Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Тоуты-плетенки, литературные футболки и кепки-аэродром: модный дайджест

Ladylike-жакеты My812, страусиные канотье Cocoshnick, переливающиеся диско-платья Kalmanovich, умиротворяющие сумки Arny Praht и другие главные фэшн-хайлайты последней недели лета. 

My812

Жакет My812, 49 000 руб.

Жакет My812, 49 000 руб.

Лонгслив My812, 16 000 руб.

Лонгслив My812, 16 000 руб.

Плотная шерсть и трикотаж стали основой осенней коллекции петербургских фэшн-романтиков My812. Утепляемся красиво: примеряем вискозное миди-платье с архитектурным пальто, а в пару к мягким брюкам подбираем приталенный жакет из алой шерсти или кардиган с трендовым воротом-стойкой. Плюс: в дроп вошли платья, лонгсливы и юбки из плиссированного шелка. И нет, это не фэшн-прихоть дизайнера, а вполне оправданный выбор материала. Как писала в своем эссе стилист и коллекционер винтажа Субрина Хейинк: «Летом шелк (особенное креповый) почти не пропускает воздух и быстро промокает, поэтому шелковые рубашки я чаще ношу именно в прохладную погоду». Запоминаем и пользуемся. А при желании утепляем айтемы с помощью трендовых колготок в рубчик или ботфортов, а сверху накидываем мохеровый кардиган или пальто из мягкой шерсти. 

Misa Bags

Сумка Misa Bags

Сумка Misa Bags

Сумка Misa Bags

Сумка Misa Bags

Петербургские сумочные виртуозы Misa Bags открывают следующую главу: свежий подход к дизайну, актуальный брендинг и вау-сумка, которая стала воплощением новой фэшн-эры. Вместительный тоут Brioche создан вручную из полосок натуральной итальянской кожи, переплетенных между собой в уникальный узор. Каждый айтем украшает обновленный логотип Misa в виде металлической детали, закрепленной на коже. Флагман дропа – Brioche Chocolate из гладкой шоколадной коже. Но помимо нее в коллекцию вошли модели из черной кожи, коричневой, бежевой и мшистой замши. 

Cocoshnick

Кепи-ушанка Cocoshnick, 15 000 руб.

Кепи-ушанка Cocoshnick, 15 000 руб.

Канотье Cocoshnick, 35 000 руб.

Канотье Cocoshnick, 35 000 руб.

Пополняем коллекцию стейтмент-головных уборов новинками Сocoshnick. Примеряем ультрамодные grandpacore-кепи (есть даже в виде ушанки!) при поддержке ретро-бомберов из кожи и оверсайз-пальто. Следом за Balenciaga отрабатываем тренд на всё пернатое со страусиным вау-канотье. А еще — присматриваемся к таблеткам из каракуля, классическим федорам и вельветовым беретам. 

Arny Praht

Сумка Arny Praht, 8 500 руб.

Сумка Arny Praht, 8 500 руб.

Сумка Arny Praht, 3 900 руб.

Сумка Arny Praht, 3 900 руб.

Рассматриваем новую коллекцию Upside Down петербургских bag-профи Arny Praht. Если август — ленивый вечер воскресенья, то сентябрь — это загруженное утро понедельника. Настроиться и привести себя в чувство, когда всё вверх дном, поможет ежедневная рутина и привычный порядок вещей — очередной марафон «Сумерек», проверенные годами бьюти-ритуалы и любимые фэшн-айтемы.

Именно поэтому в осеннем дропе Arny Praht сделали ставку на знакомые формы, дополненные актуальными деталями. Так, шопер Pinch обзавелся акцентными ремнями, а Lia — шнуровкой. А еще — отдали предпочтение вытянутым по горизонтали моделям, которые крепко стоят на земле — боулеру Blocca, таксе Tipsy и багету Node. В палитре — самые комфортные (читай: съедобные!) оттенки — от пекана и брауни до кофе и горчицы.

Kalmanovich

Платье Kalmanovich, 65 625 руб.

Платье Kalmanovich, 65 625 руб.

Платье Kalmanovich, 115 500 руб.

Платье Kalmanovich, 115 500 руб.

Платье-свитер Kalmanovich

Платье-свитер Kalmanovich

Юлия Калманович продолжает препарировать моду 1970-х: отправной точкой новой осенне-зимней коллекции стали героини культовых фильмов (от «Чудо-женщины» до «Таксиста» и «Энни Холл»!). С одобрения Гленна Мартенса из Diesel не обходимся без твида — в Kalmanovich идем за переливающимися золотом бомберами, кюлотами (снова с нами!), мини-платьями в духе Джейн Биркин и аккуратными пальто. Ищем (и находим!) повод выгулять фиолетовые диско-юбки и платья с многослойными воланами в тандеме с золотистыми босоножками на массивной платформе. Плюс: запасаемся пушистыми трикотжем — короткими платьями-свитерами с асимметричным узлом, ворсистыми джемперами и капорами с меховой отделкой. 

Befree x «Яндекс Книги»

Футболка Befree x «Яндекс Книги», 1 599 руб.

Футболка Befree x «Яндекс Книги», 1 599 руб.

Шопер Befree x «Яндекс Книги», 1 799 руб.

Шопер Befree x «Яндекс Книги», 1 799 руб.

Арт+фэшн коллаборация недели: Befree объединились с «Яндекс Книги» и выпустили дроп с принтами-цитатами. На футболках, блокнотах и шопере — фразы из русской классики (от Достоевского до Чехова), переосмысленные креаторами-участниками конкурса в хабе талантов Befree Co:Create HUB. Так, например, цитата Островского «Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться» уместилась в емком cringe.

Charmstore x Ferrero Rocher

Блуза Charmstore x Ferrero Rocher, 12 990 руб.

Блуза Charmstore x Ferrero Rocher, 12 990 руб.

Платье Charmstore x Ferrero Rocher, 18 990 руб.

Платье Charmstore x Ferrero Rocher, 18 990 руб.

Fashion and sweet: это мы про коллаборацию Charmstore с конфетными гигантами Ferrero Rocher и Raffaello. Вместе бренды придумали феминную капсулу, вдохновленную двумя любимыми сладостями. В первой части коллекции, посвященной кокосовым шарикам Raffaello, команда сделала ставку на воздушные силуэты, легкие ткани и светлые оттенки. Например, трендовые шорты-баллоны и мини-платье с пышной юбкой выполнены из натурального хлопка, а объемную блузу с бантом отшили из полупрозрачного шифона. Вторая часть капсулы, отвечающая за орехово-шоколадный вайб Ferrero Rocher, состоит из золотистых (в тон обертки!) алладинов, драпированной блузы в восточном стиле, платья-баллона, трендовой чалмы и ретро-кисета. 

Boggi Milano

Коллекция Boggi Milano Pre-fall 2025

Коллекция Boggi Milano Pre-fall 2025

В новой коллекции Pre-fall 2025 профи маскулинного кэжуала Boggi Milano поженили инновационные материалы с искусством тейлоринга — получились свитшоты с технологичными застежками, стеганые жилеты с современным утеплителем, отлично сидящие брюки и кроссовки, оснащенные подошвой Phylon (легкий и гибкий материал, который подстраивается под анатомические особенности строения стопы и не вызывает дискомфорта — мозолей или усталости). 

Doucal's

Лоферы Doucal's

Лоферы Doucal's

Балетки Doucal's

Балетки Doucal's

Проводим последние летние дни по максимуму и по примеру героини кампейна Doucal's отправляемся в спонтанное железнодорожное путешествие. Исследуем Выборг в маскулинных лоферах из натуральной кожи, которые сочетаем с ворсистым трикотажным костюмом, дождевиком и шерстяными носками. А во время микро-тура по Пушкину обуваем плетеные мэриджейны — миксуем с твидовыми кюлотами, вязаными гольфами и замшевым бомбером. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: