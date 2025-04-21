Велюровые, атласные и махровые: выбрали 30 самых модных рюкзаков

История рюкзака началась в 1904 году, когда норвежец Оле Берганс зарегистрировал патент вещмешков для армейских служащих — именно они стали прообразом тех, которые начали отшивать для спортсменов и альпинистов спустя всего пару лет. И если за создание рюкзаков мы благодарим Берганса, то за вовлечение их в фэшн-игру говорим спасибо Миучче Прада — в 1984 наследница семейного бизнеса решила сбить лишнюю спесь с буржуазного бренда и вывела на подиум нейлоновый Vela, чем не только привлекла внимание юных клиентов, но и встряхнула весь люкс (до этого для изготовления сумок использовали только кожу, замшу и иногда текстиль, например, шелк — дешевый нейлон можно было увидеть только в виде сумочных подкладок или военных палаток).

В этом году синьора Прада снова вернула рюкзаки на подиумы: на шоу Prada вместо нейлоновых Vela появились псевдоигрушечные из разноцветного велюра, а на показе Miu Miu — пухленькие из канваса с множеством карманов. Точь-в-точь как подиумный Miu Miu, только из карамельной кожи, нашелся на Oskelly (по совету Лотты Волковой миксуем компактный рюкзак с лакированной миди-юбкой в цвете бабл-гам!). За вариантом из фиолетового бархата Chanel выстраиваемся в очередь в The Cultt — для ультрамодных сочетаний со всеми оттенками зеленого — от оливкового до изумрудного (комбо заверено Doublet и Sacai!).