Эмма Стоун, Памела Андерсон и Snoop Dogg: лучшие (и худшие!) выходы Golden Globe 2026

Сразу оговариваемся и меняем «худшие» на «не самые удачные» (отдохнувшая и сытая икрой редакция — равно добрая редакция!). Казалось бы беспроигрышный дуэт Charli XCX и Saint Laurent дал маху: за пернатый корсет ставим лайк, но унылый бант и бесформенная белая юбка утянули образ в список в Worst Dressed. Там же утонули нимфейное Givenchy на Дженнифер Лоуренс, старомодно-бархатное Chanel на Айо Эдебири и сверкающее платье-колонна Miu Miu на Лейтон Мистер (Миучча, со всем уважением, ну не получается одевать звезд для красных дорожек — признайте это и идите дальше!). Пока Роуз Берн в Chanel косплеила Киру Найтли в «Искуплении» (сомнительно, но окей), Дженнифер Лопес шарилась в гардеробной Хайди Клум (удалось отыскать платье-диван Jean-Louis Scherrer!). А среди некоронованных принцесс вечера остались ведущая вечера Никки Глейзер и Эйми Лу Вуд в Vivienne Westwood (не сложилось, не срослось!).