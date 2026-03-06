Тату-зипки, ворквир-бомберы и подвески-зеркала: модный дайжест

Накануне солидной годовщины (в следующем году бренд отметит 14-летие!) Влад и Анна Прахты задумались об истории — истории ремесла, которая длится уже не одно поколение, историях сумок, которые проходят через множество пар рук, прежде чем оказаться у покупателей, и историях, в которых изделия Arny Praht становятся свидетелями важных событий своих обладателей. Так получилась коллекция True Story, вдохновленная собственными архивами марки, часами, проведенными на производстве, и рассказами клиентов. Среди хайлайтов — небесно-голубая с шоколадными деталями такса Horizon, вместительный шоппер Penny и базиликовый багет Twist с плетениями, которые созданы вручную. А еще — команда обновила айдентику. Новым символом бренда стал знак &, но это не просто графический элемент, а визуальное напоминание: каждый айтем бренда существует в связке You & Arny Praht.