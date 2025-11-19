Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кейпы, пончо и пелерины — топ-3 хита новогоднего гардероба!

Кейпы сегодня на плаву, кейпы сегодня в тапе (и самое главное, у них нет желания остановиться!). Укротили мировой подиум, вкрашили в себя Джонатана Андерсона и покорили новогодние коллекции русских брендов (без них никуда, как в прошлом году без вещей оттенка бургунди!)

Dior SS'26
Dior SS'26

Valentino SS'26
Valentino SS'26

Chloe SS'26
Chloe SS'26

Lanvin FW'25
Lanvin FW'25

Jil Sander FW'25
Jil Sander FW'25

Carolina Herrera FW'25
Carolina Herrera FW'25

Marni FW'25
Marni FW'25

Chanel FW'25
Chanel FW'25

Celine SS'26
Celine SS'26

Balenciaga SS'26
Balenciaga SS'26

Дикий кейп до вмешательства человека (читай: Джонатана Андерсона и Чемены Камали) — рыцарская накидка из крестовых походов, средневековое монашеское облачение, база викторианского гардероба, а также мастхэв эры 1950-х. Кейп сейчас — остромодный it-айтем (в него влюблены фэшн-дивы Наталья Водянова и Алекс Консани!), доведенный до фэшн-совершенства на подиумах Jil Sander, Marni и Valentino. Например, Люси и Люк Мейер деконструировали укороченную пелерину до новогодней мишуры, Франческо Риссо украсил мегамодным цветным мехом, а Алессандро Микеле снабдил акцентным бимбо-бантиком. 

Valentino, ДЛТ, 785 000 руб.
 Valentino, ДЛТ, 785 000 руб.

Chloe, ДЛТ, 491 000 руб.
Chloe, ДЛТ, 491 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 290 000 руб.
Gucci, TSUM Collect, 290 000 руб.

Meowshka, цена по запросу
Meowshka, цена по запросу

Tatyana Kochnova Atelier, 207 500 руб.
Tatyana Kochnova Atelier, 207 500 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 155 500 руб.
Jil Sander, ДЛТ, 155 500 руб.

thngs.world, 130 000 руб.
thngs.world, 130 000 руб.

Toteme, ДЛТ, 123 000 руб.
Toteme, ДЛТ, 123 000 руб.

Rasario, 70 000 руб.
Rasario, 70 000 руб.

12 Storeez, 65 000 руб.
12 Storeez, 65 000 руб.

Roseville, 56 000 руб.
Roseville, 56 000 руб.

Kalmanovich, 45 000 руб.
Kalmanovich, 45 000 руб.

Choose your fighter: сверкающе-нарядное пончо Tatyana Kochnova Atelier (пригодится и для Нового года, и для сввадебного брайдалкор-сезона!), кобальтовая накидка из фэшн-мастерской Meowshka Лидии Метельской или трикотажаные коконы Jil Sander и thngs.world Павла Харатяна (укутываемся в шерсть и кашемир строго по канонам эры lazy luxury!).

Lnb studio, Babochka, 45 000 руб.
Lnb studio, Babochka, 45 000 руб.

Miu Miu, Oskelly, 45 000 руб.
Miu Miu, Oskelly, 45 000 руб.

Namelazz, 37 900 руб.
Namelazz, 37 900 руб.

Masterpeace, 35 000 руб.
Masterpeace, 35 000 руб.

Parit, 35 000 руб.
Parit, 35 000 руб.

2mood, 29 980 руб.
2mood, 29 980 руб.

Body Movement, 29 000 руб.
Body Movement, 29 000 руб.

Lina Gasanova, 28 500 руб.
Lina Gasanova, 28 500 руб.

Amro, 27 000 руб.
Amro, 27 000 руб.

Gaya, 26 400 руб.
Gaya, 26 400 руб.

Ivolga, 23 600 руб.
Ivolga, 23 600 руб.

Sanchy, 21 000 руб.
Sanchy, 21 000 руб.

Бум супергеройских плащей продлится как минимум до осени 2026 года: советуем кейпоголикам запасаться как праздничными новогодними вариантами (вам бархатный Roseville со снежинками-помпонами или flowercore-накидку Rasario?), так и облеченными летними вариантами: например, полупрозрачной пелериной от петербуржцев Le Pompon или рюшами Masterpeace.

Solove, 16 500 руб.
Solove, 16 500 руб.

3/4 studios, 16 400 руб.
3/4 studios, 16 400 руб.

MXII, 16 000 руб.
MXII, 16 000 руб.

Eclata, 14 900 руб.
Eclata, 14 900 руб.

Nude Story, 13 450 руб.
Nude Story, 13 450 руб.

Svyazat, 11 500 руб.
Svyazat, 11 500 руб.

annuko, 10 965 руб.
annuko, 10 965 руб.

Tete Bonnet, 9 000 руб.
Tete Bonnet, 9 000 руб.

Le Pompon, 9 000 руб.
Le Pompon, 9 000 руб.

Lime, 8 999 руб.
Lime, 8 999 руб.

Dunya on the Beach, 8 900 руб.
Dunya on the Beach, 8 900 руб.

Paki Paki, 6 900 руб.
Paki Paki, 6 900 руб.

Помним про тренды: отрабатываем анималистичные принты при помощи лео-кейпа Valentino (идеален в комбо с красными лакированными мэри-джейнами!), меховые накидки приручили гуру стейтмент-дрессинга Namelazz, а клеткокорные мантильи — авангардисты в Solove. Плюс не забываем про кружево и будуаркор — накидываем ажурную пелерину Paki Paki на плечи бонвиванского платья из черного бархата и спешим на премьеру «Похищение из сераля» в БДТ (9 декабря!). 

Миучча Прада — амбассадор кейпов нашего сердца!
Миучча Прада — амбассадор кейпов нашего сердца!

Легенда русского глянца Алена Долецкая в кейпе Cloche своей любимой любимой ученицы Анны Слониковой
Легенда русского глянца Алена Долецкая в кейпе Cloche своей любимой любимой ученицы Анны Слониковой 

Тем временем Анна Слоникова наглядно показывает, как носить кейп на примере любимой накидки Cloche Шахри Амирхановой — с брюками-алладинами и могучим
Тем временем Анна Слоникова наглядно показывает, как носить кейп на примере любимой накидки Cloche Шахри Амирхановой — с брюками-алладинами и могучим шарфом в роли акцентного аксессуара 

Фотограф Анастасия Рябцова дополняет кейпом Agreeg (из собственной коллаборации с брендом!) нормисный офискорный лук
Фотограф Анастасия Рябцова дополняет кейпом Agreeg (из собственной коллаборации с брендом!) нормисный офискорный лук

Праздничное комбо от минимал-дивы Оксаны Рим: сверкающее платье-кейп + золотистые слингбэки Lime
Праздничное комбо от минимал-дивы Оксаны Рим: сверкающее платье-кейп + золотистые слингбэки Lime

Lля Кати IOWA cтилисты Вова Кравченко и Кирилл Павлов нашли архивный кейп Dolce & Gabbana 2005 года на Avito (забирали у буржуазной леди с Ордынки
Lля Кати IOWA cтилисты Вова Кравченко и Кирилл Павлов нашли архивный кейп Dolce & Gabbana 2005 года на Avito (забирали у буржуазной леди с Ордынки!), а затем дополнили фатиновым платьем Noir Kei Ninomiya и туфлями Vivienne Westwood

Лук фэшн-инфлюэнсера Полины Зеленовой на 7-ую свадьбу Марии Миногаровой: авангардные драпировки Ushatava + готический кейп Parit
Лук фэшн-инфлюэнсера Полины Зеленовой на 7-ую свадьбу Марии Миногаровой: авангардные драпировки Ushatava + готический кейп Parit

