Артефакты моды ар-деко из частной коллекции Назима Мустафаева покажут на выставке «Распакованные грезы»

После хитовой выставки в Манеже Эрмитажа предметы из частной коллекции — шелковые платья, украшенные бисером туфли на каблуках, сумки-кольчуги для самого необходимо и куклы-компаньонки — переедут на месяц в галерею Doc Art Gallery на Васильевском острове. А акцент самого проекта сместят с моды на исследование.
12 сентября в галерее ДокАрт на Уральской улице, 2 откроется выставка «Распакованные грезы… в продолжение сказанного» — вторая часть эрмитажной выставки «Упакованные грезы» с экспонатами из частной коллекции Назима Мустафаева. Экспозиция , посвященная 100-летию Международной выставки декоративных искусств в Париже, представит моду Европы и Америки 1920-30-х годов как ключевое воплощение стиля ар-деко.
Кураторы Назим и Елена Мустафаевы предлагают буквально «распаковать» эпоху «последнего большого стиля», собранного в перерыв между двумя мировыми войнами — после Первой ар-деко отождествлялся с надеждой, праздником и верой в прогресс. На примере уникальных (и очень редких!) артефактов выставка раскрывает многоликость стиля, и как геометричность, техническая эстетика и эклектика — от древнеегипетских мотивов до влияний искусства Китая и Индии — нашли отражение в ювелирном деле, графике и особенно в моде. Особое внимание уделят социальному контексту: как изменился статус женщины после войны, и как ее свобода, активность, новые социальные роли напрямую повлиял на крой платьев и их удобство.
В рамках проекта запланирована параллельная программа: лекции и мастер-классы.
Расписание:
- 03.10, 19:00 — «О чем говорили журналы эпохи ар-деко» с Дарьей Березкиной.
- 04.10, 12:00 — «Рукописные альбомы 1920–1930. Грезы советских барышень» с Натальей Пристанковой.
- 04.10, 14:00 — «Маленькие пуговицы для большой моды» с Натальей Пристанковой.
- 05.10, 14:00 — «Le Bon Genre, Франция начало 19 века в гравюрах» с Назимом Мустафаевым.
- 05.10, 19:00 — «ЭрТе – легенда моды ар-деко» с Ксенией Потаповой.
- 10.10, 18:30 — «Бисер и мода. Венеция. Париж. Нью-Йорк» с Валентиной Григорьевой.
- 11.10, 13:00 — «Рекламные веера. Веера Ар Деко» с Евгенией Доремидовой.
- 11.10, 16:00 — «История каблука: как возник, как «покраснел» и о чём он может рассказать» с Назимом Мустафаевым.
- 12.10, 13:00 — Лекция «Тайная жизнь экспоната» с Валентиной Григорьевой.
- 13.10, 19:00 — «Ароматы эпохи джаза» с Элиной Арсеньевой.
- 17.10, 18:00 — «Столовое бельё и кружево в великие исторические периоды. Ар Деко» с Галой Гунем.
- 18.10, 10:30 — Мастер-класс «Подушка в стиле 20-х годов «Райская птичка"» с Ириной Углинской.
- 19.10, 12:00 — «Реставрация. Как сохранить платье и не убить стиль» с Ксенией Чайковской и Анастасией Савеловой.
- 19.10, 14:30 — «Les Grands Magasins и ателье Ар-Деко» с Назимом Мустафаевым.
- 25.10, 12:00 — «Рекламные веера. Веера Ар Деко» с Евгенией Доремидовой.
- 25.10, 14:00 — «Золото ар-деко» с Оксаной Ершовой.
Выставка «Распакованные грезы. В продолжение сказанного…» открыта с 12 сентября по 26 октября 2025 года в галерее ДокАрт на Уральской улице, 2.
