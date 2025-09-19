Лонгсливы-кольчуги, кутюрные блузы и неоновые бутсы: модный дайджест

Специально для новой осенней коллекции Milanese фаундер бренда Камилла Реутова отправилась в Милан — последние несколько лет худрук Present & Simple изучала опыт главных фэшн-игроков, собирала команду из топовых экспертов из Prada, Moncler, Bottega Veneta и Valentino, а еще — обустраивала собственное ателье в миланском квартале «Тишины».

Капсула Milanese сочетает в себе минимализм и элементы кутюра: команда работала с ручными лекалами по миланской системе бумажного моделирования (уникальная техника, к которой обращаются только в Италии!). Такой подход — отличная альтернатива классическому кутюру, которая позволяет увидеть все дефекты посадки до миллиметра и создать вещь, которую будто шили по вашим меркам. Этот эффект достигается и за счет сложных декоративных элементов — от идеальной линии плеч пальто и жакетов до каскадных шлейфов на рубашках и сложносочиненных драпировках на топах — и премиальных материалов (изготовлены на фабриках, с которыми сотрудничают Burberry, Etro, Ralph Lauren и Missoni!).