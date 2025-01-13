Выбрали 50 вариантов идеальной домашней одежды (и не только!)

Пижамкор — хорошо, а bedcore — лучше! После того, как красивые домашние (в кавычках) двойки прижились на улицах, а стиль обзавелся суффиксом «кор», зумеры вспомнили, что вообще-то эти костюмы домашние (без кавычек) и запустили новый тикток-хештег — #bedrotting. Миллионы юзеров отказываются от растянутых треников и дырявых футболок и голосуют за роскошные пижамные брюки, рубашки, халаты в придачу к меховым тапочкам и шелковым маскам для сна. Фэшн-домоседы были услышаны — теперь бренды не скупятся на коллаборации с марками домашней одежды и текстиля (Jacquemus x Tekla, Carhartt х Liberty London). В свою очередь, мы решили не останавливаться на пижамах и собрали море вариантов — от сорочек до кафтанов — в которых можно максимально эстетично сидеть дома.
Изо всех сил держимся на декабрьско-нарядной волне и даже во время рабочих зумов не отказываем себе в фантазийных кафтанах с перьями The mató, кружевных кимоно Basa, бархатных сорочках Primrose и кокеткорных брюках с оборками May of May. И не забываем про китайский Новый год (праздников много не бывает!), а заодно поддерживаем трендовый шинуазри с ориенталистскими комплектами Any Wowzers, халатами с драконами «Паче» и флористическими кимоно Evkaliptica. А традиционные (и будем честны, не очень удобные) гэта меняем на пушистые тапочки Black Sable, кожаные Homies и с отделкой из овчины 12Storeez.
Петербургская зима — повод прокачать домашний SPA-салон: поддерживаем себя всевозможными бьюти-ритуалами и запасаемся мягкими банными халатами Belle you и Morpheus. А для буаркорных вечеринок меняем их на полупрозрачные Petra и Scandale Maniere. По следам «Золотого глобуса» фиксируем в to watch list главных триумфаторов и устраиваем киномарафон во всем самом удобном: наш выбор — футболки Agent Provocateur, шорты-семейники Planta Rosa и лонгсливы Loginova (одобрены амбассадорами comfy chic — Оксаной Рим и ее дочерью Варей Протасовой!). Вслед за подиумами Coperni, Acne Studios и Chloe кэтсьюты пробираются и в наши дома (а мы и не против!) — хватаемся за hot trend и успеваем урвать комбинезоны Lime и новорожденного Chimes (с фанбазой в лице инфлюенс-див — Аллы Брулетовой и Дианы Коркуновой).
Придя домой, снимаем обувь и маску маскулинной серьезности — отказываемся от сурового total black в пользу разноцветных полосок: шелковой пижамы Prada, махровых тапочек Missoni, халата Morpheus и маски для сна 12Storeez. При желании меняем амплуа усатого-полосатого на Оскара Уальда с помощью декадентского халата-подсолнуха House of Leo и шелковых тапочек Primrose.
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