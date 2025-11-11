Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Тотальная бимбофикация! Как рюши и оборки стали нашим базовым фэшн-минимумом?

Фиксируем новую фэшн-эру! Теперь рюши - не модная привилегия амбассадоров барбикора и бимбо-пролетариата (им нечего терять, кроме своих коктейлей в баре Chez Serge!), а важный атрибут любого лука в диапазоне от бежевого олдмани до готического панк-шика. 

Schiaparelli FW'25 Haute Couture
Архивы пресс-служб

Schiaparelli FW'25 Haute Couture

Maison Margiela FW'25 Haute Couture
Архивы пресс-служб

Maison Margiela FW'25 Haute Couture

Lanvin FW'25
Архивы пресс-служб

Lanvin FW'25

Chloe FW'25
Архивы пресс-служб

Chloe FW'25

Alexander McQueen FW'25
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'25

Louis Vuitton SS'26
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'26

Christian Dior SS'26
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'26

Aknvas SS'26
Архивы пресс-служб

Aknvas SS'26

Miu Miu SS'26
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'26

В авангарде тренда - худрук Chloe Чемена Камали: украсила рюшами и оборками воздушные шифоновые платья, провозгласив бум бохо-шика. Монтажная склейка - зефирный декор уже повсюду: ожидаемо прижился на топовом кутюре Schiaparelli Дэниела Розберри и Maison Margiela Гленна Мартенса, а также расцвел на платьях из дебютной коллекции Lanvin Питера Коппинга и жескьеровских туниках Louis Vuitton из грядущего сезона весна-лето 2026. 

Однако, как положено, в итоге всех трендсеттеров переиграл и уничтожил динамический дуэт Миуччи Прада и Лотты Волковой. В новой коллекции Miu Miu устроили марьяж рюшей и оборок с трэдвайф-фартуками, наделив остромодный декор не только модным, но и социальным звучанием (с нотами протофеминистского техасского слэшера!). 

Belik
Архивы пресс-служб

Belik

Valentino, ДЛТ, 1 300 000 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino, ДЛТ, 1 300 000 руб.

Ranevsky, 500 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ranevsky, 500 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 373 500 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, TSUM Collect, 373 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 360 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 360 000 руб.

Ungaro Couture, Meowshka Vintage, 221 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ungaro Couture, Meowshka Vintage, 221 000 руб.

Valentino Couture, Meowshka Vintage, 192 000 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino Couture, Meowshka Vintage, 192 000 руб.

Chloe, ДЛТ, 187 500 руб.
Архивы пресс-служб

Chloe, ДЛТ, 187 500 руб.

Lina Gasanova, 188 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lina Gasanova, 188 000 руб.

Meowshka, 168 000 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka, 168 000 руб.

Daniil Antsiferov, 165 000 руб.
Архивы пресс-служб

Daniil Antsiferov, 165 000 руб.

Выкручиваем фэшн-эскапизм на максимум в горошковом платье Valentino, дополненном сказочными мэриджейнами и театральным стейтмент-фермуаром (больше льюискэролловского безумия!). В мире кутюра присматриваемся к коктейльным этно-платьям из новой коллекции Марии Белик (носим строго вместе с очками, украшенными ювелирными капельками aka слезами Сююмбике!), а среди винтажных артписов - к футляру Gucci, снабженному остромодным змеиным принтом. 

Say No More, 132 000 руб.
Архивы пресс-служб

Say No More, 132 000 руб.

Yana, 130 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yana, 130 000 руб.

Ann Demeulmeester, ДЛТ, 48 950 руб.
Архивы пресс-служб

Ann Demeulmeester, ДЛТ, 48 950 руб.

Gapanovich, 47 000 руб.
Архивы пресс-служб

Gapanovich, 47 000 руб.

Masterpeace, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Masterpeace, 45 000 руб.

Odor
Архивы пресс-служб

Odor

Fidan Novruzova, KM20, 48 600 руб.
Архивы пресс-служб

Fidan Novruzova, KM20, 48 600 руб.

Bitte Ruhe, 34 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe, 34 000 руб.

Muus, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Muus, 30 000 руб.

Autentiments, 25 500 руб.
Архивы пресс-служб

Autentiments, 25 500 руб.

Playgoer, 22 500 руб.
Архивы пресс-служб

Playgoer, 22 500 руб.

Onoma, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Onoma, 15 000 руб.

Tanz Markab, 10 500 руб.
Архивы пресс-служб

Tanz Markab, 10 500 руб.

Lime, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 4 999 руб.

За готическими дарк-рюшами идем в винтажные архивы Meowshka Лидии Метельской: смело миксуем платье Ungaro Couture с невесомыми багетами Onoma - вот он, безупречный лук для сенсационного моноспекталя Елизаветы Боярской «137. Сны о страсти и смерти» в Доме Радио (19 ноября!). В поиске образцового апсайкла присматриваемся к рубашкам ODOR Никиты Калмыкова, сочиненным из архивных тканей. Ну а идеальная бежевая рюш-база обнаружена у праматери тренда Чемены Камали в Chloe - дополняем вельветовыми брюками и замшевыми казаками для похода на главную кинопремьеру сезона - экранизацию "Авиатора" Евгения Водолазкина.

Эмма Корин наглядно показывает, как носить фартуки Miu Miu (и иронично косплеить степфордских жен!) - в офискорном комбо с белой блузой и серыми брюками

Эмилия Джонс в готик-рюшах Louis Vuitton с просвечивающим бра (полупрозрачные ткани все еще с нами!)

Кажется, нет ни единого фэшн-тренда, пропущенного профессиональным дрессером Леандрой Медин - на этот раз учит надевать кидкорный рюш-кардиган под твидовое пальто и расклешенный деним

Фэшн-инфлюэнсер Кристен Бейтман (слева) выкручивает зефирные boom-boom вайбы на максимум - надевает авангардную блузу в акцентных оборках и мэтчит ее со сложносочиненной пудровой юбкой и сверкающими лодочками 

