Нашли 50 сюрреалистичных колец: шмели, ключи, котики и вишневые черенки

Стартуем в 2025 в полном обвесе: украшаем ноготочки литыми неваляшками Dzhanelli, песочными замками из печаток Aliita, застывшим в металле серпентарием Undercover и оккультистскими кольцами-коготками Sergacheva.
Противостоим снежным циклонам в духе «Чарли» и высаживаем на пальцах всю оранжерею Таврического сада: от неунывающей желтой форзиции Lili Archive и кремово-кондитерских роз Ushatava до фиалок Secrets, выращенных ювелирами совместно с мастерами «Ростовской финифти». А от фэшн-хищников цветочную клумбу будут охранять ядовитые лепестки кольца Hugo Kreit, украшенные белоснежными плодами из латуни.
Не ограничиваем себя одним it-перстнем и смело составляем сложносочиненные сеты, как это делают номад-кутюрье Янис Чамалиди и готическая дива Salavat Kypere. Раскрываем дарк-субличность графа Орлока при помощи фианитовых пантов Anastasia Simes, расколотого горного хрусталя Ossa, всевидящего глаза Agau, медиевистского трансформера-колодки 22.77 и потусторонних колец от авангардистов Denisova Cave, приручивших для Sci-Fi дропа мадагаскарские лабрадориты.
В мыслях о незапланированном морском отпуске (желательно южнее Петербурга) пускаем волны по кольцу новорожденного петербургского бренда ahaha, разглядываем жемчужные рифы из бисера Rubann, собираем ракушки Qari Qris и воспитываем подводных жителей 78 Glass, отлитых из боросиликатного стекла.
Rubann, 8 000 руб.
И да, украшения — не то, чем кажутся: кольцо MM6 Maison Margiela притворяется дверным ключом, скиаппарелевский перстень Paola Sighinolfi — грецким орехом (с задатками искусственного мозга-интеллекта), а серебряное плетение Avgvst и художника Красил Макар бросает вызов кожаным узорам Bottega Veneta.
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