В лето с головой! Выбрали 50 самых модных головных уборов сезона

Сезон шапок в Петербурге — всё! Убираем подальше шерстяные бини, замшевые береты и вязаные чепчики — освобождаем место для шелковых тюрбанов, твидовых панамок, льняных докерок и соломенных федор. Собрали 50 главных головных уборов сезона, которые будем носить как минимум до сентября.
В этом сезоне смело говорим «да» замысловатым головным уборам: по примеру Сhloe выгуливаем шляпку-ток Agreeg с кожаным бомбером и бельевыми шортами с кружевом, вслед за Valentino одобрительно киваем в сторону тюрбанов Giorgio Armani и Panfil (составят вау-пару с полупрозрачными брюками-алладинами!), а еще — присматриваемся к полосатым панамкам Cocoshnick и Betife, как в коллекции Ralph Lauren, и миксуем их с куртками из денима и льняными total white комбо.
Главные конкуренты бейсболок — маскулинные кепи, которые появились на шоу The Row и Khaite. За гипертрофированной кепкой с двойным козырьком выстраиваемся в очередь к Ushatava, вариант в трендовую клетку нашелся у hat-виртуозов Nasspen, а дофаминовую из неоновой пряжи отвязали (вручную!) мастера Check ya head. По пятам за рыбацкими сандалиями и моряцкими топсайдерами к нам пришли докерки (защищают голову портовых рабочих с середины XX века!) — из пудрово-розового атласа есть у профи иронично-феминного кэжуала Сhoux. А с одобрения сестер Хадид забираем в летний фэшн-арсенал ковбойские шляпы Miu Miu и YS Army Paris.
Отрабатываем твидоманию (привет, Глен Мартенс!) с панамкой Annuko и разглядываем шинуазри-арт-головоломку на шелковом платке Radical Chic. Пополняем коллекцию косынок flowercore-айтемом Kalmanovich, вязаной Around и пасторальной в клетку виши Studio29. Меняем теплые бини на летние варианты — баклажановую из вискозы Mankova, шапулю-кроше Asya Semyonova и ажурную с жемчугом Lime.
Разбавляем бейсболочную монополию в мужском гардеробе и примеряем соломенные бескозырки Louis Vuitton, клошарские шляпы Maison Mihara Yasuhiro и клетчатые береты с завязками Juntae Kim. Возглавляем экспедицию по карельским лесам (или как минимум тур-походы по некрасовским бар-точкам!) в сафари-шлемах Scora или горпкор-панамах A-Cold-Wall*. Снаряжаемся к сезону музыкальных фестивалей (вы на Пикник Афиши или Garage Fest?) с хулиганскими банданами Walk of Shame. А если без кепки никуда, то присмотритесь к пуговичному варианту Siniy Vsadnik.
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