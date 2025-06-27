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Кулоны-ключи, футболки-манифесты и полный теннискор: модный дайджест

Провожаем июнь (первый месяц лета — все!) красиво: украшаемся ювелирными ключами Alvaar, пополняем коллекцию новыми очками (как у Кейт Мосс!) Cultura, осваиваем теннис в полосатых поло Urbantiger и не дарим себе внушительный солитер (всё сама!) LevashovaElagina.

Alvaar

Новая коллекция Alvaar

Новая коллекция Alvaar

Распахиваем сердца с помощью ювелирных ключиков из новой коллекции Alvaar. Прототипом кулонов и подвесок из летнего дропа стал старинный ключ, подаренный фаундеру бренда Эльвире Ломовской в Стамбуле. «Жить с открытым сердцем ярче, смелее, больнее, но честнее, друзья», — поделилась Эльвира. А вот еще один повод зайти к Alvaar в гости — с 27 по 29 июня flowercore-ювелиры Alvaar проводят грандиозный офлайн сэмпл-сейл: 50% на редкие jewellery-сокровища (от тестовых бабочек до культовых четырехлистников!).

Love Republic

Love Republic в Ботаническом саду

Love Republic в Ботаническом саду 

Love Republic в Ботаническом саду

Love Republic в Ботаническом саду 

Знакомимся с новыми обитателеями оранжереи Ботанического — коллекционная сакура и пять видов дальневосточных рододендронов высадили в японском саду команда Love Republic и друзья марки. Плюс: водоемы сада населили подаренные брендом карпы кои. Мероприятие проходило в рамках проекта по развитию биоразнообразия Love Garden. Инициатива началась в 2023 году с высадки цветущей аллеи деревьев в районе Красногвардейских прудов в самом центре Москвы, а позже продолжилась в Краснодарском крае, а точнее — на фермерском хозяйстве Краснополянской косметики, где посадили дамасскую розу. В будущем Love Republic вместе с командой Ботинического разработают программу по уходу за садом. 

Dice Kayek х Эрмитаж

Dice Kayek коллекция Istanbul Contrast

Dice Kayek коллекция Istanbul Contrast

Dice Kayek коллекция Istanbul Contrast

Dice Kayek коллекция Istanbul Contrast

Сестры Эге из турецкого стейтмент-бренда Dice Kayek (мастхэв ДЛТ!) передали в дар Эрмитажу четыре вечерних наряда из коллекции Istanbul Contrast. В числе новых музейных экспонатов, бережно изученных хранителем костюма Ниной Тарасовой, — коктейльные футляры из шерсти, крепа и бирюзового шелка (сверхмодный цвет olo!), созданные по мотивам османских образов из дворца Топкапы. А еще вспоминаем и читаем наше интервью с сестрами Эге — здесь!

LevashovaElagina

Кольцо LevashovaElagina, 18 500 руб.

Кольцо LevashovaElagina, 18 500 руб.

Бутик LevashovaElagina на Подковырова, 1

Бутик LevashovaElagina на Подковырова, 1

Футболка LevashovaElagina

Футболка LevashovaElagina

Бутик LevashovaElagina на Подковырова, 1

Бутик LevashovaElagina на Подковырова, 1

Открытие недели: москвичи LevashovaElagina распахнули двери первого петербургского офлайн-бутика на Петроградке. Флагман бренда — солидные солитеры и псевдопомолвочные кольца (покупаем и с гордостью носим без оглядки на семейное положение!). Плюс: примеряем подвески с надписями (любовь или секс — решайте сами), эффектными крестами в духе гламура нулевых и парными кулонами Best Friends Forever (нам это надо!). За фэшн-составляющую отвечают оверсайз-зипки, джоггеры и футболки с жизненными надписями (вам Work is my boyfriend, I F*** FOR FREE или Family Dissapointment?).

Женя Левашова-Елагина, основатель бренда Levashova-Elagina

Примерно год назад нам с командой пришла идея организовать поп-ап в Петербурге. Задумка о мероприятии не вышла за рамки кулуарных обсуждений, но мысль о том, что мы хотим сделать что-то здесь, осталась. У меня с городом очень личная история: каждые мои отношения так или иначе связаны с Петербургом — либо начинались, либо заканчивались (другого не дано!) именно здесь. Поэтому в начале года, когда мы с командой обсуждали планы, мы решили хотя бы начать думать в эту сторону. В результате все получилось максимально спонтанно: мы одним днем приехали и нашли помещение, к концу февраля подписали договор, в начале марта согласовали дизайн-проект. Кстати, за последнее ответственны Алена Климович и Дарья Шевелева из бюро Roobi. 

Cultura

Cultura Aesthe, 14 999 руб.

Cultura Aesthe, 14 999 руб.

Cultura Migas, 14 999 руб.

Cultura Migas, 14 999 руб.

Cultura Fame, 14 999 руб.

Cultura Fame, 14 999 руб.

Cultura Sympa, 14 999 руб.

Cultura Sympa, 14 999 руб.

Пополняем коллекцию солнцезащитных очков новинками Cultura: все модели сделаны из итальянского ацетата Mazzucchelli и снабжены линзами с антибликовым покрытием (на 100% защищают от УФ-лучей UVA и UVB спектра!). Кроме классических черных в дроп добавили линзы в голубом, зеленом, розовом, коричневом оттенках. Choose your fighter: ретро-футуристичные Aesthe (вариация трендовых cat eye!), классические Migas, нердовские Sympa (наш фаворит — с голубыми линзами!) или модель в духе гранжевых 90-х (привет, Кейт Мосс!) Fame. 

Lichi

Кейп Lichi, 8 499 руб.

Кейп Lichi, 8 499 руб.

Топ Lichi, 10 999 руб.

Топ Lichi, 10 999 руб.

Корсет Lichi, 10 999 руб.

Корсет Lichi, 10 999 руб.

Наделав шума новогодним показом в Этнографическом музее Петербурга, команда Lichi пошла дальше и организовала шоу в царскосельской Камероновой галерее. В основе новой коллекции Future of Greece — струящиеся ткани, драпировки и скульптурный крой, вдохновленные античностью. Макси-платья со складками, напоминающие древнегреческие хитоны, развевающиеся накидки, белоснежные сеты из облегающих фигуру юбок и сложносочиненных топов созданы с использованием как натуральных, так и технологичных тканей: органза с эффектом свечения, синтетические бленды, запоминающие форму драпировок, и материалы с оптическим переливом. 

Urbantiger

Новая коллекция Urbantiger

Новая коллекция Urbantiger

Новая коллекция Urbantiger

Новая коллекция Urbantiger

Спецы по функциональной базе Urbantiger выпустили первую теннисную коллекцию. Оверсайз-поло с 3D-принтом, ветровка и шорты из технологичного нейлона (быстро сохнет, защищает от ветра и влаги!), кардиган из хлопковой пряжи и платья дополнены двумя моделями кед (из светло-серой замши и белой кожи) и кроссовками с подошвой из переработанной рисовой шелухи. А если вы всерьез задумались отправиться на корт, вам пригодится чехол для теннисных мячей и отличный шоппер, куда поместится вся спортивная форма. 

Zanellato

Сумка Zanellato, «Кашемир и Шелк», 145 089 руб.

Сумка Zanellato, «Кашемир и Шелк», 145 089 руб.

Пока локалы снабжают нас теннисной формой, итальянцы Zanellato выпустили сумку Racquet Club со специальным карманом для ракетки. При желании отстегиваем карман и берем сумку в путешествия и даже в офис (вместит всё — от ноутбука до самого тяжеловесного в истории июньского номера Собака.ru в 400 полос!). 

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