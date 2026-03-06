Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Тату-зипки, ворквир-бомберы и подвески-зеркала: модный дайжест

Сказочный дроп Darkrain (с референсами из славянского фольклора!), ностальгичные рабочие комбинезоны Novaya, ювелирная ода женскому телу Qari Qris и патриотичная коллаборация с тату-художником Madame Buraka «Питерский щит» — собрали главные фэшн-релизы недели в материале Собака.ru.

My812

Залог нашего весеннего настроение — петербургское солнце с аккомпанементом капели и новая коллекция My812, в которой даже верхняя одежда — кучерявое пальто-халат и объемный тренч (идет в комплекте с панамкой!) — выглядит по-отпускному. Кроме верхней одежды пополняем коллекцию платьев. Помимо лаконичных из трикотажа худрук бренда Альбина Зуева отшила пудрово-розовые макси без бретелей, пасторальные миди с цветочным принтом и оборками и мини-бандо из песочного льна. Плюс: обязательно примеряем стейтмент-юбки. Наши фавориты — викторианская миди со сборками и кремовая мини из полупрозрачного хлопка с цветами.

Arny Praht 

Накануне солидной годовщины (в следующем году бренд отметит 14-летие!) Влад и Анна Прахты задумались об истории — истории ремесла, которая длится уже не одно поколение, историях сумок, которые проходят через множество пар рук, прежде чем оказаться у покупателей, и историях, в которых изделия Arny Praht становятся свидетелями важных событий своих обладателей. Так получилась коллекция True Story, вдохновленная собственными архивами марки, часами, проведенными на производстве, и рассказами клиентов. Среди хайлайтов — небесно-голубая с шоколадными деталями такса Horizon, вместительный шоппер Penny и базиликовый багет Twist с плетениями, которые созданы вручную. А еще — команда обновила айдентику. Новым символом бренда стал знак &, но это не просто графический элемент, а визуальное напоминание: каждый айтем бренда существует в связке You & Arny Praht. 

Gate31

Hot news: в Gate31 мастштабный архивный сейл. До конца праздников отдают образцы моделей (многие были отшиты в единственном экземпляре и даже не были представлены в коллекции!) и последние единицы изделий прошлых сезонов с вау-скидками.

Darkrain

Укротители серебра Darkrain выпустили ювелирный «сборник сказок» — три новых украшения, вдохновленных образами славянского фольклора. Кружевное кольцо Yav' — олицетворение явного, земного мира людей, в котором переплетаются жизни, создавая уникальный ажурный узор. Подвеска-зеркальце Nav' отсылает к подземному миру, заглянуть в который можно лишь с помощью зеркала. А джекеты-кольчуга Prav' созданы в честь сохранивших честь доблестных героев, способных вознестись в небесный мир. 

Novaya

Novaya выпустили новый дроп под девизом «Сделай сам». Отправной точкой стала вещь из семейного архива — советский рабочий комбинезон. Когда-то он был заводской формой, сменил нескольких владельцев и спустя годы стал рабочей одеждой во время ремонта петербургского шоурума. Мини-коллекция выполнена в ворквир-эстетике. Первая вещь — замшевый (на самом деле это вискоза, покрытая защитным слоем полиуретана!) бомбер Casey, вдохновленный рабочими куртками из 80-х и дополненный большими карманами-сумками и отложным воротом-стойкой со спрятанным внутри капюшоном. И вторая — тот самый комбинезон, точнее — его двойник из мягкого денима.

Qari Qris

Специально к празднику ювелиры Qari Qris выпустили новую коллекцию «Дом», посвященную женщинам. Каждое украшение повторяет архитектуру тела: кольцо и пусеты выполнены в форме груди, а кулон-зеркальце воспроизводит часть живота и бедер. 

«Питерский щит»

Фэшн-бруталисты «Питерский щит» показали новый дроп «Россия», созданный совместно с тату-художником Madame Buraka. Зип-худи, олимпийка и две футболки отшиты из плотного черного хлопка и украшены белыми надписями фирменным почерком тату-мастера. Мини-дроп дополнили массивной серебряной подвеской «Россия». 

Lime

В центре весенней коллекции Lime Studio — трендовый бельевой стиль. Отсюда — атласные топы на тонких бретелях (будем носить с микро-шортами из той же ткани и объемным тренчем!), топы и платья с будто случайно выглядывающим ажурным бра, миди-юбки из шоколадной вискозы с отделкой контрастным кружевом и обувь (алые балетки и кроко-сабо), которая напоминает будуарные тапочки. 

