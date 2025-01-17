Электрик-смокинги, сумки-плетенки и чешуйчатые джемперы: модные мастхэвы января

Собрали все самое нужное для лучшего начала фэшн-года: артизанские сумки-корзинки Misa Bags, кобальтовые броши-тюльпаны House of Leo, фактурные свитеры с косичками Landscape и другие модные необходимости месяца.
Tatyana Kochnova Atelier
Дарк-кокеткор — важный тренд сезона, завершенный готическими шоу Ann Demeulemeester и Dilara Findikoglu. Мрачный тюль, аспидные рюши и черный бархат виртуозно приручила поп-звезда петербургского кутюра Татьяна Кочнова (в завсегдатаях ателье — фэшн-дивы Мария Миногарова, Ида Галич и Елизавета Боярская). В новой коллекции Tatyana Kochnova Atelier примеряем ажурное кружево и корсетные мини в комбо с жемчужными стейтмент-украшениями — от сложносочиненного ожерелья-портупеи до многослойных поясов-обвесов (подиумный хит!).
House of Leo
Леонид Алексеев не отстает от главных трендсеттеров — от Jil Sander до Valentino и Saint Laurent — и голосует за электрик как главный цвет года (будем носить как минимум до следующей осени). Предлагаем не мелочиться и сразу выгуливать total blue — на этот случай в House of Leo сочинили насыщенно-синюю двойку и рубашку в тон. При желании меняем арт-амплуа Ива Кляйна на самодостаточную супер-брошь в виде кобальтового тюльпана — без труда обеспечит приставкой «фэшн» даже базовое серое пальто и оверсайз бомбер.
The Attico
Платье The Attico, ДЛТ
Зеленый — цвет сезона по версии Синтии Эриво, Андреа Райзборо и худруков The Attico Джильды Амброзио и Джорджии Тордини: для нас в ДЛТ припасли точеные жакеты, юбки в пайетках и шелковое платье в оттенке шалфея, украшенное акцентным поясом-бахромой (для нарядного мэтча с замшевыми ботфортами в спикизи-баре Jessica Gallery).
Landscape
Петербургские спецы soft casual выпустили дебютный дроп трикотажа — минималистичные свитеры вязались на итальянской фабрике по соседству с ретро-кардиганами и ультратонкими водолазками Valentino. Из новой коллекции забираем чешуйчатый джемпер из белой пряжи (герпетофобам просьба отойти от экранов!), молочный свитер-букле и укороченный с трендовыми косами (все узоры созданы по авторским эскизам).
Misa Bags
Петербургские сумочные мастера Misa Bags поддержали вечный тренд от Bottega Veneta на плетеную кожу и сочинили хитроскроенное кросс-боди Vale в остромодном алом оттенке (оммаж бамбуковым арт-корзинкам японского ремесленника Дзиро Ёнэдзавы!): с подачи фаундера Екатерины Харитошиной миксуем со спортивками и джинсовыми рубашками.
Ola Ola
Только вайб, полный чилл! Проводим выходные дома красиво — в пижаме с сюрреалистичным принтом (по канону Адриана Аппиолаза из Moschino) и алой маске для сна Ola Ola, дополненной змеиной вышивкой (маскот 2025 года по китайскому календарю!) и шелковой подкладкой.
RxBshoes
Без мюлей на киттен хилз (читай: на мягких лапках!) в этом году никуда — так считают Миучча Прада и обувной кутюрье Мила Разгуляева-Благонравова, украсившая мюли RxBshoes из синего бархата акцентной flowercore-пряжкой.
Lime
Lime расширяет зону своих интересов — после внедрения в сферу общепита и совриска команда бренда пробует себя в бьюти. Результатом эксперимента стали 22 аромата, созданные в сотрудничестве с итальянскими парфюмерами. В дроп вошло две коллекции — Essentials и The Places. Первая — это лаконичные женские и мужские ароматы, состоящие из нескольких простых, но приятных нот, и подходящие для повседневного ношения. А для второй парфюмеры разлили по флаконам ассоциации с разными уголками мира — от лесов Нормандии до монтерейской апельсиновой рощи. Плюс: за счет высокой концентрации ароматических веществ (20% каждого флакона) аромат надолго сохраняется на коже и одежде.
No One
Вы не просили, а в топ обувных трендов вернулись peep toe, или те самые туфли с открытым носом из нулевых, при поддержке Miu Miu, Schiaparelli и Saint Laurent. А в No One ультрамодные пары привезли из итальянских мастерских Le Silla — босоножки с полупрозрачным верхом и подошвой с змеиным принтом и леопардовые сабо с микро-бантиком (для дико модных комбо с кружевными капри и шифоновыми юбками в тандеме с капроновыми колготками).
Geox
Ботинки Geox
Наш маст-хэв для январского хайкинга по игорским склонам — сверхтеплые ботинки Geox на шнуровке (мунбуты встречают хайкеры!): от гололеда защищает трехслойный протектор, а от влаги — водонепроницаемая мембрана Amphibiox.
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