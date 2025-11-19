Кейпы сегодня на плаву, кейпы сегодня в тапе (и самое главное, у них нет желания остановиться!). Укротили мировой подиум, вкрашили в себя Джонатана Андерсона и покорили новогодние коллекции русских брендов (без них никуда, как в прошлом году без вещей оттенка бургунди!)