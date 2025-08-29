Тоуты-плетенки, литературные футболки и кепки-аэродром: модный дайджест

Плотная шерсть и трикотаж стали основой осенней коллекции петербургских фэшн-романтиков My812. Утепляемся красиво: примеряем вискозное миди-платье с архитектурным пальто, а в пару к мягким брюкам подбираем приталенный жакет из алой шерсти или кардиган с трендовым воротом-стойкой. Плюс: в дроп вошли платья, лонгсливы и юбки из плиссированного шелка. И нет, это не фэшн-прихоть дизайнера, а вполне оправданный выбор материала. Как писала в своем эссе стилист и коллекционер винтажа Субрина Хейинк: «Летом шелк (особенное креповый) почти не пропускает воздух и быстро промокает, поэтому шелковые рубашки я чаще ношу именно в прохладную погоду». Запоминаем и пользуемся. А при желании утепляем айтемы с помощью трендовых колготок в рубчик или ботфортов, а сверху накидываем мохеровый кардиган или пальто из мягкой шерсти.