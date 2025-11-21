Блузы-кейпы, шляпки-фески и будуаркорные юбки: модный дайджест

В референсах новогоднего дропа локальных минималистов Gate31 наверняка был бал Трумена Капоте в нью-йоркском Plaza. Топы-кейпы из белоснежного атласа с полупрозрачными платьями-колоннами и драпированными мужскими рубашками в тон, а с другой стороны — трендовые брюки-буткаты, асимметричные мини и маскулинные двойки — всё в черном цвете. Нарушают дресс-код только внезапные айтемы из бургунди-атласа — расслабленная пижама и миниатюрная сумка-омияги. Важный плюс коллекции — отсутствие нарочитой нарядности, за счет чего вещи пригодятся и после праздников. Например, помимо базовых рубашек, брюк или юбок точно стоит примерить пиджаки нетривиального кроя — вариант с накладными лацканами, полосатый укороченный или вовсе без пуговиц, напоминающий по виду пуловер.