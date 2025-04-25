Шляпы-дурманы, платья-инжиры и сумки почтальона: модный дайджест

За плетеными сандалиями детсадовца, перфорированными лоферами и гибридами трендовых топсайдеров и мэриджейнов от испанских кожгалантерейщиков Hereu теперь ищем в ДЛТ. Залог успеха бренда (носят фэшн-инфлюенсер Бланка Миро и редактор моды Алекса Чанг!) — высококачественные материалы (в том числе прямиком с фабрики Падрон с 150-летней историей!) и опытные мастера из разных частей Испании, которые владеют традиционными методами работы с кожей, сложными ремесленными техниками плетения и шитья. В каждой коллекции худруки Hereu — Хосе Луис Бартоломе и Альберт Эскрибано — объединяют передающееся из поколения в поколение кожевенное мастерство с современными силуэтами и элементами дизайна. Новый летний дроп — не исключение: модели отсылают к ретро-эстетике 70-х (представляем алые сандалии с отверстиями-капельками и балетки с длинными ремешками в тандеме с сарафанами-кроше и клешами из денима!).