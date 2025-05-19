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В лето с головой! Выбрали 50 самых модных головных уборов сезона

Сезон шапок в Петербурге — всё! Убираем подальше шерстяные бини, замшевые береты и вязаные чепчики — освобождаем место для шелковых тюрбанов, твидовых панамок, льняных докерок и соломенных федор. Собрали 50 главных головных уборов сезона, которые будем носить как минимум до сентября. 

Prada, Oskelly, 120 627 руб.

Prada, Oskelly, 120 627 руб.

Agreeg, 110 000 руб.

Agreeg, 110 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 97 700 руб.

Valentino, ДЛТ, 97 700 руб.

Chanel, Oskelly, 84 500 руб.

Chanel, Oskelly, 84 500 руб.

Giorgio Armani, ДЛТ, 68 050 руб.

Giorgio Armani, ДЛТ, 68 050 руб.

Miu Miu, Oskelly, 66 700 руб.

Miu Miu, Oskelly, 66 700 руб.

Lyna Plus, 40 000 руб.

Lyna Plus, 40 000 руб.

Panfil, 26 000 руб.

Panfil, 26 000 руб.

Kalmanovich, 25 200 руб.

Kalmanovich, 25 200 руб.

Cocoshnick, 24 000 руб.

Cocoshnick, 24 000 руб.

YS Army Paris, ДТЛ, 23 400 руб.

 

YS Army Paris, ДТЛ, 23 400 руб.

Radical Chic, 19 500 руб.

Radical Chic, 19 500 руб.

Ushatava, 18 900 руб.

Ushatava, 18 900 руб.

В этом сезоне смело говорим «да» замысловатым головным уборам: по примеру Сhloe выгуливаем шляпку-ток Agreeg с кожаным бомбером и бельевыми шортами с кружевом, вслед за Valentino одобрительно киваем в сторону тюрбанов Giorgio Armani и Panfil (составят вау-пару с полупрозрачными брюками-алладинами!), а еще — присматриваемся к полосатым панамкам Cocoshnick и Betife, как в коллекции Ralph Lauren, и миксуем их с куртками из денима и льняными total white комбо. 

Yuliawave, 16 000 руб.

Yuliawave, 16 000 руб.

Cocoshnick, 15 000 руб.

Cocoshnick, 15 000 руб.

Muus, 12 000 руб.

Muus, 12 000 руб.

Annuko, 10 900 руб.

Annuko, 10 900 руб.

Masterpeace, 10 000 руб.

Masterpeace, 10 000 руб.

Check ya head, 9 600 руб.

Check ya head, 9 600 руб.

Сhoux, 8 980 руб.

Сhoux, 8 980 руб.

Ola Ola, 8 500 руб.

Ola Ola, 8 500 руб.

Chaika, 8 490 руб.

Chaika, 8 490 руб.

Gate31, 7 990 руб.

Gate31, 7 990 руб.

Gate31, 7 490 руб.

Gate31, 7 490 руб.

1811, 6 990 руб.

1811, 6 990 руб.

Nasspen, 6 990 руб.

Nasspen, 6 990 руб.

Главные конкуренты бейсболок — маскулинные кепи, которые появились на шоу The Row и Khaite. За гипертрофированной кепкой с двойным козырьком выстраиваемся в очередь к Ushatava, вариант в трендовую клетку нашелся у hat-виртуозов Nasspen, а дофаминовую из неоновой пряжи отвязали (вручную!) мастера Check ya head. По пятам за рыбацкими сандалиями и моряцкими топсайдерами к нам пришли докерки (защищают голову портовых рабочих с середины XX века!) — из пудрово-розового атласа есть у профи иронично-феминного кэжуала Сhoux. А с одобрения сестер Хадид забираем в летний фэшн-арсенал ковбойские шляпы Miu Miu и YS Army Paris. 

Tête.bonnet, 6 000 руб.

Tête.bonnet, 6 000 руб.

St.Art, 5 990 руб.

St.Art, 5 990 руб.

Betife, 5 500 руб.

Betife, 5 500 руб.

Irnby, 4 990 руб.

Irnby, 4 990 руб.

Nasspen, 4 100 руб.

Nasspen, 4 100 руб.

Around, 3 900 руб.

Around, 3 900 руб.

Lime, 3 299 руб.

Lime, 3 299 руб.

Mankova, 2 990 руб.

Mankova, 2 990 руб.

Asya Semyonova, 2 990 руб.

Asya Semyonova, 2 990 руб.

Check ya head, 2 720 руб.

Check ya head, 2 720 руб.

Love Republic, 2 599 руб.

Love Republic, 2 599 руб.

Studio29, 1 900 руб.

Studio29, 1 900 руб.

Befree, 1 299 руб.

Befree, 1 299 руб.

Отрабатываем твидоманию (привет, Глен Мартенс!) с панамкой Annuko и разглядываем шинуазри-арт-головоломку на шелковом платке Radical Chic. Пополняем коллекцию косынок flowercore-айтемом Kalmanovich, вязаной Around и пасторальной в клетку виши Studio29. Меняем теплые бини на летние варианты — баклажановую из вискозы Mankova, шапулю-кроше Asya Semyonova и ажурную с жемчугом Lime. 

Louis Vuitton, TSUM Collect, 89 950 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 89 950 руб.

Maison Mihara Yasuhiro, DayNight, 72 600 руб.

Maison Mihara Yasuhiro, DayNight, 72 600 руб.

Juntae Kim, Studio Slow, 23 990 руб.

Juntae Kim, Studio Slow, 23 990 руб.

Walk of Shame, 11 700 руб.

Walk of Shame, 11 700 руб.

Siniy Vsadnik, 9 000 руб.

Siniy Vsadnik, 9 000 руб.

A-Cold-Wall*, KM20, 7 000 руб.

A-Cold-Wall*, KM20, 7 000 руб.

Sorry, I'm not, 7 000 руб.

Sorry, I'm not, 7 000 руб.

Scora, 2 800 руб.

Scora, 2 800 руб.

Check ya head, Peak, 2 700 руб.

Check ya head, Peak, 2 700 руб.

Разбавляем бейсболочную монополию в мужском гардеробе и примеряем соломенные бескозырки Louis Vuitton, клошарские шляпы Maison Mihara Yasuhiro и клетчатые береты с завязками Juntae Kim. Возглавляем экспедицию по карельским лесам (или как минимум тур-походы по некрасовским бар-точкам!) в сафари-шлемах Scora или горпкор-панамах A-Cold-Wall*. Снаряжаемся к сезону музыкальных фестивалей (вы на Пикник Афиши или Garage Fest?) с хулиганскими банданами Walk of Shame. А если без кепки никуда, то присмотритесь к пуговичному варианту Siniy Vsadnik. 

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