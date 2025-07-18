Топы-косынки, лоферы-коровы и кантри-шляпы: модный дайджест

Следующей осенью готовимся примерять образы Джейн Биркин, Брижит Бардо и Шер прямиком из 70-х: бохо-блузы из полупрозрачного шифона, джинсы-клеш с вышивкой, ретро-ночнушки с кружевом и акцентные жакеты с этно-принтами из новой коллекции Lime (Chloe и Saint Laurent есть у нас дома!). Для полного погружения в фэшн-эпоху миксуем olo-костюм из бархата с небесно-голубой блузой с бантом и сабо на танкетке, а при желании оставляем лишь намек (в духе Алессандро Микеле из Valentino) и сочетаем акцентный жакет из жаккарда с прямыми джинсами.