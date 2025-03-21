Очки-кинцуги, шарфы-джелато и тапки-желтки: модный даджест

В фэшн-мире уже вовсю готовятся к отпуску и хором советуют собрать летний гардероб заранее: запасаемся широкополыми федорами Cocoshnick, солнцезащитными оправами из коллабы Cultura и художника Миши Никатина (фэшн-кинцуги!) и успеваем отхватить пушистые мюли RxBshoes на секретном сейле (все явки и пароли — в материале Собака.ru!).
Cocoshnick Headdress
Следом за фаундером Cocoshnick Headdress Ольгой Рузаковой берем пример с итальянских сибаритов и живем свою лучшую жизнь (по соррентиновскому канону!) в вальяжных федорах, опоясанных пастельными лоскутами ткани, озорных кепи из кремового фетра и небрежно обматываемся инфантильными шарфами Gelato из разноцветной фактурной пряжи (петербургский ветер — не неапольский бриз!) из нового весеннего дропа «Итальянские каникулы».
RxBshoes
Hot news: с 28 по 30 марта арт-обувщики RxBshoes устраивают первый секретный Sample Sale! Объясняем: попасть на тайный ивент можно только по предварительной регистрации с выбором удобного слота для посещения, после которой (всего за 4 часа до мероприятия) вы получите сообщение с адресом. В придачу к парам из прошлых коллекций будут продавать эксклюзив, даже не вышедший в тираж — и все со скидкой 80% (читай: почти даром!). А еще — каждая покупка на сейле приравнивается к пропуску в Закрытый клуб друзей RxBshoes и приглашениям на другие мероприятия бренда.
Cultura х Миша Никатин
Арт + фэшн коллаборация недели! Виртуозы оптики Cultura объединились с классным художником Мишей Никатиным — вместе выпустили прямоугольные стейтмент-оправы (в черном, дымчатом и мраморном оттенке). Очки выполнены из ацетата итальянской компании Mazzucchelli и дополнены золотыми «рубцами», имитирующими заполненные трещины (оммаж японскому искусству реставрации «кинцуги»!). А салфетка из микрофибры украшена мишиным рисунком орхидеи по мотивам старинных ориенталистских гравюр.
Landscape
У лауреатов конкурса «Новые имена в моде» и мастеров софт-кэжуала Landscape открылся бутик в «Пассаже» — идем за фирменными точеными жакетами, шерстяными пальто-коконами и чешуйчатыми джемперами прямиком с итальянской фабрики (там же создается кутюр Valentino!).
2Mood
Мысли об отпуске в Италии не отпускают и команду 2Mood — для съемки весеннего кампейна отправились на остров Прочида, чья пастельно-разноцветная архитектура зарифмовалась со сливочными комбинациями с кружевом и кардиганами из тонкого трикотажа, пудрово-розовыми двойками с бермудами, молочными атласными топами и полупрозрачными сетами в оттенке персикового пуха. На этом новости не заканчиваются: в придачу к основному дропу бренд выпустил коллекцию базового трикотажа. Минималистичные айтемы (от лонгсливов и джоггеров до макси-кардиганов и платьев) выполнены в приглушенных голубом, лимонном, розовом, сером и молочном оттенках и в два счета миксуются между собой (эталонная отпускная капсула!).
Boggi Milano
Отпускной мастхэв — вещи, которые не мнутся во время перелетов и которые по приезде можно достать из чемодана без единого залома. Как раз такие отшили итальянские гуру маскулинного тейлоринга Boggi Milano. Костюмы и легкие пальто, расслабленные бомберы и брюки-карго, рубашки и поло выполнены из премиальных технологичных тканей (среди них отборная шерсть Cerruti и Marzotto), которые выстоят в любых trevel-авантюрах — заверно Маурицио Ломбарди (звезда сериалов «Молодой Папа» и «Рипли»!), который первый примерил новинки для съемки кампании. За портреты актера отвечал Марк Хибберт (в портфолио — сотрудничество с Vogue, Dazed, Schiaparelli и Ferragamo!).
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