Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Стеганые, клетчатые и гоночные: выбрали 20 лучших курток на весну

Теплые пальто и пуховики — на выход, легкие куртки — добро пожаловать. Если зимняя многослойность превратилась в невыносимую ношу (как физически, так и морально!), собрали для вас 20 лучших айтемов — от твидовых бомберов до леопардовых бомбюшонов и сафари-джинсовок — в которых выходить на улицу захочется куда чаще.

Saint Laurent, ДЛТ, 1 725 000 руб. Отрабатываем тренд на заниженную линию талии за счет кожаной куртки Saint Laurent (с подиума прямиком в фэшн

Saint Laurent, ДЛТ, 1 725 000 руб.

Отрабатываем тренд на заниженную линию талии за счет кожаной куртки Saint Laurent (с подиума прямиком в фэшн-кладовые ДЛТ!)

Stas Lopatkin, «Пассаж», 398 000 руб. Джинсовка — хорошо, а художественная куртка из денима с золотистой шинуазри-вышивкой — лучше!

Stas Lopatkin, «Пассаж», 398 000 руб.

Джинсовка — хорошо, а художественная куртка из денима с золотистой шинуазри-вышивкой — лучше!

Yves Salomon, «Кенгуру», 295 000 руб. На примере показов Mugler, Vaquera и Gucci продолжаем носить мех и после зимы. Весенняя альтернатива дубленкам

Yves Salomon, «Кенгуру», 295 000 руб.

На примере показов Mugler, Vaquera и Gucci продолжаем носить мех и после зимы. Весенняя альтернатива дубленкам, шубам и пушистым горжеткам — кожаный бомбер с норковым воротником Yves Salomon

Chloe, ДЛТ, 275 500 руб. Следом за главной российской Chloe girl — фаундером петербургской люкс-оптики Optics Gallery Юлией Вороновой — говорим «да

Chloe, ДЛТ, 275 500 руб.

Следом за главной российской Chloe girl — фаундером петербургской люкс-оптики Optics Gallery Юлией Вороновой — говорим «да» ультрафеминным тренчам и курткам с воздушными рукавами с подиума сезона SS'26

Darkpark, Golden Line, 224 400 руб. Сбиваем спесь с вычурного (но все еще трендового!) твида и вместо консервативных двоек выгуливаем его в качестве

Darkpark, Golden Line, 224 400 руб.

Сбиваем спесь с вычурного (но все еще трендового!) твида и вместо консервативных двоек выгуливаем его в качестве оверсайз-бомбера от авангардных стритвирщиков из Италии Darkpark

Rockabi, 153 000 руб. Петербуржцы Rockabi продолжают исследовать все ипостаси кожаных курток и в новом сезоне выпустили необычную модель Raven О

Rockabi, 153 000 руб.

Петербуржцы Rockabi продолжают исследовать все ипостаси кожаных курток и в новом сезоне выпустили необычную модель Raven О-образного кроя сразу с двумя видами ворота — пиджачными лацканами и ультрамодной стойкой

Dondup, No One, 106 490 руб. А если хочется более приталенный вариант с акцентными плечами в духе Khaite, то вам к спецам по минималистичному ретро

Dondup, No One, 106 490 руб.

А если хочется более приталенный вариант с акцентными плечами в духе Khaite, то вам к спецам по минималистичному ретро-кэжуалу Dondup

Autentiments, 79 000 руб. Парки — главные куртки сезона по мнению Миуччи Прада и важнейшего фэшн-дуэта Петербурга — фаундеров Autentiments Анны Кранк

Autentiments, 79 000 руб.

Парки — главные куртки сезона по мнению Миуччи Прада и важнейшего фэшн-дуэта Петербурга — фаундеров Autentiments Анны Кранк и Анны Бернштейн. По этому поводу смело применяем айтем из псевдовыстиранного хаки-хлопка 

Gapanovich, 71 300 руб. Куртка 3в1 от Gapanovich запросто отыграет в амплуа стеганки, меланжевой зипки и даже нарядного кроп-жакета (за счет

Gapanovich, 71 300 руб.

Куртка 3в1 от Gapanovich запросто отыграет в амплуа стеганки, меланжевой зипки и даже нарядного кроп-жакета (за счет необычного силуэта-колокольчика и объемных рукавов!)

Apparis, «У Красного моста», 59 900 руб. Откладываем ультрамодные дубленки-афганки до зимы, а прямо сейчас носим их облегченные и укороченный версии

Apparis, «У Красного моста», 59 900 руб.

Откладываем ультрамодные дубленки-афганки до зимы, а прямо сейчас носим их облегченные и укороченный версии из хлопка из весенней коллекции Apparis

Maison David, Rendez-Vous, 45 490 руб. Это база: аккуратная куртка из натуральной замши в карамельном оттенке Maison David (для комбо с джинсами-клеш

Maison David, Rendez-Vous, 45 490 руб.

Это база: аккуратная куртка из натуральной замши в карамельном оттенке Maison David (для комбо с джинсами-клеш и асимметричными бохо-юбками из флористического шифона!)

Ola Ola, 42 000 руб. В новом сезоне Ola Ola укротили клетку: сочинили супрематические композиции на топах и галстуках-бабочках, а аристократическим

Ola Ola, 42 000 руб.

В новом сезоне Ola Ola укротили клетку: сочинили супрематические композиции на топах и галстуках-бабочках, а аристократическим тартаном украсили широкие ворквир-куртки из шерсти

Bitte Ruhe, 34 000 руб. Что объединяем худрука Christian Dior Джонатана Андерсона и фаундера Bitte Ruhe Ксению Кудряшову? Любовь к баскам! Первый

Bitte Ruhe, 34 000 руб.

Что объединяем худрука Christian Dior Джонатана Андерсона и фаундера Bitte Ruhe Ксению Кудряшову? Любовь к баскам! Первый усложняет ими жакардовые жакеты и пушистые пальто, а вторая — кокеткорные гибриды курток и олимпиек

Vatnique, 30 000 руб. Дамы и господа, он: леопардовый принт вернулся на подиумы Jil Sander, Celine и Acne Studios, на время уступив первенство зебрам

Vatnique, 30 000 руб.

Дамы и господа, он: леопардовый принт вернулся на подиумы Jil Sander, Celine и Acne Studios, на время уступив первенство зебрам, змеям, коровам и даже оленятам (а вот из коллекции Vatnique он и не уходил!)

Irnby, 29 990 руб. В порыве лихачества на жизненных поворотах судьбы не обходимся без задиристой мотокуртки Irnby

Irnby, 29 990 руб.

В порыве лихачества на жизненных поворотах судьбы не обходимся без задиристой мотокуртки Irnby

Pompa, 29 900 руб. Петербуржцы Pompa отшили бомбер из шерсти в ультрамодную гусиную лапку, а еще — снабдили ее высокотехнологичной мембраной RaftPro

Pompa, 29 900 руб.

Петербуржцы Pompa отшили бомбер из шерсти в ультрамодную гусиную лапку, а еще — снабдили ее высокотехнологичной мембраной RaftPro, которая на ура защищает от ветра и холода

Eré de toi, 27 900 руб. Собираем весеннее фэшн-лукошко: первая на очереди — куртка-малина (официальное название!) из новой коллекции франкофильского

Eré de toi, 27 900 руб.

Собираем весеннее фэшн-лукошко: первая на очереди — куртка-малина (официальное название!) из новой коллекции франкофильского бренда Eré de toi

Novaya, 27 000 руб. Мастера функционального техно-аутдора Novaya поженили в одной куртке сразу два тренда — рабочую эстетику и воротник-стойку

Novaya, 27 000 руб.

Мастера функционального техно-аутдора Novaya поженили в одной куртке сразу два тренда — рабочую эстетику и воротник-стойку

Gate31, 20 990 руб. В придачу к ципао-жакетам (тренд с подиумов Christian Dior и Armani Privé!) запасаемся ципао-куртками, которые уже отшили спецы по

Gate31, 20 990 руб.

В придачу к ципао-жакетам (тренд с подиумов Christian Dior и Armani Privé!) запасаемся ципао-куртками, которые уже отшили спецы по урбан-кэжуалу Gate31

Annuko, 14 950 руб. Гибрид куртки и рубашки Annuko — на случай, если вы тот самый коллега, который вечно мерзнет

Annuko, 14 950 руб.

Гибрид куртки и рубашки Annuko — на случай, если вы тот самый коллега, который вечно мерзнет

Urbantiger, Lamoda, 14 693 руб. Продолжаем расширять географию гардероба и следом за китайскими ципао примеряем японские куртки-кимоно

Urbantiger, Lamoda, 14 693 руб.

Продолжаем расширять географию гардероба и следом за китайскими ципао примеряем японские куртки-кимоно 

Lime, 13 999 руб. Для джинсового монохрома в духе недавнего шоу Balenciaga запасаемся куртками Вассермана Lime

Lime, 13 999 руб.

Для джинсового монохрома в духе недавнего шоу Balenciaga запасаемся куртками Вассермана Lime

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: