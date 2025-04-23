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Вещи

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Модный дом! Как русские фэшн-бренды заходят на поле хоум-дизайна — собрали 27 вещей-доказательств

Фиксируем бум суперобъектов для дома от русских фэшн-брендов, лихо ворвавшихся в хоум-сегмент (вместе c The Row и Saint Laurent)! Кимоно от Покраса, апсайкл-трон и шахматы из бисера — показываем главные дизайн-маст-хэвы весны.

Manicure Vampire

Кресло Manicure Vampire, 123 456 руб.
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Кресло Manicure Vampire, 123 456 руб.

Панк-апсайкл-дуэт Manicure Vampire Ксении Черемновой и Димы Вишнеева в коллаборации с мебельщиками Lebed, Rak & Shuka обшили советское кресло сотней деним-заплаток (с карманами и без) — получился высококутюрный трон-франкенштейн (шах и мат, Гарри Нуриев!).

Liars Collective

Тарелка Liars Collective, 2 800 руб.
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Тарелка Liars Collective, 2 800 руб.

Эффект trompe-l’oeil — фэшн-база JW Anderson и петербургских стритвир-визионеров Liars Collective во главе с Антоном Горбуновым: украсили тарелку деколированным принтом-двойником (с глазуньей!).

PL Storage

Халат PL Storage
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Халат PL Storage 

Главное арт + фэшн-кимоно обнаружено у каллиграфутуриста Покраса Лампаса — расписной халат PL Storage (уже представляем на Илье Куруче aka наставнике по криптобизнесу Илье Рублеве!).

KM20

Плед Carne Bollente x KM20, 39 600 руб.
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Плед Carne Bollente x KM20, 39 600 руб.

Плед с портретом верховной фэшн-матери зумеров Ольги Карпуть из KM20 (главный хаб подиумного авангарда!): соткан концепт-стором в коллабе с французскими постироничными секси-модниками Carne Bollente.

belle you

Боди belle you, 9 999 руб.
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Боди belle you, 9 999 руб.

Косплеим пинап-диву Сабрину Карпентер в лавандовом боди от пионеров русского хоум-гардероба belle you: худрук Марина Голомаздина влюбила нас в классные пижамы (по канонам ваби-саби!) еще до того, как это стало мейнстримом.

.Solutions

Пепельница .Solutions
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Пепельница .Solutions

Эпоксидный арт-пис от иконы авангардного стритвира Глеба Костина (Канье у нас дома!): полупрозрачная пепельница в виде креста «.Solutions», которую смело используем в роли подставки для украшений.

Jolie Objects

Свеча Jolie Objects, 8 000 руб.
Архивы пресс-служб

Свеча Jolie Objects, 8 000 руб.

Модель (звезда весенних кампейнов Sashaverse и Studio 29!) и художница Jolie Alien прогремела на всю фэшн-индустрию своими ридикюлями Jolie Objects. Мы же призываем обратить внимание на ее свечи-кресла, которыми украсим кофейные столики и прикроватные тумбы.

АУТЛО

Ваза АYТЛО, 40 000 руб.
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Ваза АYТЛО, 40 000 руб.

Ставим нокаут с керамической вазой-перчаткой ручной работы, придуманной супергероями шик-стритвира «АYТЛО» вместе с петербургским художником Павлом Бабиным.

Glumkimberly

Glumkimberly, 580 000 руб.
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Glumkimberly, 580 000 руб.

Пис юник! Мы знаем бренд Glumkimberly панк-авангардиста Богдана Высоцкого по полосатым лонгсливам и офискорным платьям в бантах (носит вау-стилист Лотта Волкова!). А вот главный дизайн-шоу- стоппер марки — дубовый шинуазри-шезлонг ручной работы.

Микита Куницкий

Шахматы Mikita Kunitsky, Sample Units, 200 000 руб.
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Шахматы Mikita Kunitsky, Sample Units, 200 000 руб.

Гроссмейстер бисероплетения Микита Куницкий (его подвесы-цветки уважают ювелиры Наталия Архангельская и Михаил Барышников!) совершил дизайн-гамбит: соорудил из бусин шахматную доску с витиеватыми фигурами пешек, слонов и ферзей.

Ola Ola

Маска для сна Ola Ola, 5 900 руб.
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Маска для сна Ola Ola, 5 900 руб.

Готовим блэкаут заранее: запасаемся лео-масками для сна (из редких винтажных ковров c «Авито»!) от петербургских мастеров авангардных принтов Ola Ola.

Moonka

Блюдце Moonka, 5 900 руб.
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Блюдце Moonka, 5 900 руб.

Будем складывать любимые кольца и моносерьги на кокеткорные блюдца-сердечки (в турмалинах, топазах и лунных камнях), которые мастера demi-fine-украшений Moonka слепили под чутким контролем керамистов Paloma Objects.

ROGOV

Плед ROGOV, 2 300 руб.
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Плед ROGOV, 2 300 руб.

Лучший анималистичный хоум-шик раздал понтифик русской моды Александр Рогов — отшил для нас сатиновые постельные комплекты ROGOV в лео-крапинку, а также пятнистые полотенца и махровые халаты.

Bom.Bi.Bom

Мыльница Bom.Bi.Bom
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Мыльница Bom.Bi.Bom

Петербургский стилист и автор кидкорных украшений Bom. Bi.Bom Виолетта Сорокина решила увековечить цветочные кольца в фарфоре — в коллабе с бьюти-гиками Patissoncha появились фантазийные flowercore-мыльницы. Отлила художница и автор галереи Sample Настасья Красноперова.

Meowshka

Плейсмат Meowshka, 13 500 руб.
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Плейсмат Meowshka, 13 500 руб.

Фея демикутюра Лидия Метельская зашла на поле столового сет-декора: в коллаборации со спецами сервировки Truffle Bee сочинила экокожаные котоплейсматы с окантовкой в остромодном оттенке тиффани. А еще придумала бархатные бантики-костеры под винтажные хрустальные бокалы.

Chois

Рубашка Chois, 7 490 руб.
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Рубашка Chois, 7 490 руб.

Маст-хэв для просмотра кровожадного тру-крайма — льняная пижама с рюшами Chois.

Planta Rosa

Шорты Planta Rosa, 16 800 руб.
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Шорты Planta Rosa, 16 800 руб.

Идеологи Planta Rosa Ибрагим Гатциев и Женя Павлин подготовили классный пижамный дроп, для которого украсили рубашки и шорты поп-артовыми паттернами.

Predubezhdai

Свечи Predubezhdai, 3 800 руб.
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Свечи Predubezhdai, 3 800 руб.

Для пасхальных баталий (и не только!) у фитнес-иконы Анастасии Мироновой припасены свечи-яйца Predubezhdai в ностальгической коробке из пульперкартона.

Moonswoon

Пуфик Moonswoon
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Пуфик Moonswoon

Уральские ювелиры Moonswoon с ноги вошли в дизайн-индустрию — увеличили фирменные кольца-цветки до размеров ромкорного пуфика-незабудки из облачков-половинок.

Хохлома

Кресло «Хохлома»
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Кресло «Хохлома»

С трепетом наблюдаем за развитием бренда «Хохлома» под кураторством виртуоза фэшн-фольклора Алены Ахмадуллиной. В линейке для дома не только припасла орнаментальные блюда и фигурки лошадок, но и освоила большую дизайн-форму: от ковров из новозеландской шерсти до кресла-трона (арт-объекты Джо Коломбо встречают сказочный вайб Виктора Васнецова!).

Saint-Tokyo

Туника Saint-Tokyo
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Туника Saint-Tokyo

Образцовая льняная туника (референс — одежда самураев эпохи Мэйдзи) отшита в новорожденной хоум-линейке Saint-Tokyo от петербургского мастера гранж-деконструкции Юры Питенина (в числе фанатов бренда — Эвелина Хромченко, Ирина Горбачева и Анна Семак!).

Maison

Ваза Maison
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Ваза Maison

Минимал-дива Оксана Милковская открывает новые пределы медитативного хоум-детокса: вслед за идеальными шелковыми пижамами Maison выпустила деревянные джапанди-вазы с эффектом обжига по мотивам средневековой этидзэн-керамики.

RS 1912 Русские самоцветы

Подстаканник RS 1912 Русские самоцветы
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Подстаканник RS 1912 Русские самоцветы

Гуру этикета и фэшн-икона Татьяна Полякова придумала для «Русских самоцветов» коллекцию «Золотой жемчуг»: креманки, столовые приборы, кольца для салфеток, подстаканники, чайники и ситечки покрыты золотом и украшены жемчужинами.

Les Archives

Салфетка Les Archives
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Салфетка Les Archives

Рок-звезда свадебного будуаркора Даниил Анциферов раскрыл апсайкл-талант в собственном бренде идеального твида Les Archives: собрал у антикварных корифеев винтажные салфетки и скатерти, а затем кастомизировал алой вышивкой с фэшн-мотто бренда.

YuliaWave

Набор свечей YuliaWave
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Набор свечей YuliaWave

Мастер по стейтмент-пиджакам Юлия Василевская бросает вызов Рику Оуэнсу: в интерьерной кол- лекции показала оккультистские свечи-дольмены с астрологическими рунами (наш оберег от ретроградного Меркурия, вошедшего в Венеру!).

Lyna+

Плед Lyna+
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Плед Lyna+

Следим за бренд-мейковером Lyna+ под кураторством стилиста и амбассадора тихой роскоши Оксаны Рим. Переодев нас в невесомые водолазки, она взялась за интерьеры, и в дизайн-линейке Lyna Casa появились шерстяные пледы, украшенные супрематическими рисунками ее собственного сочинения.

12 Storeez

Постельное белье 12 Storeez
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Постельное белье 12 Storeez

Маст-хэв для 10 часов непрерывного сна — постельное кингсайз-белье 12 Storeez из ультрамягкого шелкового сатина.

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Материал из номера:
Апрель

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