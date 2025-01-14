Нашли 50 модных (и дико теплых!) аутдор-вещей

Приручаем аутдор (снова!): в сезоне SS'25 к нам в новой ипостаси вернулись функциональные парки, дутые жилеты, термо-лонгсливы и ветровки Вассермана, которые теперь советуют миксовать со всем — от худи и кроссовок на шпильке (что? да!) до костюмных бермудов. Не откладываем тренд до весны и практикуемся в аутдоре прямо сейчас, покоряя петербургские катки, игорские склоны и карельские экотропы в стеганых брюках, непродуваемых тужурках и увесистых мунбутах.
Пока мы пели оды офискору и списывали со счетов спортшик, главные трендсеттеры — от Prada до Bottega Veneta — встали на защиту аутдора. Не спешим одеваться с ног до головы в Moncler, а берем стайлинг-пример с показа Burberry и миксуем парку Arctic Explorer с нарядным платьем в пайетках (главное тренд-комбо будущей весны!), по мотивам коллекции Balenciaga женим мегапуховик Ola Ola с кожаными палаццо, а дутому жилету F|Able под силу дополнить образ из клетчатой рубашки и юбки в складку (доказано Матье Блази в Bottega Veneta!).
Но если все-таки жизнь забросила на горнолыжный склон, подглядываем за фешн-инфлюенсерами Каролин Даур и Эмили Синдлев, покоряющих снежные вершины в куртках, брюках и комбинезонах Goldbergh в тандеме с меховыми ушанками и пуховыми варежками, и отдаем предпочтение ультратеплым стеганым двойкам Naumi, непромокаемым брюкам Krakatau, нейлоновым чепчикам Flüg и варежкам с лыжниками Mirstores. За дополнительным теплым слоем идем к Shu и Studio29 — отшили море мягких флисок, которые сеньора Прада в Miu Miu советует носить и за пределами горнолыжных курортов с рубашками и пышными юбками с уорхоловскими бутонами.
В перерывах между заездами по всем правилам après-ski переодеваемся в кучерявые мунбуты Lalou и отправляемся за горячим глинтвейном. Интеллигентная альтернатива громоздким луноходам — вернувшиеся в топ обувных мастхэвов хайкеры из локальной мастерской Razumno, которые в два счета перекочуют из зимне-корортного гардероба в повседневный при поддержке винтажной шубы, офискорных брюк и пайеточного платья.
Противостоим постпраздничной апатии и восстанавливаем уровень серотонина с помощью спорт-активностей: убегаем от проблем на самом большом в мире (!) «Катке у Флагштока» в стеганых брюках Krakarau, пуховике F|Able и красочной балаклаве KidSuper, а для экспедиций по лесо-паркам Сестрорецка запасаемся флисом Shu, хайкерами Homies, ушанками Martine Rose и дутыми варежками Post Archive Faction.
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