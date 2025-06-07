На аукционе продадут первую сумку Hermès Birkin

«Очевидно, что это единственный в своем роде экземпляр, совершенно не похожий ни на одну другую сумку Birkin. Мы предвидим, что она будет такой же уникальной, как свитер принцессы Дианы или поношенная майка HBA», — рассказала The New York Times руководитель направления сумок и моды Sotheby’s Моргана Халими.

Представленная на аукционе первая Birkin заметно отличается от серийных моделей Birkin. У нее нестандартные размеры — чуть меньше 14 дюймов в высоту и почти 16 дюймов в глубину. Ремешок несъемный, фурнитура выполнена из латуни, внутренняя молния — от стороннего производителя, а форма заклепок на дне также отличается от привычной.

В комплект также входят щипчики для ногтей, которые Биркин повесила снаружи сумки. Актриса была известна тем, что не дорожила своими сумками. Некоторые из них она покрывала наклейками с политическими мотивами и часто вешала на них безделушки.

Оригинальная сумка была создана в 1984 году специально для актрисы Джейн Биркин, и именно с нее началась история культовой модели. Во время перелета из Парижа в Лондон ее плетеная сумка порвалась, и все содержимое рассыпалось. Случайным соседом Биркин оказался Жан-Луи Дюма, глава Hermès. В беседе она пожаловалась, что ей нужна вместительная и удобная сумка. Они набросали эскиз прямо в самолете — так родился прототип будущей Birkin, названной в ее честь. Сумка быстро стала легендой, в том числе благодаря своей эксклюзивности и редкости.

Джейн Биркин – икона стиля, имя которой навсегда останется в истории моды, благодаря ее революционному подходу к своим образам, которые не просто стали культовыми, но и стали основой многим современным трендам. Какой мы запомним модель, актрису и икону стиля, именем которой названа культовая сумка Hermès? Вспоминаем Биркин и рассказываем о ключевых кодах ее гардероба