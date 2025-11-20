Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Мех да и только: вот 35 пар обуви, которые будут греть вас всю зиму

Пушистые сабо Bottega Veneta, волосатые мунбуты Sacai, мохнатые тапки Dolce&Gabbana и даже плюшевые черевички-медведи Coach — исчерпывающее доказательство fur-гегемонии на подиумах. С подачи важнейших модных игроков носим меховую обувь не только по необходимости (не май месяц!), но и для фэшн-удовольствия. Поэтому собрали всё сразу в одном месте — от ультратеплых мунбутов и зооморфных сапог до Гринч-балеток и норковых вьетнамок. 

Мюли Chanel, TSUM Collect, 252 000 руб.

Сапоги Paris Texas, ДЛТ, 210 500 руб.

Сабо Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.

Пантолеты Henry Beguelin, «Кашемир и Шелк», 92 740 руб.

Сапоги Premiata, No One, 77 990 руб.

Мюли Martine Rose, KM20, 74 600 руб.

Лоферы Doucal's, ДЛТ, 65 050 руб.

Ботинки Razumno, 55 000 руб.

Мюли Premiata, Golden Line, 40 500 руб.

Лоферы Homies, 39 000 руб.

Туфли Ushatava, 39 000 руб.

Одобрение главных трендсеттеров — зеленый свет для того, чтобы обуть то, к чему раньше нога тянуться даже не осмеливалась. Среди наших обувных чудиков-фаворитов — лохматые сапоги-йети Paris Texas, причесанные лео-мюли Martine Rose и кудрявые ботильоны-барашки Maria Mishina, которым под силу вознести до фэшн-вау незатейливые бермуды из денима, трикотажное мини или благопристойный бежевый тренч. 

Сапоги Age of Innocence, 35 500 руб.

Туфли RxBshoes, 35 000 руб.

Балетки Camperlab, KM20, 34 600 руб.

Туфли Age of Innocence, 32 800 руб.

Сабо Ekonika, 29 990 руб.

Мюли RxBshoes, 25 000 руб.

Лоферы 12Storeez, 24 000 руб.

Кеды Hidnander, Daynight, 23 430 руб.

Ботинки Geox, Lamoda, 22 599 руб.

Кеды Grate, Lamoda, 19 990 руб.

Судя по показам сезона SS'26, меховая обувь — не равно зимняя. В подтверждение новоиспеченный худрук Bottega Veneta Луиз Троттер показала кучерявые лодочки (а еще раньше точно такие же были обнаружены в коллекции Age of Innocence!). Плюс: в Proenza Schouler предложили отказаться от обычных босоножек в пользу волосатых: слушаемся и примеряем сабо на архитектурном каблуке Dries Van Noten, а обычные вьетнамки (главная обувь прошлого лета!) меняем на айтемы с отделкой из меха норки — пригодятся в том числе на новогодней вечеринке в паре с будуаркорной комбинацией из шелка. 

Угги Ekonika, 18 990 руб.

Ботильоны Maria Mishina, 15 990 руб.

Тапки EMU Australia, «У Красного моста», 14 990 руб.

Мокасины Povod, 14 242 руб.

Ботинки Lime, 13 999 руб.

Угги Urbantiger, 12 990 руб.

Ботинки Lalou, 10 010 руб.

Сапоги Sheshoe, 8 720 руб.

Тапки belle you, 7 999 руб.

Ботинки Tendance, Rendez-vous, 5 760 руб.

Балетки Povod, 4 000 руб.

Не позволяем гололеду застать себя врасплох и твердо стоим на ногах в ворсистых хайкерах Razumno и замшевых мунбутах Lime. Для всех corporate girls нашлась идеальная сменка: минималистичные черевички Homies (брутальные снаружи и нежные внутри!) и балетки Povod с подкладкой из густой овчиной. Отрабатываем трендовые 70-е с лоферами на каблуке Doucal's — сочетаем с ультрамодными джинсами-клеш и дубленкой с пушистым гранд-воротником. А для максимального домашнего уюта меняем уставшие тапки на тапули-облачка EMU Australia и нежнейшую пару belle you. 

