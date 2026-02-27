Ципао-куртки, викторианские блузы и ювелирные формы для выпечки: модный дайджест

Power couple петербургской моды — Анна Кранк и Анна Бернштейн — продолжают гнуть свою фэшн-линию и в весенне-летней коллекции показывают узнаваемые силуэты в новой интерпретации. В этот раз пухлые рукава появились не на пальто и бушлатах, а на аккуратных жакетах, кружевных боди, топах из жатой ткани и викторианских блузах с воротом-стойкой. Важнейший ДНК-код — контраст широких плеч и узкой талии — команда Autentiments воплотила почти в каждой вещи дропа. Укороченные оверсай-тренчи подпоясали широким поясом, облегающие платья-футляры из потрескавшейся эко-кожи дополнили объемными рукавами-буфами, а рубашечные мини снабдили вставными плечиками и корсетными вытачками от груди до бедер. А для баланса феминного и маскулинного (ключевой стайлинг-прием Autentiments!) запасаемся ультраширокими гранж-джинсами и строгими офискор-брюками.