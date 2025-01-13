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Вещи

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Выбрали 50 вариантов идеальной домашней одежды (и не только!)

Пижамкор — хорошо, а bedcore — лучше! После того, как красивые домашние (в кавычках) двойки прижились на улицах, а стиль обзавелся суффиксом «кор», зумеры вспомнили, что вообще-то эти костюмы домашние (без кавычек) и запустили новый тикток-хештег — #bedrotting. Миллионы юзеров отказываются от растянутых треников и дырявых футболок и голосуют за роскошные пижамные брюки, рубашки, халаты в придачу к меховым тапочкам и шелковым маскам для сна. Фэшн-домоседы были услышаны — теперь бренды не скупятся на коллаборации с марками домашней одежды и текстиля (Jacquemus x Tekla, Carhartt х Liberty London). В свою очередь, мы решили не останавливаться на пижамах и собрали море вариантов — от сорочек до кафтанов — в которых можно максимально эстетично сидеть дома.

Тапочки Black Sable, ДЛТ, 187 000 руб.

Тапочки Black Sable, ДЛТ, 187 000 руб.

Кимоно Maison, 98 600 руб.

Кимоно Maison, 98 600 руб.

Сорочка Gucci, ДЛТ, 89 700 руб.

Сорочка Gucci, ДЛТ, 89 700 руб.

Кимоно Evkaliptica, 48 890 руб.

Кимоно Evkaliptica, 48 890 руб.

Кафтан The mató, 46 900 руб.

Кафтан The mató, 46 900 руб.

Халат Petra, 39 600 руб.

Халат Petra, 39 600 руб.

Кимоно Basa, 35 000 руб.

Кимоно Basa, 35 000 руб.

Сорочка Primrose, 29 900 руб.

Сорочка Primrose, 29 900 руб.

Халат Belle you, 24 999 руб.

Халат Belle you, 24 999 руб.

Тапочки Homies, 22 000 руб.

Тапочки Homies, 22 000 руб.

Пижама Any Wowzers, 19 740 руб.

Пижама Any Wowzers, 19 740 руб.

Костюм St.Casanier, 18 000 руб.

Костюм St.Casanier, 18 000 руб.

Тапочки 12Storeez, 18 000 руб.

Тапочки 12Storeez, 18 000 руб.

Изо всех сил держимся на декабрьско-нарядной волне и даже во время рабочих зумов не отказываем себе в фантазийных кафтанах с перьями The mató, кружевных кимоно Basa, бархатных сорочках Primrose и кокеткорных брюках с оборками May of May. И не забываем про китайский Новый год (праздников много не бывает!), а заодно поддерживаем трендовый шинуазри с ориенталистскими комплектами Any Wowzers, халатами с драконами «Паче» и флористическими кимоно Evkaliptica. А традиционные (и будем честны, не очень удобные) гэта меняем на пушистые тапочки Black Sable, кожаные Homies и с отделкой из овчины 12Storeez. 

Футболка Agent Provocateur, 17 900 руб.

Футболка Agent Provocateur, 17 900 руб.

Халат «Паче», 17 900 руб.

Халат «Паче», 17 900 руб. 

Шорты Planta Rosa, 16 800 руб.

Шорты Planta Rosa, 16 800 руб.

Брюки May of May, 16 100 руб.

Брюки May of May, 16 100 руб.

Пеньюар Scandale Maniere, 16 000 руб.

Пеньюар Scandale Maniere, 16 000 руб.

Халат Morpheus, 14 000 руб.

Халат Morpheus, 14 000 руб.

Комплект AnnMel, 13 990 руб.

Комплект AnnMel, 13 990 руб.

Кардиган 2Mood, 9 980 руб.

Кардиган 2Mood, 9 980 руб.

Маска для сна The Dar Store, 9 430 руб.

Маска для сна The Dar Store, 9 430 руб.

Топ Corporelle, 9 000 руб.

Топ Corporelle, 9 000 руб.

Халат Rheum, The Dar Store, 9 000 руб.

Халат Rheum, The Dar Store, 9 000 руб.

Брюки My Nymph, 8 990 руб.

Брюки My Nymph, 8 990 руб.

Топ Silk Lovers, 8 300 руб.

Топ Silk Lovers, 8 300 руб.

Тапочки Belle you, 7 999 руб.

Тапочки Belle you, 7 999 руб.

Сорочка Tàlia, 7 800 руб.

Сорочка Tàlia, 7 800 руб.

Платье 52 Hz, 7 320 руб.

Платье 52 Hz, 7 320 руб.

Петербургская зима — повод прокачать домашний SPA-салон: поддерживаем себя всевозможными бьюти-ритуалами и запасаемся мягкими банными халатами Belle you и Morpheus. А для буаркорных вечеринок меняем их на полупрозрачные Petra и Scandale Maniere. По следам «Золотого глобуса» фиксируем в to watch list главных триумфаторов и устраиваем киномарафон во всем самом удобном: наш выбор — футболки Agent Provocateur, шорты-семейники Planta Rosa и лонгсливы Loginova (одобрены амбассадорами comfy chic — Оксаной Рим и ее дочерью Варей Протасовой!). Вслед за подиумами Coperni, Acne Studios и Chloe кэтсьюты пробираются и в наши дома (а мы и не против!) — хватаемся за hot trend и успеваем урвать комбинезоны Lime и новорожденного Chimes (с фанбазой в лице инфлюенс-див — Аллы Брулетовой и Дианы Коркуновой). 

Топ Rose Nude, 7 000 руб.

Топ Rose Nude, 7 000 руб.

Пижама jb.base, 7 000 руб.

Пижама jb.base, 7 000 руб.

Тапочки Primrose, 6 900 руб.

Тапочки Primrose, 6 900 руб.

Лонгслив Loginova, 6 650 руб.

Лонгслив Loginova, 6 650 руб.

Комбинезон Chimes, 6 500 руб.

Комбинезон Chimes, 6 500 руб.

Шорты Chois, 5 990 руб.

Шорты Chois, 5 990 руб.

Топ Pitkina, 5 900 руб.

Топ Pitkina, 5 900 руб.

Повязка на голову Maison Lovers, 4 590 руб.

Повязка на голову Maison Lovers, 4 590 руб.

Топ Blizhe, 4 000 руб.

Топ Blizhe, 4 000 руб. 

Комбинезон Lime, 3 999 руб.

Комбинезон Lime, 3 999 руб.

Панталоны «Остров имени тебя», 3 700 руб.

Панталоны «Остров имени тебя», 3 700 руб.

Маска для сна Ola Ola, 3 500 руб.

Маска для сна Ola Ola, 3 500 руб. 

Шорты Love is reason, 3 390 руб.

Шорты Love is reason, 3 390 руб.

Повязка на голову Ayris Silk, 1 700 руб.

Повязка на голову Ayris Silk, 1 700 руб.

Придя домой, снимаем обувь и маску маскулинной серьезности — отказываемся от сурового total black в пользу разноцветных полосок: шелковой пижамы Prada, махровых тапочек Missoni, халата Morpheus и маски для сна 12Storeez. При желании меняем амплуа усатого-полосатого на Оскара Уальда с помощью декадентского халата-подсолнуха House of Leo и шелковых тапочек Primrose. 

Пижама Prada, ДЛТ, 260 000 руб.

Пижама Prada, ДЛТ, 260 000 руб.

Шорты Auralee, Peak, 109 950 руб.

Шорты Auralee, Peak, 109 950 руб.

Тапочки Missoni, ДЛТ, 61 600 руб.

Тапочки Missoni, ДЛТ, 61 600 руб.

Халат House of Leo, 35 000 руб.

Халат House of Leo, 35 000 руб.

Рубашка Carne Bollente, KM20, 22 400 руб.

Рубашка Carne Bollente, KM20, 22 400 руб.

Шорты Planta Rosa, 16 800 руб.

Шорты Planta Rosa, 16 800 руб.

Халат Morpheus, 14 000 руб.

Халат Morpheus, 14 000 руб.

Тапочки Primrose, 6 900 руб.

Тапочки Primrose, 6 900 руб.

Маска для сна 12Storeez, 3 800 руб.

Маска для сна 12Storeez, 3 800 руб.

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