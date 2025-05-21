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Вещи

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Как носить ремни — самый модный аксессуар года? Вот 6 эффектных стайлинг-трюков

Ремни — больше не утилитарные аксессуары, а самостоятельные фэшн-айтемы на подиумах от Coperni до Schiaparelli и Prada. Поэтому смело пополняем летний вишлист самыми классными и учимся носить их по новым правилам. 

С юбкой-карандашом 

Valentino Pre-Fall'25

Valentino Pre-Fall'25

Diesel FW'25

Diesel FW'25

Gucci Resort'26

Gucci Resort'26

Altuzarra FW'25

Altuzarra FW'25

No.21 FW'25

No.21 FW'25

Stella McCartney FW'25

Stella McCartney FW'25

 

Волна ремней захлестнула офискор: по корпоративным фэшн-правилам миксуем ретро-двойку с тонким контрастным поясом (как учил Алессандро Микеле в Valentino!), а при желании подпоясываем кремовую миди и рифмуем аксессуар с батякорной кожанкой. Говорим «да» панковским ремням с люверсами и заклепками, но вместо скинни-джинсов женим их с ladylike-шелком в оттенке лавандового мороженного (по примеру показа No.21). Повторяем трюк с шоу Stella McCartney — сочиняем total look и подбираем ремень в тон к юбке. 

Chanel, TSUM Collect, 300 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 300 000 руб.

Chloe, ДЛТ, 110 000 руб.

Chloe, ДЛТ, 110 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 99 500 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 99 500 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 94 600 руб.

 

Bottega Veneta, ДЛТ, 94 600 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 93 700 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 93 700 руб.

Поверх топа

Ferragamo FW'25

Ferragamo FW'25

Max Mara FW'25

Max Mara FW'25

Dolce & Gabbana FW'25

Dolce & Gabbana FW'25

Ralph Lauren FW'25

Ralph Lauren FW'25

Michael Kors Collection FW'25

Michael Kors Collection FW'25

Etro FW'25

Etro FW'25

Fendi FW'25

Fendi FW'25

Тотальный оверсайз — out (Демна, sorry!), приталенные силуэты — in! В доказательство трендсеттеры — от Ferragamo до Dolce & Gabbana и Fendi — затянули пояса вокруг расслабленных блуз, гиперобъемных футболок и широких рубашек. Заодно с ремнями отрабатываем тренд на жилеты и по примеру Michael Kors Collection завязываем (да-да, на узел!) аксессуар поверх костюмной безрукавки. Но даже если приталивать ничего не нужно, носим пояс в качестве statement piece: по следам показа Max Mara надеваем ремень с майкой из трикотажа, а с оглядкой на Etro — с энтическим кардиганом. 

Dries Van Noten, ДЛТ, 86 700 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 86 700 руб.

Saint Laurent, TSUM Collect, 65 000 руб.

Saint Laurent, TSUM Collect, 65 000 руб.

R13, ДЛТ, 59 250 руб.

R13, ДЛТ, 59 250 руб.

Ralph Lauren, TSUM Collect, 56 000 руб.

Ralph Lauren, TSUM Collect, 56 000 руб.

Dsquared2, ДЛТ, 52 250 руб.

 

Dsquared2, ДЛТ, 52 250 руб.

На бедрах (и ниже!)

Ann Demeulemeester FW'25

Ann Demeulemeester FW'25

Coach FW'25

Coach FW'25

Diesel FW'25

Diesel FW'25

Rokh FW'25

Rokh FW'25

Vaquera FW'25

Vaquera FW'25

Stella McCartney FW'25

Stella McCartney FW'25

Tod's FW'25

Tod's FW'25

Экстранизкая посадка снова с нами: фиксируем джинсы на бедрах с помощью длинных ремней Coach (носим набекрень!), акцентных лого-айтемов Diesel и гипертрофированных Vaquera. Фэшн-спад настиг и пояса пальто и тренчей — по следам шоу Stella McCartney переносим шлевки на верхней одежде пониже, а заодно пришиваем такие же к платью на уровне бедер (как сделали Rokh). 

Ulyana Sergeenko, 48 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 48 000 руб.

Agreeg, 40 000 руб.

Agreeg, 40 000 руб.

Ola Ola, 24 000 руб.

Ola Ola, 24 000 руб.

Meowshka, 20 625 руб.

Meowshka, 20 625 руб.

Yuliawave x Ekonika, 19 990 руб.

Yuliawave x Ekonika, 19 990 руб.

С платьем

Prada FW'25

Prada FW'25

Blumarine FW'25

Blumarine FW'25

Altuzarra FW'25

Altuzarra FW'25

Burberry FW'25

Burberry FW'25

Coperni FW'25

Coperni FW'25

Lanvin FW'25

Lanvin FW'25

Пока Миучча Прада с помощью ремня конструирует силуэт бесформенного платья в духе 40-х, Питер Коппинг в Lanvin разбавляет total red шоколадным поясом-акцентом, а Давид Кома в Blumarine дополняет прозрачное бохо-платье statement-аксессуаром с пряжкой-цветком. 

Yuliawave, 10 500 руб.

Yuliawave, 10 500 руб.

1811, 8 990 руб.

1811, 8 990 руб.

12Storeez, 8 800 руб.

12Storeez, 8 800 руб.

Ushatava, 8 500 руб.

Ushatava, 8 500 руб.

Chaika, 7 990 руб.

Chaika, 7 990 руб.

Сразу несколько

Schiaparelli FW'25

Schiaparelli FW'25

Jil Sander FW'25

Jil Sander FW'25

Issey Miyake FW'25

Issey Miyake FW'25

Dolce & Gabbana FW'25

Dolce & Gabbana FW'25

Dsquared2 FW'25

Dsquared2 FW'25

Один ремень — хорошо, а много — лучше! Смело вдеваем по два айтема сразу в шлевки (как на показах Issey Miyake и Dolce & Gabbana). Наслаиваем их поверх шелкового платья-рубашки (с фэшн-заломами!) или белой майки, игнорируя брюки. А в порыве belt-мании выходим за фэшн-рамки и сооружаем из ремней корсет (как сделали на шоу Dsquared2!). 

Ekonika, 7 990 руб.

Ekonika, 7 990 руб.

Studio29, 6 900 руб.

Studio29, 6 900 руб.

Askent, 6 300 руб.

Askent, 6 300 руб.

Highcraft, 5 900 руб.

Highcraft, 5 900 руб.

На голое тело

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Леандра Медин

Леандра Медин

Легендарный стайлинг-трюк Кэрри Брэдшоу миновал подиумы и вернулся на обнаженные талии селебрити. Первой ремень на голое тело надела фэшн-редактор (и предводитель фанбазы стиля звезды SATC!) Леандра Медин — замиксовала ярко-желтый аксессуар с объемной миди-юбкой и кроп-водолазкой. Следом за ней прием опробовала Майли Сайрус — в честь релиза альбома на Spotify выгуляла двойку секси-двойку Tom Ford в тандеме с тонким поясом, который выглядывал из-под расстегнутой рубашки. 

Ekonika, 3 990 руб.

Ekonika, 3 990 руб.

Ekonika, 2 990 руб.

Ekonika, 2 990 руб.

Lime, 1 799 руб.

Lime, 1 799 руб.

Love Republic, 999 руб.

Love Republic, 999 руб.

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