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Вещи

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Сафари-жилеты, лео-лоферы и снейк-кожанки: дикие фэшн-мастхэвы апреля

Выбираем весеннюю фэшн-субличность: сильная и независимая в плечистом жакете Mugler, режим «не беспокоить» в джинсовой зипке-туче Diesel, фитнес-дива в джерси и леггинсах Irnby или завсегдатай двора Hideout (читай: Aster Bakery!) с румяным клатчем-круассаном Ottolinger. 

ДЛТ

Жакет Mugler, ДЛТ, 299 500 руб.

Жакет Mugler, ДЛТ, 299 500 руб.

Маскулинные плечистые пиджаки из 1980-х — аут, объемные ультрафеминные жакеты с подчеркнутой талией (power curve!) — ин! Лучшие найдены в новой коллекции Mugler Кэйси Кэдуолладера, которые для нас заботливо завезли в ДЛТ. По примеру звезды «Ущелья» Ани Тейлор-Джой будем миксовать с бархатными макси-юбками. А на премьеру «Театрального романа» с Ильей Делем (12 апреля в Театре Ленсовета!) смело надеваем в комбо с акцентной гранд-брошью (маст-хэв!).

Кенгуру

Это рок, это ток, это социальный шок! Панк-стритвир Diesel уже в «Кенгуру»

Юбка Diesel, «Кенгуру», 38 000 руб.

Юбка Diesel, «Кенгуру», 38 000 руб.

Тотал-лук Diesel

Тотал-лук Diesel

Главный фэшн-аутфит сезона — тотал-деним-образ, за который голосует модная икона джензеров и креативный директор Diesel Гленн Мартенс. Наш выбор — джинсовый кокон из худи и юбки в сложносочиненных драпировках (подиумный тренд!), в котором спешим отрываться на выставку-посвящение обэриуту нашего сердца Даниилу Хармсу (с 7 апреля в KGallery!). А джинсовые скинни (переживают триумфальный камбэк!) будем миксовать с остроносыми лодочками и ультрафеминными кожаными тренчами.

Very

Наш пасхальный кулич — клатч-калач Ottolinger от Very

Сумка Ottolinger, Golden Line, 37 300 руб.

Сумка Ottolinger, Golden Line, 37 300 руб.

С восторгом наблюдаем за расцветом сумочного фэшн-сюрреализма! Парижские кидкор-профи Zomer придумали невидимые тоуты (что? да!), Джонатан Андерсон заботливо вырастил хобо-клубнички JW Anderson, а берлинские рок-звезды подиумного панка Криста Бош и Козима Гадиент из Ottolinger приготовили сдобный клатч-круассан, припасенный для нас в концепт-сторе Very (культовый петербургский хаб авангарда!). По следам фэшн-матери зумеров Ольги Карпуть планируем мэтчить калатч с шипованными беретами, тельняшками и макси-юбками из денима (идеальный лук для похода в «Подписные булочки»!).

Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime 

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Пижама — униформа лета! Считаем дни до устойчивых +20 и запасаемся полосатыми домашними (конечно же, условно!) сетами из брюк и рубашек с асимметричными завязками из новой коллекции Lime. А на жару присматриваемся к ретро-блумерсам в паре с укороченными топами с кружевом — выгуливаем на пикниках в Таврическом в сочетании с обувными гибридами (встретились как-то вьетнамки, аквасоки и босоножки на kitten heel!) как на показе Chloe. 

Steno515

Лонгслив Steno515

Лонгслив Steno515

Панк-визионер и древесный художник Даниил Shulya Шульгин подготовил новую серию макабрических лонгсливов Steno515 — на этот раз украсил средневековыми маргиналиями и хтоническими экспликациями (по мотивам лакановского психоанализа!). Уже представляем лонги на главной фанатке бренда — готической диве Salavat Kypere!

Only Me

Куртка Only Me, 22 980 руб.

Куртка Only Me, 22 980 руб.

Батякорная кожанка — хорошо, а лучше — в комбо со змеиным принтом (главный паттерн 2025 года по версии Alaïa, Dries Van Noten и китайского календаря)! За самыми этичными псевдопитоновыми куртками из экокожи идем к петербургским рок-звездам устойчивой моды Only Me (их шубы из искусственного меха уважают Памела Андерсон и Ким Кардашьян!). По канонам ледикора носим с лоферами и замшевыми брюками, а в порыве панк-авангарда — с туфлями-копытцами Rick Owens.

IRNBY

Джерси IRNBY, 9 490 руб.

Джерси IRNBY, 9 490 руб.

Брюки IRNBY, 8 990 руб.

Брюки IRNBY, 8 990 руб.

На старт, внимание: фитнес- и бизнес-богиня Настя Миронова выпустила действительно мотивирующий велодроп под своим брендом Irnby. Все — от джерси до полукомбинезонов — максимально секси и #здоровокрасиво: эргономичный стайлинг, дышащие материалы и молнии с антискользящим пуллером. Велосипедки цвета красной смородины — нежно императивно в виш- или to-shop-листы!

Peserico

Жилет Peserico, «Кашемир и Шелк», 99 389 руб.

Жилет Peserico, «Кашемир и Шелк», 99 389 руб.

Бермуды Peserico, «Кашемир и Шелк», 44 786 руб.

Бермуды Peserico, «Кашемир и Шелк», 44 786 руб.

Поддерживаем курс на сафари-шик (тренд заверен Кэтрин Гольдштейн и Ральфом Лореном!) в телесных костюмах итальянских гуру трикотажа Peserico. Будем выгуливать с кожаными сабо и шляпами клош на гастроохоту за смеш-бургерами Le Smash. А в удлиненном песочном жакете и локтевом браслете уже представляем минимал-диву Оксану Рим!

No One

Приручаем офисный ледикор в балетках-гибридах из мультибренда No One

Тотал-луки из мультебренда No One

Тотал-луки из мультебренда No One

Берем пример с худрука-дебютанта Calvin Klein Вероники Леони и меняем хардкорные стейтмент-костюмы на ультрафеминные футляры и летящие блузы. Плюс переобуваемся из хищных лодочек в софткорные балетки-слингбэки Renzo Mercuri, заботливо привезенные для нас мультибрендом No One (Ринашенте северной закалки!). А в плиссированной миди Principe di Bologna (в комбо с замшевым тоутом Gianni Chiarini!) косплеим пушкинскую альтушку-мечтательницу (подиумный архетип, подмеченный петербургским филологом-комикессой и новой городской фэшн-нимфой Ксюшей Прихотько)!

Boggi Milano

Образцовый денди-спортшик найден у Boggi Milano

Тотал-луки Boggi Milano

Тотал-луки Boggi Milano

Главное модное комбо сезона — микс кэжуал-жакетов со спортивными футболками и зипками, за который топят Prada, Maison Mihara Yasuhiro и итальянские профи мужского гардероба Boggi Milano. Выкручиваем на максимум субличность фэшн-бруталиста (на зависть нашему кавер-бою Дмитрию Нагиеву!) и сочетаем однобортный пиджак из эластичного нейлона с телесными худи и экоустойчивым поло (ткань создана из переработанных кофейных зерен!). А офискорные брюки дополняем текстильными кроссовками на влагоустойчивой подошве, в которых смело шагаем на важный паблик-ток в отреставрированное здание «Красного гвоздильщика» (теперь здесь рулит Школа дизайна НИУ ВШЭ!).

Coccinelle

Излучаем апрельский дофаминкор с it-сумками Coccinelle

Сумка Coccinelle

Сумка Coccinelle

Лоферы-гибриды Coccinelle

Лоферы-гибриды Coccinelle

Без кисетов весной никуда: их возвели в новые it-bags Миучча Прада в Miu Miu и Алессандро Микеле в Valentino, а стилист и серый кардинал русской моды Юка Вижгородская и вовсе мечтает о собственном бренде микромешочков. Самый дофаминовый гранд-вариант обнаружен у итальянских ремесленников Coccinelle: украшаем сумку Dulse жемчужными подвесами (мермейдкор — важный тренд!) и комбинируем с остромодными лоферами-гибридами и высокими носками (по-зумерски!).

Echolac

Чемодан Echolac, «ЧемоданPRO», 65 000 руб.

Чемодан Echolac, «ЧемоданPRO», 65 000 руб.

Наш ответ готик-чемоданам Рика Оуэнса и Мишель Лами — сверхпрочный кейс Shogun из алюминия и поликарбоната (не боится царапин!), созданный японскими сумочными гиками Echolac (защитные технологии позаимствовали у автоконцерна Mitsubishi!).

Diego M

Оттачиваем кэжуал-стритстайл в фисташковых кожанках Diego M

Бомбер Diego M

Бомбер Diego M

Оверсайз — аут, кроп-длина — ин! Вслед за Питером Мюлье и Риком Оуэнсом меняем массивные косухи (с могучего батиного плеча!) на миниатюрные колорблок-бомберы, в создании которых преуспел семейный дизайн-дуэт Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли из DIEGO M. По цветовому канону Миуччи Прады стилизуем остромодную фисташковую куртку с шоколадной рубашкой и нюдовыми слингбэками, бросая вызов фэшн-нимфам с рисунков титана французского Возрождения Жана Фуке (уже на выставке в «Эрмитаже»!).

Urbantiger

Отрабатываем фэшн-асаны в сверхтехнологичных леггинсах Urbantiger

Леггинсы Urbantiger, 4 800 руб.

Леггинсы Urbantiger, 4 800 руб.

Лосины — маст-хэв софткорного лука по версии Ferragamo, Sandy Liang и рок-звезды подиумного стайлинга Лотты Волковой, призывающей миксовать легинсы с ультракороткими шортами и балеткорными туфлями-пуантами. Для каноничных legging legs выбираем эластичные лосины из новой фитнес-линейки петербургских супергероев экобазы Urbantiger. Мэтчим с кислотными кроп-лонгсливом, чтобы тренировать шванасану (читай: потягивать орхидею к солнцу), а в комбо с пестрой ветровкой на кулиске и сникеринами (гибрид балеток и кроссовок!) спешим на паназиатский бранч в новорожденный бар-гостиную «Пенаты» (новое место гастросилы в Репино)!

Valley

Лоферы Valley, 8 742 руб.

Лоферы Valley, 8 742 руб.

Леопард — фэшн-база: так считает не только рэперша Доджа Кэт (выбрала на «Оскар» самое дикое платье Balmain!), но и петербургские сапожники Valley (с 30-летним стажем!). Наш фаворит — ворсистые лоферы на суперпластичной тунитовой подошве: для лучших стритстайл-выходов сочетаем с кроп-бомберами и кружевными комбинациями.

Linda Farrow

Очки Linda Farrow, Optics Gallery, 91 500 руб.

Очки Linda Farrow, Optics Gallery, 91 500 руб.

Неоново-голубой — цвет сезона по версии Питера Мюлье, Джонатана Андерсона и лондонских титанов авангардных оправ Linda Farrow, сочинивших солнцезащитные очки с акцентными электрик-линзами (в жару будем мэтчить c яркими кроше-купальниками!).

L’Duchen

Часы L’Duchen, 86 500 руб.

Часы L’Duchen, 86 500 руб.

Золотые мермейдкор-часы (украшены перламутром и гильошированной морской раковиной!) от швейцарцев L’Duchen — сверкающее вау и нaш стейтмент-аксессуар для похода на концерт легенды академической музыки Элисо Вирсаладзе (6 апреля в Большом зале филармонии!).

Geox

Раздаем спейскор в футуристичных сникерах Geox

Кроссовки Geox

Кроссовки Geox

Белоснежные кроссовки — подиумная база Ann Demeulemeester и Сhristian Dior, а еще главная апрельская спортшик-нетленка. Для 10 тысяч фэшн-шагов мастеровитые сапожники Geox во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато дропнули технологичные Y3K-сникеры XTORS на амортизирующей вау-подошве (с эффектом нулевой гравитации!). По совету нью-йоркских авангардистов Collina Strada примеряем вместе с шелковыми кружевными комбинациями и очками-жуками (что? да!), а 6 апреля деловито семеним на хореографический спектакль-посвящение Борису Рыжему на «Севкабель» (от звезды МХТ Алексея Кирсанова и премьера Большого театра Игоря Цвирко!).

Nika

Часы Nika, 385 000 руб.

Часы Nika, 385 000 руб.

Красный + золотой — восхитительное цветовое комбо от Bottega Veneta, поэтому смело примеряем в роли стейтмент-браслета часы Nika c открытым балансом (виден фрагмент механизма!) и акцентной гравировкой на ранте.

Geox

Куртка Geox

Куртка Geox

Без стеганой куртки в апреле никуда — так считают Демна, Джонатан Андерсон и кэжуал-профи Geox, чью белоснежную тужурку будем выгуливать в комбо с меховой горжеткой (да, так можно!) до новорожденного каталонского бистро Ruc’s Heaven на Песках (от авторов трушного бара «Цветочки»!).

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