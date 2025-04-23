С трепетом наблюдаем за развитием бренда «Хохлома» под кураторством виртуоза фэшн-фольклора Алены Ахмадуллиной. В линейке для дома не только припасла орнаментальные блюда и фигурки лошадок, но и освоила большую дизайн-форму: от ковров из новозеландской шерсти до кресла-трона (арт-объекты Джо Коломбо встречают сказочный вайб Виктора Васнецова!).