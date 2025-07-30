Ковбойские, помятые и махровые: нашли 50 самых необычных рубашек

Приветствуем везде — от душных офисных переговорных до морских экспедиций и африканских сафари. В этом сезоне голосуем за пасторальные, клетчатые и художественные (вам с гастро-этюдом, комиксом или рентгеном?), а еще — с корсетами, цветочной вышивкой и острыми подплечниками тореадора.
Клетка — заметный тренд с показов Miu Miu, Khaite, Duran Lantink и Tom Browne, который как дома чувствует себя на граффити-рубашках Pervert, приталенных Chuba, удлиненных Furfurza (носим как платье в тандеме с льняной баской!) и ретро-вариантов с коротким рукавом Kolesman. Ее главный конкурент — офискорная полоска из коллекций Saint Laurent и Rabanne: по примеру шоу миксуем помятые рубашки Prototypes и пестрые Lesyanebo с маскулинными оверсайз-двойками и галстуками в наивный горошек, а при желании меняем корпоративные 80-е на аутдор — выгуливаем рубашку с массивным бомбером и мини-юбкой из плащевки.
Следом за ретро-ночнушками (платье-хит лета с показа Chloe!) запасаемся псевдоантикварными рубашками Krestetskaya Strochka. В порыве корсетомании (захватила кутюрные показы — от Maison Margiela до Schiaparelli и Balenciaga!) примеряем рубашку-гибрид Jacquemus и айтем Франкенштейна с имитацией корсета от локалов Bitte Ruhe. Спасаемся от жары с помощью рубашки My812 из полупрозрачного льна, от скуки — фэшн-натюрмортом Nanushka, а от постотпускной дофаминовой ямы — кантри-новинкой из ярко-оранжевого хлопка Ulyana Sergeenko.
Без флоры летом никуда: за пижамкорной рубашкой с ретро-цветочками в азиатском стиле идем к Sanchy, у Otocyon нашелся айтем с ручной вышивкой и деталями из винтажного шелка 70-х годов, а Aline проголосовали за драматичные розы. Примиряем все фэшн-субличности с помощью рубашки-мотокуртки Balenciaga (встретились как-то офисный клерк и гонщик!) и эклектичного варианта с комбо принтов (от тигра до комикса!) Prada.
В мире мужских рубашек принт-отрыв: для вечеринок в «Шуме» украшаемся электрическими разрядами Prada, а для гранж-тусовок в Co-op Garage пригодится клетчатая Red September. Каждому хобби — своя рубашка: в придачу к удочкам и снастям забираем сейлоркорную рубашку Adish, а на экстремальное сафари надеваем рубашку Вассермана Walk of Shame. Плечистые сигма-рубашки (с отсылкой на форму тореадоров!) отшили спецы по ироничной маскулинности Chernim Cherno. А специально для мальчиков-зайчиков Леонид Алексеев из House of Leo украсил манжеты акцентными бантами.
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