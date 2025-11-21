Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вещи

Торговый дом SALITA отмечает 30-летие

За эти годы компания прошла путь от небольших обувных магазинов до современной торговой сети, предлагающей широкий ассортимент продукции ведущих западных брендов и интересных нишевых марок.

Современная сеть SALITA включает шесть торговых точек. Структура представлена тремя монобрендовыми бутиками: Hugo Boss, Bogner и Paul & Shark, а также тремя мультибрендовыми магазинами, два из которых функционируют в формате аутлетов.

Центральное место занимает флагманский мультибрендовый торговый дом на Ленинском проспекте, 18, в котором представлены коллекции более ста различных брендов.

Особое внимание SALITA уделяет обуви итальянских производителей (в портфолио компании представлены такие известные обувные бренды, как LeSilla, Casadei, Premiata, Doucals и Barrett).

Кроме обуви, покупателям предлагается широкий выбор аксессуаров для мужчин и женщин: шелковые платки, галстуки, кошельки, сумки, ремни, портмоне из натуральной кожи, а также спортивные сумки и рюкзаки из инновационного текстиля.

Клиентам предоставляется профессиональное обслуживание, включающее консультации стилиста, услуги по подгонке изделий по фигуре.

Фото предоставлены компанией SALITA.

