Как носить ремни — самый модный аксессуар года? Вот 6 эффектных стайлинг-трюков

Ремни — больше не утилитарные аксессуары, а самостоятельные фэшн-айтемы на подиумах от Coperni до Schiaparelli и Prada. Поэтому смело пополняем летний вишлист самыми классными и учимся носить их по новым правилам.
С юбкой-карандашом
Волна ремней захлестнула офискор: по корпоративным фэшн-правилам миксуем ретро-двойку с тонким контрастным поясом (как учил Алессандро Микеле в Valentino!), а при желании подпоясываем кремовую миди и рифмуем аксессуар с батякорной кожанкой. Говорим «да» панковским ремням с люверсами и заклепками, но вместо скинни-джинсов женим их с ladylike-шелком в оттенке лавандового мороженного (по примеру показа No.21). Повторяем трюк с шоу Stella McCartney — сочиняем total look и подбираем ремень в тон к юбке.
Поверх топа
Тотальный оверсайз — out (Демна, sorry!), приталенные силуэты — in! В доказательство трендсеттеры — от Ferragamo до Dolce & Gabbana и Fendi — затянули пояса вокруг расслабленных блуз, гиперобъемных футболок и широких рубашек. Заодно с ремнями отрабатываем тренд на жилеты и по примеру Michael Kors Collection завязываем (да-да, на узел!) аксессуар поверх костюмной безрукавки. Но даже если приталивать ничего не нужно, носим пояс в качестве statement piece: по следам показа Max Mara надеваем ремень с майкой из трикотажа, а с оглядкой на Etro — с энтическим кардиганом.
На бедрах (и ниже!)
Экстранизкая посадка снова с нами: фиксируем джинсы на бедрах с помощью длинных ремней Coach (носим набекрень!), акцентных лого-айтемов Diesel и гипертрофированных Vaquera. Фэшн-спад настиг и пояса пальто и тренчей — по следам шоу Stella McCartney переносим шлевки на верхней одежде пониже, а заодно пришиваем такие же к платью на уровне бедер (как сделали Rokh).
С платьем
Пока Миучча Прада с помощью ремня конструирует силуэт бесформенного платья в духе 40-х, Питер Коппинг в Lanvin разбавляет total red шоколадным поясом-акцентом, а Давид Кома в Blumarine дополняет прозрачное бохо-платье statement-аксессуаром с пряжкой-цветком.
Сразу несколько
Один ремень — хорошо, а много — лучше! Смело вдеваем по два айтема сразу в шлевки (как на показах Issey Miyake и Dolce & Gabbana). Наслаиваем их поверх шелкового платья-рубашки (с фэшн-заломами!) или белой майки, игнорируя брюки. А в порыве belt-мании выходим за фэшн-рамки и сооружаем из ремней корсет (как сделали на шоу Dsquared2!).
На голое тело
Легендарный стайлинг-трюк Кэрри Брэдшоу миновал подиумы и вернулся на обнаженные талии селебрити. Первой ремень на голое тело надела фэшн-редактор (и предводитель фанбазы стиля звезды SATC!) Леандра Медин — замиксовала ярко-желтый аксессуар с объемной миди-юбкой и кроп-водолазкой. Следом за ней прием опробовала Майли Сайрус — в честь релиза альбома на Spotify выгуляла двойку секси-двойку Tom Ford в тандеме с тонким поясом, который выглядывал из-под расстегнутой рубашки.
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