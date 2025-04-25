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Вещи

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Шляпы-дурманы, платья-инжиры и сумки почтальона: модный дайджест

Готовимся к репетиции летних каникул (обратный отсчет до майских пошел!): греемся в шезлонгах Muze Garden под полями соломенных панамок Cocoshnick, спешим на техно-рейв Technodöner с микро-таксами JENЁK и фиксируем в праздничном to-visit-листе парфюмерный ужин Gaze (уже 8 мая!). 

Cocoshnick

Шляпа Cocoshnick, 24 000 руб.

Шляпа Cocoshnick, 24 000 руб.

Шляпа Cocoshnick, 27 000 руб.

Шляпа Cocoshnick, 27 000 руб.

Панама Cocoshnick

Панама Cocoshnick

Примеряем амплуа фэшн-шамана вместе с новыми айтемами от шляпников Cocoshnick: сочинили коллекцию Genius loci («дух места»), вдохновленную скрытыми силами природы. Отсюда символические названия — ковбойская шляпа Sol (солнце), соломенная панама Salum (богиня морской пены и жена Нептуна) или ажурная плетенка Opium (дурман). Для оккультистского вайба добавили декор в виде драпированных тканевых лент, макраме, бусин и съемных подвесов с кисточками. 

Gaze

Gaze

Gaze

Save the date: 8 мая готические-парфюмеры Gaze проведут мультисенсорный ужин, посвященный редким ароматам. Готовимся дегустировать парфюмерные ингредиенты и коктейли от команды бара Laboratoria Distilita (пионеры локального производства крепкого алкоголя с коллекцией из 70 видов!) — и все это под аккомпанемент лекций от парфюмера и ольфакторного художника Мая Стерлеговых (слушали его натюрморт на ярмарке Cosmoscow!) и фаундера бренда Gaze Кати Сидоровой. За билетами — сюда

Misa Bags

Сумка Misa Bags

Сумка Misa Bags

Сумка Misa Bags

Сумка Misa Bags

Наш ответ нейлоновым Messenger Bags от Prada и псевдовинжаным в стиле бохо Chanel (уважает Белла Хадид!) — замшевая Posty из новой коллекции петербургских сумочных мастеров Misa Bags. Аксессуар на ура отработает как в городских, так и отпускных комбо — проверено во время съемки кампейна в Барселоне. За фото отвечала Алиса Полозова (в портфолио — работа с Gucci и Chanel!).

JENЁK

Сумка JENЁK, 42 000 руб.

Сумка JENЁK, 42 000 руб.

Сумка JENЁK, 38 000 руб.

Сумка JENЁK, 38 000 руб.

Отслеживаем смену сезонов по обновлению палитры «женьков»: знакомьтесь, две новые модели JENЁK — скульптурная 12Stitch (есть микро и медиум) и бейби-такса Handle Note с узелками на ручках, которые помимо классических оттенков выполнены в магнолиево-розовом и небесно-голубом (цветовые хиты года!). Плюс: в этой же коже отшили уже знакомые сумки-бестселлеры 11Kiss с ультрамодной застежкой-фермуаром и косметичку Curve Beauty Case. 

2Mood

Платье 2Mood, 18 980 руб.

Платье 2Mood, 18 980 руб.

Платье 2Mood, 15 980 руб.

Платье 2Mood, 15 980 руб.

Рубашка 2Mood, 13 980 руб.

Рубашка 2Mood, 13 980 руб.

Атласная миди-комбинация с черешнями, хлопковый сарафан с инжиром и оверсайз-футболка с малиной из нового дропа 2Mood "Nostalgic garden" — наш капсула на ближайшее лето. Планируем чередовать фруктовые айтемы с флористическими (вам алую расклешенную юбку с чайными розами или шелковистый топ с адонисами?) и ажурными (забираем сет из шорт, топа и рубашки для сочетаний с соломенной панамкой и аквашузами!) даже за пределами ностальгического сада. 

Lime Man

Образ Lime Man

Образ Lime Man 

Образ Lime Man

Образ Lime Man

Завидуем производительности команды Lime и рассматриваем новый мужской дроп. Льняные двойки, вязаные ретро-кардиганы, чуть укороченные брюки, ажурные поло в терракотовом оттенке, сибаритские шелковые платочки и мюли-тапули — эталонная летняя капсула в духе непо-богача Дикки Гринлифа.

Hereu

Балетки Hereu, ДЛТ, 56 800 руб.

Балетки Hereu, ДЛТ, 56 800 руб.

Топсайдеры Hereu, ДЛТ, 55 100 руб.

Топсайдеры Hereu, ДЛТ, 55 100 руб.

Сандалии Hereu, ДЛТ, 57 450 руб.

Сандалии Hereu, ДЛТ, 57 450 руб.

За плетеными сандалиями детсадовца, перфорированными лоферами и гибридами трендовых топсайдеров и мэриджейнов от испанских кожгалантерейщиков Hereu теперь ищем в ДЛТ. Залог успеха бренда (носят фэшн-инфлюенсер Бланка Миро и редактор моды Алекса Чанг!) — высококачественные материалы (в том числе прямиком с фабрики Падрон с 150-летней историей!) и опытные мастера из разных частей Испании, которые владеют традиционными методами работы с кожей, сложными ремесленными техниками плетения и шитья. В каждой коллекции худруки Hereu — Хосе Луис Бартоломе и Альберт Эскрибано — объединяют передающееся из поколения в поколение кожевенное мастерство с современными силуэтами и элементами дизайна. Новый летний дроп — не исключение: модели отсылают к ретро-эстетике 70-х (представляем алые сандалии с отверстиями-капельками и балетки с длинными ремешками в тандеме с сарафанами-кроше и клешами из денима!). 

«Нате, носите» х «СБПЧ» х «Сестры»

 

Лонгслив «Нате, носите» х «СБПЧ» х «Сестры», 6 400 руб.

Лонгслив «Нате, носите» х «СБПЧ» х «Сестры», 6 400 руб.

Браслет «Нате, носите» х «СБПЧ» х «Сестры», 4 000 руб.

Браслет «Нате, носите» х «СБПЧ» х «Сестры», 4 000 руб.

Бренд вещей с принтами-мантрами «Нате, носите» объединился с инди-группой «Самое большое простое число» и выпустил дроп со строчками из песен «СБПЧ». Стальные браслеты с надписями «Похоже, это не конец», «Полюби меня просто так» и «Если б дали выбрать, я бы выбрал быть тупым» и объемный лонгслив с тигром «Всегда интересней, когда мы вместе» (авторства участницы группы Жени Борзых!) созданы в поддержку Центра «Сестры», который помогает людям, пережившим сексуализированное насилие — 20% от продаж будут направлены в Центр. 

No One

Босоножки Vic Matie, No One, 36 990 руб.

Босоножки Vic Matie, No One, 36 990 руб.

Панама Casadei, No One, 27 990 руб.

Панама Casadei, No One, 27 990 руб.

Для отпуска (не хуже, чем в «Белом Лотосе»!) запасаемся шляпой Casadei из переработанной пряжи, тоутом Gianni Chiarini из рафии (вместит все морские ракушки и толстый путеводитель!) и кроссовками Premiata (пригодятся для экспедиций по старинным генуэзским площадям и палаццо). А чтобы не перепутать чемоданы в аэропорту, обклеиваем багаж стикерами, которые No One сделали в коллаборации с брендами-партнерами (вам парящее бунгало Fratelli Rossetti или разбитый на крыше ботанический сад Baldinini?). Бонус: наклейки идут в подарок к каждой покупке. 

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