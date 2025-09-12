Артефакты моды ар-деко из частной коллекции Назима Мустафаева покажут на выставке «Распакованные грезы»

12 сентября в галерее ДокАрт на Уральской улице, 2 откроется выставка «Распакованные грезы… в продолжение сказанного» — вторая часть эрмитажной выставки «Упакованные грезы» с экспонатами из частной коллекции Назима Мустафаева. Экспозиция , посвященная 100-летию Международной выставки декоративных искусств в Париже, представит моду Европы и Америки 1920-30-х годов как ключевое воплощение стиля ар-деко.

Кураторы Назим и Елена Мустафаевы предлагают буквально «распаковать» эпоху «последнего большого стиля», собранного в перерыв между двумя мировыми войнами — после Первой ар-деко отождествлялся с надеждой, праздником и верой в прогресс. На примере уникальных (и очень редких!) артефактов выставка раскрывает многоликость стиля, и как геометричность, техническая эстетика и эклектика — от древнеегипетских мотивов до влияний искусства Китая и Индии — нашли отражение в ювелирном деле, графике и особенно в моде. Особое внимание уделят социальному контексту: как изменился статус женщины после войны, и как ее свобода, активность, новые социальные роли напрямую повлиял на крой платьев и их удобство.