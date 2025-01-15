Нашли 50 сюрреалистичных колец: шмели, ключи, котики и вишневые черенки

Противостоим снежным циклонам в духе «Чарли» и высаживаем на пальцах всю оранжерею Таврического сада: от неунывающей желтой форзиции Lili Archive и кремово-кондитерских роз Ushatava до фиалок Secrets, выращенных ювелирами совместно с мастерами «Ростовской финифти». А от фэшн-хищников цветочную клумбу будут охранять ядовитые лепестки кольца Hugo Kreit, украшенные белоснежными плодами из латуни.