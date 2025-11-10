Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Прикройтесь! Как бельевой стиль стал ключевым макротрендом года?

Фэшн-аллюзия (а иногда и прямое цитирование!) к бельевому стилю — важный макротренд, который засекли на радарах еще несколько лет назад (вспоминаем постпандемийный lazy chic). А судя по последним Неделям моды сезонов FW'25 и SS'26, неглиже-кор со всеми составляющими — от скромных ретро-ночнушек Chloe до трикотажных труселей Kenzo и гранд-бюстгальтеров Vaquera — с нами как минимум до следующей осени. 

Miu Miu FW'25

Miu Miu FW'25

Chanel SS'26

Chanel SS'26

Chloe FW'25

Chloe FW'25

Marine Serre FW'25

Marine Serre FW'25

Saint Laurent FW'25

Saint Laurent FW'25

Dilara Findikoglu SS'26

Dilara Findikoglu SS'26

Dolce & Gabbana SS'26

Dolce & Gabbana SS'26

No.21 SS'26

No.21 SS'26

Vaquera FW'25

Vaquera FW'25

Jacques Wei SS'26

Jacques Wei SS'26

Kenzo FW'25

Kenzo FW'25

Самый простой способ внедрить тренд в жизнь — платье-комбинация, которая в этом сезоне в отличие от предыдущих версий обзавелась кружевом. В Marine Serre предлагают наслоить такую поверх черной рубашки и остроносых ботфортов, на подиуме Jacques Wei ее замиксовали с кожаным ретро-бомбером, а в No.21 решили не мелочиться и надели на модель сразу две. В доказательство расцвета бельевого стиля Dolce & Gabbana посвятили всю коллекцию ажурным комплектам, шелковым нижним юбкам и полосатым пижамам. А прямолинейнее всех высказались Vaquera — сочинили топ в виде гипертрофированного бюстгальтера. При желании можно ограничиться деликатными отсылками. В качестве референсов — выглядывающее из-под прозрачной блузы бра на шоу Chanel, небрежно спадающие бретели платья на подиуме Miu Miu и кружевная отделка на бальном платье с кринолином Saint Laurent.  

Платье Chloe, ДЛТ, 645 000 руб.

Платье Chloe, ДЛТ, 645 000 руб.

Юбка Saint Laurent, ДЛТ, 472 500 руб.

Юбка Saint Laurent, ДЛТ, 472 500 руб.

Корсет Daniil Antsiferov, 85 000 руб.

Корсет Daniil Antsiferov, 85 000 руб.

Платье Atelier Maru, 60 000 руб.

Платье Atelier Maru, 60 000 руб.

Брюки Pervert, 50 000 руб.

Брюки Pervert, 50 000 руб.

Платье Level44, 45 900 руб.

Платье Level44, 45 900 руб.

Блуза Sorelle Era, 42 000 руб.

Блуза Sorelle Era, 42 000 руб.

Корсет Say No More, 33 500 руб.

Корсет Say No More, 33 500 руб.

Юбка Walk of Shame, 31 800 руб.

Юбка Walk of Shame, 31 800 руб.

Топ Sanchy, 24 000 руб.

Топ Sanchy, 24 000 руб.

Одно из важных направлений в бельевой эстетике — ретро-стиль, с которым чаще всего заигрывает Чемена Камали на посту худрука Chloe. По этому поводу примеряем шелковую комбинацию с пелериной Chloe, ажурные панталоны Pervert и вау-ночнушку Level44. Не игнорируем корсеты (стейтмент-айтем с подиумов Maison Margiela, Schiaparelli и Ashi Studio) и присматриваемся к вариантам с нарочито бельевыми деталями: со шнуровкой нашелся у Say No More, а с креплением для чулков — у Daniil Antsiferov. 

Топ Lesyanebo, 19 200 руб.

Топ Lesyanebo, 19 200 руб.

Топ Glumkimberly, 18 000 руб.

Топ Glumkimberly, 18 000 руб.

Комбинезон Namelazz, 16 900 руб.

Комбинезон Namelazz, 16 900 руб.

Платье Ushatava, 16 900 руб.

Платье Ushatava, 16 900 руб.

Костюм Maison, 14 900 руб.

Костюм Maison, 14 900 руб.

Платье Asya Semyonova, 13 590 руб.

Платье Asya Semyonova, 13 590 руб.

Шорты Cloche, 13 000 руб.

Шорты Cloche, 13 000 руб.

Топ My812, 11 000 руб.

Топ My812, 11 000 руб.

Топ Annuko, 8 900 руб.

Топ Annuko, 8 900 руб.

Труселя «Остров имени тебя», 4 700 руб.

Труселя «Остров имени тебя», 4 700 руб.

Юбка Love Republic, 3 399 руб.

Юбка Love Republic, 3 399 руб.

Намекаем о своей фэшн-осведомленности сдержанными бельевыми элементами. Например, надеваем фиолетовую мини-юбку с контрастной кружевной отделкой Saint Laurent с офискорной белой рубашкой или примеряем сет Sorelle Era с будто выглядывающими нижними блузой и юбкой. В зависимости от планов на новогоднюю ночь мэтчим атласное бра с шуршащими шароварами (всё еще in!) Annuko или остаемся на домашней вечеринке (под музыку из «Карнавальной ночи» и шум фейерверков за окном!) в хлопковом костюме с панталонами Maison или инфантильных труселях «Остров имени тебя» и полупрозрачной майке My812. 

Для афтепати Met Gala топ-модель Амелия Грей выбрала кружевной кэтсьют, трусы-шорты и атласное бра —всё Valentino

Для афтепати Met Gala топ-модель Амелия Грей выбрала кружевной кэтсьют, трусы-шорты и атласное бра —всё Valentino 

Фэшн-инфлюенсер Андреа Риччи появилась на показе Nina Ricci в шелковом платье-комбинации с ажурными вставками

Фэшн-инфлюенсер Андреа Риччи появилась на показе Nina Ricci в шелковом платье-комбинации с ажурными вставками 

Мари Гагеш приспосабливает ретро-ночнушку к холодам с помощью дубленки в стиле 1970-х и лакированных ботфортов

Мари Гагеш приспосабливает ретро-ночнушку к холодам с помощью дубленки в стиле 1970-х и лакированных ботфортов

Запоминаем лук для следующего лета: модный редактор Леандра Медин замиксовала кружевные бриджи-панталоны с расслабленной рубашкой из полупрозрачного

Запоминаем лук для следующего лета: модный редактор Леандра Медин замиксовала кружевные бриджи-панталоны с расслабленной рубашкой из полупрозрачного льна и вьетнамками

Кристина Ганкевич носит атласный топ с кружевом в тандеме с трендовыми капри (всё еще с нами!) и контрастной по стилю оверсайз-ветровкой

Кристина Ганкевич носит атласный топ с кружевом в тандеме с трендовыми капри (всё еще с нами!) и контрастной по стилю оверсайз-ветровкой 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: