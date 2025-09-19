Лонгсливы-кольчуги, кутюрные блузы и неоновые бутсы: модный дайджест

Эльфийские шопперы и мешочки для сокровищ Alvaar, сникер-деконструкция Autry x Maison Mihara Yasuhiro и кисеты с гранд-пайетками Сhois — собрали главные фэшн-новости первой половины сентября.
Chois
Смену сезонов виртуозы пижам (а теперь и не только!) Chois решили отметить не хуже, чем начало нового года, и выпустили сверкающую коллекцию Champagne Drop. Под переливающиеся пузырьки мимикрируют зеркальные гранд-пайетки, которые украсили базовые лонгсливы, атласные сумки-мешочки и гольфы. И по всем традициям январских каникул (ближе, чем кажется!), сочетаем атрибуты праздника с пижамными брюками в полоску. Не обошлось и без стейтмент-аксессуаров: судьбу бестселлера предсказываем ожерелью из крупных глянцевых бусин и поясу из деревянных.
Irnby
По соседству со скандальной кофейней в бутике Irnby на Добролюбова (подробнее рассказали об этом тут!) скромно расположилась новая спортивная коллекция. И если над необходимостью взять пару стаканчиков кофе мы подумаем, то лонгсливы, топы и шорты с компрессионными элементами (помогают улучшить кровоток, снизить усталость и повысить эффективность тренировок!) в трендовом оттенке baby blue срочно добавляем в корзину.
ГОША РУБЧИНСКИЙ
В ЦУМе открылся поп-ап ГОША РУБЧИНСКИЙ по случаю коллаборации бренда с бельгийскими стритвир-гуру Bikkembergs. Команды двух брендов поженили спортшик с ностальгичной постсоветской эстетикой. И получили переосмысленную версию культовых кроссовок 90-х Soccer в ультрамодных неоновых оттенках. Во временном корнере можно приобрести не только айтем из коллаборации, но и знакомые лонгсливы и худи с фирменным лого ГОША РУБЧИНСКИЙ, аутдор-бомберы и аксессуары.
Alvaar
Jewelry-садовники Alvaar выпустили эльфийский лонгслив с принтом-проекцией металлической кольчуги, в узорах которой можно разглядеть фирменные четырехлистники, ключи (как подвески из прошлых коллекций!) и крылья бабочек. Плюс: в лимитированный дроп вошли шоппер с похожим принтом в виде бутона и замшевые микро-кисеты для сокровищ.
Autry x Maison Mihara Yasuhiro
Культовый американский бренд Autry и визионер японского дизайна Maison Mihara Yasuhiro объединились, чтобы создать капсулу кроссовок Broken Something. В основе капсулы — культовая модель Autry Medalist. Дизайнер Михара Ясухиро переработал пару, сохранив узнаваемый дизайн, но добавив архитектурности и сложности за счет многослойной подошвы (создана по специальной ремесленной технике), которая придает кроссовкам поношенный, винтажный вид. Выстраиваемся в очередь за новыми сникерами в ДЛТ и миксуем с рваными бэгги-джинсами и офискорными двойками.
Lime
Поздравляем Lime с открытием грандиозного флагмана в ГУМе: три этажа, 1880 кв.м. и собственный вход с Красной площади. Уникальность исторического пространства отразилась и в дизайне магазина. Так, команда архитекторов объединила крестовые и цилиндрические своды Монье, массивные колонны, лепнина соседствуют с натуральным камнем, деревом и металлом. Плюс: дополнили интерьер инновационными схемами освещения и акцентами в виде полупрозрачных штор, живых растений и фактурных ковров.
Pompa
Пополняем коллекцию образцовыми двойками из новой коллекции Pompa: в этом сезоне примеряем брючные костюмы с маскулинными жилетами и сеты с чуть расклешенными юбками и приталенными жакетами из долговечной английской шерсти. Носим комплектом или делим на составляющие — миксуем юбку с кашемировым свитером и пальто из Alpaca Baby Suri (материал, полученный из первого пострига молодых альпак породы сури!), а в пару к брюкам выбираем ворсистые бомберы из натуральной шерсти.
Present & Simple
Специально для новой осенней коллекции Milanese фаундер бренда Камилла Реутова отправилась в Милан — последние несколько лет худрук Present & Simple изучала опыт главных фэшн-игроков, собирала команду из топовых экспертов из Prada, Moncler, Bottega Veneta и Valentino, а еще — обустраивала собственное ателье в миланском квартале «Тишины».
Капсула Milanese сочетает в себе минимализм и элементы кутюра: команда работала с ручными лекалами по миланской системе бумажного моделирования (уникальная техника, к которой обращаются только в Италии!). Такой подход — отличная альтернатива классическому кутюру, которая позволяет увидеть все дефекты посадки до миллиметра и создать вещь, которую будто шили по вашим меркам. Этот эффект достигается и за счет сложных декоративных элементов — от идеальной линии плеч пальто и жакетов до каскадных шлейфов на рубашках и сложносочиненных драпировках на топах — и премиальных материалов (изготовлены на фабриках, с которыми сотрудничают Burberry, Etro, Ralph Lauren и Missoni!).
Le Journal Intime
Отрабатываем главные оттенки осени с помощью новой коллекции Le Journal Intime: примеряем высокие слипы в винтажном стиле из небесно-голубой сетки, комплекты в трендовом оттенке горького-шоколада (бра запросто заменит топ при поддержке маскулинного оверсайз-жакета!) и бургунди-лифы с глубоким V-образным вырезом.
4Forms
В основе осенней коллекции 4Forms — трендовая шоколадная палитра. В натуральные какао-тона окрасились атласные миди-юбки и блузы, свитеры из фактурной пряжи и офискорные двойки, а еще — лоферы и остроносые ботильоны из замши. По подиумному канону (привет, Saint Laurent и Victoria Beckham!) носим тотал-луком и смело миксуем с самыми модными цветами сезона — неоново-оранжевым, кислотно-зеленым и электрическим синим.
