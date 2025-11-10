Прикройтесь! Как бельевой стиль стал ключевым макротрендом года?

Фэшн-аллюзия (а иногда и прямое цитирование!) к бельевому стилю — важный макротренд, который засекли на радарах еще несколько лет назад (вспоминаем постпандемийный lazy chic). А судя по последним Неделям моды сезонов FW'25 и SS'26, неглиже-кор со всеми составляющими — от скромных ретро-ночнушек Chloe до трикотажных труселей Kenzo и гранд-бюстгальтеров Vaquera — с нами как минимум до следующей осени.
Самый простой способ внедрить тренд в жизнь — платье-комбинация, которая в этом сезоне в отличие от предыдущих версий обзавелась кружевом. В Marine Serre предлагают наслоить такую поверх черной рубашки и остроносых ботфортов, на подиуме Jacques Wei ее замиксовали с кожаным ретро-бомбером, а в No.21 решили не мелочиться и надели на модель сразу две. В доказательство расцвета бельевого стиля Dolce & Gabbana посвятили всю коллекцию ажурным комплектам, шелковым нижним юбкам и полосатым пижамам. А прямолинейнее всех высказались Vaquera — сочинили топ в виде гипертрофированного бюстгальтера. При желании можно ограничиться деликатными отсылками. В качестве референсов — выглядывающее из-под прозрачной блузы бра на шоу Chanel, небрежно спадающие бретели платья на подиуме Miu Miu и кружевная отделка на бальном платье с кринолином Saint Laurent.
Одно из важных направлений в бельевой эстетике — ретро-стиль, с которым чаще всего заигрывает Чемена Камали на посту худрука Chloe. По этому поводу примеряем шелковую комбинацию с пелериной Chloe, ажурные панталоны Pervert и вау-ночнушку Level44. Не игнорируем корсеты (стейтмент-айтем с подиумов Maison Margiela, Schiaparelli и Ashi Studio) и присматриваемся к вариантам с нарочито бельевыми деталями: со шнуровкой нашелся у Say No More, а с креплением для чулков — у Daniil Antsiferov.
Намекаем о своей фэшн-осведомленности сдержанными бельевыми элементами. Например, надеваем фиолетовую мини-юбку с контрастной кружевной отделкой Saint Laurent с офискорной белой рубашкой или примеряем сет Sorelle Era с будто выглядывающими нижними блузой и юбкой. В зависимости от планов на новогоднюю ночь мэтчим атласное бра с шуршащими шароварами (всё еще in!) Annuko или остаемся на домашней вечеринке (под музыку из «Карнавальной ночи» и шум фейерверков за окном!) в хлопковом костюме с панталонами Maison или инфантильных труселях «Остров имени тебя» и полупрозрачной майке My812.
Для афтепати Met Gala топ-модель Амелия Грей выбрала кружевной кэтсьют, трусы-шорты и атласное бра —всё Valentino
Фэшн-инфлюенсер Андреа Риччи появилась на показе Nina Ricci в шелковом платье-комбинации с ажурными вставками
Мари Гагеш приспосабливает ретро-ночнушку к холодам с помощью дубленки в стиле 1970-х и лакированных ботфортов
Запоминаем лук для следующего лета: модный редактор Леандра Медин замиксовала кружевные бриджи-панталоны с расслабленной рубашкой из полупрозрачного льна и вьетнамками
Кристина Ганкевич носит атласный топ с кружевом в тандеме с трендовыми капри (всё еще с нами!) и контрастной по стилю оверсайз-ветровкой
