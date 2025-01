Выбрали 50 вариантов идеальной домашней одежды (и не только!)

Изо всех сил держимся на декабрьско-нарядной волне и даже во время рабочих зумов не отказываем себе в фантазийных кафтанах с перьями The mató, кружевных кимоно Basa, бархатных сорочках Primrose и кокеткорных брюках с оборками May of May. И не забываем про китайский Новый год (праздников много не бывает!), а заодно поддерживаем трендовый шинуазри с ориенталистскими комплектами Any Wowzers, халатами с драконами «Паче» и флористическими кимоно Evkaliptica. А традиционные (и будем честны, не очень удобные) гэта меняем на пушистые тапочки Black Sable, кожаные Homies и с отделкой из овчины 12Storeez.