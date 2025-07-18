Топы-косынки, лоферы-коровы и кантри-шляпы: модный дайджест

Встречаем жаркий летний экватор во всеоружии: защищаем глаза от солнца с помощью оправ P.Y.E x Hello Kitty, а голову — соломенной кантри-шляпой Cocoshnick, спешим на пляж с вместительной бохо-сумкой Imakebags (войдет всё — от полотенца до ланчбокса и микро-собаки!), а для вечеринки в Cruise Kuznyahouse переодеваемся в дикие жакеты из жаккарда в стиле 70-х и многослойные жемчужные колье Lime.
P.Y.E x Hello Kitty
Коллаборация месяца: виртуозы оптики P.Y.E объединись с японским котенком Hello Kitty и выпустили коллекцию солнцезащитных очков с символикой культового персонажа. В дропе — один вариант оправы в трех цветах: черном, розовом и белом. В рамках совместной линейки P.Y.E впервые выпустили модель в спортивном стиле — трендовая обтекаемая форма оправы дополнена прочными нейлоновыми линзами с максимальной защитой от ультрафиолета. Плюс: перед покупкой есть возможность виртуальной примерки прямо на сайте бренда.
Imakebags
Рассматриваем новую it-bag от петербургских мастеров сумок Imakebags — это бохо-хобо Crochet из контрастных кожаных лоскутков. Плюс аксессуарный корпус бренда пополнился пастельными Witch bag (вам лимонную или небесно-голубую?) и массивными стейтмент ремнями (носим на поясе в комбо с феминными платьями!).
Meowshka
Ультрамодные блумерсы — хорошо, а блумерсы с принтом британца-пушистика Беляша (питомец и вечный вдохновитель фаундера бренда Лидии Метельской!) — лучше. Помимо ретро-шорт авторский принт украсил мини-платья в азиатском стиле, оборки на шелковых блузах и ворот-чокер на кроп-топах из хлопка. Главный стейтмент-аксессуар новой коллекции Les Chattons — шифоновая шаль с кисточками из шелковых нитей (сочетаем с ориенталистскими шароварами и даже с будуаркорными панталонами в духе Chloe!).
Arny Praht x The Nina Project
Главная героиня новой коллаборации Arny Praht — Нина Виткова, фаундер The Nina Project и финалист конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» — 2025. Для коллаборации Нина вручную собрала полотно из полос экокожи и ниток, что стало основой для будущих сумок. В коллекции основатели Arny Praht и The Nina Project хотели поженить ткацкое ремесло с современным производством. Модели выполнены ограниченным тиражом в двух оттенках: пшеничное поле и подсолнух. А увидеть результат вживую можно уже сегодня во флагмане Arny Praht на на Большом проспекте П.С., 92 (холодные лимонады и спешл-десерты от Chang x Kuta прилагаются!).
Arny Praht x ТНТ
Новости от петербергских сумочных профи не заканчиваются: Arny Praht объединились с теле-гигантом ТНТ в честь запуска реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» и создали лимитированную коллекцию аксессуаров. В дроп вошли бирка на чемодан — чтобы не перепутать свой куш среди чужих, и кошелек — чтобы унести выигрыш с собой.
Cocoshnick
Лазурный океан, песок, кораллы и морская пена — нет, это не рецепт идеальных каникул, а оттенки новой коллекции шляпников Cocoshnick. Все айтемы дропа — от белоснежных канотье до номадкорных федор и кантри-шляп — созданы вручную из натуральной соломы или формоустойчиого фетра. Присоединяемся к hat-параду Сhloe, Valentino и Ralph Lauren и выгуливаем головные уборы с пляжными платьями-кроше и ковбойскими джинсами клеш (привет, Белла Хадид!).
Nol’ x Istoki
Фаундер бренда Istoki и междисциплинарного проекта Nol' Кристиана Мещерякова объединила два своих детища в коллекции Krasnyy Ugolok, где впервые за 18 лет обратилась к красному цвету. За фэшн-часть отвечают косынка (легким движением превращается в топ!), платье, юбка и топ (все, конечно, фирменные трансформеры!), комплект микро-белья и даже свадебное платье. А в коллекцию домашних арт-объектов-реликвий забираем свечи-косички, шкатулку-избушку и конструктивистскую кофейную пару.
Lime
Следующей осенью готовимся примерять образы Джейн Биркин, Брижит Бардо и Шер прямиком из 70-х: бохо-блузы из полупрозрачного шифона, джинсы-клеш с вышивкой, ретро-ночнушки с кружевом и акцентные жакеты с этно-принтами из новой коллекции Lime (Chloe и Saint Laurent есть у нас дома!). Для полного погружения в фэшн-эпоху миксуем olo-костюм из бархата с небесно-голубой блузой с бантом и сабо на танкетке, а при желании оставляем лишь намек (в духе Алессандро Микеле из Valentino) и сочетаем акцентный жакет из жаккарда с прямыми джинсами.
No One
Судя по показам на Неделе высокой моды, представители фэшн-фауны с нами еще надолго. По этому поводу рассматриваем новинки сезона в мультибренде No One: смело приручаем лео-лодочки Le Silla, змеиные ботинки AGL, лоферы-коровки Principe di Bologna и сумку-пони Gianni Chiarini. Выгуливаем анималистичные в качестве акцента (по примеру Khaite) при поддержке total black или сочиняем дикий тотал лук в духе новоиспеченного худрука Jean Paul Gaultier Дюрана Лантинка.
Geox
Заклепки и люверсы — это не что-то на скуфском из нулевых, а громко звенящий тренд, вернувшийся на подиумы Alaia, Prada и Jil Sander и в новую коллекцию Geox. По этому поводу вспоминаем, где лежит тот самый ремень, как у Бейонсе и Виктории Бекхэм в 2010-х, и присматриваемся к сабо в светло-синем дениме, оливковой и кремовой замше.
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