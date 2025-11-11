Тотальная бимбофикация! Как рюши и оборки стали нашим базовым фэшн-минимумом?

В авангарде тренда - худрук Chloe Чемена Камали: украсила рюшами и оборками воздушные шифоновые платья, провозгласив бум бохо-шика. Монтажная склейка - зефирный декор уже повсюду: ожидаемо прижился на топовом кутюре Schiaparelli Дэниела Розберри и Maison Margiela Гленна Мартенса, а также расцвел на платьях из дебютной коллекции Lanvin Питера Коппинга и жескьеровских туниках Louis Vuitton из грядущего сезона весна-лето 2026.

Однако, как положено, в итоге всех трендсеттеров переиграл и уничтожил динамический дуэт Миуччи Прада и Лотты Волковой. В новой коллекции Miu Miu устроили марьяж рюшей и оборок с трэдвайф-фартуками, наделив остромодный декор не только модным, но и социальным звучанием (с нотами протофеминистского техасского слэшера!).