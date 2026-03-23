Стеганые, клетчатые и гоночные: выбрали 20 лучших курток на весну

Теплые пальто и пуховики — на выход, легкие куртки — добро пожаловать. Если зимняя многослойность превратилась в невыносимую ношу (как физически, так и морально!), собрали для вас 20 лучших айтемов — от твидовых бомберов до леопардовых бомбюшонов и сафари-джинсовок — в которых выходить на улицу захочется куда чаще.
Saint Laurent, ДЛТ, 1 725 000 руб.
Отрабатываем тренд на заниженную линию талии за счет кожаной куртки Saint Laurent (с подиума прямиком в фэшн-кладовые ДЛТ!)
Stas Lopatkin, «Пассаж», 398 000 руб.
Джинсовка — хорошо, а художественная куртка из денима с золотистой шинуазри-вышивкой — лучше!
Yves Salomon, «Кенгуру», 295 000 руб.
На примере показов Mugler, Vaquera и Gucci продолжаем носить мех и после зимы. Весенняя альтернатива дубленкам, шубам и пушистым горжеткам — кожаный бомбер с норковым воротником Yves Salomon
Следом за главной российской Chloe girl — фаундером петербургской люкс-оптики Optics Gallery Юлией Вороновой — говорим «да» ультрафеминным тренчам и курткам с воздушными рукавами с подиума сезона SS'26
Darkpark, Golden Line, 224 400 руб.
Сбиваем спесь с вычурного (но все еще трендового!) твида и вместо консервативных двоек выгуливаем его в качестве оверсайз-бомбера от авангардных стритвирщиков из Италии Darkpark
Петербуржцы Rockabi продолжают исследовать все ипостаси кожаных курток и в новом сезоне выпустили необычную модель Raven О-образного кроя сразу с двумя видами ворота — пиджачными лацканами и ультрамодной стойкой
А если хочется более приталенный вариант с акцентными плечами в духе Khaite, то вам к спецам по минималистичному ретро-кэжуалу Dondup
Парки — главные куртки сезона по мнению Миуччи Прада и важнейшего фэшн-дуэта Петербурга — фаундеров Autentiments Анны Кранк и Анны Бернштейн. По этому поводу смело применяем айтем из псевдовыстиранного хаки-хлопка
Куртка 3в1 от Gapanovich запросто отыграет в амплуа стеганки, меланжевой зипки и даже нарядного кроп-жакета (за счет необычного силуэта-колокольчика и объемных рукавов!)
Apparis, «У Красного моста», 59 900 руб.
Откладываем ультрамодные дубленки-афганки до зимы, а прямо сейчас носим их облегченные и укороченный версии из хлопка из весенней коллекции Apparis
Maison David, Rendez-Vous, 45 490 руб.
Это база: аккуратная куртка из натуральной замши в карамельном оттенке Maison David (для комбо с джинсами-клеш и асимметричными бохо-юбками из флористического шифона!)
В новом сезоне Ola Ola укротили клетку: сочинили супрематические композиции на топах и галстуках-бабочках, а аристократическим тартаном украсили широкие ворквир-куртки из шерсти
Что объединяем худрука Christian Dior Джонатана Андерсона и фаундера Bitte Ruhe Ксению Кудряшову? Любовь к баскам! Первый усложняет ими жакардовые жакеты и пушистые пальто, а вторая — кокеткорные гибриды курток и олимпиек
Дамы и господа, он: леопардовый принт вернулся на подиумы Jil Sander, Celine и Acne Studios, на время уступив первенство зебрам, змеям, коровам и даже оленятам (а вот из коллекции Vatnique он и не уходил!)
В порыве лихачества на жизненных поворотах судьбы не обходимся без задиристой мотокуртки Irnby
Петербуржцы Pompa отшили бомбер из шерсти в ультрамодную гусиную лапку, а еще — снабдили ее высокотехнологичной мембраной RaftPro, которая на ура защищает от ветра и холода
Собираем весеннее фэшн-лукошко: первая на очереди — куртка-малина (официальное название!) из новой коллекции франкофильского бренда Eré de toi
Мастера функционального техно-аутдора Novaya поженили в одной куртке сразу два тренда — рабочую эстетику и воротник-стойку
В придачу к ципао-жакетам (тренд с подиумов Christian Dior и Armani Privé!) запасаемся ципао-куртками, которые уже отшили спецы по урбан-кэжуалу Gate31
Гибрид куртки и рубашки Annuko — на случай, если вы тот самый коллега, который вечно мерзнет
Urbantiger, Lamoda, 14 693 руб.
Продолжаем расширять географию гардероба и следом за китайскими ципао примеряем японские куртки-кимоно
Для джинсового монохрома в духе недавнего шоу Balenciaga запасаемся куртками Вассермана Lime
