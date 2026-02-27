Ципао-куртки, викторианские блузы и ювелирные формы для выпечки: модный дайджест

Гостеприимные драгоценности Avgvst х J.Kim, выставка-манифест Ianis Chamalidy в «Эрарте», маскулинный колорблок Lime и кобальтовое bag-безумие Afina — собрали главные фэшн-релизы недели в материале Собака.ru.
Autentiments
Power couple петербургской моды — Анна Кранк и Анна Бернштейн — продолжают гнуть свою фэшн-линию и в весенне-летней коллекции показывают узнаваемые силуэты в новой интерпретации. В этот раз пухлые рукава появились не на пальто и бушлатах, а на аккуратных жакетах, кружевных боди, топах из жатой ткани и викторианских блузах с воротом-стойкой. Важнейший ДНК-код — контраст широких плеч и узкой талии — команда Autentiments воплотила почти в каждой вещи дропа. Укороченные оверсай-тренчи подпоясали широким поясом, облегающие платья-футляры из потрескавшейся эко-кожи дополнили объемными рукавами-буфами, а рубашечные мини снабдили вставными плечиками и корсетными вытачками от груди до бедер. А для баланса феминного и маскулинного (ключевой стайлинг-прием Autentiments!) запасаемся ультраширокими гранж-джинсами и строгими офискор-брюками.
Imakebags
Петербургские кожевенники Imakebags решили вечную проблему исчезающей зажигалки — сочинили вау-кейс с карабином, который можно пристегнуть не только к шлевке джинс, но и к сумке, ключам и вообще куда угодно. В палитре множество оттенков кожи — от бургунди до полыни и кислотно-зеленого. Плюс: есть возможность выбрать один из трех вариантов тиснения (choose your fighter: Smoking chills, Light my fire или Last one?).
Gate31
Первая глава весенне-летней коллекции Gate31 посвящена верхней одежде. В дроп вошли как женские, так и мужские айтемы: от укороченных пальто и аутдорных бомберов до минималистичных курток в азиатском стиле и дутых жакетов. Все модели помечены маркировкой с температурным режимом: поэтому, пока весна еще не весна, кутаемся в варианты «до 0°C», а на потом присматриваем объемные куртки с трендовым воротом-стойкой «до 5°C» и плащи-баллоны «до 10°C».
Ianis Chamalidy x «Эрарта»
Арт+фэшн коллаборация недели: сегодня в «Эрарте» стартует выставка дизайнера Яниса Чамалиди (в портфолио — восемь лет работы в Yves Saint Laurent, сценические костюмы для труппы Мариинского театра и олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, а еще — показы в Париже, Милане и Токио!). В музее можно будет увидеть не только одежду, но и головные уборы, аксессуары, украшения и обувь, объединенные в философские образы-манифесты. Выставка «Нон-финито» уже открыта для посетителей и продлится до 28 июля.
Jenek
В мечтах о весне фаундер бренда Женя Петрова расширила коллекцию культовых шопперов 0Ease вариантами в новых оттенках. В лимитированный тираж вошли модели в трех цветах — бургунди, пыльно-голубой и нежно-фисташковый. Будем носить как самостоятельно, так и в паре с багетами Handle Node (отрабатываем дабл-бэггинг с недавнего показа Fendi!).
Seven Lab
Новое пространство Seven Lab на Большом проспекте Петроградской стороны, 49
Поздравляем Seven Lab с масштабным переездом в новое пространство на Петроградке, официальное открытие которого пройдет уже сегодня. Вместе с амбассадорами и друзьями бренда команда во главе с фаундером Юлией Кудрявцевой отметят важное событие и презентуют весенне-летнюю коллекцию. Готовимся примерять двойки из белоснежного твида, драпированные топы и образцовые пальто, по крою напоминающие тренч, сегодня в 18:00 (бонус: фуршет и лекция о сервировке от Анастасии Шептаевой!).
Avgvst х J.Kim
Ювелиры Avgvst отлили в серебре и золоте узнаваемые коды J.Kim. Ключевыми украшениями дропа стали серьги-кексницы, вдохновленные жестяными формами для выпечки. А серьги и браслет, отсылающие к узбекским цветочным узорам, напоминают вырезанное с помощью формочки раскатанное тесто. В придачу к гостеприимным драгоценностям создали серию с характерными для традиционных бухарских украшений натуральными камнями — перидоты, гранаты и топазы украсили открытое кольцо, серьги и подвеску-тумар (крышечка кулона откручивается — так, что внутрь можно вложить записку!). Первой коллекцию примерила Марина Леонова — фуд-художник и гастроэнтузиаст. Во время съемки кампейна героиня давала мастер-класс по любимой выпечке всей команде.
Lime
Команда Lime облюбовала и поженила два главных цвета с мужских показов Сhristian Dior и Saint Laurent сезона SS'26 — ягодный и шоколадный. Берем кампейн в качестве главного референса и миксуем бордовую рубашку с бомбером из коричневой кожи, в пару к темным брюкам подбираем двухцветное поло, а клубничную рубашку наслаиваем поверх шоколадной футболки.
Afina
За электрик-сумками, как у Versace и Jil Sander, идем к локалам Afina. Мастера отшили в трендовом оттенке всё — от ультрамодных боулеров до помятых багетов и акцентных ведерок. Помимо королевского синего в коллекцию «Пульс» вошли модели в базовой палитре — забираем в вишлист серые тоуты с заклепками, шопперы из шоколадной лакированной кожи и минималистичные черные сумки-бананы.
