Тоуты-плетенки, литературные футболки и кепки-аэродром: модный дайджест

Ladylike-жакеты My812, страусиные канотье Cocoshnick, переливающиеся диско-платья Kalmanovich, умиротворяющие сумки Arny Praht и другие главные фэшн-хайлайты последней недели лета.
My812
Плотная шерсть и трикотаж стали основой осенней коллекции петербургских фэшн-романтиков My812. Утепляемся красиво: примеряем вискозное миди-платье с архитектурным пальто, а в пару к мягким брюкам подбираем приталенный жакет из алой шерсти или кардиган с трендовым воротом-стойкой. Плюс: в дроп вошли платья, лонгсливы и юбки из плиссированного шелка. И нет, это не фэшн-прихоть дизайнера, а вполне оправданный выбор материала. Как писала в своем эссе стилист и коллекционер винтажа Субрина Хейинк: «Летом шелк (особенное креповый) почти не пропускает воздух и быстро промокает, поэтому шелковые рубашки я чаще ношу именно в прохладную погоду». Запоминаем и пользуемся. А при желании утепляем айтемы с помощью трендовых колготок в рубчик или ботфортов, а сверху накидываем мохеровый кардиган или пальто из мягкой шерсти.
Misa Bags
Петербургские сумочные виртуозы Misa Bags открывают следующую главу: свежий подход к дизайну, актуальный брендинг и вау-сумка, которая стала воплощением новой фэшн-эры. Вместительный тоут Brioche создан вручную из полосок натуральной итальянской кожи, переплетенных между собой в уникальный узор. Каждый айтем украшает обновленный логотип Misa в виде металлической детали, закрепленной на коже. Флагман дропа – Brioche Chocolate из гладкой шоколадной коже. Но помимо нее в коллекцию вошли модели из черной кожи, коричневой, бежевой и мшистой замши.
Cocoshnick
Пополняем коллекцию стейтмент-головных уборов новинками Сocoshnick. Примеряем ультрамодные grandpacore-кепи (есть даже в виде ушанки!) при поддержке ретро-бомберов из кожи и оверсайз-пальто. Следом за Balenciaga отрабатываем тренд на всё пернатое со страусиным вау-канотье. А еще — присматриваемся к таблеткам из каракуля, классическим федорам и вельветовым беретам.
Arny Praht
Рассматриваем новую коллекцию Upside Down петербургских bag-профи Arny Praht. Если август — ленивый вечер воскресенья, то сентябрь — это загруженное утро понедельника. Настроиться и привести себя в чувство, когда всё вверх дном, поможет ежедневная рутина и привычный порядок вещей — очередной марафон «Сумерек», проверенные годами бьюти-ритуалы и любимые фэшн-айтемы.
Именно поэтому в осеннем дропе Arny Praht сделали ставку на знакомые формы, дополненные актуальными деталями. Так, шопер Pinch обзавелся акцентными ремнями, а Lia — шнуровкой. А еще — отдали предпочтение вытянутым по горизонтали моделям, которые крепко стоят на земле — боулеру Blocca, таксе Tipsy и багету Node. В палитре — самые комфортные (читай: съедобные!) оттенки — от пекана и брауни до кофе и горчицы.
Kalmanovich
Юлия Калманович продолжает препарировать моду 1970-х: отправной точкой новой осенне-зимней коллекции стали героини культовых фильмов (от «Чудо-женщины» до «Таксиста» и «Энни Холл»!). С одобрения Гленна Мартенса из Diesel не обходимся без твида — в Kalmanovich идем за переливающимися золотом бомберами, кюлотами (снова с нами!), мини-платьями в духе Джейн Биркин и аккуратными пальто. Ищем (и находим!) повод выгулять фиолетовые диско-юбки и платья с многослойными воланами в тандеме с золотистыми босоножками на массивной платформе. Плюс: запасаемся пушистыми трикотжем — короткими платьями-свитерами с асимметричным узлом, ворсистыми джемперами и капорами с меховой отделкой.
Befree x «Яндекс Книги»
Арт+фэшн коллаборация недели: Befree объединились с «Яндекс Книги» и выпустили дроп с принтами-цитатами. На футболках, блокнотах и шопере — фразы из русской классики (от Достоевского до Чехова), переосмысленные креаторами-участниками конкурса в хабе талантов Befree Co:Create HUB. Так, например, цитата Островского «Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться» уместилась в емком cringe.
Charmstore x Ferrero Rocher
Fashion and sweet: это мы про коллаборацию Charmstore с конфетными гигантами Ferrero Rocher и Raffaello. Вместе бренды придумали феминную капсулу, вдохновленную двумя любимыми сладостями. В первой части коллекции, посвященной кокосовым шарикам Raffaello, команда сделала ставку на воздушные силуэты, легкие ткани и светлые оттенки. Например, трендовые шорты-баллоны и мини-платье с пышной юбкой выполнены из натурального хлопка, а объемную блузу с бантом отшили из полупрозрачного шифона. Вторая часть капсулы, отвечающая за орехово-шоколадный вайб Ferrero Rocher, состоит из золотистых (в тон обертки!) алладинов, драпированной блузы в восточном стиле, платья-баллона, трендовой чалмы и ретро-кисета.
Boggi Milano
Коллекция Boggi Milano Pre-fall 2025
В новой коллекции Pre-fall 2025 профи маскулинного кэжуала Boggi Milano поженили инновационные материалы с искусством тейлоринга — получились свитшоты с технологичными застежками, стеганые жилеты с современным утеплителем, отлично сидящие брюки и кроссовки, оснащенные подошвой Phylon (легкий и гибкий материал, который подстраивается под анатомические особенности строения стопы и не вызывает дискомфорта — мозолей или усталости).
Doucal's
Проводим последние летние дни по максимуму и по примеру героини кампейна Doucal's отправляемся в спонтанное железнодорожное путешествие. Исследуем Выборг в маскулинных лоферах из натуральной кожи, которые сочетаем с ворсистым трикотажным костюмом, дождевиком и шерстяными носками. А во время микро-тура по Пушкину обуваем плетеные мэриджейны — миксуем с твидовыми кюлотами, вязаными гольфами и замшевым бомбером.
