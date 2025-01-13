Выбрали 50 вариантов идеальной домашней одежды (и не только!)

Пижамкор — хорошо, а bedcore — лучше! После того, как красивые домашние (в кавычках) двойки прижились на улицах, а стиль обзавелся суффиксом «кор», зумеры вспомнили, что вообще-то эти костюмы домашние (без кавычек) и запустили новый тикток-хештег — #bedrotting. Миллионы юзеров отказываются от растянутых треников и дырявых футболок и голосуют за роскошные пижамные брюки, рубашки, халаты в придачу к меховым тапочкам и шелковым маскам для сна. Фэшн-домоседы были услышаны — теперь бренды не скупятся на коллаборации с марками домашней одежды и текстиля (Jacquemus x Tekla, Carhartt х Liberty London). В свою очередь, мы решили не останавливаться на пижамах и собрали море вариантов — от сорочек до кафтанов — в которых можно максимально эстетично сидеть дома.