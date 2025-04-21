Велюровые, атласные и махровые: выбрали 30 самых модных рюкзаков

Возвращение рюкзаков — логичное последствие второй волны спортшика и эклектичного аутдора (ретро-олимпийки Miu Miu, растянутые треники Undercover x Champion, мотокожанки Balenciaga и полосатые трико Duran Lantink!). В придачу к функциональным из кордуры и нейлона (привет, Миучча!) запасаемся миниатюрными бархатными, сверкающими, джинсовыми и даже махровыми — вот 30 самых-самых.
История рюкзака началась в 1904 году, когда норвежец Оле Берганс зарегистрировал патент вещмешков для армейских служащих — именно они стали прообразом тех, которые начали отшивать для спортсменов и альпинистов спустя всего пару лет. И если за создание рюкзаков мы благодарим Берганса, то за вовлечение их в фэшн-игру говорим спасибо Миучче Прада — в 1984 наследница семейного бизнеса решила сбить лишнюю спесь с буржуазного бренда и вывела на подиум нейлоновый Vela, чем не только привлекла внимание юных клиентов, но и встряхнула весь люкс (до этого для изготовления сумок использовали только кожу, замшу и иногда текстиль, например, шелк — дешевый нейлон можно было увидеть только в виде сумочных подкладок или военных палаток).
В этом году синьора Прада снова вернула рюкзаки на подиумы: на шоу Prada вместо нейлоновых Vela появились псевдоигрушечные из разноцветного велюра, а на показе Miu Miu — пухленькие из канваса с множеством карманов. Точь-в-точь как подиумный Miu Miu, только из карамельной кожи, нашелся на Oskelly (по совету Лотты Волковой миксуем компактный рюкзак с лакированной миди-юбкой в цвете бабл-гам!). За вариантом из фиолетового бархата Chanel выстраиваемся в очередь в The Cultt — для ультрамодных сочетаний со всеми оттенками зеленого — от оливкового до изумрудного (комбо заверено Doublet и Sacai!).
Отдаем фэшн-дань первому подиумному рюкзаку Prada и смело выгуливаем дофаминового гиганта из нейлона Secret Garden. А с одобрения Auralee женим технологичный рюкзак Delsey с офискорными макси-юбками и ретро-плащами. По примеру Dolce&Gabbana, Louis Vuitton и Giorgio Armani говорим «да» вместительным кожаным баулам Askent, Highcraft и Aprell shop — носим в тандеме с пушистыми брелоками Chloe и очаровательными монстриками Labubu (успели захватили тикток-вселенную!).
Носим рюкзаки как стейтмент-украшения: лазурному Hermes (фэшн-эквивалент BMW 2014 года!), золотистому Chanel и пудрово-розовому Ulyana Sergeenko (с трендовой застежкой-фермуаром) под силу дополнить архитектурные ladycore-жакеты, инфантильные блумерсы с ажурной отделкой и даже надменный твид (снова в тренде — спасибо Гленну Мартенсу из Diesel!).
На случай карельских походов запасаемся многофункциональными рюкзаками-подушками от петербургских профи базового гардероба Gate31, а в Ushatava идем за ностальгичным мешком для сменки (следующей зимой во всех офисах Петербурга!). При желании меняйте ироничный вариант из плащевки на кожаный в фисташковом цвете Jenek, махровый 12Storeez и замшевый Lime. Подселяем в фэшн-зверинец лео-рюкзак Love Republic (принт все еще с нами — при поддержке Khaite и Saint Laurent!), а для тотал-денима в духе Acne Studios и Chanel присматриваемся к стеганым рюкзакам Diesel.
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