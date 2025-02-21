Плащи-стены, юбки-сорбеты и шляпы-боровики: модный дайджест

Принт-стена, сложносочиненный деним, работа с архивом (читай: над ошибками!), пиджаки и жакеты всех мастей — основные ингредиенты весенне-летней коллекции Red September с рекордным количеством женских позиций (150!). Рисунок, напоминающий перекрашенный раз за разом бетон, стал главным в дропе «Перерождение» и появился на рыбацких плащах, асимметричных платьях с вырезом и шортах (в них как за каменной стеной!). Еще из суперновинок — укороченный пиджак с воротником-стойкой, топ из поплина, маскирующийся под костюмный жилет, и юбка-трансформер. А мужская часть коллекции пополнилась образцовыми пиджаками — от вариантов без лацканов или с одной скрытой пуговицей до гибридов пиджаков и джинсов (отшиты по улучшенным лекалам!) и моделей полностью из денима. Кстати, о нем — в придачу к культовым плетеным и джинсам Франкенштейна (теперь есть и в виде шорт!) Ольга Васюкова сочинила топы и асимметричные юбки в складку из вареного денима.