Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Эмма Стоун, Памела Андерсон и Snoop Dogg: лучшие (и худшие!) выходы Golden Globe 2026

Врываемся в рабочий график раньше положенного и разглядываем красную дорожку «Золотого глобуса» (первая в сезоне кинопремий!). Пока в Beverly Hilton раздают заветные статуэтки, редакция Собака.ru уже подвела собственные итоги — выбрала лучшие и худшие образы вечера. 

Лучшие образы «Золотого глобуса»

Дженна Ортега в Dilara Findikoglu

Дженна Ортега в Dilara Findikoglu

Зои Кравиц в Saint Laurent

Зои Кравиц в Saint Laurent

Тейяна Тейлор в Schiaparelli

Тейяна Тейлор в Schiaparelli

Кейт Хадсон в Armani Prive

Кейт Хадсон в Armani Prive

Одри Нуна в Thom Browne

Одри Нуна в Thom Browne

Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди

Lisa в Jacquemus

Lisa в Jacquemus

Ева Виктор в Loewe

Ева Виктор в Loewe

Коннор Сторри в Saint Laurent

Коннор Сторри в Saint Laurent

Эмили Блант в Louis Vuitton

Эмили Блант в Louis Vuitton 

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Селена Гомес в Сhanel и Бенни Бланко

Селена Гомес в Сhanel и Бенни Бланко

Всадник рецессии или вечная классика (whatever!): на дорожке зафиксировали рекордное количество total black выходов, на фоне которых Эмма Стоун в сливочно-масляном Louis Vuitton выглядела нарочито жизнерадостно. В первом эшелоне — закоренелая готка Дженна Ортега в макси с нарядными эполетами Dilara Findikoglu, обернутая в Schiaparelli Тейяна Тейлор, раздававшая во время интервью похвалы Джонатану Андерсону Миа Гот в Сhristian Dior и мрачная принцесса Ариана Гранде в кринолиновом Vivienne Westwood. Готовимся к буму ревущих 20-х и следом за звездой «Белого Лотоса» Lisa и Евой Виктор в алой колонне Loewe примеряем платья с заниженной талией в духе флэпперов. 

Snoop Dogg

Snoop Dogg

Ренате Реинсве в Louis Vuitton

Ренате Реинсве в Louis Vuitton 

Оуэн Купер

Оуэн Купер

Миа Гот в Сhristian Dior

Миа Гот в Сhristian Dior

Памела Андерсон в Jacquemus

Памела Андерсон в Jacquemus

Патрик Шварценеггер

Патрик Шварценеггер

Ариана Гранде в Vivienne Westwood

Ариана Гранде в Vivienne Westwood

Колман Доминго в Valentino

Колман Доминго в Valentino

Laufey в Balenciaga

Laufey в Balenciaga

Приянка Чопра в Сhristian Dior и Ник Джонас

Приянка Чопра в Сhristian Dior и Ник Джонас

Глен Пауэлл

Глен Пауэлл

Эль Фаннинг в Gucci

Эль Фаннинг в Gucci

Все главные тренды года на месте: за бельевую эстетику отвечала Зои Кравиц в Saint Laurent, кейпы примерили Одри Нуна (выбрала вариант с бантом от Thom Browne!) и похорошевшая Эмили Блант (в выделяющемся ослепительно белом Louis Vuitton!), а пока Селена Гомес шурашала перышками Сhanel, певица Laufey констатировала, что оранжевый — точно главный цвет наступившего года (еще лучше, если в исполнении Balenciaga). Подсматриваем несколько мужских стайлинг-трюков на случай ближайших black tie выходов: Джейкоб Элорди, Коннор Сторри и Глен Пауэлл хором посоветовали дополнить идеально сидящий смокинг солнцезащитными очками, а Патрик Шварценеггер и Колман Доминго — не скупиться на драгоценные броши. 

Худшие образы «Золотого глобуса»

Charli XCX в Saint Laurent

Charli XCX в Saint Laurent

Дженнифер Лоуренс в Givenchy

Дженнифер Лоуренс в Givenchy

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Джулия Робертс

Джулия Робертс

Майли Сайрус в Saint Laurent

Майли Сайрус в Saint Laurent

Айо Эдебири в Chanel

Айо Эдебири в Chanel 

Лейтон Мистер в Miu Miu и Адам Броди

Лейтон Мистер в Miu Miu и Адам Броди

Сразу оговариваемся и меняем «худшие» на «не самые удачные» (отдохнувшая и сытая икрой редакция — равно добрая редакция!). Казалось бы беспроигрышный дуэт Charli XCX и Saint Laurent дал маху: за пернатый корсет ставим лайк, но унылый бант и бесформенная белая юбка утянули образ в список в Worst Dressed. Там же утонули нимфейное Givenchy на Дженнифер Лоуренс, старомодно-бархатное Chanel на Айо Эдебири и сверкающее платье-колонна Miu Miu на Лейтон Мистер (Миучча, со всем уважением, ну не получается одевать звезд для красных дорожек — признайте это и идите дальше!). Пока Роуз Берн в Chanel косплеила Киру Найтли в «Искуплении» (сомнительно, но окей), Дженнифер Лопес шарилась в гардеробной Хайди Клум (удалось отыскать платье-диван Jean-Louis Scherrer!). А среди некоронованных принцесс вечера остались ведущая вечера Никки Глейзер и Эйми Лу Вуд в Vivienne Westwood (не сложилось, не срослось!). 

Дженнифер Лопес в Jean-Louis Scherrer

Дженнифер Лопес в Jean-Louis Scherrer

Эйми Лу Вуд в Vivienne Westwood

Эйми Лу Вуд в Vivienne Westwood

Никки Глейзер

Никки Глейзер

Джиннифер Гудвин

Джиннифер Гудвин

Жюстин Люпе в Armani Prive

Жюстин Люпе в Armani Prive

Роуз Берн в Chanel

Роуз Берн в Chanel

Амелия Грей в Swarovski

Амелия Грей в Swarovski

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: