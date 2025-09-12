Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Поделиться:

Артефакты моды ар-деко из частной коллекции Назима Мустафаева покажут на выставке «Распакованные грезы»

После хитовой выставки в Манеже Эрмитажа предметы из частной коллекции — шелковые платья, украшенные бисером туфли на каблуках, сумки-кольчуги для самого необходимо и куклы-компаньонки — переедут на месяц в галерею Doc Art Gallery на Васильевском острове. А акцент самого проекта сместят с моды на исследование.

София Парфенова для Собака.ru
София Парфенова для Собака.ru

12 сентября в галерее ДокАрт на Уральской улице, 2 откроется выставка «Распакованные грезы… в продолжение сказанного» — вторая часть эрмитажной выставки «Упакованные грезы» с экспонатами из частной коллекции Назима Мустафаева. Экспозиция , посвященная 100-летию Международной выставки декоративных искусств в Париже, представит моду Европы и Америки 1920-30-х годов как ключевое воплощение стиля ар-деко. 

Кураторы Назим и Елена Мустафаевы предлагают буквально «распаковать» эпоху «последнего большого стиля», собранного в перерыв между двумя мировыми войнами — после Первой ар-деко отождествлялся с надеждой, праздником и верой в прогресс. На примере уникальных (и очень редких!) артефактов выставка раскрывает многоликость стиля, и как геометричность, техническая эстетика и эклектика — от древнеегипетских мотивов до влияний искусства Китая и Индии — нашли отражение в ювелирном деле, графике и особенно в моде. Особое внимание уделят социальному контексту: как изменился статус женщины после войны, и как ее свобода, активность, новые социальные роли напрямую повлиял на крой платьев и их удобство.

София Парфенова для Собака.ru
София Парфенова для Собака.ru

В рамках проекта запланирована параллельная программа: лекции и мастер-классы. 

Расписание:

Выставка «Распакованные грезы. В продолжение сказанного…» открыта с 12 сентября по 26 октября 2025 года в галерее ДокАрт на Уральской улице, 2.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: