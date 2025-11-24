Black Friday — 2025! Где брать мастхэвы сезона (и не только этого) по суперскидкам?

Хотя Black Friday кажется, идет уже весь ноябрь, каноничный суперсейл наступил только сейчас. Помогаем вам сберечь силы (и деньги!) и делимся самым масштабным гидом по скидкам главных брендов, чьи вещи отработают не один сезон и не станут печальным напоминанием о стихийном фэшн-трипе.
Одежда
Autentiments
Петербургские power-dressing-профи врываются в ежегодную гранд-распродажу со скидками до 40%. До 28 ноября успеваем забрать образцовые смокинги и бушлаты, полупрозрачные блузы с акцентными плечами, кружевные секси-топы и отличный трикотаж — от кэтсьютов до джемперов с капюшоном и футболок с Кейт Мосс.
Ola Ola
На распродажу Ola Ola попало всё пятнистое, шипящее, полосатое, мурлыкающее, ползающее и рычащее. Ищем на сайте раздел Zoo Sale и добавляем в корзину непромокаемые лео-шляпы, тигриные митенки, змеиные юбки-карандаши и лебединые блузы (отдают всё со скидками до 60% до 25 ноября включительно!).
Only me
Петербург в снегу, а мы — в новой шубе. Тем более, что главные по экомеху Only me анонсировали Green Friday со скидками до 65% (до 30 ноября!). Из плюсов искусственных шуб — неограниченная цветовая палитра (от фуксии до небесно-голубого и винного) и море вариантов меха (даже леопардовый, только не по цене студии в Парглово!), а по функционалу ничем не отличаются от натуральных — выдерживают до -25.
Petra
Будуаркорный халат Fyto, сет из фуксийного кружева Ruby From Thai, полупрозрачного болеро с меховой отделкой Basic Clothes или базовые топы и слипы из гладкого атласа — в Petra есть возможность получить скидку 15% на любой заказ с промокодом BLACK15 (не благодарите!).
Annuko
Рок-звезды екатеринбургского фэшна до 30 ноября отдают избранные позиции с большими скидками. Среди наших фаворитов — изумрудная двойка с брюками-клеш (важный тренд года!) и псевдопомятым оверсайз-жакетом, шарфы-трансформеры и топ Versal' (парящие бра Prada есть у нас дома!). Плюс: обязательно присмотритесь к верхней одежде. От себя ставим лайк кудрявому бомберу из овчины, маскулинному пальто в насыщенном алом и приталенному тренчу из глянцевой экокожи.
Your Antihero
За айтемами от фэшн-фантазеров Your Antihero отправляемся в раздел Black, But Different: жакеты-перевертыши, шарфы-сосиски, береты с помпоном, клетчатые nerd-бермуды и шивороты (куда без них!) почти бескорыстно готовы скрасить любой гардероб.
Sorelle Era
Говорим «нет» спонтанным покупкам и на сейле Sorelle Era присматриваем айтемы на следующий сезон — забираем капри из денима или вариант из ажурного трикотажа (есть в гардеробе шоу-дивы Марии Миногаровой!), полупрозрачные макси-кардиганы и приталенные пальто из денима. А на зиму запасаемся классическими бежевыми пальто, безотказными пуховиками и пушистыми шарфами и варежками в оттенке сладкой ваты.
Sanchy
В главных ролях чернопятничного сейла — декадетнские лео-юбки с меховой отделкой, благовоспитанные жакеты из изумрудной шерсти, нейлоновые платья-футляры и ридикюли в стиле ретро (всё со скидкой 20%!).
Cois
Искали базовый, но всё-таки fancy тренч — мы нашли его за вас. В Cois есть трендовые укороченные (вам на поясе или кулиске?), вечные айтемы оверсайз-кроя, варианты с ультрамодным воротом-стойкой (главный бестселлер бренда!) и модели прямого кроя до колена (носим и как платье с ремнем и без!).
Kolesman
Бренд с большим фэшн-потенциалом Kolesman (через месяц отпразднует 1,5 года!) нам открыла фэшн-журналист Настя Полетаева, а мы рассказываем вам. Тем более приятно, что знакомство можно начать с распродажи: по промокоду SECRET действует скидка 15% на любой заказ. Поэтому смело выстраивайтесь в очередь за клетчатыми вау-ветровками, зебровыми тренчами, вельветовыми сетами и меховыми горжетками.
Mainless
За лютый гранж на Black Friday отвечают фэшн-бунтари Mainless: к ним идем за рваными худи и будто винтажными свитерами, рубашками с псевдооторванными рукавами, ярко-красными кожаными брюками и вельветовыми микро-шортами. Еще один повод прогуляться по каталогу — скидки не простые, а до 70% (убедили?).
Daisyknit
До 2 декабря у адептов cozy-кэжуала Daisyknit действуют скидки до 50% на избранные позиции, в том числе оливковые сеты с добавлением мохера, трендовые пальто с воротом-стойкой, аутдорные анораки, фактурные свитеры в стиле 90-х и лаконичные ботильоны на небольшом каблуке.
1811
Для «Черной пятницы» команда 1811 приготовила ледикорные двойки с затянутыми на талии жакетами-конфетами, уютные макси-юбки и пуловеры из пушистой ангоры, ультрамодные О-образные брюки, а еще — дутые жилеты, пуховики и лаконичные пальто. А для предстоящих праздников пригодится кожаное мини-платье, золотистый комбинезон из шелка или роскошная бургунди-комбинация.
Сумки
Arny Praht
Сейл у устойчивых bag-артизанов Arny Praht: отдают вместительные тоуты Mirel, сложносочиненные таксы Seoul, ультрамодные боулеры Posh и рюкзаки Garn (снова in!) со скидкой 20% (а некоторые позиции можно урвать со скидками до 60%!). Помимо сумок в акции участвуют и другие айтемы — от солнцезащитных оправ и акцентного обвеса до ремней и мыла.
Madame Chatelet
Перед началом предновогоднего фэшн-марафона успеваем обзавестись самыми нарядными сумками. Атласные кисеты-оригами, диковинные пернатые, миниатюрные арт-объекты с застежкой-солнцем или ручкой-пантерой — все они ждут вас на распродаже со скидками до 60%.
CNS
А за сумочной базой — от вместительных саквояжей Noe до вечно актуальных багетов Une Femme mini и отличных тоутов Simone — идем к bag-гуру CNS, которые устроили масштабную распродажу своих главных моделей-бестселлеров со скидками до 60%.
Обувь и головные уборы
Cocoshnick
Вы ждали, вы просили: шляпники Cocoshnick врываются в Black Friday с ключевыми фэшн-хитами этого и прошлых сезонов. В нашем вишлисте уже поселились та самая кепка-аэродром, горчичная федора со вставками из кожи, шляпка-таблетка из 60-х и волосатый йети-капор (готическая фэшн-мать Вика Салават примерила такой во время прогулки с новорожденной Авророй!).
Homies
Cамый модный российский бренд обуви Homies (их «хомисы» носят Оксана Рим, Наталья Гольденберг и Маша Попова!) приготовил промокод промокод HOMIESBF, который дает скидку 10% на демисезонные и летние пары при покупке онлайн и офлайн. Плюс: с 25 ноября и до конца месяца при покупке двух пар действует скидка 20%.
Очки
Cultura
До 30 ноября в Сultura скидка 20% на все модели (первая и единственная распродажа в году!). Не упускаем возможность закупиться солнцезащитной базой (от авиаторов Monae до Midnight call в ретро-стиле), арт-оправами (спортивными Skyline, футуристичными I или насекомоподобными Outlaw Ocean) и суперстильной оптикой.
P.Y.E
У рок-звезд петербургской оптики P.Y.E тоже стартовал чернопятничный суперсейл (аж до 7 декабря!) — абсолютно все модели (лаконичные с металлической оправой, трендовые черепаховые, а еще — из коллаборций с Hello Kitty и ювелирами Avgvst!) отдают со скидкой 20%.
Украшения
Qari Qris
Save the date: с 27 по 30 ноября в Qari Qris старует распродажа с самыми большими скидками в году. Ставим будильник и успеваем забрать золотистых лошадок, серебряных купидонов, подвески-колонны с нефритами и множество других ювелирных амулетов со скидками до 30%. А клиенты, участвующие в программе лояльности, получат секретный промокод на дополнительные 5%, которые будут суммироваться с основными скидками.
Caviar Jewellery
В центре внимания распродажи в Caviar Jewellery (с 28 по 30 ноября!) — пять главных бестселлеров бренда. Загибаем пальцы и заранее добавляем в избранное: лаконичное колье Bubble World, драматичные серьги серьги Mystery Mist, двойной кафф Сrush, многослойное колье Сrush и серьги-крылья Drowning to Embrace. Вместе с jewelry-хитами в Black Friday участвуют все коллекции бренда (кроме новой линии «Больше чем любовь»).
Moonka
Не знаете, что подарить близким (и себе!)? Распродажа в Moonka — тот самый знак, которого вы ждали. В разделе Black Friday вы найдете айтемы из коллекций Сartoon, Ai и Wave Base со скидками до 40%. Лично мы уже уложили в корзину украшения с трендовыми расзноцветными камнями — пусеты с бирюзой, браслет с топазовым сердцем и бусы с солирующим малахитом.
Omut
Dark-ювелиры Omut расщедрились на вау-скидки до 70%: удержаться от покупки бодичейна за 4000 руб., моносерьги за 1350 руб. или звенящего браслета за 2750 руб. не представляется возможным (а мы даже не будем пытаться!).
Мультибренды
Golden Line
27 ноября в Golden Line начинается распродажа на отдельные айтемы. Выбрали то, ради чего точно стоит поставить будильник: легендарный мяу-капор и полупрозрачная блуза Пьеро Coperni, идеальные прямые джинсы Slvrlake и звездный джемпер Carne Bollente в трендовом ультрамариновом.
Rendez-vous
Забираем осенне-зимние новинки со скидками до 50% в мультибрендовом бутике Rendez-vous. Наш выбор — казаки Франкенштейна Tendance, твидовые ботильоны Peter Kaiser (носим ультрамодный твид не только в качестве ледикорных жакетов, но и обуви!) и лакированные dollcore-туфли с жемчужиной Casadei.
