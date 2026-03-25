Вещи

Rendez-Vous стали партнером Международного конкурса молодых дизайнеров к юбилею Надежды Ламановой

Rendez-Vous стали партнерами Международного конкурса молодых дизайнеров, посвященного 165-летию легендарного модельера Надежды Ламановой, а директор по стратегическому маркетингу и брендам Алина Миева вошла в состав жюри. Работы победителей будут отшиты на производстве полного цикла Rendez-Vous в Москве. Важно: прием заявок открыт до 30 апреля 2026 года. 

Конкурс организован компанией «Энтайер Филм Студио» совместно со Всероссийским музеем декоративного искусства для студентов, выпускников и молодых дизайнеров (от 18 до 35 лет!) из России и стран СНГ, которым предстоит создать актуальные коллекции, вдохновленные произведениями Ламановой.  

Мультибренд Rendez-Vous выступит в роли партнера, эксперта и производственной площадки, на которой эскизы победителей конкурса будут отшивать в готовые изделия. Так, начинающие дизайнеры смогут пройти весь путь создания модных коллекций — от концепции до показа финальных моделей. После шоу работы победителей помесят в выставочное пространство, посвященное наследию Надежды Ламановой.

