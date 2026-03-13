Жакеты-кимоно, карго-джинсовки и супрематические галстуки: модный дайджест

Образцовый кэжуал-шик Rockabi, фэшн-ода клетке Ola Ola, дива Рената Литвинова в кутюрных платьях Anastasia Zadorina и бриллиантах Shiphra и другие главные модные релизы недели.
Lime
В новой мужской коллекции Lime поженили минималистичный кэжуал с элементами рабочего стиля. За первое отвечают прямые брюки и рубашки из фактурного хлопка, замшевые лоферы и кеды на толстой подошве. А за второе — карго-куртки и ворквир-сеты из денима. Плюс: присматриваемся к лаконичным айтемам из трикотажа. Например, плотные свитеры с воротом на молнии, базовые кардиганы из тонкой пряжи и аккуратные поло с арановым узором.
Maag
Рассматриваем новую коллекцию и отпускной кампейн Maag: средиземноморский пейзаж стал декорациями для псевдопижамных костюмов, флористических миди-юбок, невесомых бохо-блуз с оборками и топов с объемными цветочными аппликациями. Из трендов забираем ультрамодные шаровары (для комбо с легкими тренчами!), твидовые жакеты (носим с джинсовыми бермудами и трениками) и вязаные жилеты (запросто заменят топы в комбо с офискорными брюками и шифоновыми макси-юбками!).
Rockabi
В новой коллекции фаундер Rockabi Наталья Сухотерина переосмысляет современные тренды и делает их частью вневременного гардероба. Так, в дропе Inner Code появились кожаный бомбер с воротником-стойкой Raven, приталенный жакет, напоминающий по крою кимоно, Still, бельевая юбка из шелка Pure Touch и атласные шарфы с бахромой Evening Line (по примеру Ferragamo носим не только на шее и плечах, но и обвязываем вокруг талии на манер кушака!).
Ola Ola
В новом сезоне Ola Ola укротили клетку, сочинив супрематические композиции на топах, галстуках-бабочках и гигашироком пиджаке с подчеркнутой талией (маст-хэв!). На этом не остановились и располосовали макси-юбки из карамельного атласа и строгие платья со сложносочиненным подолом. А еще — закосплеили жакет с кисточками из коллекции Джулиана Клаузнера для Dries Van Noten и выдали зипку с пестрым обвесом.
Ольга Гинзбург, основатель Ola Ola
Мне нравится ставить себе рамки и работать внутри них. В этот раз такой рамкой стала клетка — визуальная структура, которую обычно воспринимают как более тяжелую, осеннюю. Решила поработать с ней в летнем контексте — с легкими летящими материалами. Плюс пустились в эксперименты: например, использовали подкладочную ткань как основную, а воротники украсили пайетками и тканями с люрексом.
Anastasia Zadorina x Shiphra
Профи кутюра Anastasia Zadorina объединились с ювелирами Shiphra и создали совместную капсулу Timeless. За фэшн-составляющую отвечала дизайнер Анастасия Задорина: отшила ампирные платья-бюстье, корсетные мини, комбинезоны с открытыми плечами и архитектурные жакеты. А команда Shiphra дополнила образы многослойными бриллиантовыми браслетами, ар-деко ожерельями с рубинами и изумрудами и гранд-кольцами из белого золота. А музой коллекции стала timeless-дива Рената Литвинова.
No One
Постигаем маринистскую феличиту в балийском дзен-амбьянсе: в новом сезоне мультибренд No One провозглашает прайм эру эстетики lazy luxury, делая ставку на расслабленные образы с восточными жакетами-накидками Seventy, льняными тотал-луками Antelope The Label, мюлями-бабушами Anne Rachele и плетеными хобо Vic Matie. Украшаем монохромные луки (база океанического стритстайла!) акцентными стейтмент-аксессуарами: к алому наряду выбираем остроносые кроко-слингбэки и клатч-минодьер Principe di Bologna с крупными бусинами, а к темно-зеленому — сетчатые peep-toe шпильки Le Silla пудрового оттенка. С опорой на мужские новинки запросто бросаем вызов денди-выходам звезды «Грозового перевала» Джейкоба Элорди даже в бонвиванских условиях Бали: чередуем угольные тассел-лоферы Principe di Bologna с пенни-вариантами Renzo Mercuri и замшевыми трензель-туфлями Baldinini, украшенными контрастной строчкой.
Karl Lagerfeld
Пэрис Хилтон — главная героиня весенне-летнего кампейна Karl Lagerfeld под названием From Paris with love, съемка которого прошла в Париже. Поп-дива примерила новинки из двух линий бренда — Karl Lagerfeld и Karl Lagerfeld Jeans. Так, в объективе появились повседневные рубашки в тонкую полоску в комбо с белоснежными джинсами, гранжевые сеты из денима и мини-платья, напоминающие пиджаки. Луки дополнили сумки K/Autograph с металлической копией автографа Карла.
