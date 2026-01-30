Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Серьги-люстры, хобо-ковры и кучерявые толстовки: модный дайджест

Интеллектуальные драгоценности Caviar Jewellery, athleisure-новинки Irnby, коллекция-мастер-класс по многослойности Lime и сумки-путешественницы Gianni Chiarini (весенне-летняя коллекция уже в мультибренде No One!) — собрали главные модные новости прошедшей недели в материале Собака.ru.

Caviar Jewellery

Ожерелье Caviar Jewellery, 44 500 руб.

Ожерелье Caviar Jewellery, 44 500 руб.

Серьги Caviar Jewellery, 18 800 руб.

Серьги Caviar Jewellery, 18 800 руб.

Пока мы постепенно втягиваемся в рабочий режим, команда Caviar Jewellery предлагает всё-таки оставить в повседневной жизни хоть что-то от прошедших праздников. Например, привычку наряжаться. И если за декабрь от пайеток и перьев глаз немного устал, то украшаемся с помощью акцентных колье и серег из коллекции 1858. Название — это год легендарной партии
Пола Морфи, ставшей эталоном классических шахмат. Украшения Caviar Jewellery взяли лучшее от источника вдохновения — кажущуюся стихийность, за которой скрывается почти математический расчет. Только вместо метких и стремительных ходов — безупречно продуманные изгибы металла и расположение камней. В дроп вошли колье в форме кометы, многоярусное ожерелье, сплетенное из десятка тонких цепей со сверкающими фианитами, и две пары серег — со звездами из кристаллов и вариант, напоминающий люстру в фойе Опера Гарнье (именно там проходил легендарный шахматный матч!).

Imakebags

Сумка Imakebags, 43 900 руб. 17 560 руб.

Сумка Imakebags, 43 900 руб. 17 560 руб.

Сумка Imakebags, 42 900 руб. 21 450 руб.

Сумка Imakebags, 42 900 руб. 21 450 руб.

Hot news: у сумочных артизанов Imakebags стартовал Sample Sale. Дропы айтемов, выполненных вне стандартов каталога, случаются всего пару раз в год, а скидки доходят до 60%. Поэтому прямо сейчас переходите за подробностями сейла сюда и успевайте забрать культовые Seva и Wld за полцены.

Irnby

Брюки Irnby, 12 990 руб.

Брюки Irnby, 12 990 руб.

Толстовка Irnby, 21 990 руб.

Толстовка Irnby, 21 990 руб. 

Теплый худи в небесно-голубом оттенке, ярко-алые шаровары из плотного футера, кучерявая толстовка из белоснежного шерпа — наша зимняя база и главные хайлайты нового athleisure-дропа Irnby. Команда бренда предлагает выгуливать спорт-айтемы не только во время очередной тренировки, но и после — в сочетании с ретро-дубленками, кожаными бомберами и ботильонами на небольшом каблуке.

Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Пока погода позволяет, практикуем многослойность при поддержке новой мужской коллекции Lime. Чтобы образ не выглядел плоским и однообразным, команда сделала ставку на микс разных стилей (от классики до стритвира), фактур (от гладкой шерсти до ребристого вельвета) и оттенков (от кремового до хаки). Вот несколько стайлинг-трюков для вдохновения. Для повседневного колорблока сочетаем футболку в винтажную темно-зеленую полоску с насыщенным фисташковым поло. Сочиняем эклектичный лук и надеваем куртку лесничего в тандеме с замшевыми лоферами. А чтобы вдохнуть немного жизни в стерильный total white, дополняем сет из белоснежного денима стеганым жилетов в хвойном оттенке. 

No One

Сумка Gianni Chiarini, No One

Сумка Gianni Chiarini, No One

Сумка Gianni Chiarini, No One

Сумка Gianni Chiarini, No One

В Петербурге суровые -15°C, а итальянцы Gianni Chiarini (вместе с мультибрендовым бутиком No One!) уже вовсю готовятся к теплому сезону. Новая коллекция сумок создана в мечтах о летних путешествиях: боулер из напоминающей пляжный песок замши, будто загоревший под жарким солнцем шоколадный тоут, плетеная, как восточный ковер, хобо и номадский шоппер из кожи с винтажным эффектом, который словно был свидетелем уже не одного приключения. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: