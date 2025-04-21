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Велюровые, атласные и махровые: выбрали 30 самых модных рюкзаков

Возвращение рюкзаков — логичное последствие второй волны спортшика и эклектичного аутдора (ретро-олимпийки Miu Miu, растянутые треники Undercover x Champion, мотокожанки Balenciaga и полосатые трико Duran Lantink!). В придачу к функциональным из кордуры и нейлона (привет, Миучча!) запасаемся миниатюрными бархатными, сверкающими, джинсовыми и даже махровыми — вот 30 самых-самых. 

Hermes, TSUM Collect, 2 000 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 2 000 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 590 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 590 000 руб.

Miu Miu, Oskelly, 380 000 руб.

Miu Miu, Oskelly, 380 000 руб.

Chanel, The Cultt, 375 000 руб.

Chanel, The Cultt, 375 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 180 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 180 000 руб.

Bertoni, TSUM Collect, 109 500 руб.

Bertoni, TSUM Collect, 109 500 руб.

Ereda, «Кашемир и Шелк», 89 238 руб.

Ereda, «Кашемир и Шелк», 89 238 руб.

Doucal's, ДЛТ, 87 550 руб.

Doucal's, ДЛТ, 87 550 руб.

Gucci, The Cultt, 70 000 руб.

Gucci, The Cultt, 70 000 руб.

Fetiche, 59 000 руб.

Fetiche, 59 000 руб.

Diesel, ДЛТ, 58 050 руб.

Diesel, ДЛТ, 58 050 руб.

История рюкзака началась в 1904 году, когда норвежец Оле Берганс зарегистрировал патент вещмешков для армейских служащих — именно они стали прообразом тех, которые начали отшивать для спортсменов и альпинистов спустя всего пару лет. И если за создание рюкзаков мы благодарим Берганса, то за вовлечение их в фэшн-игру говорим спасибо Миучче Прада — в 1984 наследница семейного бизнеса решила сбить лишнюю спесь с буржуазного бренда и вывела на подиум нейлоновый Vela, чем не только привлекла внимание юных клиентов, но и встряхнула весь люкс (до этого для изготовления сумок использовали только кожу, замшу и иногда текстиль, например, шелк — дешевый нейлон можно было увидеть только в виде сумочных подкладок или военных палаток). 

В этом году синьора Прада снова вернула рюкзаки на подиумы: на шоу Prada вместо нейлоновых Vela появились псевдоигрушечные из разноцветного велюра, а на показе Miu Miu — пухленькие из канваса с множеством карманов. Точь-в-точь как подиумный Miu Miu, только из карамельной кожи, нашелся на Oskelly (по совету Лотты Волковой миксуем компактный рюкзак с лакированной миди-юбкой в цвете бабл-гам!). За вариантом из фиолетового бархата Chanel выстраиваемся в очередь в The Cultt — для ультрамодных сочетаний со всеми оттенками зеленого — от оливкового до изумрудного (комбо заверено Doublet и Sacai!). 

Jenek, 56 000 руб.

Jenek, 56 000 руб.

Moveli, 42 890 руб.

Moveli, 42 890 руб.

Askent, 34 000 руб.

Askent, 34 000 руб.

Delsey, «ЧемоданPRO», 28 500 руб.

Delsey, «ЧемоданPRO», 28 500 руб.

Charles Jeffrey Loverboy, KM20, 28 600 руб.

Charles Jeffrey Loverboy, KM20, 28 600 руб.

Askent, 26 400 руб.

Askent, 26 400 руб.

Moveli, 24 999 руб.

Moveli, 24 999 руб.

CNS, 24 500 руб.

CNS, 24 500 руб.

Highcraft, 22 900 руб.

Highcraft, 22 900 руб.

Отдаем фэшн-дань первому подиумному рюкзаку Prada и смело выгуливаем дофаминового гиганта из нейлона Secret Garden. А с одобрения Auralee женим технологичный рюкзак Delsey с офискорными макси-юбками и ретро-плащами. По примеру Dolce&Gabbana, Louis Vuitton и Giorgio Armani говорим «да» вместительным кожаным баулам Askent, Highcraft и Aprell shop — носим в тандеме с пушистыми брелоками Chloe и очаровательными монстриками Labubu (успели захватили тикток-вселенную!). 

Носим рюкзаки как стейтмент-украшения: лазурному Hermes (фэшн-эквивалент BMW 2014 года!), золотистому Chanel и пудрово-розовому Ulyana Sergeenko (с трендовой застежкой-фермуаром) под силу дополнить архитектурные ladycore-жакеты, инфантильные блумерсы с ажурной отделкой и даже надменный твид (снова в тренде — спасибо Гленну Мартенсу из Diesel!). 

Highcraft, 22 800 руб.

Highcraft, 22 800 руб. 

Secret Garden, 18 360 руб.

Secret Garden, 18 360 руб.

Lime, 17 999 руб.

Lime, 17 999 руб.

12Storeez, 17 000 руб.

12Storeez, 17 000 руб.

MM6 Maison Margiela, Oskelly, 16 000 руб.

MM6 Maison Margiela, Oskelly, 16 000 руб.

Gate31, 14 290 руб.

Gate31, 14 290 руб.

Arny Praht, 13 900 руб.

Arny Praht, 13 900 руб.

Arny Praht, 11 900 руб.

Arny Praht, 11 900 руб.

Ushatava, 5 900 руб.

Ushatava, 5 900 руб.

Love Republic, 5 599 руб.

Love Republic, 5 599 руб.

На случай карельских походов запасаемся многофункциональными рюкзаками-подушками от петербургских профи базового гардероба Gate31, а в Ushatava идем за ностальгичным мешком для сменки (следующей зимой во всех офисах Петербурга!). При желании меняйте ироничный вариант из плащевки на кожаный в фисташковом цвете Jenek, махровый 12Storeez и замшевый Lime. Подселяем в фэшн-зверинец лео-рюкзак Love Republic (принт все еще с нами — при поддержке Khaite и Saint Laurent!), а для тотал-денима в духе Acne Studios и Chanel присматриваемся к стеганым рюкзакам Diesel.

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