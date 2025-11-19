Кейпы сегодня на плаву, кейпы сегодня в тапе (и самое главное, у них нет желания остановиться!). Укротили мировой подиум, вкрашили в себя Джонатана Андерсона и покорили новогодние коллекции русских брендов (без них никуда, как в прошлом году без вещей оттенка бургунди!)
Дикий кейп до вмешательства человека (читай: Джонатана Андерсона и Чемены Камали) — рыцарская накидка из крестовых походов, средневековое монашеское облачение, база викторианского гардероба, а также мастхэв эры 1950-х. Кейп сейчас — остромодный it-айтем (в него влюблены фэшн-дивы Наталья Водянова и Алекс Консани!), доведенный до фэшн-совершенства на подиумах Jil Sander, Marni и Valentino. Например, Люси и Люк Мейер деконструировали укороченную пелерину до новогодней мишуры, Франческо Риссо украсил мегамодным цветным мехом, а Алессандро Микеле снабдил акцентным бимбо-бантиком.
Choose your fighter: сверкающе-нарядное пончо Tatyana Kochnova Atelier (пригодится и для Нового года, и для сввадебного брайдалкор-сезона!), кобальтовая накидка из фэшн-мастерской Meowshka Лидии Метельской или трикотажаные коконы Jil Sander и thngs.world Павла Харатяна (укутываемся в шерсть и кашемир строго по канонам эры lazy luxury!).
Бум супергеройских плащей продлится как минимум до осени 2026 года: советуем кейпоголикам запасаться как праздничными новогодними вариантами (вам бархатный Roseville со снежинками-помпонами или flowercore-накидку Rasario?), так и облеченными летними вариантами: например, полупрозрачной пелериной от петербуржцев Le Pompon или рюшами Masterpeace.
Помним про тренды: отрабатываем анималистичные принты при помощи лео-кейпа Valentino (идеален в комбо с красными лакированными мэри-джейнами!), меховые накидки приручили гуру стейтмент-дрессинга Namelazz, а клеткокорные мантильи — авангардисты в Solove. Плюс не забываем про кружево и будуаркор — накидываем ажурную пелерину Paki Paki на плечи бонвиванского платья из черного бархата и спешим на премьеру «Похищение из сераля» в БДТ (9 декабря!).
Миучча Прада — амбассадор кейпов нашего сердца!
Легенда русского глянца Алена Долецкая в кейпе Cloche своей любимой любимой ученицы Анны Слониковой
Тем временем Анна Слоникова наглядно показывает, как носить кейп на примере любимой накидки Cloche Шахри Амирхановой — с брюками-алладинами и могучим шарфом в роли акцентного аксессуара
Фотограф Анастасия Рябцова дополняет кейпом Agreeg (из собственной коллаборации с брендом!) нормисный офискорный лук
Праздничное комбо от минимал-дивы Оксаны Рим: сверкающее платье-кейп + золотистые слингбэки Lime
Lля Кати IOWA cтилисты Вова Кравченко и Кирилл Павлов нашли архивный кейп Dolce & Gabbana 2005 года на Avito (забирали у буржуазной леди с Ордынки!), а затем дополнили фатиновым платьем Noir Kei Ninomiya и туфлями Vivienne Westwood
Лук фэшн-инфлюэнсера Полины Зеленовой на 7-ую свадьбу Марии Миногаровой: авангардные драпировки Ushatava + готический кейп Parit
