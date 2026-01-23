Свитеры-мухоморы, кидкор-шарфы и разлинованные клоги: модный дайджест

Румяные кулоны Alvaar x Don't drop the glass, постпраздничный офискор Seven Lab, пернатые мюли и кучерявые балетки RxBshoes (с вау-скидками!) — собрали главные фэшн-новости недели в дайджесте Собака.ru.
Ola Ola
В Ola Ola гранд-сейл трикотажных айтемов: тигриные лонгсливы, лебединые кроп-топы и многое другое отдают со скидками до 50%. В распродаже также участвуют позиции из новой, осенне-зимней, коллекции. Жилеты-мухоморы, пэчворк-юбки и декадентские блузы из полупрозрачного трикотажа можно ухватить со скидкой 25%.
Arny Praht x At Ease
Влад и Анна Прахты сплотили два своих фэшн-детища и выпустили коллекцию теплой одежды и аксессуаров. В дроп вошли мягчайшие свитеры с шерстью альпаки в составе и кидкорные шарфы с кисточками. Плюс: линию дополнили базовыми лонгсливами из хлопка в белом и графитовом оттенках, которые можно поддеть под джемпер для максимального утепления.
Seven Lab
Непонятно, что сложнее — возвращаться к работе после летнего отпуска или после январских каникул. Команда Seven Lab решила, что одинаково, и для поддержания морального духа выпустила специальную коллекцию Back to office. В дроп вошли классические двойки, блузы с акцентными плечами в стиле 80-х, миди-юбки из плиссированного трикотажа и гладкой экокожи.
Befree x Севкабель Порт
Befree стал партнером Севкабель Порта и подарил пространству новый совриск-мурал (спойлер: потому что нужно больше любви!). Массмаркет Befree запартнерился с Севкабелем — важнейшей городской точкой сборки прямо сейчас! Хайлайт сотрудничества — мурал на здании трансформаторной будки возле катка, созданный Befree вместе с дизайнером Алисой Карнауховой (сверхновая звездочка арт-графики!). Объект выполнен в титульном бирюзовом оттенке Befree и украшен лав-аффирмациями «Нужно больше любви» и «Место для поцелуев». Получился идеальный фотоспот как для стритстайл съемок, так и для мотивационных кадров в неделю blue monday (третий понедельник января признан самым депрессивным днем в году). А еще для спонтанных (на самом деле нет!) брайдал-предложений 14 февраля!
RxBshoes
Готовимся к теплому сезону заранее и закупаемся вау-парами на сезонной распродаже у петербургских обувщиков RxBshoes (до 29 января!). В нашем вишлисте — клетчатые клоги с алой махровой подкладкой, шелковые мюли с перьевой отделкой и пурпурные балетки из кучерявого меха.
Alvaar x Don't drop the glass
Ювелиры Alvaar и Don't drop the glass объединились и выпустили очередной совместный дроп. Главный герой зимней коллаборации — стеклянный четырехлистник «Румянец». Каждый цветок Медина, фаундер Don't drop the glass, создает вручную — нагревает, смешивает разные оттенки стекол. Поэтому лепестки могут незначительно отличаться друг от друга (всё как в природе!).
Lime
Отправной точкой в создании новой детской коллекции Lime стал расслабленный стиль 90-х, в котором минималистичный кэжуал соседствует со спортивной эстетикой. Отсюда — лаконичные бомберы и толстовки, трикотажные поло в винтажном духе, джинсы и аккуратные ботинки из кожи, отсылающие к обуви для боулинга. Кстати, в качестве декораций для съемки выбрали антуражный боулинг-клуб.
