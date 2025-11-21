Торговый дом SALITA отмечает 30-летие

Современная сеть SALITA включает шесть торговых точек. Структура представлена тремя монобрендовыми бутиками: Hugo Boss, Bogner и Paul & Shark, а также тремя мультибрендовыми магазинами, два из которых функционируют в формате аутлетов.

Центральное место занимает флагманский мультибрендовый торговый дом на Ленинском проспекте, 18, в котором представлены коллекции более ста различных брендов.