Свитеры-мухоморы, кидкор-шарфы и разлинованные клоги: модный дайджест

Befree стал партнером Севкабель Порта и подарил пространству новый совриск-мурал (спойлер: потому что нужно больше любви!). Массмаркет Befree запартнерился с Севкабелем — важнейшей городской точкой сборки прямо сейчас! Хайлайт сотрудничества — мурал на здании трансформаторной будки возле катка, созданный Befree вместе с дизайнером Алисой Карнауховой (сверхновая звездочка арт-графики!). Объект выполнен в титульном бирюзовом оттенке Befree и украшен лав-аффирмациями «Нужно больше любви» и «Место для поцелуев». Получился идеальный фотоспот как для стритстайл съемок, так и для мотивационных кадров в неделю blue monday (третий понедельник января признан самым депрессивным днем в году). А еще для спонтанных (на самом деле нет!) брайдал-предложений 14 февраля!