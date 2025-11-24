Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Black Friday — 2025! Где брать мастхэвы сезона (и не только этого) по суперскидкам?

Хотя Black Friday кажется, идет уже весь ноябрь, каноничный суперсейл наступил только сейчас. Помогаем вам сберечь силы (и деньги!) и делимся самым масштабным гидом по скидкам главных брендов, чьи вещи отработают не один сезон и не станут печальным напоминанием о стихийном фэшн-трипе.

Одежда

Annuko, Sanchy и Petra!
Сумки

Arny Praht, Madame Chatelet и CNS!
Обувь и головные уборы

Cocoshnick и Homies!
Очки

Cultura и P.Y.E!
Украшения

Qari Qris, Moonka и Caviar Jewellery!
Мультибренды

Golden Line и Rendez-vous!

Одежда 

Autentiments
Жакет Autentiments, 50 900 руб. 35 630 руб.

Жакет Autentiments, 50 900 руб. 35 630 руб.

Платье Autentiments, 24 900 руб. 17 430 руб.

Платье Autentiments, 24 900 руб. 17 430 руб.

Петербургские power-dressing-профи врываются в ежегодную гранд-распродажу со скидками до 40%. До 28 ноября успеваем забрать образцовые смокинги и бушлаты, полупрозрачные блузы с акцентными плечами, кружевные секси-топы и отличный трикотаж — от кэтсьютов до джемперов с капюшоном и футболок с Кейт Мосс. 

Ola Ola
Тренч Ola Ola, 98 000 руб. 49 000 руб.

Тренч Ola Ola, 98 000 руб. 49 000 руб.

Шляпа Ola Ola, 8 500 руб. 5 950 руб.

Шляпа Ola Ola, 8 500 руб. 5 950 руб.

На распродажу Ola Ola попало всё пятнистое, шипящее, полосатое, мурлыкающее, ползающее и рычащее. Ищем на сайте раздел Zoo Sale и добавляем в корзину непромокаемые лео-шляпы, тигриные митенки, змеиные юбки-карандаши и лебединые блузы (отдают всё со скидками до 60% до 25 ноября включительно!).

Only me
Бомбер из экомеха Only me, 28 980 руб. 24 633 руб.

Бомбер из экомеха Only me, 28 980 руб. 24 633 руб.

Шуба из экомеха Only me, 42 980 руб. 36 533 руб.

Шуба из экомеха Only me, 42 980 руб. 36 533 руб.

Петербург в снегу, а мы — в новой шубе. Тем более, что главные по экомеху Only me анонсировали Green Friday со скидками до 65% (до 30 ноября!). Из плюсов искусственных шуб — неограниченная цветовая палитра (от фуксии до небесно-голубого и винного) и море вариантов меха (даже леопардовый, только не по цене студии в Парглово!), а по функционалу ничем не отличаются от натуральных — выдерживают до -25.

Petra
Бюстгальтер Petra, 10 800 руб. 9 180 руб.

Бюстгальтер Petra, 10 800 руб. 9 180 руб.

Халат Petra, 37 400 руб. 31 790 руб.

Халат Petra, 37 400 руб. 31 790 руб.

Будуаркорный халат Fyto, сет из фуксийного кружева Ruby From Thai, полупрозрачного болеро с меховой отделкой Basic Clothes или базовые топы и слипы из гладкого атласа — в Petra есть возможность получить скидку 15% на любой заказ с промокодом BLACK15 (не благодарите!). 

Annuko
Брюки Annuko, 19 900 руб. 13 930 руб.

Брюки Annuko, 19 900 руб. 13 930 руб.

Топ Annuko, 12 900 руб. 3 409 руб.

Топ Annuko, 12 900 руб. 3 409 руб.

Шуба Annuko, 95 900 руб. 67 130 руб.

Шуба Annuko, 95 900 руб. 67 130 руб. 

Рок-звезды екатеринбургского фэшна до 30 ноября отдают избранные позиции с большими скидками. Среди наших фаворитов — изумрудная двойка с брюками-клеш (важный тренд года!) и псевдопомятым оверсайз-жакетом, шарфы-трансформеры и топ Versal' (парящие бра Prada есть у нас дома!). Плюс: обязательно присмотритесь к верхней одежде. От себя ставим лайк кудрявому бомберу из овчины, маскулинному пальто в насыщенном алом и приталенному тренчу из глянцевой экокожи. 

Your Antihero
Рубашка Your Antihero, 24 900 руб. 19 040 руб.

Рубашка Your Antihero, 24 900 руб. 19 040 руб.

Берет Your Antihero, 12 600 руб. 11 340 руб.

Берет Your Antihero, 12 600 руб. 11 340 руб.

За айтемами от фэшн-фантазеров Your Antihero отправляемся в раздел Black, But Different: жакеты-перевертыши, шарфы-сосиски, береты с помпоном, клетчатые nerd-бермуды и шивороты (куда без них!) почти бескорыстно готовы скрасить любой гардероб.

Sorelle Era
Пальто Sorelle Era, 39 000 руб. 27 300 руб.

Пальто Sorelle Era, 39 000 руб. 27 300 руб.

Пальто Sorelle Era, 59 000 руб. 41 300 руб.

Пальто Sorelle Era, 59 000 руб. 41 300 руб.

Платье Sorelle Era, 45 000 руб. 22 500 руб.

Платье Sorelle Era, 45 000 руб. 22 500 руб.

Говорим «нет» спонтанным покупкам и на сейле Sorelle Era присматриваем айтемы на следующий сезон — забираем капри из денима или вариант из ажурного трикотажа (есть в гардеробе шоу-дивы Марии Миногаровой!), полупрозрачные макси-кардиганы и приталенные пальто из денима. А на зиму запасаемся классическими бежевыми пальто, безотказными пуховиками и пушистыми шарфами и варежками в оттенке сладкой ваты. 

Sanchy
Юбка Sanchy, 32 000 руб. 27 200 руб.

Юбка Sanchy, 32 000 руб. 27 200 руб. 

Сумка Sanchy, 27 000 руб. 16 200 руб.

Сумка Sanchy, 27 000 руб. 16 200 руб. 

В главных ролях чернопятничного сейла — декадетнские лео-юбки с меховой отделкой, благовоспитанные жакеты из изумрудной шерсти, нейлоновые платья-футляры и ридикюли в стиле ретро (всё со скидкой 20%!). 

Cois
Тренч Cois, 64 000 руб. 51 200 руб.

Тренч Cois, 64 000 руб. 51 200 руб.

Плащ Cois, 56 000 руб. 44 800 руб.

Плащ Cois, 56 000 руб. 44 800 руб.

Искали базовый, но всё-таки fancy тренч — мы нашли его за вас. В Cois есть трендовые укороченные (вам на поясе или кулиске?), вечные айтемы оверсайз-кроя, варианты с ультрамодным воротом-стойкой (главный бестселлер бренда!) и модели прямого кроя до колена (носим и как платье с ремнем и без!).  

Kolesman
Платье Kolesman, 39 000 руб. 33 150 руб.

Платье Kolesman, 39 000 руб. 33 150 руб.

Кюлоты Kolesman, 14 500 руб. 12 325 руб.

Кюлоты Kolesman, 14 500 руб. 12 325 руб.

Бренд с большим фэшн-потенциалом Kolesman (через месяц отпразднует 1,5 года!) нам открыла фэшн-журналист Настя Полетаева, а мы рассказываем вам. Тем более приятно, что знакомство можно начать с распродажи: по промокоду SECRET действует скидка 15% на любой заказ. Поэтому смело выстраивайтесь в очередь за клетчатыми вау-ветровками, зебровыми тренчами, вельветовыми сетами и меховыми горжетками. 

Mainless
Брюки Mainless, 80 000 руб. 56 000 руб.

Брюки Mainless, 80 000 руб. 56 000 руб.

Лонгслив Mainless, 19 500 руб. 5 850 руб.

Лонгслив Mainless, 19 500 руб. 5 850 руб. 

За лютый гранж на Black Friday отвечают фэшн-бунтари Mainless: к ним идем за рваными худи и будто винтажными свитерами, рубашками с псевдооторванными рукавами, ярко-красными кожаными брюками и вельветовыми микро-шортами. Еще один повод прогуляться по каталогу — скидки не простые, а до 70% (убедили?). 

Daisyknit
Пальто Daisyknit, 38 890 руб. 23 334 руб.

Пальто Daisyknit, 38 890 руб. 23 334 руб. 

Свитер Daisyknit, 14 890 руб. 10 423 руб.

Свитер Daisyknit, 14 890 руб. 10 423 руб.

До 2 декабря у адептов cozy-кэжуала Daisyknit действуют скидки до 50% на избранные позиции, в том числе оливковые сеты с добавлением мохера, трендовые пальто с воротом-стойкой, аутдорные анораки, фактурные свитеры в стиле 90-х и лаконичные ботильоны на небольшом каблуке. 

1811
Платье 1811, 14 990 руб. 11 990 руб.

Платье 1811, 14 990 руб. 11 990 руб.

Брюки 1811, 24 990 руб. 19 990 руб.

Брюки 1811, 24 990 руб. 19 990 руб.

Для «Черной пятницы» команда 1811 приготовила ледикорные двойки с затянутыми на талии жакетами-конфетами, уютные макси-юбки и пуловеры из пушистой ангоры, ультрамодные О-образные брюки, а еще — дутые жилеты, пуховики и лаконичные пальто. А для предстоящих праздников пригодится кожаное мини-платье, золотистый комбинезон из шелка или роскошная бургунди-комбинация. 

Сумки

Arny Praht
Сумка Arny Praht, 12 000 руб. 9 600 руб

Сумка Arny Praht, 12 000 руб. 9 600 руб 

Брелок Arny Praht, 2 200 руб. 1 760 руб.

Брелок Arny Praht, 2 200 руб. 1 760 руб.

Сейл у устойчивых bag-артизанов Arny Praht: отдают вместительные тоуты Mirel, сложносочиненные таксы Seoul, ультрамодные боулеры Posh и рюкзаки Garn (снова in!) со скидкой 20% (а некоторые позиции можно урвать со скидками до 60%!). Помимо сумок в акции участвуют и другие айтемы — от солнцезащитных оправ и акцентного обвеса до ремней и мыла.

Madame Chatelet
Сумка Madame Chatelet, 27 990 руб. 10 990 руб.

Сумка Madame Chatelet, 27 990 руб. 10 990 руб. 

Сумка Madame Chatelet, 59 990 руб. 21 990 руб.

Сумка Madame Chatelet, 59 990 руб. 21 990 руб.

Перед началом предновогоднего фэшн-марафона успеваем обзавестись самыми нарядными сумками. Атласные кисеты-оригами, диковинные пернатые, миниатюрные арт-объекты с застежкой-солнцем или ручкой-пантерой — все они ждут вас на распродаже со скидками до 60%. 

CNS
Сумка CNS, 20 500 руб. 14 350 руб.

Сумка CNS, 20 500 руб. 14 350 руб. 

Сумка CNS, 29 000 руб. 26 100 руб.

Сумка CNS, 29 000 руб. 26 100 руб. 

А за сумочной базой — от вместительных саквояжей Noe до вечно актуальных багетов  Une Femme mini и отличных тоутов Simone — идем к bag-гуру CNS, которые устроили масштабную распродажу своих главных моделей-бестселлеров со скидками до 60%.

Обувь и головные уборы

Cocoshnick
Капор Cocoshnick, 20 000 руб. 18 000 руб.

Капор Cocoshnick, 20 000 руб. 18 000 руб.

Кепи Cocoshnick, 15 000 руб. 13 500 руб.

Кепи Cocoshnick, 15 000 руб. 13 500 руб.

Вы ждали, вы просили: шляпники Cocoshnick врываются в Black Friday с ключевыми фэшн-хитами этого и прошлых сезонов. В нашем вишлисте уже поселились та самая кепка-аэродром, горчичная федора со вставками из кожи, шляпка-таблетка из 60-х и волосатый йети-капор (готическая фэшн-мать Вика Салават примерила такой во время прогулки с новорожденной Авророй!). 

Homies
Ботинки Homies, 34 000 руб. 30 600 руб.

Ботинки Homies, 34 000 руб. 30 600 руб.

Мюли Homies, 33 000 руб. 29 700 руб.

Мюли Homies, 33 000 руб. 29 700 руб.

Cамый модный российский бренд обуви Homies (их «хомисы» носят Оксана Рим, Наталья Гольденберг и Маша Попова!) приготовил промокод промокод HOMIESBF, который дает скидку 10% на демисезонные и летние пары при покупке онлайн и офлайн. Плюс: с 25 ноября и до конца месяца при покупке двух пар действует скидка 20%. 

Очки

Cultura
Очки Cultura, 12 499 руб. 9 999 руб.

Очки Cultura, 12 499 руб. 9 999 руб. 

Очки Cultura, 13 999 руб. 11 199 руб.

Очки Cultura, 13 999 руб. 11 199 руб. 

До 30 ноября в Сultura скидка 20% на все модели (первая и единственная распродажа в году!). Не упускаем возможность закупиться солнцезащитной базой (от авиаторов Monae до Midnight call в ретро-стиле), арт-оправами (спортивными Skyline, футуристичными I или насекомоподобными Outlaw Ocean) и суперстильной оптикой. 

P.Y.E
Очки P.Y.E x Hello Kitty, 21 500 руб. 17 200 руб.

Очки P.Y.E x Hello Kitty, 21 500 руб. 17 200 руб.

У рок-звезд петербургской оптики P.Y.E тоже стартовал чернопятничный суперсейл (аж до 7 декабря!) — абсолютно все модели (лаконичные с металлической оправой, трендовые черепаховые, а еще — из коллаборций с Hello Kitty и ювелирами Avgvst!) отдают со скидкой 20%.

Украшения

Qari Qris
Qari Qris

Qari Qris 

Save the date: с 27 по 30 ноября в Qari Qris старует распродажа с самыми большими скидками в году. Ставим будильник и успеваем забрать золотистых лошадок, серебряных купидонов, подвески-колонны с нефритами и множество других ювелирных амулетов со скидками до 30%. А клиенты, участвующие в программе лояльности, получат секретный промокод на дополнительные 5%, которые будут суммироваться с основными скидками.

Caviar Jewellery
Колье Caviar Jewellery, 44 000 руб. 30 800 руб.

Колье Caviar Jewellery, 44 000 руб. 30 800 руб. 

Колье Caviar Jewellery, 41 900 руб. 29 330 руб.

Колье Caviar Jewellery, 41 900 руб. 29 330 руб. 

В центре внимания распродажи в Caviar Jewellery (с 28 по 30 ноября!) — пять главных бестселлеров бренда. Загибаем пальцы и заранее добавляем в избранное: лаконичное колье Bubble World, драматичные серьги серьги Mystery Mist, двойной кафф Сrush, многослойное колье Сrush и серьги-крылья Drowning to Embrace. Вместе с jewelry-хитами в Black Friday участвуют все коллекции бренда (кроме новой линии «Больше чем любовь»).

Moonka
Бусы Moonka, 19 700 руб. 17 730 руб.

Бусы Moonka, 19 700 руб. 17 730 руб.

Кольцо Moonka, 17 400 руб. 13 920 руб.

Кольцо Moonka, 17 400 руб. 13 920 руб.

Не знаете, что подарить близким (и себе!)? Распродажа в Moonka — тот самый знак, которого вы ждали. В разделе Black Friday вы найдете айтемы из коллекций Сartoon, Ai и Wave Base со скидками до 40%. Лично мы уже уложили в корзину украшения с трендовыми расзноцветными камнями — пусеты с бирюзой, браслет с топазовым сердцем и бусы с солирующим малахитом. 

Omut
Бра Omut, 17 500 руб. 8 750 руб.

Бра Omut, 17 500 руб. 8 750 руб.

Браслет Omut, 4 500 руб. 3 150 руб.

Браслет Omut, 4 500 руб. 3 150 руб.

Dark-ювелиры Omut расщедрились на вау-скидки до 70%: удержаться от покупки бодичейна за 4000 руб., моносерьги за 1350 руб. или звенящего браслета за 2750 руб. не представляется возможным (а мы даже не будем пытаться!). 

Мультибренды

Golden Line
Блуза Coperni, Golden Line, 50 800 руб. 35 600 руб.

Блуза Coperni, Golden Line, 50 800 руб. 35 600 руб.

 

Капор Сoperni, Golden Line, 28 200 руб. 19 800 руб.

Капор Сoperni, Golden Line, 28 200 руб. 19 800 руб.

 

Джинсы Slvrlake, Golden Line, 50 100 руб. 35 100 руб.

Джинсы Slvrlake, Golden Line, 50 100 руб. 35 100 руб.

 

Джемпер Carne Bollente, Golden Line, 43 700 руб. 27 000 руб.

Джемпер Carne Bollente, Golden Line, 43 700 руб. 27 000 руб. 

27 ноября в Golden Line начинается распродажа на отдельные айтемы. Выбрали то, ради чего точно стоит поставить будильник: легендарный мяу-капор и полупрозрачная блуза Пьеро Coperni, идеальные прямые джинсы Slvrlake и звездный джемпер Carne Bollente в трендовом ультрамариновом. 

Rendez-vous
Туфли Casadei, Rendez-vous, 87 490 руб. 61 240 руб.

Туфли Casadei, Rendez-vous, 87 490 руб. 61 240 руб.

Казаки Tendance, Rendez-vous, 17 490 руб. 12 240 руб.

Казаки Tendance, Rendez-vous, 17 490 руб. 12 240 руб.

 

Ботильоны Peter Kaiser, Rendez-vous, 20 000 руб. 14 000 руб.

Ботильоны Peter Kaiser, Rendez-vous, 20 000 руб. 14 000 руб.

 

Забираем осенне-зимние новинки со скидками до 50% в мультибрендовом бутике Rendez-vous. Наш выбор — казаки Франкенштейна Tendance, твидовые ботильоны Peter Kaiser (носим ультрамодный твид не только в качестве ледикорных жакетов, но и обуви!) и лакированные dollcore-туфли с жемчужиной Casadei. 

Выберите проект: