Тотальная бимбофикация! Как рюши и оборки стали нашим базовым фэшн-минимумом?

Фиксируем новую фэшн-эру! Теперь рюши - не модная привилегия амбассадоров барбикора и бимбо-пролетариата (им нечего терять, кроме своих коктейлей в баре Chez Serge!), а важный атрибут любого лука в диапазоне от бежевого олдмани до готического панк-шика.
В авангарде тренда - худрук Chloe Чемена Камали: украсила рюшами и оборками воздушные шифоновые платья, провозгласив бум бохо-шика. Монтажная склейка - зефирный декор уже повсюду: ожидаемо прижился на топовом кутюре Schiaparelli Дэниела Розберри и Maison Margiela Гленна Мартенса, а также расцвел на платьях из дебютной коллекции Lanvin Питера Коппинга и жескьеровских туниках Louis Vuitton из грядущего сезона весна-лето 2026.
Однако, как положено, в итоге всех трендсеттеров переиграл и уничтожил динамический дуэт Миуччи Прада и Лотты Волковой. В новой коллекции Miu Miu устроили марьяж рюшей и оборок с трэдвайф-фартуками, наделив остромодный декор не только модным, но и социальным звучанием (с нотами протофеминистского техасского слэшера!).
Belik
Выкручиваем фэшн-эскапизм на максимум в горошковом платье Valentino, дополненном сказочными мэриджейнами и театральным стейтмент-фермуаром (больше льюискэролловского безумия!). В мире кутюра присматриваемся к коктейльным этно-платьям из новой коллекции Марии Белик (носим строго вместе с очками, украшенными ювелирными капельками aka слезами Сююмбике!), а среди винтажных артписов - к футляру Gucci, снабженному остромодным змеиным принтом.
Odor
За готическими дарк-рюшами идем в винтажные архивы Meowshka Лидии Метельской: смело миксуем платье Ungaro Couture с невесомыми багетами Onoma - вот он, безупречный лук для сенсационного моноспекталя Елизаветы Боярской «137. Сны о страсти и смерти» в Доме Радио (19 ноября!). В поиске образцового апсайкла присматриваемся к рубашкам ODOR Никиты Калмыкова, сочиненным из архивных тканей. Ну а идеальная бежевая рюш-база обнаружена у праматери тренда Чемены Камали в Chloe - дополняем вельветовыми брюками и замшевыми казаками для похода на главную кинопремьеру сезона - экранизацию "Авиатора" Евгения Водолазкина.
Эмма Корин наглядно показывает, как носить фартуки Miu Miu (и иронично косплеить степфордских жен!) - в офискорном комбо с белой блузой и серыми брюками
Эмилия Джонс в готик-рюшах Louis Vuitton с просвечивающим бра (полупрозрачные ткани все еще с нами!)
Кажется, нет ни единого фэшн-тренда, пропущенного профессиональным дрессером Леандрой Медин - на этот раз учит надевать кидкорный рюш-кардиган под твидовое пальто и расклешенный деним
Фэшн-инфлюэнсер Кристен Бейтман (слева) выкручивает зефирные boom-boom вайбы на максимум - надевает авангардную блузу в акцентных оборках и мэтчит ее со сложносочиненной пудровой юбкой и сверкающими лодочками
