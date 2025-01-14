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Вещи

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Нашли 50 модных (и дико теплых!) аутдор-вещей

Приручаем аутдор (снова!): в сезоне SS'25 к нам в новой ипостаси вернулись функциональные парки, дутые жилеты, термо-лонгсливы и ветровки Вассермана, которые теперь советуют миксовать со всем — от худи и кроссовок на шпильке (что? да!) до костюмных бермудов. Не откладываем тренд до весны и практикуемся в аутдоре прямо сейчас, покоряя петербургские катки, игорские склоны и карельские экотропы в стеганых брюках, непродуваемых тужурках и увесистых мунбутах. 

Пуховик Prada, ДЛТ, 210 000 руб.

Пуховик Prada, ДЛТ, 210 000 руб.

Сапоги Rene Caovilla, ДЛТ, 138 000 руб.

Сапоги Rene Caovilla, ДЛТ, 138 000 руб.

Лонгслив Prada, ДЛТ, 135 000 руб.

Лонгслив Prada, ДЛТ, 135 000 руб.

Брюки Perfect Moment, ДЛТ, 99 500 руб.

Брюки Perfect Moment, ДЛТ, 99 500 руб.

Балаклава Dior, TSUM Collect, 89 300 руб.

Балаклава Dior, TSUM Collect, 89 300 руб.

Перчатки Dior, TSUM Collect, 78 600 руб.

Перчатки Dior, TSUM Collect, 78 600 руб.

Ботинки Burberry, TSUM Collect, 63 700 руб.

Ботинки Burberry, TSUM Collect, 63 700 руб.

Пуховик Ola Ola, 60 095 руб.

Пуховик Ola Ola, 60 095 руб.

Ботинки Bogner, ДЛТ, 56 750 руб.

Ботинки Bogner, ДЛТ, 56 750 руб.

Капюшон Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 49 445 руб.

Капюшон Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 49 445 руб.

Ботинки Razumno, 43 000 руб.

Ботинки Razumno, 43 000 руб.

Ботинки Moon Boot, No One, 42 490 руб.

Ботинки Moon Boot, No One, 42 490 руб.

Балаклава Maison Margiela, KM20, 39 800 руб.

Балаклава Maison Margiela, KM20, 39 800 руб.

Куртка Nude Story, 36 850 руб.

Куртка Nude Story, 36 850 руб.

Пока мы пели оды офискору и списывали со счетов спортшик, главные трендсеттеры — от Prada до Bottega Veneta — встали на защиту аутдора. Не спешим одеваться с ног до головы в Moncler, а берем стайлинг-пример с показа Burberry и миксуем парку Arctic Explorer с нарядным платьем в пайетках (главное тренд-комбо будущей весны!), по мотивам коллекции Balenciaga женим мегапуховик Ola Ola с кожаными палаццо, а дутому жилету F|Able под силу дополнить образ из клетчатой рубашки и юбки в складку (доказано Матье Блази в Bottega Veneta!).

Брюки Naumi, 31 389 руб.

Брюки Naumi, 31 389 руб.

Комбинезон Kaambez_one, 29 100 руб.

Комбинезон Kaambez_one, 29 100 руб.

Куртка Urbantiger, 26 240 руб.

Куртка Urbantiger, 26 240 руб.

Худи Planta Rosa, 25 400 руб.

Худи Planta Rosa, 25 400 руб.

Пуховик Pompa, 23 375 руб.

Пуховик Pompa, 23 375 руб.

Тужурка Vatnique, 17 500 руб.

Тужурка Vatnique, 17 500 руб.

Толстовка Belle you, 16 999 руб.

Толстовка Belle you, 16 999 руб.

Ботинки Lalou, 12 850 руб.

Ботинки Lalou, 12 850 руб.

Балаклава k é k é, 12 250 руб.

Балаклава k é k é, 12 250 руб.

Брюки Krakatau, 11 990 руб.

Брюки Krakatau, 11 990 руб.

Брюки Birdy, 11 900 руб.

Брюки Birdy, 11 900 руб.

Чуни Red Fox, 9 900 руб.

Чуни Red Fox, 9 900 руб.

Но если все-таки жизнь забросила на горнолыжный склон, подглядываем за фешн-инфлюенсерами Каролин Даур и Эмили Синдлев, покоряющих снежные вершины в куртках, брюках и комбинезонах Goldbergh в тандеме с меховыми ушанками и пуховыми варежками, и отдаем предпочтение ультратеплым стеганым двойкам Naumi, непромокаемым брюкам Krakatau, нейлоновым чепчикам Flüg и варежкам с лыжниками Mirstores. За дополнительным теплым слоем идем к Shu и Studio29 — отшили море мягких флисок, которые сеньора Прада в Miu Miu советует носить и за пределами горнолыжных курортов с рубашками и пышными юбками с уорхоловскими бутонами. 

Манишка Daisyknit, 9 890 руб.

Манишка Daisyknit, 9 890 руб.

Шапка Gate31, 8 290 руб.

Шапка Gate31, 8 290 руб.

Жилет F|Able, 7 450 руб.

Жилет F|Able, 7 450 руб.

Чепчик Flüg, 7 450 руб.

Чепчик Flüg, 7 450 руб.

Балаклава Cocoshnick, 7 200 руб.

Балаклава Cocoshnick, 7 200 руб.

Варежки Mirstores, 6 990 руб.

Варежки Mirstores, 6 990 руб.

Анорак Studio29, 6 790 руб.

Анорак Studio29, 6 790 руб.

Куртка Befree, 5 499 руб.

Куртка Befree, 5 499 руб.

Капюшон Novaya, 5 200 руб.

Капюшон Novaya, 5 200 руб.

Варежки Flüg, 4 950 руб.

Варежки Flüg, 4 950 руб.

Повязка Figura, 2 999 руб.

Повязка Figura, 2 999 руб.

Брюки O'stin, 1 999 руб.

Брюки O'stin, 1 999 руб.

В перерывах между заездами по всем правилам après-ski переодеваемся в кучерявые мунбуты Lalou и отправляемся за горячим глинтвейном. Интеллигентная альтернатива громоздким луноходам — вернувшиеся в топ обувных мастхэвов хайкеры из локальной мастерской Razumno, которые в два счета перекочуют из зимне-корортного гардероба в повседневный при поддержке винтажной шубы, офискорных брюк и пайеточного платья. 

Полусапоги Yeezy, TSUM Collect, 300 000 руб.

Полусапоги Yeezy, TSUM Collect, 300 000 руб.

Брюки Prada, ДЛТ, 245 000 руб.

Брюки Prada, ДЛТ, 245 000 руб.

Парка Arctic Explorer, 80 000 руб.

Парка Arctic Explorer, 80 000 руб.

Жилет House of Leo, 42 000 руб.

Жилет House of Leo, 42 000 руб.

Ботинки Homies, 38 000 руб.

Ботинки Homies, 38 000 руб.

Пуховик F|Able, 35 910 руб.

Пуховик F|Able, 35 910 руб.

Балаклава KidSuper, KM20, 26 400 руб.

Балаклава KidSuper, KM20, 26 400 руб.

Кепка Martine Rose, Studio Slow, 20 990 руб.

Кепка Martine Rose, Studio Slow, 20 990 руб.

Варежки Post Archive Faction, KM20, 14 400 руб.

Варежки Post Archive Faction, KM20, 14 400 руб.

Брюки Krakarau, 13 990 руб.

Брюки Krakarau, 13 990 руб.

Флиска Shu, 5 590 руб.

Флиска Shu, 5 590 руб.

Противостоим постпраздничной апатии и восстанавливаем уровень серотонина с помощью спорт-активностей: убегаем от проблем на самом большом в мире (!) «Катке у Флагштока» в стеганых брюках Krakarau, пуховике F|Able и красочной балаклаве KidSuper, а для экспедиций по лесо-паркам Сестрорецка запасаемся флисом Shu, хайкерами Homies, ушанками Martine Rose и дутыми варежками Post Archive Faction.

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