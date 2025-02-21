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Плащи-стены, юбки-сорбеты и шляпы-боровики: модный дайджест

В Петербурге — самый зимний февраль: по пути на Çava Disco в отеле Akyan (уже 28 февраля!) согреваемся оцелотовыми шарфами и пушистыми гранд-шляпами Nereja, не забываем о многослойности и по примеру Red September миксуем джинсы с мини-юбкой, а пиджаки — с рубашками и футболками. И в ожидании тепла закупаемся сливочными юбками и жакетами из замши в придачу с шелковыми туфлями. 

Red September

Red September SS'25

Red September SS'25

Red September SS'25

Red September SS'25

Red September SS'25

Red September SS'25

Red September SS'25

Red September SS'25

Принт-стена, сложносочиненный деним, работа с архивом (читай: над ошибками!), пиджаки и жакеты всех мастей — основные ингредиенты весенне-летней коллекции Red September с рекордным количеством женских позиций (150!). Рисунок, напоминающий перекрашенный раз за разом бетон, стал главным в дропе «Перерождение» и появился на рыбацких плащах, асимметричных платьях с вырезом и шортах (в них как за каменной стеной!). Еще из суперновинок — укороченный пиджак с воротником-стойкой, топ из поплина, маскирующийся под костюмный жилет, и юбка-трансформер. А мужская часть коллекции пополнилась образцовыми пиджаками — от вариантов без лацканов или с одной скрытой пуговицей до гибридов пиджаков и джинсов (отшиты по улучшенным лекалам!) и моделей полностью из денима. Кстати, о нем — в придачу к культовым плетеным и джинсам Франкенштейна (теперь есть и в виде шорт!) Ольга Васюкова сочинила топы и асимметричные юбки в складку из вареного денима. 

Arny Praht

Arny Praht SS'25

Arny Praht SS'25

Отправная точка новой коллекции Arny Praht — клиенты, а точнее, их желания. В весенне-летнем дропе Влад и Анна Прахты сделали все то, о чем мы так долго просили: повторили айтемы из денима, расширили выбор фактуры «кракле», добавили красный цвет, а розовый теперь есть с чешуйчатой текстурой. А первыми новинки примерили, конечно, покупатели — команда выбрала семь человек, которые появились в кампании бренда. Но это еще не все: на протяжении всего сезона герои будут рассказывать историю каждой из моделей дропа (stay tuned!). 

Nereja

Шуба из оцелота Nereja

Шуба из оцелота Nereja

Манишка из козлика Nereja

Манишка из козлика Nereja

Шуба из лисы Nereja

Шуба из лисы Nereja

Шарф из норки Nereja

Шарф из норки Nereja

Жилет из норки Nereja

Жилет из норки Nereja

Шуба из козлика Nereja

Шуба из козлика Nereja

Рубрика «нам это надо»: грибные меховые шляпки из нового дропа апсайкл-гуру Nereja. Да и что уж там, норковые манишки, лисьи шубы и пятнистые шарфы — тоже дайте два. Дело то ли в ловком стайлинге Светланы Вашеняк (за плечами — солидные фэшн-посты в Harper’s Bazaar и Vogue), то ли в красоте самих пушистиков, то ли в эко-профпригодности, но февраль точно захотелось продлить. До конца холодов успеваем выгулять укороченные шубы из оцелота, свитеры (!) из норки и кучерявые макси из козлика, а когда для шуб станет совсем поздно, меняем их на манишки и ворсистые жилеты. 

Lime

Образ Lime

Образ Lime

Юбка Lime, 29 999 руб.

Юбка Lime, 29 999 руб.

Образ Lime

Образ Lime

Туфли Lime, 10 999 руб.

Туфли Lime, 10 999 руб.

Оттенок сливочного масла — всё еще с нами! Живучесть тренда подтвердила команда Lime, выпустив коллекцию Studio SS'25, в основе которой нежно-желтые юбки и жакеты из замши, шелковые туфли на танкетке, костюмные двойки и рубашки. Мэтчить лимонный сорбет стилисты советуют с серым трикотажным поло, белым денимом, а при желании носить как total look. 

Love Republic

Крис Грикайте для Love Republic SS'25

Крис Грикайте для Love Republic SS'25

Крис Грикайте для Love Republic SS'25

Крис Грикайте для Love Republic SS'25

Крис Грикайте для Love Republic SS'25

Крис Грикайте для Love Republic SS'25

Крис Грикайте для Love Republic SS'25

Крис Грикайте для Love Republic SS'25

Крис Грикайте для Love Republic SS'25

Крис Грикайте для Love Republic SS'25

Лицом новой коллекции Love Republic стала модель Крис Грикайте (любимица кастинг-директора Prada!), появившаяся в объективе фотографа Абдулы Артуева. В весенне-летнем дропе команда поженила эстетику Марракеша с главными трендами сезона. Отсюда эклектичный микс разноцветных тюрбанов с полупрозрачными шифоновыми макси, лакированных тренчей в оттенке корицы — с поясными цепями и вьетнамками, архитектурных атласных платьев-колонн — с панамками, а еще — массивные браслеты из псевдонефрита, красочные бусы и золотистые серьги-хупы. 

Urbantiger

Urbantiger SS'25

Urbantiger SS'25

Urbantiger SS'25

Urbantiger SS'25

За технологичной верхней одеждой и безупречным денимом на весну идем в Urbantiger. К наступлению марта команда подготовила базовые тренчи, трендовые ретро-плащи с вельветовыми вставками, которые мы будем носить с прямыми джинсами в классическом голубом и мшистом оттенках. 

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