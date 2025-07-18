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Топы-косынки, лоферы-коровы и кантри-шляпы: модный дайджест

Встречаем жаркий летний экватор во всеоружии: защищаем глаза от солнца с помощью оправ P.Y.E x Hello Kitty, а голову — соломенной кантри-шляпой Cocoshnick, спешим на пляж с вместительной бохо-сумкой Imakebags (войдет всё — от полотенца до ланчбокса и микро-собаки!), а для вечеринки в Cruise Kuznyahouse переодеваемся в дикие жакеты из жаккарда в стиле 70-х и многослойные жемчужные колье Lime. 

P.Y.E x Hello Kitty

Очки P.Y.E x Hello Kitty, 21 500 руб.

Очки P.Y.E x Hello Kitty, 21 500 руб.

Очки P.Y.E x Hello Kitty, 21 500 руб.

Очки P.Y.E x Hello Kitty, 21 500 руб.

Коллаборация месяца: виртуозы оптики P.Y.E объединись с японским котенком Hello Kitty и выпустили коллекцию солнцезащитных очков с символикой культового персонажа. В дропе — один вариант оправы в трех цветах: черном, розовом и белом. В рамках совместной линейки P.Y.E впервые выпустили модель в спортивном стиле — трендовая обтекаемая форма оправы дополнена прочными нейлоновыми линзами с максимальной защитой от ультрафиолета. Плюс: перед покупкой есть возможность виртуальной примерки прямо на сайте бренда. 

Imakebags

Сумка Imakebags, 26 900 руб.

Сумка Imakebags, 26 900 руб.

Сумка Imakebags, 36 900 руб.

Сумка Imakebags, 36 900 руб.

Рассматриваем новую it-bag от петербургских мастеров сумок Imakebags — это бохо-хобо Crochet из контрастных кожаных лоскутков. Плюс аксессуарный корпус бренда пополнился пастельными Witch bag (вам лимонную или небесно-голубую?) и массивными стейтмент ремнями (носим на поясе в комбо с феминными платьями!).

Meowshka

Блуза Meowshka, 53 000 руб.

Блуза Meowshka, 53 000 руб.

Шаль Meowshka, 76 700 руб.

Шаль Meowshka, 76 700 руб.

Ультрамодные блумерсы — хорошо, а блумерсы с принтом британца-пушистика Беляша (питомец и вечный вдохновитель фаундера бренда Лидии Метельской!) — лучше. Помимо ретро-шорт авторский принт украсил мини-платья в азиатском стиле, оборки на шелковых блузах и ворот-чокер на кроп-топах из хлопка. Главный стейтмент-аксессуар новой коллекции Les Chattons — шифоновая шаль с кисточками из шелковых нитей (сочетаем с ориенталистскими шароварами и даже с будуаркорными панталонами в духе Chloe!). 

Arny Praht x The Nina Project

Сумка Arny Praht x The Nina Project, 12 000 руб.

Сумка Arny Praht x The Nina Project, 12 000 руб.

Сумка Arny Praht x The Nina Project, 12 000 руб.

Сумка Arny Praht x The Nina Project, 12 000 руб.

Главная героиня новой коллаборации Arny Praht — Нина Виткова, фаундер The Nina Project и финалист конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» — 2025. Для коллаборации Нина вручную собрала полотно из полос экокожи и ниток, что стало основой для будущих сумок. В коллекции основатели Arny Praht и The Nina Project хотели поженить ткацкое ремесло с современным производством. Модели выполнены ограниченным тиражом в двух оттенках: пшеничное поле и подсолнух. А увидеть результат вживую можно уже сегодня во флагмане Arny Praht на на Большом проспекте П.С., 92 (холодные лимонады и спешл-десерты от Chang x Kuta прилагаются!). 

Arny Praht x ТНТ

Бирка на чемодан Arny Praht x ТНТ

Бирка на чемодан Arny Praht x ТНТ

Кошелек Arny Praht x ТНТ

Кошелек Arny Praht x ТНТ

Новости от петербергских сумочных профи не заканчиваются: Arny Praht объединились с теле-гигантом ТНТ в честь запуска реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» и создали лимитированную коллекцию аксессуаров. В дроп вошли бирка на чемодан — чтобы не перепутать свой куш среди чужих, и кошелек — чтобы унести выигрыш с собой. 

Cocoshnick

Шляпа Cocoshnick, 22 000 руб.

Шляпа Cocoshnick, 22 000 руб.

Шляпа Cocoshnick, 22 000 руб.

Шляпа Cocoshnick, 22 000 руб.

Шляпа Cocoshnick, 26 500 руб.

Шляпа Cocoshnick, 26 500 руб.

Лазурный океан, песок, кораллы и морская пена — нет, это не рецепт идеальных каникул, а оттенки новой коллекции шляпников Cocoshnick. Все айтемы дропа — от белоснежных канотье до номадкорных федор и кантри-шляп — созданы вручную из натуральной соломы или формоустойчиого фетра. Присоединяемся к hat-параду Сhloe, Valentino и Ralph Lauren и выгуливаем головные уборы с пляжными платьями-кроше и ковбойскими джинсами клеш (привет, Белла Хадид!).

Nol’ x Istoki

Мини-бюстгалтер Nol’ x Istoki, 8 000 руб.

Мини-бюстгалтер Nol’ x Istoki, 8 000 руб.

Юбка-трансформер Nol’ x Istoki, 14 000 руб.

Юбка-трансформер Nol’ x Istoki, 14 000 руб.

Фаундер бренда Istoki и междисциплинарного проекта Nol' Кристиана Мещерякова объединила два своих детища в коллекции Krasnyy Ugolok, где впервые за 18 лет обратилась к красному цвету. За фэшн-часть отвечают косынка (легким движением превращается в топ!), платье, юбка и топ (все, конечно, фирменные трансформеры!), комплект микро-белья и даже свадебное платье. А в коллекцию домашних арт-объектов-реликвий забираем свечи-косички, шкатулку-избушку и конструктивистскую кофейную пару.

Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Следующей осенью готовимся примерять образы Джейн Биркин, Брижит Бардо и Шер прямиком из 70-х: бохо-блузы из полупрозрачного шифона, джинсы-клеш с вышивкой, ретро-ночнушки с кружевом и акцентные жакеты с этно-принтами из новой коллекции Lime (Chloe и Saint Laurent есть у нас дома!). Для полного погружения в фэшн-эпоху миксуем olo-костюм из бархата с небесно-голубой блузой с бантом и сабо на танкетке, а при желании оставляем лишь намек (в духе Алессандро Микеле из Valentino) и сочетаем акцентный жакет из жаккарда с прямыми джинсами. 

No One

Лоферы Principe di Bologna, No One, 45 990 руб.

Лоферы Principe di Bologna, No One, 45 990 руб.

Туфли Le Silla, No One, 98 990 руб.

Туфли Le Silla, No One, 98 990 руб.

Судя по показам на Неделе высокой моды, представители фэшн-фауны с нами еще надолго. По этому поводу рассматриваем новинки сезона в мультибренде No One: смело приручаем лео-лодочки Le Silla, змеиные ботинки AGL, лоферы-коровки Principe di Bologna и сумку-пони Gianni Chiarini. Выгуливаем анималистичные в качестве акцента (по примеру Khaite) при поддержке total black или сочиняем дикий тотал лук в духе новоиспеченного худрука Jean Paul Gaultier Дюрана Лантинка. 

Geox

Сабо Geox

Сабо Geox

Сабо Geox

Сабо Geox

Заклепки и люверсы — это не что-то на скуфском из нулевых, а громко звенящий тренд, вернувшийся на подиумы Alaia, Prada и Jil Sander и в новую коллекцию Geox. По этому поводу вспоминаем, где лежит тот самый ремень, как у Бейонсе и Виктории Бекхэм в 2010-х, и присматриваемся к сабо в светло-синем дениме, оливковой и кремовой замше. 

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