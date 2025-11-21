Блузы-кейпы, шляпки-фески и будуаркорные юбки: модный дайджест

Драматичные шнуровки и окклюдеры Say No More, сказочные брюки-аладдины Present & Simple, кокеткорные пижамы Chois и новогодний тейлоринг Emka — собрали главные фэшн-новости недели.
Gate31
В референсах новогоднего дропа локальных минималистов Gate31 наверняка был бал Трумена Капоте в нью-йоркском Plaza. Топы-кейпы из белоснежного атласа с полупрозрачными платьями-колоннами и драпированными мужскими рубашками в тон, а с другой стороны — трендовые брюки-буткаты, асимметричные мини и маскулинные двойки — всё в черном цвете. Нарушают дресс-код только внезапные айтемы из бургунди-атласа — расслабленная пижама и миниатюрная сумка-омияги. Важный плюс коллекции — отсутствие нарочитой нарядности, за счет чего вещи пригодятся и после праздников. Например, помимо базовых рубашек, брюк или юбок точно стоит примерить пиджаки нетривиального кроя — вариант с накладными лацканами, полосатый укороченный или вовсе без пуговиц, напоминающий по виду пуловер.
Chois
Hot news: у авторов фотогеничных пижам Chois стартовала Черная пятница. На скидки попали главные бестселлеры — от кокеткорных стеганок до клетчатых пижамных двоек и полупрозрачных бельевых комплектов с рюшами.
Present & Simple
В новогодней коллекции «Шелковый путь» команда Present & Simple объединила восточные и западные мотивы. За первые отвечают трендовые шаровары с пришитым камербандом, бархатные платья с широким поясом и головной убор, напоминающий турецкую феску. В культурный фэшн-диалог вступают ледикорные двойки из итальянской шерсти и драпированные макси из сливочного шелка. А первой новинки примерила модель Алекс, в портфолио которой показы главных игроков индустрии — Valentino до Maison Margiela и Dries Van Noten (открывала шоу в сезоне SS'26!).
RxBshoes
В эти выходные обувщики RxBshoes устраивают масштабную распродажу архивных айтемов. Если вы планируете быть в Москве, записывайте: 22 и 23 ноября с 12:00 до 21:00 по адресу Петровка 19, стр.1 будут отдавать обувь со скидками до 70%. Важно: вход на сейл только после регистрации.
Say No More
Рассматриваем новый кампейн Say No More с фэшн-инфлюенсером Дианой Коркуновой в главной роли. Для съемки Диана примерила роль современной femme fatale, а вместе с ней приталенные двойки с бдсм-шнуровкой, полупрозрачные корсеты со встроенными панье и мини-платья с драматичными капюшонами из шифона. А за арт-дирекшн и стайлинг отвечала дарк-королева Вика Салават, которая поженила джинсовые клеши с остроконечным кожаным бра, внесла окклюдер в список аксессуарных мастхэвов и продала идею накрутить афро на ближайшую вечеринку.
Lime
В новой коллекции Lime продолжает препарировать трендовую бельевую эстетику, приспосабливая ее к праздничному дресс-коду. Так, мини-комбинация и псевдонижняя юбка в горошек полностью покрываются пайетками, баска (будто верх от бельевого топа на тонких бретелях) украшает атласную миди-юбку, а глубокие фигурные вырезы на жаккардовых жилетах и бархатных жакетах созданы для того, чтобы из-под них выглядывал красивый лиф.
Emka
Образцовые двойки с приталенными жакетами (вам бархатный с золотистыми пуговицами, белоснежный из жаккарда или притворяющийся кейпом?), трендовые юбки-карандаши всех мастей и элегантные миди-платья — ключевые ингредиенты новогодней коллекции Emka. Команда сделала ставку на лаконичные и носибельные вещи, которые будут актуальны и после новогодней ночи. Основной фокус не на экспериментальном крое или палитре, а на материалах. Вискоза, бархат, ажурная сетка, шифон, атлас, плотная костюмная ткань и органза придают образу фактурность и глубину, но при этом легко приживутся и в повседневного гардеробе.
