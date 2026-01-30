Серьги-люстры, хобо-ковры и кучерявые толстовки: модный дайджест

Пока мы постепенно втягиваемся в рабочий режим, команда Caviar Jewellery предлагает всё-таки оставить в повседневной жизни хоть что-то от прошедших праздников. Например, привычку наряжаться. И если за декабрь от пайеток и перьев глаз немного устал, то украшаемся с помощью акцентных колье и серег из коллекции 1858. Название — это год легендарной партии

Пола Морфи, ставшей эталоном классических шахмат. Украшения Caviar Jewellery взяли лучшее от источника вдохновения — кажущуюся стихийность, за которой скрывается почти математический расчет. Только вместо метких и стремительных ходов — безупречно продуманные изгибы металла и расположение камней. В дроп вошли колье в форме кометы, многоярусное ожерелье, сплетенное из десятка тонких цепей со сверкающими фианитами, и две пары серег — со звездами из кристаллов и вариант, напоминающий люстру в фойе Опера Гарнье (именно там проходил легендарный шахматный матч!).