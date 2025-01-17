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Электрик-смокинги, сумки-плетенки и чешуйчатые джемперы: модные мастхэвы января

Собрали все самое нужное для лучшего начала фэшн-года: артизанские сумки-корзинки Misa Bags, кобальтовые броши-тюльпаны House of Leo, фактурные свитеры с косичками Landscape и другие модные необходимости месяца.

Tatyana Kochnova Atelier

Платье Tatyana Kochnova Atelier, от 320 000 руб.

Платье Tatyana Kochnova Atelier, от 320 000 руб.

Дарк-кокеткор — важный тренд сезона, завершенный готическими шоу Ann Demeulemeester и Dilara Findikoglu. Мрачный тюль, аспидные рюши и черный бархат виртуозно приручила поп-звезда петербургского кутюра Татьяна Кочнова (в завсегдатаях ателье — фэшн-дивы Мария Миногарова, Ида Галич и Елизавета Боярская). В новой коллекции Tatyana Kochnova Atelier примеряем ажурное кружево и корсетные мини в комбо с жемчужными стейтмент-украшениями — от сложносочиненного ожерелья-портупеи до многослойных поясов-обвесов (подиумный хит!).

House of Leo

Все House of Leo

Все House of Leo

Брошь-тюльпан House of Leo

Брошь-тюльпан House of Leo

Леонид Алексеев не отстает от главных трендсеттеров — от Jil Sander до Valentino и Saint Laurent — и голосует за электрик как главный цвет года (будем носить как минимум до следующей осени). Предлагаем не мелочиться и сразу выгуливать total blue — на этот случай в House of Leo сочинили насыщенно-синюю двойку и рубашку в тон. При желании меняем арт-амплуа Ива Кляйна на самодостаточную супер-брошь в виде кобальтового тюльпана — без труда обеспечит приставкой «фэшн» даже базовое серое пальто и оверсайз бомбер. 

The Attico

Платье The Attico, ДЛТ

Платье The Attico, ДЛТ

Зеленый — цвет сезона по версии Синтии Эриво, Андреа Райзборо и худруков The Attico Джильды Амброзио и Джорджии Тордини: для нас в ДЛТ припасли точеные жакеты, юбки в пайетках и шелковое платье в оттенке шалфея, украшенное акцентным поясом-бахромой (для нарядного мэтча с замшевыми ботфортами в спикизи-баре Jessica Gallery).

Landscape

Свитер Landscape, 40 000 руб.

Свитер Landscape, 40 000 руб.

Свитер Landscape, 35 000 руб.

Свитер Landscape, 35 000 руб.

Петербургские спецы soft casual выпустили дебютный дроп трикотажа — минималистичные свитеры вязались на итальянской фабрике по соседству с ретро-кардиганами и ультратонкими водолазками Valentino. Из новой коллекции забираем чешуйчатый джемпер из белой пряжи (герпетофобам просьба отойти от экранов!), молочный свитер-букле и укороченный с трендовыми косами (все узоры созданы по авторским эскизам). 

Misa Bags

Сумка Misa Bags, 44 900 руб.

Сумка Misa Bags, 44 900 руб.

Петербургские сумочные мастера Misa Bags поддержали вечный тренд от Bottega Veneta на плетеную кожу и сочинили хитроскроенное кросс-боди Vale в остромодном алом оттенке (оммаж бамбуковым арт-корзинкам японского ремесленника Дзиро Ёнэдзавы!): с подачи фаундера Екатерины Харитошиной миксуем со спортивками и джинсовыми рубашками.

Ola Ola

Маска для сна Ola Ola, 3 500 руб.

Маска для сна Ola Ola, 3 500 руб.

Только вайб, полный чилл! Проводим выходные дома красиво — в пижаме с сюрреалистичным принтом (по канону Адриана Аппиолаза из Moschino) и алой маске для сна Ola Ola, дополненной змеиной вышивкой (маскот 2025 года по китайскому календарю!) и шелковой подкладкой.

RxBshoes

Мюли RxBshoes, 25 000 руб.

Мюли RxBshoes, 25 000 руб.

Без мюлей на киттен хилз (читай: на мягких лапках!) в этом году никуда — так считают Миучча Прада и обувной кутюрье Мила Разгуляева-Благонравова, украсившая мюли RxBshoes из синего бархата акцентной flowercore-пряжкой.

Lime

Парфюмерная вода Lime

Парфюмерная вода Lime

Lime расширяет зону своих интересов — после внедрения в сферу общепита и совриска команда бренда пробует себя в бьюти. Результатом эксперимента стали 22 аромата, созданные в сотрудничестве с итальянскими парфюмерами. В дроп вошло две коллекции — Essentials и The Places. Первая — это лаконичные женские и мужские ароматы, состоящие из нескольких простых, но приятных нот, и подходящие для повседневного ношения. А для второй парфюмеры разлили по флаконам ассоциации с разными уголками мира — от лесов Нормандии до монтерейской апельсиновой рощи. Плюс: за счет высокой концентрации ароматических веществ (20% каждого флакона) аромат надолго сохраняется на коже и одежде. 

No One

Босоножки Le Silla, No One

Босоножки Le Silla, No One

Босоножки Le Silla, No One, 59 990 руб.

Босоножки Le Silla, No One, 59 990 руб.

Вы не просили, а в топ обувных трендов вернулись peep toe, или те самые туфли с открытым носом из нулевых, при поддержке Miu Miu, Schiaparelli и Saint Laurent. А в No One ультрамодные пары привезли из итальянских мастерских Le Silla — босоножки с полупрозрачным верхом и подошвой с змеиным принтом и леопардовые сабо с микро-бантиком (для дико модных комбо с кружевными капри и шифоновыми юбками в тандеме с капроновыми колготками). 

Geox

Ботинки Geox

Ботинки Geox

Наш маст-хэв для январского хайкинга по игорским склонам — сверхтеплые ботинки Geox на шнуровке (мунбуты встречают хайкеры!): от гололеда защищает трехслойный протектор, а от влаги — водонепроницаемая мембрана Amphibiox.

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