Мех да и только: вот 35 пар обуви, которые будут греть вас всю зиму

Пушистые сабо Bottega Veneta, волосатые мунбуты Sacai, мохнатые тапки Dolce&Gabbana и даже плюшевые черевички-медведи Coach — исчерпывающее доказательство fur-гегемонии на подиумах. С подачи важнейших модных игроков носим меховую обувь не только по необходимости (не май месяц!), но и для фэшн-удовольствия. Поэтому собрали всё сразу в одном месте — от ультратеплых мунбутов и зооморфных сапог до Гринч-балеток и норковых вьетнамок.
Одобрение главных трендсеттеров — зеленый свет для того, чтобы обуть то, к чему раньше нога тянуться даже не осмеливалась. Среди наших обувных чудиков-фаворитов — лохматые сапоги-йети Paris Texas, причесанные лео-мюли Martine Rose и кудрявые ботильоны-барашки Maria Mishina, которым под силу вознести до фэшн-вау незатейливые бермуды из денима, трикотажное мини или благопристойный бежевый тренч.
Судя по показам сезона SS'26, меховая обувь — не равно зимняя. В подтверждение новоиспеченный худрук Bottega Veneta Луиз Троттер показала кучерявые лодочки (а еще раньше точно такие же были обнаружены в коллекции Age of Innocence!). Плюс: в Proenza Schouler предложили отказаться от обычных босоножек в пользу волосатых: слушаемся и примеряем сабо на архитектурном каблуке Dries Van Noten, а обычные вьетнамки (главная обувь прошлого лета!) меняем на айтемы с отделкой из меха норки — пригодятся в том числе на новогодней вечеринке в паре с будуаркорной комбинацией из шелка.
Не позволяем гололеду застать себя врасплох и твердо стоим на ногах в ворсистых хайкерах Razumno и замшевых мунбутах Lime. Для всех corporate girls нашлась идеальная сменка: минималистичные черевички Homies (брутальные снаружи и нежные внутри!) и балетки Povod с подкладкой из густой овчиной. Отрабатываем трендовые 70-е с лоферами на каблуке Doucal's — сочетаем с ультрамодными джинсами-клеш и дубленкой с пушистым гранд-воротником. А для максимального домашнего уюта меняем уставшие тапки на тапули-облачка EMU Australia и нежнейшую пару belle you.
Комментарии (0)