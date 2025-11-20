Мех да и только: вот 35 пар обуви, которые будут греть вас всю зиму

Судя по показам сезона SS'26, меховая обувь — не равно зимняя. В подтверждение новоиспеченный худрук Bottega Veneta Луиз Троттер показала кучерявые лодочки (а еще раньше точно такие же были обнаружены в коллекции Age of Innocence!). Плюс: в Proenza Schouler предложили отказаться от обычных босоножек в пользу волосатых: слушаемся и примеряем сабо на архитектурном каблуке Dries Van Noten, а обычные вьетнамки (главная обувь прошлого лета!) меняем на айтемы с отделкой из меха норки — пригодятся в том числе на новогодней вечеринке в паре с будуаркорной комбинацией из шелка.