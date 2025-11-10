Прикройтесь! Как бельевой стиль стал ключевым макротрендом года?

Самый простой способ внедрить тренд в жизнь — платье-комбинация, которая в этом сезоне в отличие от предыдущих версий обзавелась кружевом. В Marine Serre предлагают наслоить такую поверх черной рубашки и остроносых ботфортов, на подиуме Jacques Wei ее замиксовали с кожаным ретро-бомбером, а в No.21 решили не мелочиться и надели на модель сразу две. В доказательство расцвета бельевого стиля Dolce & Gabbana посвятили всю коллекцию ажурным комплектам, шелковым нижним юбкам и полосатым пижамам. А прямолинейнее всех высказались Vaquera — сочинили топ в виде гипертрофированного бюстгальтера. При желании можно ограничиться деликатными отсылками. В качестве референсов — выглядывающее из-под прозрачной блузы бра на шоу Chanel, небрежно спадающие бретели платья на подиуме Miu Miu и кружевная отделка на бальном платье с кринолином Saint Laurent.