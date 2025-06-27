Кулоны-ключи, футболки-манифесты и полный теннискор: модный дайджест

Примерно год назад нам с командой пришла идея организовать поп-ап в Петербурге. Задумка о мероприятии не вышла за рамки кулуарных обсуждений, но мысль о том, что мы хотим сделать что-то здесь, осталась. У меня с городом очень личная история: каждые мои отношения так или иначе связаны с Петербургом — либо начинались, либо заканчивались (другого не дано!) именно здесь. Поэтому в начале года, когда мы с командой обсуждали планы, мы решили хотя бы начать думать в эту сторону. В результате все получилось максимально спонтанно: мы одним днем приехали и нашли помещение, к концу февраля подписали договор, в начале марта согласовали дизайн-проект. Кстати, за последнее ответственны Алена Климович и Дарья Шевелева из бюро Roobi.