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Вещи

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Нашли 50 сюрреалистичных колец: шмели, ключи, котики и вишневые черенки

Стартуем в 2025 в полном обвесе: украшаем ноготочки литыми неваляшками Dzhanelli, песочными замками из печаток Aliita, застывшим в металле серпентарием Undercover и оккультистскими кольцами-коготками Sergacheva.

Mercury, 4 550 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mercury, 4 550 000 руб.

Yana Jewellery, 1 095 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yana Jewellery, 1 095 000 руб.

Liza Borzaya, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Liza Borzaya, цена по запросу

MIUZ Diamonds, 576 950 руб.
Архивы пресс-служб

MIUZ Diamonds, 576 950 руб.

Parure Atelier, стоимость по запросу
Архивы пресс-служб

Parure Atelier, стоимость по запросу

Letters and Stones, 180 000 руб.
Архивы пресс-служб

Letters and Stones, 180 000 руб.

Кольцо SØLV x Александра Гарт, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Кольцо SØLV x Александра Гарт, цена по запросу 

Ossa, 134 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ossa, 134 000 руб.

Anastasia Simes, Poison Drop, 130 000 руб.
Архивы пресс-служб

Anastasia Simes, Poison Drop, 130 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 95 700 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 95 700 руб.

Противостоим снежным циклонам в духе «Чарли» и высаживаем на пальцах всю оранжерею Таврического сада: от неунывающей желтой форзиции Lili Archive и кремово-кондитерских роз Ushatava до фиалок Secrets, выращенных ювелирами совместно с мастерами «Ростовской финифти». А от фэшн-хищников цветочную клумбу будут охранять ядовитые лепестки кольца Hugo Kreit, украшенные белоснежными плодами из латуни. 

ALIITA, ДЛТ, 80 600 руб.
Архивы пресс-служб

ALIITA, ДЛТ, 80 600 руб.

22.77, 70 000 руб.
Архивы пресс-служб

22.77, 70 000 руб.

Moonka, 55 200 руб.
Архивы пресс-служб

Moonka, 55 200 руб.

Dzhanelli Jewellery, Poison Drop, 55 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dzhanelli Jewellery, Poison Drop, 55 000 руб.

MM6 Maison Margiela, Poison Drop, 52 500 руб.
Архивы пресс-служб

MM6 Maison Margiela, Poison Drop, 52 500 руб.

Hugo Kreit, KM20, 44 600 руб.
Архивы пресс-служб

Hugo Kreit, KM20, 44 600 руб.

PEARL OCTOPUSS.Y, Viva La Vika, 39 890 руб.
Архивы пресс-служб

PEARL OCTOPUSS.Y, Viva La Vika, 39 890 руб.

Lili Archive, ДЛТ, 39 600 руб.
Архивы пресс-служб

Lili Archive, ДЛТ, 39 600 руб.

Undercover, DayNight, 37 750 руб.
Архивы пресс-служб

Undercover, DayNight, 37 750 руб.

Vivetta, ДЛТ, 36 500 руб.
Архивы пресс-служб

Vivetta, ДЛТ, 36 500 руб.

MM6 Maison Margiela, Golden Line, 31 500 руб.
Архивы пресс-служб

MM6 Maison Margiela, Golden Line, 31 500 руб.

PAOLA SIGHINOLFI, Viva La Vika, 28 490 руб.
Архивы пресс-служб

PAOLA SIGHINOLFI, Viva La Vika, 28 490 руб.

Кольцо Secrets x Ростовская финифть, 27 700 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Secrets x Ростовская финифть, 27 700 руб.

Не ограничиваем себя одним it-перстнем и смело составляем сложносочиненные сеты, как это делают номад-кутюрье Янис Чамалиди и готическая дива Salavat Kypere. Раскрываем дарк-субличность графа Орлока при помощи фианитовых пантов Anastasia Simes, расколотого горного хрусталя Ossa, всевидящего глаза Agau, медиевистского трансформера-колодки 22.77 и потусторонних колец от авангардистов Denisova Cave, приручивших для Sci-Fi дропа мадагаскарские лабрадориты. 

ahaha, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

ahaha, 25 000 руб.

Mineral Weather, 47 Store, 24 120 руб.
Архивы пресс-служб

Mineral Weather, 47 Store, 24 120 руб.

78 glass, 23 500 руб.
Архивы пресс-служб

78 glass, 23 500 руб.

Avgvst, 23 000 руб.
Архивы пресс-служб

Avgvst, 23 000 руб.

Rockabi x Caviar Jewellery, 22 800 руб.
Архивы пресс-служб

Rockabi x Caviar Jewellery, 22 800 руб.

Collina Strada, Peak, 20 450 руб.
Архивы пресс-служб

Collina Strada, Peak, 20 450 руб.

Denisova Cave, NUW, 20 000 руб.
Архивы пресс-служб

Denisova Cave, NUW, 20 000 руб.

Minato, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Minato, 16 000 руб.

youforia, 15 200 руб.
Архивы пресс-служб

youforia, 15 200 руб.

10.gran, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

10.gran, 15 000 руб.

Ushatava, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 15 000 руб.

Mozi J x Steno515, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mozi J x Steno515, 15 000 руб.

В мыслях о незапланированном морском отпуске (желательно южнее Петербурга) пускаем волны по кольцу новорожденного петербургского бренда ahaha, разглядываем жемчужные рифы из бисера Rubann, собираем ракушки Qari Qris и воспитываем подводных жителей 78 Glass, отлитых из боросиликатного стекла. 

Solutions, 14 780 руб.
Архивы пресс-служб

Solutions, 14 780 руб.

GOSHA KARTSEV, Poison Drop, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

GOSHA KARTSEV, Poison Drop, 12 000 руб.

Predubezhdai, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Predubezhdai, 9 900 руб.

The Object, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

The Object, 9 900 руб.

Qari Qris, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Qari Qris, 8 900 руб.

Agau, Mod Brand, 8 850 руб.
Архивы пресс-служб

Agau, Mod Brand, 8 850 руб.

Rubann, 8 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rubann, 8 000 руб.

Moonswoon, 7 200 руб.
Архивы пресс-служб

Moonswoon, 7 200 руб.

Don't Drop the Glass, 8 Store, 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Don't Drop the Glass, 8 Store, 6 500 руб. 

Sergacheva, 47 Store, 6 200 руб.
Архивы пресс-служб

Sergacheva, 47 Store, 6 200 руб.

Darkrain, 4 100 руб.
Архивы пресс-служб

Darkrain, 4 100 руб.

Simplicity, 8 Store, 3 500 руб.
Архивы пресс-служб

Simplicity, 8 Store, 3 500 руб.

bysashazemlya, 1 100 руб.
Архивы пресс-служб

bysashazemlya, 1 100 руб.

И да, украшения — не то, чем кажутся: кольцо MM6 Maison Margiela притворяется дверным ключом, скиаппарелевский перстень Paola Sighinolfi — грецким орехом (с задатками искусственного мозга-интеллекта), а серебряное плетение Avgvst и художника Красил Макар бросает вызов кожаным узорам Bottega Veneta. 

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