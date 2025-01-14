Нашли 50 модных (и дико теплых!) аутдор-вещей

Приручаем аутдор (снова!): в сезоне SS'25 к нам в новой ипостаси вернулись функциональные парки, дутые жилеты, термо-лонгсливы и ветровки Вассермана, которые теперь советуют миксовать со всем — от худи и кроссовок на шпильке (что? да!) до костюмных бермудов. Не откладываем тренд до весны и практикуемся в аутдоре прямо сейчас, покоряя петербургские катки, игорские склоны и карельские экотропы в стеганых брюках, непродуваемых тужурках и увесистых мунбутах.