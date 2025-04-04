Сафари-жилеты, лео-лоферы и снейк-кожанки: дикие фэшн-мастхэвы апреля

Пижама — униформа лета! Считаем дни до устойчивых +20 и запасаемся полосатыми домашними (конечно же, условно!) сетами из брюк и рубашек с асимметричными завязками из новой коллекции Lime. А на жару присматриваемся к ретро-блумерсам в паре с укороченными топами с кружевом — выгуливаем на пикниках в Таврическом в сочетании с обувными гибридами (встретились как-то вьетнамки, аквасоки и босоножки на kitten heel!) как на показе Chloe.