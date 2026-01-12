Эмма Стоун, Памела Андерсон и Snoop Dogg: лучшие (и худшие!) выходы Golden Globe 2026

Врываемся в рабочий график раньше положенного и разглядываем красную дорожку «Золотого глобуса» (первая в сезоне кинопремий!). Пока в Beverly Hilton раздают заветные статуэтки, редакция Собака.ru уже подвела собственные итоги — выбрала лучшие и худшие образы вечера.
Лучшие образы «Золотого глобуса»
Дженна Ортега в Dilara Findikoglu
Зои Кравиц в Saint Laurent
Тейяна Тейлор в Schiaparelli
Кейт Хадсон в Armani Prive
Одри Нуна в Thom Browne
Джейкоб Элорди
Lisa в Jacquemus
Ева Виктор в Loewe
Коннор Сторри в Saint Laurent
Эмили Блант в Louis Vuitton
Эмма Стоун в Louis Vuitton
Селена Гомес в Сhanel и Бенни Бланко
Всадник рецессии или вечная классика (whatever!): на дорожке зафиксировали рекордное количество total black выходов, на фоне которых Эмма Стоун в сливочно-масляном Louis Vuitton выглядела нарочито жизнерадостно. В первом эшелоне — закоренелая готка Дженна Ортега в макси с нарядными эполетами Dilara Findikoglu, обернутая в Schiaparelli Тейяна Тейлор, раздававшая во время интервью похвалы Джонатану Андерсону Миа Гот в Сhristian Dior и мрачная принцесса Ариана Гранде в кринолиновом Vivienne Westwood. Готовимся к буму ревущих 20-х и следом за звездой «Белого Лотоса» Lisa и Евой Виктор в алой колонне Loewe примеряем платья с заниженной талией в духе флэпперов.
Все главные тренды года на месте: за бельевую эстетику отвечала Зои Кравиц в Saint Laurent, кейпы примерили Одри Нуна (выбрала вариант с бантом от Thom Browne!) и похорошевшая Эмили Блант (в выделяющемся ослепительно белом Louis Vuitton!), а пока Селена Гомес шурашала перышками Сhanel, певица Laufey констатировала, что оранжевый — точно главный цвет наступившего года (еще лучше, если в исполнении Balenciaga). Подсматриваем несколько мужских стайлинг-трюков на случай ближайших black tie выходов: Джейкоб Элорди, Коннор Сторри и Глен Пауэлл хором посоветовали дополнить идеально сидящий смокинг солнцезащитными очками, а Патрик Шварценеггер и Колман Доминго — не скупиться на драгоценные броши.
Худшие образы «Золотого глобуса»
Сразу оговариваемся и меняем «худшие» на «не самые удачные» (отдохнувшая и сытая икрой редакция — равно добрая редакция!). Казалось бы беспроигрышный дуэт Charli XCX и Saint Laurent дал маху: за пернатый корсет ставим лайк, но унылый бант и бесформенная белая юбка утянули образ в список в Worst Dressed. Там же утонули нимфейное Givenchy на Дженнифер Лоуренс, старомодно-бархатное Chanel на Айо Эдебири и сверкающее платье-колонна Miu Miu на Лейтон Мистер (Миучча, со всем уважением, ну не получается одевать звезд для красных дорожек — признайте это и идите дальше!). Пока Роуз Берн в Chanel косплеила Киру Найтли в «Искуплении» (сомнительно, но окей), Дженнифер Лопес шарилась в гардеробной Хайди Клум (удалось отыскать платье-диван Jean-Louis Scherrer!). А среди некоронованных принцесс вечера остались ведущая вечера Никки Глейзер и Эйми Лу Вуд в Vivienne Westwood (не сложилось, не срослось!).
