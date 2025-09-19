Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Лонгсливы-кольчуги, кутюрные блузы и неоновые бутсы: модный дайджест

Эльфийские шопперы и мешочки для сокровищ Alvaar, сникер-деконструкция Autry x Maison Mihara Yasuhiro и кисеты с гранд-пайетками Сhois — собрали главные фэшн-новости первой половины сентября. 

Chois

Сумка Chois, 4 390 руб.

Сумка Chois, 4 390 руб.

Лонгслив Chois, 6 590 руб.

Лонгслив Chois, 6 590 руб.

Ожерелье Chois, 1 990 руб.

Ожерелье Chois, 1 990 руб.

Смену сезонов виртуозы пижам (а теперь и не только!) Chois решили отметить не хуже, чем начало нового года, и выпустили сверкающую коллекцию Champagne Drop. Под переливающиеся пузырьки мимикрируют зеркальные гранд-пайетки, которые украсили базовые лонгсливы, атласные сумки-мешочки и гольфы. И по всем традициям январских каникул (ближе, чем кажется!), сочетаем атрибуты праздника с пижамными брюками в полоску. Не обошлось и без стейтмент-аксессуаров: судьбу бестселлера предсказываем ожерелью из крупных глянцевых бусин и поясу из деревянных. 

Irnby

Лонгслив Irnby, 7 490 руб.

Лонгслив Irnby, 7 490 руб.

Топ Irnby, 5 290 руб.

Топ Irnby, 5 290 руб.

По соседству со скандальной кофейней в бутике Irnby на Добролюбова (подробнее рассказали об этом тут!) скромно расположилась новая спортивная коллекция. И если над необходимостью взять пару стаканчиков кофе мы подумаем, то лонгсливы, топы и шорты с компрессионными элементами (помогают улучшить кровоток, снизить усталость и повысить эффективность тренировок!) в трендовом оттенке baby blue срочно добавляем в корзину.

ГОША РУБЧИНСКИЙ

Поп-ап ГОША РУБЧИНСКИЙ в ЦУМ

Поп-ап ГОША РУБЧИНСКИЙ в ЦУМ

Поп-ап ГОША РУБЧИНСКИЙ в ЦУМ

Поп-ап ГОША РУБЧИНСКИЙ в ЦУМ

Поп-ап ГОША РУБЧИНСКИЙ в ЦУМ

Поп-ап ГОША РУБЧИНСКИЙ в ЦУМ

В ЦУМе открылся поп-ап ГОША РУБЧИНСКИЙ по случаю коллаборации бренда с бельгийскими стритвир-гуру Bikkembergs. Команды двух брендов поженили спортшик с ностальгичной постсоветской эстетикой. И получили переосмысленную версию культовых кроссовок 90-х Soccer в ультрамодных неоновых оттенках. Во временном корнере можно приобрести не только айтем из коллаборации, но и знакомые лонгсливы и худи с фирменным лого ГОША РУБЧИНСКИЙ, аутдор-бомберы и аксессуары.

Alvaar

Лонгслив Alvaar, 7 000 руб.

Лонгслив Alvaar, 7 000 руб.

Шоппер Alvaar, 3 500 руб.

Шоппер Alvaar, 3 500 руб.

Jewelry-садовники Alvaar выпустили эльфийский лонгслив с принтом-проекцией металлической кольчуги, в узорах которой можно разглядеть фирменные четырехлистники, ключи (как подвески из прошлых коллекций!) и крылья бабочек. Плюс: в лимитированный дроп вошли шоппер с похожим принтом в виде бутона и замшевые микро-кисеты для сокровищ. 

Autry x Maison Mihara Yasuhiro

Кроссовки Autry x Maison Mihara Yasuhiro, ДЛТ, 36 350 руб.

Кроссовки Autry x Maison Mihara Yasuhiro, ДЛТ, 36 350 руб.

Культовый американский бренд Autry и визионер японского дизайна Maison Mihara Yasuhiro объединились, чтобы создать капсулу кроссовок Broken Something. В основе капсулы — культовая модель Autry Medalist. Дизайнер Михара Ясухиро переработал пару, сохранив узнаваемый дизайн, но добавив архитектурности и сложности за счет многослойной подошвы (создана по специальной ремесленной технике), которая придает кроссовкам поношенный, винтажный вид. Выстраиваемся в очередь за новыми сникерами в ДЛТ и миксуем с рваными бэгги-джинсами и офискорными двойками. 

Lime

Флагманский магазин Lime в ГУМе

Флагманский магазин Lime в ГУМе

Флагманский магазин Lime в ГУМе

Флагманский магазин Lime в ГУМе

Флагманский магазин Lime в ГУМе

Флагманский магазин Lime в ГУМе

Поздравляем Lime с открытием грандиозного флагмана в ГУМе: три этажа, 1880 кв.м. и собственный вход с Красной площади. Уникальность исторического пространства отразилась и в дизайне магазина. Так, команда архитекторов объединила крестовые и цилиндрические своды Монье, массивные  колонны, лепнина соседствуют с натуральным камнем, деревом и металлом. Плюс: дополнили интерьер инновационными схемами освещения и акцентами в виде полупрозрачных штор, живых растений и фактурных ковров. 

Pompa

Юбка Pompa, 12 990 руб.

Юбка Pompa, 12 990 руб.

Пальто Pompa, 119 900 руб.

Пальто Pompa, 119 900 руб.

Пополняем коллекцию образцовыми двойками из новой коллекции Pompa: в этом сезоне примеряем брючные костюмы с маскулинными жилетами и сеты с чуть расклешенными юбками и приталенными жакетами из долговечной английской шерсти. Носим комплектом или делим на составляющие — миксуем юбку с кашемировым свитером и пальто из Alpaca Baby Suri (материал, полученный из первого пострига молодых альпак породы сури!), а в пару к брюкам выбираем ворсистые бомберы из натуральной шерсти. 

Present & Simple

Брюки Present & Simple, 29 990 руб.

Брюки Present & Simple, 29 990 руб.

Рубашка Present & Simple, 18 990 руб.

Рубашка Present & Simple, 18 990 руб.

Платье Present & Simple, 34 990 руб.

Платье Present & Simple, 34 990 руб.

Специально для новой осенней коллекции Milanese фаундер бренда Камилла Реутова отправилась в Милан — последние несколько лет худрук Present & Simple изучала опыт главных фэшн-игроков, собирала команду из топовых экспертов из Prada, Moncler, Bottega Veneta и Valentino, а еще — обустраивала собственное ателье в миланском квартале «Тишины». 

Капсула Milanese сочетает в себе минимализм и элементы кутюра: команда работала с ручными лекалами по миланской системе бумажного моделирования (уникальная техника, к которой обращаются только в Италии!). Такой подход — отличная альтернатива классическому кутюру, которая позволяет увидеть все дефекты посадки до миллиметра и создать вещь, которую будто шили по вашим меркам. Этот эффект достигается и за счет сложных декоративных элементов — от идеальной линии плеч пальто и жакетов до каскадных шлейфов на рубашках и сложносочиненных драпировках на топах — и премиальных материалов (изготовлены на фабриках, с которыми сотрудничают Burberry, Etro, Ralph Lauren и Missoni!). 

Le Journal Intime

Бюстгальтер Le Journal Intime, 9 300 руб.

Бюстгальтер Le Journal Intime, 9 300 руб.

Слипы Le Journal Intime, 6 000 руб.

Слипы Le Journal Intime, 6 000 руб.

Отрабатываем главные оттенки осени с помощью новой коллекции Le Journal Intime: примеряем высокие слипы в винтажном стиле из небесно-голубой сетки, комплекты в трендовом оттенке горького-шоколада (бра запросто заменит топ при поддержке маскулинного оверсайз-жакета!) и бургунди-лифы с глубоким V-образным вырезом. 

4Forms

Свитер 4Forms, 14 890 руб.

Свитер 4Forms, 14 890 руб.

Лоферы 4Forms, 22 490 руб.

Лоферы 4Forms, 22 490 руб.

В основе осенней коллекции 4Forms — трендовая шоколадная палитра. В натуральные какао-тона окрасились атласные миди-юбки и блузы, свитеры из фактурной пряжи и офискорные двойки, а еще — лоферы и остроносые ботильоны из замши. По подиумному канону (привет, Saint Laurent и Victoria Beckham!) носим тотал-луком и смело миксуем с самыми модными цветами сезона — неоново-оранжевым, кислотно-зеленым и электрическим синим. 

