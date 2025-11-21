Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Блузы-кейпы, шляпки-фески и будуаркорные юбки: модный дайджест

Драматичные шнуровки и окклюдеры Say No More, сказочные брюки-аладдины Present & Simple, кокеткорные пижамы Chois и новогодний тейлоринг Emka — собрали главные фэшн-новости недели. 

Gate31

Топ Gate31, 15 990 руб.

Пиджак Gate31, 24 990 руб.

В референсах новогоднего дропа локальных минималистов Gate31 наверняка был бал Трумена Капоте в нью-йоркском Plaza. Топы-кейпы из белоснежного атласа с полупрозрачными платьями-колоннами и драпированными мужскими рубашками в тон, а с другой стороны — трендовые брюки-буткаты, асимметричные мини и маскулинные двойки — всё в черном цвете. Нарушают дресс-код только внезапные айтемы из бургунди-атласа — расслабленная пижама и миниатюрная сумка-омияги. Важный плюс коллекции — отсутствие нарочитой нарядности, за счет чего вещи пригодятся и после праздников. Например, помимо базовых рубашек, брюк или юбок точно стоит примерить пиджаки нетривиального кроя — вариант с накладными лацканами, полосатый укороченный или вовсе без пуговиц, напоминающий по виду пуловер. 

Chois

Пижамная рубашка Chois, 6 890 руб. 4 493 руб.

Hot news: у авторов фотогеничных пижам Chois стартовала Черная пятница. На скидки попали главные бестселлеры — от кокеткорных стеганок до клетчатых пижамных двоек и полупрозрачных бельевых комплектов с рюшами. 

Present & Simple

Брюки Present & Simple, 39 990 руб.

Юбка Present & Simple, 49 990 руб.

В новогодней коллекции «Шелковый путь» команда Present & Simple объединила восточные и западные мотивы. За первые отвечают трендовые шаровары с пришитым камербандом, бархатные платья с широким поясом и головной убор, напоминающий турецкую феску. В культурный фэшн-диалог вступают ледикорные двойки из итальянской шерсти и драпированные макси из сливочного шелка. А первой новинки примерила модель Алекс, в портфолио которой показы главных игроков индустрии — Valentino до Maison Margiela и Dries Van Noten (открывала шоу в сезоне SS'26!). 

RxBshoes

В эти выходные обувщики RxBshoes устраивают масштабную распродажу архивных айтемов. Если вы планируете быть в Москве, записывайте: 22 и 23 ноября с 12:00 до 21:00 по адресу Петровка 19, стр.1 будут отдавать обувь со скидками до 70%. Важно: вход на сейл только после регистрации.

Say No More

Джинсы Say No More, 32 500 руб.

Юбка Say No More, 31 900 руб.

Бриджи Say No More, 29 900 руб.

Рассматриваем новый кампейн Say No More с фэшн-инфлюенсером Дианой Коркуновой в главной роли. Для съемки Диана примерила роль современной femme fatale, а вместе с ней приталенные двойки с бдсм-шнуровкой, полупрозрачные корсеты со встроенными панье и мини-платья с драматичными капюшонами из шифона. А за арт-дирекшн и стайлинг отвечала дарк-королева Вика Салават, которая поженила джинсовые клеши с остроконечным кожаным бра, внесла окклюдер в список аксессуарных мастхэвов и продала идею накрутить афро на ближайшую вечеринку. 

Lime

Тотал-лук Lime

В новой коллекции Lime продолжает препарировать трендовую бельевую эстетику, приспосабливая ее к праздничному дресс-коду. Так, мини-комбинация и псевдонижняя юбка в горошек полностью покрываются пайетками, баска (будто верх от бельевого топа на тонких бретелях) украшает атласную миди-юбку, а глубокие фигурные вырезы на жаккардовых жилетах и бархатных жакетах созданы для того, чтобы из-под них выглядывал красивый лиф. 

Emka

Жакет Emka, 35 990 руб.

Юбка Emka, 14 990 руб.

Образцовые двойки с приталенными жакетами (вам бархатный с золотистыми пуговицами, белоснежный из жаккарда или притворяющийся кейпом?), трендовые юбки-карандаши всех мастей и элегантные миди-платья — ключевые ингредиенты новогодней коллекции Emka. Команда сделала ставку на лаконичные и носибельные вещи, которые будут актуальны и после новогодней ночи. Основной фокус не на экспериментальном крое или палитре, а на материалах. Вискоза, бархат, ажурная сетка, шифон, атлас, плотная костюмная ткань и органза придают образу фактурность и глубину, но при этом легко приживутся и в повседневного гардеробе. 

