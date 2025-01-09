Выбрали 45 спортивных айтемов, которые помогут прийти в себя после праздников

А если зож-мотивация заметно ослабела к 10 января, внедряем спортивные находки в повседневный гардероб — повторяем за Дрисом Ван Нотеном и миксуем серую худи F|Able с трикотажной юбкой в тон и лаковыми мюлями в винном оттенке. Спортшик останется с нами как минимум до следующей осени — заверено Миуччей Прада в Miu Miu и Максимилианом Дэвисом в Ferragamo — по примеру первой наслаиваем олимпийку Nouveau Riche на приталенный джемпер, рубашку или носим в тандеме с миди-юбкой в складку и хлопковым сарафаном, а у второго подсматриваем сложносочиненные балеткор-приемы и затейливый пастельный колорблок: женим небесно-голубое болеро Almond Crew с шоколадным комбинезоном Everrever, а в пару к лимонным леггинсам со штрипками надеваем лиловое боди Belle you.