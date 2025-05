Как носить ремни — самый модный аксессуар года? Вот 6 эффектных стайлинг-трюков

Тотальный оверсайз — out (Демна, sorry!), приталенные силуэты — in! В доказательство трендсеттеры — от Ferragamo до Dolce & Gabbana и Fendi — затянули пояса вокруг расслабленных блуз, гиперобъемных футболок и широких рубашек. Заодно с ремнями отрабатываем тренд на жилеты и по примеру Michael Kors Collection завязываем (да-да, на узел!) аксессуар поверх костюмной безрукавки. Но даже если приталивать ничего не нужно, носим пояс в качестве statement piece: по следам показа Max Mara надеваем ремень с майкой из трикотажа, а с оглядкой на Etro — с энтическим кардиганом.