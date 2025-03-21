Очки-кинцуги, шарфы-джелато и тапки-желтки: модный даджест

Hot news: с 28 по 30 марта арт-обувщики RxBshoes устраивают первый секретный Sample Sale! Объясняем: попасть на тайный ивент можно только по предварительной регистрации с выбором удобного слота для посещения, после которой (всего за 4 часа до мероприятия) вы получите сообщение с адресом. В придачу к парам из прошлых коллекций будут продавать эксклюзив, даже не вышедший в тираж — и все со скидкой 80% (читай: почти даром!). А еще — каждая покупка на сейле приравнивается к пропуску в Закрытый клуб друзей RxBshoes и приглашениям на другие мероприятия бренда.