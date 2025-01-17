Электрик-смокинги, сумки-плетенки и чешуйчатые джемперы: модные мастхэвы января

Lime расширяет зону своих интересов — после внедрения в сферу общепита и совриска команда бренда пробует себя в бьюти. Результатом эксперимента стали 22 аромата, созданные в сотрудничестве с итальянскими парфюмерами. В дроп вошло две коллекции — Essentials и The Places. Первая — это лаконичные женские и мужские ароматы, состоящие из нескольких простых, но приятных нот, и подходящие для повседневного ношения. А для второй парфюмеры разлили по флаконам ассоциации с разными уголками мира — от лесов Нормандии до монтерейской апельсиновой рощи. Плюс: за счет высокой концентрации ароматических веществ (20% каждого флакона) аромат надолго сохраняется на коже и одежде.