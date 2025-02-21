Плащи-стены, юбки-сорбеты и шляпы-боровики: модный дайджест

В Петербурге — самый зимний февраль: по пути на Çava Disco в отеле Akyan (уже 28 февраля!) согреваемся оцелотовыми шарфами и пушистыми гранд-шляпами Nereja, не забываем о многослойности и по примеру Red September миксуем джинсы с мини-юбкой, а пиджаки — с рубашками и футболками. И в ожидании тепла закупаемся сливочными юбками и жакетами из замши в придачу с шелковыми туфлями.
Red September
Принт-стена, сложносочиненный деним, работа с архивом (читай: над ошибками!), пиджаки и жакеты всех мастей — основные ингредиенты весенне-летней коллекции Red September с рекордным количеством женских позиций (150!). Рисунок, напоминающий перекрашенный раз за разом бетон, стал главным в дропе «Перерождение» и появился на рыбацких плащах, асимметричных платьях с вырезом и шортах (в них как за каменной стеной!). Еще из суперновинок — укороченный пиджак с воротником-стойкой, топ из поплина, маскирующийся под костюмный жилет, и юбка-трансформер. А мужская часть коллекции пополнилась образцовыми пиджаками — от вариантов без лацканов или с одной скрытой пуговицей до гибридов пиджаков и джинсов (отшиты по улучшенным лекалам!) и моделей полностью из денима. Кстати, о нем — в придачу к культовым плетеным и джинсам Франкенштейна (теперь есть и в виде шорт!) Ольга Васюкова сочинила топы и асимметричные юбки в складку из вареного денима.
Arny Praht
Отправная точка новой коллекции Arny Praht — клиенты, а точнее, их желания. В весенне-летнем дропе Влад и Анна Прахты сделали все то, о чем мы так долго просили: повторили айтемы из денима, расширили выбор фактуры «кракле», добавили красный цвет, а розовый теперь есть с чешуйчатой текстурой. А первыми новинки примерили, конечно, покупатели — команда выбрала семь человек, которые появились в кампании бренда. Но это еще не все: на протяжении всего сезона герои будут рассказывать историю каждой из моделей дропа (stay tuned!).
Nereja
Рубрика «нам это надо»:
грибные меховые шляпки из нового дропа апсайкл-гуру Nereja. Да и что уж там, норковые манишки, лисьи шубы и пятнистые шарфы — тоже дайте два. Дело то ли в ловком стайлинге Светланы Вашеняк (за плечами — солидные фэшн-посты в Harper’s Bazaar и Vogue), то ли в красоте самих пушистиков, то ли в эко-профпригодности, но февраль точно захотелось продлить. До конца холодов успеваем выгулять укороченные шубы из оцелота, свитеры (!) из норки и кучерявые макси из козлика, а когда для шуб станет совсем поздно, меняем их на манишки и ворсистые жилеты.
Lime
Оттенок сливочного масла — всё еще с нами! Живучесть тренда подтвердила команда Lime, выпустив коллекцию Studio SS'25, в основе которой нежно-желтые юбки и жакеты из замши, шелковые туфли на танкетке, костюмные двойки и рубашки. Мэтчить лимонный сорбет стилисты советуют с серым трикотажным поло, белым денимом, а при желании носить как total look.
Love Republic
Лицом новой коллекции Love Republic стала модель Крис Грикайте (любимица кастинг-директора Prada!), появившаяся в объективе фотографа Абдулы Артуева. В весенне-летнем дропе команда поженила эстетику Марракеша с главными трендами сезона. Отсюда эклектичный микс разноцветных тюрбанов с полупрозрачными шифоновыми макси, лакированных тренчей в оттенке корицы — с поясными цепями и вьетнамками, архитектурных атласных платьев-колонн — с панамками, а еще — массивные браслеты из псевдонефрита, красочные бусы и золотистые серьги-хупы.
Urbantiger
За технологичной верхней одеждой и безупречным денимом на весну идем в Urbantiger. К наступлению марта команда подготовила базовые тренчи, трендовые ретро-плащи с вельветовыми вставками, которые мы будем носить с прямыми джинсами в классическом голубом и мшистом оттенках.
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