Кашемировые парки, хайкеры-носки и дутые гетры: выбрали 25 модных (и практичных!) аутдор-вещей

Когда речь о петербургской зиме, есть всего два решения: не выходить из дома совсем или запастись профэкипировкой. Выбираем второе и делимся лучшими аутдорными фэшн-лотами — от куртки-кейпа Prada до диких хайкеров Razumno и артизанских флисок J.Kim.