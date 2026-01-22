Кашемировые парки, хайкеры-носки и дутые гетры: выбрали 25 модных (и практичных!) аутдор-вещей

Когда речь о петербургской зиме, есть всего два решения: не выходить из дома совсем или запастись профэкипировкой. Выбираем второе и делимся лучшими аутдорными фэшн-лотами — от куртки-кейпа Prada до диких хайкеров Razumno и артизанских флисок J.Kim.
Что-то на роскошном: не просто парка, а из кашемира и с норковой подкладкой
Куртка-кейп Prada, ДЛТ, 200 000 руб.
Кейпы (и всё, что на них похоже!) — важнейший тренд года. Следом за кейпообразными платьями-баллонами Dior и кожаными бомберами Balenciaga забираем в коллекцию аутдорную куртку Prada
Ботинки Brunello Cucinelli, ДЛТ, 184 500 руб.
Обувные гибриды всё еще с нами. За симбиозом ботинок и шерстяных носков выстраиваемся в очередь к Brunello Cucinelli
Брюки Perfect Moment, ДЛТ, 105 500 руб.
В этом сезоне полоска подвинула с пьедестала клетку и обосновалась на показах главных трендсеттеров — от Chanel до Loewe и Dries Van Noten. Пользуемся случаем и примеряем теплые буткаты с трендовым принтом от фэшн-горнолыжников Perfect Moment
Вместо обычной флиски присматриваемся к высококлассному варианту J.Kim. Объясняем: крой толстовки вдохновлен силуэтом традиционного корейского костюма «ханбок», а ее рукава украшены фирменными четырехлистниками. Плюс: айтем изготовлен с использованием винтажных материалов с небольшими отличиями в расцветке и рисунке, что делает каждую вещь уникальной
Приминаем сугробы кошачьими
лапками хайкерами от обувщиков Razumno
Пуховик Karl Lagerfeld, Rendez-Vous, 48 990 руб.
Металлик с подиумов Maison Margiela и Schiaparelli перекочевал в зимний аутдор. Отрабатываем тренд с помощью космического пуховика Karl Lagerfeld во время сверхгалактического фрирайда
Ботинки Suicoke, Studio Slow, 38 990 руб.
Японцы Suicoke виртуозно овладели колорблоком из коллекции Prada и «Словаря Цветовых Сочетаний» Сандзо Вада
Мех задержится в топе трендов как минимум до следующей осени. В fur-порыве запасаемся мохнатым всем — от шарообразных шуб Mugler и псевдорысьих юбок Vaquera до зипок с лохматым капюшоном Planta Rosa
Очки Oakley, Peak, 30 950 руб.
Веломарафон или техно-рейв — футуристичная оправа Oakley пригодится везде
Локалы Vatnique апргрейднули знакомую всем тужурку до уровня стейтмент-жилета (из шерстяного японского трикотажа и с подкладкой из натурального шелка!), который спасет от холода во время похода и от фэшн-скуки в повседневной жизни
Сапоги Moon Boot, «У Красного моста», 23 900 руб.
Мунбуты вернулись на ноги главных it-girls (от Кендалл Дженнер до Рианны!) и в наши зимние вишлисты. Самые классные — пара-пионер от итальянцев Moon Boot (именно они придумали оригинальный дизайн, вдохновленный обувью астронавтов, еще в 1970-х годах!)
«Лыжники» Сергея Лучишкина прямиком из Русского музея скатились на вау-шарф от вязальщиков-виртуозов Mirstores
Жилет Karl Lagerfeld, BNS Club, 21 000 руб.
Это база: черный дутый жилет Karl Lagerfeld без труда отработает в горпкорном луке с флисками и карго, а еще — продлит сезон пальто и тренчей (надеваем в качестве невидимого второго слоя!)
Брюки Naumi, «Кенгуру», 19 000 руб.
Горнолыжный мастхэв — дофаминовый стеганый костюм. С этим фактом согласились эклектик-дива (читай: Кэрри Брэдшоу 2.0!) Эмили Синдлев, фэшн-инфлюенсер Фанни Экстранд и мы. Поэтому отыскали для вас необычный, будто связанный из толстой пряжи, вариант от локалов Naumi
Толстовка Anna Rachele, No One, 17 190 руб.
Отрабатываем сразу два тренда — оттенок Cloud Dancer (цвет года по мнению Pantone) и высокий ворот-стойка (одобрено The Row и Chloe!) — с помощью минималистичной (и дико приятной на ощупь!) толстовки Anna Rachele
Балаклава Kidsuper, KM20, 13 200 руб.
Ни на заснеженный склон, ни на обдуваемые всеми ветрами мира улицы Петербурга не выходим без балаклавы Kidsuper
Варежки Parajumpers, Универмаг «Московский», 12 900 руб.
Хотите повторить полностью кучерявый лук с показа Bottega Veneta SS'26? Для начала приручите тренд и примерьте варежки Parajumpers — идеальны для контрастных по фактуре сочетаний с кожей, денимом или гладкой шерстью
Этичная альтернатива ультрамодному меху (и даже более экологичная, чем мех искусственный!) — кучерявая шерсть на брюках Daisyknit
Термолонгслив Urbantiger, 4 790 руб.
В безжалостные -10°C спасаемся термобельем от профи функционального гардероба Urbantiger. А после — носим в качестве топа с джинсовыми бермудами и офискорными юбками-карандашами
Косплеим медвежонка Паддингтона и пускаемся в приключения в алой панамке от петербургских спецов по урбан-кэжуалу Gate31
Ультрамодные гетры запросто отработают и за рамками феминного балеткора. Например, вариант от Krakatau носим в тандеме с термолеггинсами и удлиненным пуховиком
Команда бренда вязла материал культовых клетчатых сумок (те самые с рынков!) и отшила из него суперпрактичные шопперы — прочный полипропилен буквально невозможно износить. Еще одно достоинство — вы можете менять высоту и объем сумки за счет регулируемых лямок
