Серьги-люстры, хобо-ковры и кучерявые толстовки: модный дайджест

Интеллектуальные драгоценности Caviar Jewellery, athleisure-новинки Irnby, коллекция-мастер-класс по многослойности Lime и сумки-путешественницы Gianni Chiarini (весенне-летняя коллекция уже в мультибренде No One!) — собрали главные модные новости прошедшей недели в материале Собака.ru.
Caviar Jewellery
Пока мы постепенно втягиваемся в рабочий режим, команда Caviar Jewellery предлагает всё-таки оставить в повседневной жизни хоть что-то от прошедших праздников. Например, привычку наряжаться. И если за декабрь от пайеток и перьев глаз немного устал, то украшаемся с помощью акцентных колье и серег из коллекции 1858. Название — это год легендарной партии
Пола Морфи, ставшей эталоном классических шахмат. Украшения Caviar Jewellery взяли лучшее от источника вдохновения — кажущуюся стихийность, за которой скрывается почти математический расчет. Только вместо метких и стремительных ходов — безупречно продуманные изгибы металла и расположение камней. В дроп вошли колье в форме кометы, многоярусное ожерелье, сплетенное из десятка тонких цепей со сверкающими фианитами, и две пары серег — со звездами из кристаллов и вариант, напоминающий люстру в фойе Опера Гарнье (именно там проходил легендарный шахматный матч!).
Imakebags
Hot news: у сумочных артизанов Imakebags стартовал Sample Sale. Дропы айтемов, выполненных вне стандартов каталога, случаются всего пару раз в год, а скидки доходят до 60%. Поэтому прямо сейчас переходите за подробностями сейла сюда и успевайте забрать культовые Seva и Wld за полцены.
Irnby
Теплый худи в небесно-голубом оттенке, ярко-алые шаровары из плотного футера, кучерявая толстовка из белоснежного шерпа — наша зимняя база и главные хайлайты нового athleisure-дропа Irnby. Команда бренда предлагает выгуливать спорт-айтемы не только во время очередной тренировки, но и после — в сочетании с ретро-дубленками, кожаными бомберами и ботильонами на небольшом каблуке.
Lime
Пока погода позволяет, практикуем многослойность при поддержке новой мужской коллекции Lime. Чтобы образ не выглядел плоским и однообразным, команда сделала ставку на микс разных стилей (от классики до стритвира), фактур (от гладкой шерсти до ребристого вельвета) и оттенков (от кремового до хаки). Вот несколько стайлинг-трюков для вдохновения. Для повседневного колорблока сочетаем футболку в винтажную темно-зеленую полоску с насыщенным фисташковым поло. Сочиняем эклектичный лук и надеваем куртку лесничего в тандеме с замшевыми лоферами. А чтобы вдохнуть немного жизни в стерильный total white, дополняем сет из белоснежного денима стеганым жилетов в хвойном оттенке.
No One
В Петербурге суровые -15°C, а итальянцы Gianni Chiarini (вместе с мультибрендовым бутиком No One!) уже вовсю готовятся к теплому сезону. Новая коллекция сумок создана в мечтах о летних путешествиях: боулер из напоминающей пляжный песок замши, будто загоревший под жарким солнцем шоколадный тоут, плетеная, как восточный ковер, хобо и номадский шоппер из кожи с винтажным эффектом, который словно был свидетелем уже не одного приключения.
