci Lingerie, 10 500 руб.

Кольцо «Палисад сад», 47Store, 6 000 руб.

Гетры Radvga, 3 800 руб.

Шорты Befree, 2 599 руб.

Отрабатываем главные тренды, оставаясь в желтом спектре: примеряем твидовый (да еще и гусарский!) жакет Сhanel, говорим «да» тартан-юбке (то ли шарф, то ли килт!) Burberry и атласным шортам с кружевом Befree (чем не Saint Laurent!). На роль самодостаточного акцента пробуются и проходят винтажный тоут Prada (в своих архивах припасли фэшн-сыщики The Cultt!), сюрреалистичный браслет-чихпаук Vereja и гетры Radvga (развеселят черно-серо-белый офискор!). 

Фэшн-инфлюенсер Мари Гагеш забрала себе в коллекцию кеды Adidas Japan High и миксует их с бойфренд-джинсами и лимонным джемпером

Бланка Миро носит канареечную ветровку в качестве цветового акцента в черно-белом образе

Модный редактор Леандра Медин в своем репертуаре эклектичном порыве поженила ярко-желтое поло с карго-курткой из бордовой кожи и золотистыми юбкой и

Главная фэшн-икона зумеров — модель Ливия — на волне шинуазри-тренда выгуливает нарядное ципао-платье с желтыми вставками, дополняя его черными

