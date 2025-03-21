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Очки-кинцуги, шарфы-джелато и тапки-желтки: модный даджест

В фэшн-мире уже вовсю готовятся к отпуску и хором советуют собрать летний гардероб заранее: запасаемся широкополыми федорами Cocoshnick, солнцезащитными оправами из коллабы Cultura и художника Миши Никатина (фэшн-кинцуги!) и успеваем отхватить пушистые мюли RxBshoes на секретном сейле (все явки и пароли — в материале Собака.ru!). 

Cocoshnick Headdress

Шляпа Cocoshnick Headdress, 24 500 руб.

Шляпа Cocoshnick Headdress, 24 500 руб.

Кепи Cocoshnick Headdress, 13 000 руб.

Кепи Cocoshnick Headdress, 13 000 руб.

Шарф Cocoshnick Headdress, 30 000 руб.

Шарф Cocoshnick Headdress, 30 000 руб.

Следом за фаундером Cocoshnick Headdress Ольгой Рузаковой берем пример с итальянских сибаритов и живем свою лучшую жизнь (по соррентиновскому канону!) в вальяжных федорах, опоясанных пастельными лоскутами ткани, озорных кепи из кремового фетра и небрежно обматываемся инфантильными шарфами Gelato из разноцветной фактурной пряжи (петербургский ветер — не неапольский бриз!) из нового весеннего дропа «Итальянские каникулы». 

RxBshoes

Мюли RxBshoes

Мюли RxBshoes

Балетки RxBshoes

Балетки RxBshoes

Hot news: с 28 по 30 марта арт-обувщики RxBshoes устраивают первый секретный Sample Sale! Объясняем: попасть на тайный ивент можно только по предварительной регистрации с выбором удобного слота для посещения, после которой (всего за 4 часа до мероприятия) вы получите сообщение с адресом. В придачу к парам из прошлых коллекций будут продавать эксклюзив, даже не вышедший в тираж — и все со скидкой 80% (читай: почти даром!). А еще — каждая покупка на сейле приравнивается к пропуску в Закрытый клуб друзей RxBshoes и приглашениям на другие мероприятия бренда.

Cultura х Миша Никатин

Очки Cultura х Миша Никатин, 14 999 руб.

Очки Cultura х Миша Никатин, 14 999 руб.

Очки Cultura х Миша Никатин, 13 999 руб.

Очки Cultura х Миша Никатин, 13 999 руб.

Арт + фэшн коллаборация недели! Виртуозы оптики Cultura объединились с классным художником Мишей Никатиным — вместе выпустили прямоугольные стейтмент-оправы (в черном, дымчатом и мраморном оттенке). Очки выполнены из ацетата итальянской компании Mazzucchelli и дополнены золотыми «рубцами», имитирующими заполненные трещины (оммаж японскому искусству реставрации «кинцуги»!). А салфетка из микрофибры украшена мишиным рисунком орхидеи по мотивам старинных ориенталистских гравюр.

Landscape

Флагманский бутик Landscape в «Пассаже»

Флагманский бутик Landscape в «Пассаже»

Флагманский бутик Landscape в «Пассаже»

Флагманский бутик Landscape в «Пассаже»

Флагманский бутик Landscape в «Пассаже»

Флагманский бутик Landscape в «Пассаже»

У лауреатов конкурса «Новые имена в моде» и мастеров софт-кэжуала Landscape открылся бутик в «Пассаже» — идем за фирменными точеными жакетами, шерстяными пальто-коконами и чешуйчатыми джемперами прямиком с итальянской фабрики (там же создается кутюр Valentino!).

2Mood

Бермуды 2Mood, 11 980 руб.

Бермуды 2Mood, 11 980 руб.

2Mood

2Mood

Кардиган 2Mood, 10 980 руб.

Кардиган 2Mood, 10 980 руб.

Платье 2Mood, 9 980 руб.

Платье 2Mood, 9 980 руб.

Мысли об отпуске в Италии не отпускают и команду 2Mood — для съемки весеннего кампейна отправились на остров Прочида, чья пастельно-разноцветная архитектура зарифмовалась со сливочными комбинациями с кружевом и кардиганами из тонкого трикотажа, пудрово-розовыми двойками с бермудами, молочными атласными топами и полупрозрачными сетами в оттенке персикового пуха. На этом новости не заканчиваются: в придачу к основному дропу бренд выпустил коллекцию базового трикотажа. Минималистичные айтемы (от лонгсливов и джоггеров до макси-кардиганов и платьев) выполнены в приглушенных голубом, лимонном, розовом, сером и молочном оттенках и в два счета миксуются между собой (эталонная отпускная капсула!). 

Boggi Milano

Бомбер Boggi Milano, 61 100 руб.

Бомбер Boggi Milano, 61 100 руб.

Пальто Boggi Milano, 68 700 руб.

Пальто Boggi Milano, 68 700 руб.

Отпускной мастхэв — вещи, которые не мнутся во время перелетов и которые по приезде можно достать из чемодана без единого залома. Как раз такие отшили итальянские гуру маскулинного тейлоринга Boggi Milano. Костюмы и легкие пальто, расслабленные бомберы и брюки-карго, рубашки и поло выполнены из премиальных технологичных тканей (среди них отборная шерсть Cerruti и Marzotto), которые выстоят в любых trevel-авантюрах — заверно Маурицио Ломбарди (звезда сериалов «Молодой Папа» и «Рипли»!), который первый примерил новинки для съемки кампании. За портреты актера отвечал Марк Хибберт (в портфолио — сотрудничество с Vogue, Dazed, Schiaparelli и Ferragamo!).

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