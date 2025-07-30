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Ковбойские, помятые и махровые: нашли 50 самых необычных рубашек

Приветствуем везде — от душных офисных переговорных до морских экспедиций и африканских сафари. В этом сезоне голосуем за пасторальные, клетчатые и художественные (вам с гастро-этюдом, комиксом или рентгеном?), а еще — с корсетами, цветочной вышивкой и острыми подплечниками тореадора. 

Jil Sander, ДЛТ, 263 500 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 263 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 160 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 160 000 руб.

Balenciaga, TSUM Collect, 147 000 руб.

Balenciaga, TSUM Collect, 147 000 руб.

Krestetskaya Strochka, 75 000 руб.

Krestetskaya Strochka, 75 000 руб.

Nanushka, ДЛТ, 69 950 руб.

Nanushka, ДЛТ, 69 950 руб.

Jean Paul Gaultier, KM20, 64 800 руб.

Jean Paul Gaultier, KM20, 64 800 руб.

Jacquemus, TSUM Collect, 54 000 руб.

Jacquemus, TSUM Collect, 54 000 руб.

Peserico, «Кашемир и Шелк», 53 880 руб.

Peserico, «Кашемир и Шелк», 53 880 руб.

Prada, TSUM Collect, 51 850 руб.

Prada, TSUM Collect, 51 850 руб.

J.Kim, 48 000 руб.

J.Kim, 48 000 руб.

Prototypes, KM20, 44 600 руб.

Prototypes, KM20, 44 600 руб.

Pervert, 35 000 руб.

Pervert, 35 000 руб.

Say No More, 25 500 руб.

Say No More, 25 500 руб.

Клетка — заметный тренд с показов Miu Miu, Khaite, Duran Lantink и Tom Browne, который как дома чувствует себя на граффити-рубашках Pervert, приталенных Chuba, удлиненных Furfurza (носим как платье в тандеме с льняной баской!) и ретро-вариантов с коротким рукавом Kolesman. Ее главный конкурент — офискорная полоска из коллекций Saint Laurent и Rabanne: по примеру шоу миксуем помятые рубашки Prototypes и пестрые Lesyanebo с маскулинными оверсайз-двойками и галстуками в наивный горошек, а при желании меняем корпоративные 80-е на аутдор — выгуливаем рубашку с массивным бомбером и мини-юбкой из плащевки. 

Masterpeace, 25 000 руб.

Masterpeace, 25 000 руб.

Maison, 24 500 руб.

Maison, 24 500 руб.

Sanchy, 24 000 руб.

Sanchy, 24 000 руб.

Lesyanebo, 23 000 руб.

Lesyanebo, 23 000 руб.

Bitte Ruhe, 22 000 руб.

Bitte Ruhe, 22 000 руб.

Otocyon, 22 000 руб.

Otocyon, 22 000 руб.

Present&Simple, 21 990 руб.

Present&Simple, 21 990 руб.

Stelmy, 21 500 руб.

Stelmy, 21 500 руб.

Ola Ola, 21 250 руб.

Ola Ola, 21 250 руб.

Autentiments, 20 900 руб.

Autentiments, 20 900 руб.

Your Antihero, 20 600 руб.

Your Antihero, 20 600 руб.

My812, 19 000 руб.

My812, 19 000 руб.

Razumno, 17 250 руб.

Razumno, 17 250 руб.

Ushatava, 16 900 руб.

Ushatava, 16 900 руб.

Следом за ретро-ночнушками (платье-хит лета с показа Chloe!) запасаемся псевдоантикварными рубашками Krestetskaya Strochka. В порыве корсетомании (захватила кутюрные показы — от Maison Margiela до Schiaparelli и Balenciaga!) примеряем рубашку-гибрид Jacquemus и айтем Франкенштейна с имитацией корсета от локалов Bitte Ruhe. Спасаемся от жары с помощью рубашки My812 из полупрозрачного льна, от скуки — фэшн-натюрмортом Nanushka, а от постотпускной дофаминовой ямы — кантри-новинкой из ярко-оранжевого хлопка Ulyana Sergeenko.

Chuba, 15 900 руб.

Chuba, 15 900 руб.

Furfurza, 15 900 руб.

Furfurza, 15 900 руб.

Aline, «Кенгуру», 14 699 руб.

Aline, «Кенгуру», 14 699 руб.

Sensual, 13 900 руб.

Sensual, 13 900 руб.

Annuko, 12 720 руб.

Annuko, 12 720 руб.

Gate31, 12 990 руб.

Gate31, 12 990 руб.

1811, 11 990 руб.

1811, 11 990 руб.

Choux, 11 980 руб.

Choux, 11 980 руб.

Kolesman, 10 600 руб.

Kolesman, 10 600 руб.

Kolesman, 9 500 руб.

Kolesman, 9 500 руб.

Daisyknit, 9 440 руб.

Daisyknit, 9 440 руб.

Linen Texture, 7 900 руб.

Linen Texture, 7 900 руб.

Lime, 5 999 руб.

Lime, 5 999 руб.

O'stin, 1 599 руб.

O'stin, 1 599 руб.

Без флоры летом никуда: за пижамкорной рубашкой с ретро-цветочками в азиатском стиле идем к Sanchy, у Otocyon нашелся айтем с ручной вышивкой и деталями из винтажного шелка 70-х годов, а Aline проголосовали за драматичные розы. Примиряем все фэшн-субличности с помощью рубашки-мотокуртки Balenciaga (встретились как-то офисный клерк и гонщик!) и эклектичного варианта с комбо принтов (от тигра до комикса!) Prada. 

Prada, TSUM Collect, 76 950 руб.

Prada, TSUM Collect, 76 950 руб.

Magliano, Studio Slow, 65 990 руб.

Magliano, Studio Slow, 65 990 руб.

Adish, Peak, 31 460 руб.

Adish, Peak, 31 460 руб.

Walk of Shame, 31 000 руб.

Walk of Shame, 31 000 руб.

House of Leo, 28 000 руб.

House of Leo, 28 000 руб.

Red September, 25 000 руб.

Red September, 25 000 руб.

Noma t.d., Peak, 23 370 руб.

Noma t.d., Peak, 23 370 руб.

Siniy Vsadnik, 22 000 руб.

Siniy Vsadnik, 22 000 руб.

Arligent, 19 990 руб.

Arligent, 19 990 руб.

Chernim Cherno, 17 500 руб.

Chernim Cherno, 17 500 руб.

В мире мужских рубашек принт-отрыв: для вечеринок в «Шуме» украшаемся электрическими разрядами Prada, а для гранж-тусовок в Co-op Garage пригодится клетчатая Red September. Каждому хобби — своя рубашка: в придачу к удочкам и снастям забираем сейлоркорную рубашку Adish, а на экстремальное сафари надеваем рубашку Вассермана Walk of Shame. Плечистые сигма-рубашки (с отсылкой на форму тореадоров!) отшили спецы по ироничной маскулинности Chernim Cherno. А специально для мальчиков-зайчиков Леонид Алексеев из House of Leo украсил манжеты акцентными бантами. 

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