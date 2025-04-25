Шляпы-дурманы, платья-инжиры и сумки почтальона: модный дайджест

Готовимся к репетиции летних каникул (обратный отсчет до майских пошел!): греемся в шезлонгах Muze Garden под полями соломенных панамок Cocoshnick, спешим на техно-рейв Technodöner с микро-таксами JENЁK и фиксируем в праздничном to-visit-листе парфюмерный ужин Gaze (уже 8 мая!).
Cocoshnick
Примеряем амплуа фэшн-шамана вместе с новыми айтемами от шляпников Cocoshnick: сочинили коллекцию Genius loci («дух места»), вдохновленную скрытыми силами природы. Отсюда символические названия — ковбойская шляпа Sol (солнце), соломенная панама Salum (богиня морской пены и жена Нептуна) или ажурная плетенка Opium (дурман). Для оккультистского вайба добавили декор в виде драпированных тканевых лент, макраме, бусин и съемных подвесов с кисточками.
Gaze
Gaze
Save the date: 8 мая готические-парфюмеры Gaze проведут мультисенсорный ужин, посвященный редким ароматам. Готовимся дегустировать парфюмерные ингредиенты и коктейли от команды бара Laboratoria Distilita (пионеры локального производства крепкого алкоголя с коллекцией из 70 видов!) — и все это под аккомпанемент лекций от парфюмера и ольфакторного художника Мая Стерлеговых (слушали его натюрморт на ярмарке Cosmoscow!) и фаундера бренда Gaze Кати Сидоровой. За билетами — сюда.
Misa Bags
Наш ответ нейлоновым Messenger Bags от Prada и псевдовинжаным в стиле бохо Chanel (уважает Белла Хадид!) — замшевая Posty из новой коллекции петербургских сумочных мастеров Misa Bags. Аксессуар на ура отработает как в городских, так и отпускных комбо — проверено во время съемки кампейна в Барселоне. За фото отвечала Алиса Полозова (в портфолио — работа с Gucci и Chanel!).
JENЁK
Отслеживаем смену сезонов по обновлению палитры «женьков»: знакомьтесь, две новые модели JENЁK — скульптурная 12Stitch (есть микро и медиум) и бейби-такса Handle Note с узелками на ручках, которые помимо классических оттенков выполнены в магнолиево-розовом и небесно-голубом (цветовые хиты года!). Плюс: в этой же коже отшили уже знакомые сумки-бестселлеры 11Kiss с ультрамодной застежкой-фермуаром и косметичку Curve Beauty Case.
2Mood
Атласная миди-комбинация с черешнями, хлопковый сарафан с инжиром и оверсайз-футболка с малиной из нового дропа 2Mood "Nostalgic garden" — наш капсула на ближайшее лето. Планируем чередовать фруктовые айтемы с флористическими (вам алую расклешенную юбку с чайными розами или шелковистый топ с адонисами?) и ажурными (забираем сет из шорт, топа и рубашки для сочетаний с соломенной панамкой и аквашузами!) даже за пределами ностальгического сада.
Lime Man
Завидуем производительности команды Lime и рассматриваем новый мужской дроп. Льняные двойки, вязаные ретро-кардиганы, чуть укороченные брюки, ажурные поло в терракотовом оттенке, сибаритские шелковые платочки и мюли-тапули — эталонная летняя капсула в духе непо-богача Дикки Гринлифа.
Hereu
За плетеными сандалиями детсадовца, перфорированными лоферами и гибридами трендовых топсайдеров и мэриджейнов от испанских кожгалантерейщиков Hereu теперь ищем в ДЛТ. Залог успеха бренда (носят фэшн-инфлюенсер Бланка Миро и редактор моды Алекса Чанг!) — высококачественные материалы (в том числе прямиком с фабрики Падрон с 150-летней историей!) и опытные мастера из разных частей Испании, которые владеют традиционными методами работы с кожей, сложными ремесленными техниками плетения и шитья. В каждой коллекции худруки Hereu — Хосе Луис Бартоломе и Альберт Эскрибано — объединяют передающееся из поколения в поколение кожевенное мастерство с современными силуэтами и элементами дизайна. Новый летний дроп — не исключение: модели отсылают к ретро-эстетике 70-х (представляем алые сандалии с отверстиями-капельками и балетки с длинными ремешками в тандеме с сарафанами-кроше и клешами из денима!).
«Нате, носите» х «СБПЧ» х «Сестры»
Бренд вещей с принтами-мантрами «Нате, носите» объединился с инди-группой «Самое большое простое число» и выпустил дроп со строчками из песен «СБПЧ». Стальные браслеты с надписями «Похоже, это не конец», «Полюби меня просто так» и «Если б дали выбрать, я бы выбрал быть тупым» и объемный лонгслив с тигром «Всегда интересней, когда мы вместе» (авторства участницы группы Жени Борзых!) созданы в поддержку Центра «Сестры», который помогает людям, пережившим сексуализированное насилие — 20% от продаж будут направлены в Центр.
No One
Для отпуска (не хуже, чем в «Белом Лотосе»!) запасаемся шляпой Casadei из переработанной пряжи, тоутом Gianni Chiarini из рафии (вместит все морские ракушки и толстый путеводитель!) и кроссовками Premiata (пригодятся для экспедиций по старинным генуэзским площадям и палаццо). А чтобы не перепутать чемоданы в аэропорту, обклеиваем багаж стикерами, которые No One сделали в коллаборации с брендами-партнерами (вам парящее бунгало Fratelli Rossetti или разбитый на крыше ботанический сад Baldinini?). Бонус: наклейки идут в подарок к каждой покупке.
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