Кулоны-ключи, футболки-манифесты и полный теннискор: модный дайджест

Открытие недели: москвичи LevashovaElagina распахнули двери первого петербургского офлайн-бутика на Петроградке. Флагман бренда — солидные солитеры и псевдопомолвочные кольца (покупаем и с гордостью носим без оглядки на семейное положение!). Плюс: примеряем подвески с надписями (любовь или секс — решайте сами), эффектными крестами в духе гламура нулевых и парными кулонами Best Friends Forever (нам это надо!). За фэшн-составляющую отвечают оверсайз-зипки, джоггеры и футболки с жизненными надписями (вам Work is my boyfriend, I F*** FOR FREE или Family Dissapointment?).