18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Выбрали 45 спортивных айтемов, которые помогут прийти в себя после праздников

Боремся с постпраздничной апатией и восстанавливаем уровень серотонина на беговых дорожках, горнолыжных склонах, ковриках для йоги, кортах и даже у балетных станков. Нашли и собрали за вас все необходимое для спорт-достижений — от танцевальных боди и теннискорных мини-юбок до люкс-гантелей и самых фотогеничных утяжелителей. 

Топ Prada, ДЛТ, 95 000 руб.

Топ Prada, ДЛТ, 95 000 руб.

Комбинезон Naumi, 55 589 руб.

Комбинезон Naumi, 55 589 руб.

Купальник Natayakim, 25 000 руб.

Купальник Natayakim, 25 000 руб.

Купальник Bond-Eye, Leform, 23 090 руб.

Купальник Bond-Eye, Leform, 23 090 руб.

Свитшот Planta Rosa, 20 500 руб.

Свитшот Planta Rosa, 20 500 руб.

Комбинезон Everrever, 18 790 руб.

Комбинезон Everrever, 18 790 руб.

Олимпийка Nouveau Riche, 17 700 руб.

Олимпийка Nouveau Riche, 17 700 руб.

Ракетка для падел-тенниса Monochrome, 14 500 руб.

Ракетка для падел-тенниса Monochrome, 14 500 руб.

Боди Brusnika, 12 800 руб.

Боди Brusnika, 12 800 руб.

Комбинезон Stratera, 12 000 руб.

Комбинезон Stratera, 12 000 руб.

Комбинезон Ushatava, 11 900 руб.

Комбинезон Ushatava, 11 900 руб.

Юбка Raqueta, 11 900 руб.

Юбка Raqueta, 11 900 руб.

Шорты Sporty&Rich, Peak, 11 160 руб.

Шорты Sporty&Rich, Peak, 11 160 руб.

Шорты Level44, 10 900 руб.

Шорты Level44, 10 900 руб.

Болеро Almond Crew, 10 000 руб.

Болеро Almond Crew, 10 000 руб.

Комбинезон Belle you, 9 999 руб.

Комбинезон Belle you, 9 999 руб.

Коврик 12Storeez, 9 800 руб.

Коврик 12Storeez, 9 800 руб.

Соблюдаем work-life balance и покоряем не только карьерные лестницы, но и снежные склоны в трендовом  après-ski: на горнолыжных курортах — от «Игоры» до «Куршевеля» — пригодятся стеганые комбинезоны Naumi, ультратеплые термосеты Birdy и ретро-повязки 2Mood. При желании меняем горы на волны, а дутые куртки и брюки — на яркие купальники Natayakim и Bond-Eye. Если после «Претендентов» вы купили не просто юбку в складку и туфли с теннисным мячом на каблуке (привет, Зендея!), а абонемент на корт, запасайтесь проф-униформой Raqueta или Gaff Gang и бабл-гам ракеткой Monochrome. 

Худи F | Able, 9 030 руб.

Худи F | Able, 9 030 руб.

Леггинсы Ushatava, 8 700 руб.

Леггинсы Ushatava, 8 700 руб.

Шорты Nouveau Riche, 6 700 руб.

Шорты Nouveau Riche, 6 700 руб.

Топ Lavarice, 6 500 руб.

Топ Lavarice, 6 500 руб.

Термолонгслив Birdy, 5 900 руб.

Термолонгслив Birdy, 5 900 руб.

Юбка Gaff Gang, 5 490 руб.

Юбка Gaff Gang, 5 490 руб.

Комбинезон Irnby, 5 350 руб.

Комбинезон Irnby, 5 350 руб.

Леггинсы Loginova, 5 000 руб.

Леггинсы Loginova, 5 000 руб.

Брюки Lime, 4 999 руб.

Брюки Lime, 4 999 руб.

Повязка 2Mood, 3 980 руб.

Повязка 2Mood, 3 980 руб.

Носки Magic Castles, Studio Slow, 3 990 руб.

Носки Magic Castles, Studio Slow, 3 990 руб.

Леггинсы Rivka, 3 825 руб.

Леггинсы Rivka, 3 825 руб.

Утяжелители Almond Crew, 2 999 руб.

Утяжелители Almond Crew, 2 999 руб.

Топ Rely, 2 790 руб.

Топ Rely, 2 790 руб.

Боди Belle you, 1 995 руб.

Боди Belle you, 1 995 руб.

Сумка Befree, 1 799 руб.

Сумка Befree, 1 799 руб.

Бутылка Shu, 690 руб.

Бутылка Shu, 690 руб.

А если зож-мотивация заметно ослабела к 10 января, внедряем спортивные находки в повседневный гардероб — повторяем за Дрисом Ван Нотеном и миксуем серую худи F|Able с трикотажной юбкой в тон и лаковыми мюлями в винном оттенке. Спортшик останется с нами как минимум до следующей осени — заверено Миуччей Прада в Miu Miu и Максимилианом Дэвисом в Ferragamo — по примеру первой наслаиваем олимпийку Nouveau Riche на приталенный джемпер, рубашку или носим в тандеме с миди-юбкой в складку и хлопковым сарафаном, а у второго подсматриваем сложносочиненные балеткор-приемы и затейливый пастельный колорблок: женим небесно-голубое болеро Almond Crew с шоколадным комбинезоном Everrever, а в пару к лимонным леггинсам со штрипками надеваем лиловое боди Belle you. 

Гантели Prada, ДЛТ, 300 000 руб.

Гантели Prada, ДЛТ, 300 000 руб.

Брюки Loewe, TSUM Collect, 72 000 руб.

Брюки Loewe, TSUM Collect, 72 000 руб.

Брюки KidSuper, KM20, 36 800 руб.

Брюки KidSuper, KM20, 36 800 руб.

Шорты District Vision, Peak, 26 950 руб.

Шорты District Vision, Peak, 26 950 руб.

Олимпийка AYTЛO, 26 000 руб.

Олимпийка AYTЛO, 26 000 руб.

Костюм Far Niente, 24 300 руб.

Костюм Far Niente, 24 300 руб.

Свитшот Chernim Cherno, 14 500 руб.

Свитшот Chernim Cherno, 14 500 руб.

Ветровка «Зенит х Питерский щит», 11 100 руб.

Ветровка «Зенит х Питерский щит», 11 100 руб.

Олимпийка «Олово», 10 400 руб.

Олимпийка «Олово», 10 400 руб.

Бутылка Shu, 490 руб.

Бутылка Shu, 490 руб.

Для образцового маскулинного спортшика подсматриваем стайлинг-трюк у Джоната Андерсона и миксуем треники Loewe в оттенке персидского индиго с ультрамодным скандинавским свитером и офискорной рубашкой. А в порыве реального фитнес-энтузиазма меняем спортшик на спортивную двойку «Зенит х Питерский щит» (а фанатам футболиста-легенды Роналдиньо — костюм KidSuper из коллаборации с бразильцем), шорты District Vision и не забываем про инвентарь — luxury-гантели Prada (23 февраля не за горами!) и лаконичную бутылку для воды Shu. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: