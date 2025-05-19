В лето с головой! Выбрали 50 самых модных головных уборов сезона

Главные конкуренты бейсболок — маскулинные кепи, которые появились на шоу The Row и Khaite. За гипертрофированной кепкой с двойным козырьком выстраиваемся в очередь к Ushatava, вариант в трендовую клетку нашелся у hat-виртуозов Nasspen, а дофаминовую из неоновой пряжи отвязали (вручную!) мастера Check ya head. По пятам за рыбацкими сандалиями и моряцкими топсайдерами к нам пришли докерки (защищают голову портовых рабочих с середины XX века!) — из пудрово-розового атласа есть у профи иронично-феминного кэжуала Сhoux. А с одобрения сестер Хадид забираем в летний фэшн-арсенал ковбойские шляпы Miu Miu и YS Army Paris.