Ковбойские, помятые и махровые: нашли 50 самых необычных рубашек

Клетка — заметный тренд с показов Miu Miu, Khaite, Duran Lantink и Tom Browne, который как дома чувствует себя на граффити-рубашках Pervert, приталенных Chuba, удлиненных Furfurza (носим как платье в тандеме с льняной баской!) и ретро-вариантов с коротким рукавом Kolesman. Ее главный конкурент — офискорная полоска из коллекций Saint Laurent и Rabanne: по примеру шоу миксуем помятые рубашки Prototypes и пестрые Lesyanebo с маскулинными оверсайз-двойками и галстуками в наивный горошек, а при желании меняем корпоративные 80-е на аутдор — выгуливаем рубашку с массивным бомбером и мини-юбкой из плащевки.