Кулоны-ключи, футболки-манифесты и полный теннискор: модный дайджест

Провожаем июнь (первый месяц лета — все!) красиво: украшаемся ювелирными ключами Alvaar, пополняем коллекцию новыми очками (как у Кейт Мосс!) Cultura, осваиваем теннис в полосатых поло Urbantiger и не дарим себе внушительный солитер (всё сама!) LevashovaElagina.
Alvaar
Распахиваем сердца с помощью ювелирных ключиков из новой коллекции Alvaar. Прототипом кулонов и подвесок из летнего дропа стал старинный ключ, подаренный фаундеру бренда Эльвире Ломовской в Стамбуле. «Жить с открытым сердцем ярче, смелее, больнее, но честнее, друзья», — поделилась Эльвира. А вот еще один повод зайти к Alvaar в гости — с 27 по 29 июня flowercore-ювелиры Alvaar проводят грандиозный офлайн сэмпл-сейл: 50% на редкие jewellery-сокровища (от тестовых бабочек до культовых четырехлистников!).
Love Republic
Знакомимся с новыми обитателеями оранжереи Ботанического — коллекционная сакура и пять видов дальневосточных рододендронов высадили в японском саду команда Love Republic и друзья марки. Плюс: водоемы сада населили подаренные брендом карпы кои. Мероприятие проходило в рамках проекта по развитию биоразнообразия Love Garden. Инициатива началась в 2023 году с высадки цветущей аллеи деревьев в районе Красногвардейских прудов в самом центре Москвы, а позже продолжилась в Краснодарском крае, а точнее — на фермерском хозяйстве Краснополянской косметики, где посадили дамасскую розу. В будущем Love Republic вместе с командой Ботинического разработают программу по уходу за садом.
Dice Kayek х Эрмитаж
Сестры Эге из турецкого стейтмент-бренда Dice Kayek (мастхэв ДЛТ!) передали в дар Эрмитажу четыре вечерних наряда из коллекции Istanbul Contrast. В числе новых музейных экспонатов, бережно изученных хранителем костюма Ниной Тарасовой, — коктейльные футляры из шерсти, крепа и бирюзового шелка (сверхмодный цвет olo!), созданные по мотивам османских образов из дворца Топкапы. А еще вспоминаем и читаем наше интервью с сестрами Эге — здесь!
LevashovaElagina
Бутик LevashovaElagina на Подковырова, 1
Футболка LevashovaElagina
Бутик LevashovaElagina на Подковырова, 1
Открытие недели: москвичи LevashovaElagina распахнули двери первого петербургского офлайн-бутика на Петроградке. Флагман бренда — солидные солитеры и псевдопомолвочные кольца (покупаем и с гордостью носим без оглядки на семейное положение!). Плюс: примеряем подвески с надписями (любовь или секс — решайте сами), эффектными крестами в духе гламура нулевых и парными кулонами Best Friends Forever (нам это надо!). За фэшн-составляющую отвечают оверсайз-зипки, джоггеры и футболки с жизненными надписями (вам Work is my boyfriend, I F*** FOR FREE или Family Dissapointment?).
Женя Левашова-Елагина, основатель бренда Levashova-Elagina
Примерно год назад нам с командой пришла идея организовать поп-ап в Петербурге. Задумка о мероприятии не вышла за рамки кулуарных обсуждений, но мысль о том, что мы хотим сделать что-то здесь, осталась. У меня с городом очень личная история: каждые мои отношения так или иначе связаны с Петербургом — либо начинались, либо заканчивались (другого не дано!) именно здесь. Поэтому в начале года, когда мы с командой обсуждали планы, мы решили хотя бы начать думать в эту сторону. В результате все получилось максимально спонтанно: мы одним днем приехали и нашли помещение, к концу февраля подписали договор, в начале марта согласовали дизайн-проект. Кстати, за последнее ответственны Алена Климович и Дарья Шевелева из бюро Roobi.
Cultura
Пополняем коллекцию солнцезащитных очков новинками Cultura: все модели сделаны из итальянского ацетата Mazzucchelli и снабжены линзами с антибликовым покрытием (на 100% защищают от УФ-лучей UVA и UVB спектра!). Кроме классических черных в дроп добавили линзы в голубом, зеленом, розовом, коричневом оттенках. Choose your fighter: ретро-футуристичные Aesthe (вариация трендовых cat eye!), классические Migas, нердовские Sympa (наш фаворит — с голубыми линзами!) или модель в духе гранжевых 90-х (привет, Кейт Мосс!) Fame.
Lichi
Наделав шума новогодним показом в Этнографическом музее Петербурга, команда Lichi пошла дальше и организовала шоу в царскосельской Камероновой галерее. В основе новой коллекции Future of Greece — струящиеся ткани, драпировки и скульптурный крой, вдохновленные античностью. Макси-платья со складками, напоминающие древнегреческие хитоны, развевающиеся накидки, белоснежные сеты из облегающих фигуру юбок и сложносочиненных топов созданы с использованием как натуральных, так и технологичных тканей: органза с эффектом свечения, синтетические бленды, запоминающие форму драпировок, и материалы с оптическим переливом.
Urbantiger
Спецы по функциональной базе Urbantiger выпустили первую теннисную коллекцию. Оверсайз-поло с 3D-принтом, ветровка и шорты из технологичного нейлона (быстро сохнет, защищает от ветра и влаги!), кардиган из хлопковой пряжи и платья дополнены двумя моделями кед (из светло-серой замши и белой кожи) и кроссовками с подошвой из переработанной рисовой шелухи. А если вы всерьез задумались отправиться на корт, вам пригодится чехол для теннисных мячей и отличный шоппер, куда поместится вся спортивная форма.
Zanellato
Пока локалы снабжают нас теннисной формой, итальянцы Zanellato выпустили сумку Racquet Club со специальным карманом для ракетки. При желании отстегиваем карман и берем сумку в путешествия и даже в офис (вместит всё — от ноутбука до самого тяжеловесного в истории июньского номера Собака.ru в 400 полос!).