Выбрали 45 спортивных айтемов, которые помогут прийти в себя после праздников

Боремся с постпраздничной апатией и восстанавливаем уровень серотонина на беговых дорожках, горнолыжных склонах, ковриках для йоги, кортах и даже у балетных станков. Нашли и собрали за вас все необходимое для спорт-достижений — от танцевальных боди и теннискорных мини-юбок до люкс-гантелей и самых фотогеничных утяжелителей.
Соблюдаем work-life balance и покоряем не только карьерные лестницы, но и снежные склоны в трендовом après-ski: на горнолыжных курортах — от «Игоры» до «Куршевеля» — пригодятся стеганые комбинезоны Naumi, ультратеплые термосеты Birdy и ретро-повязки 2Mood. При желании меняем горы на волны, а дутые куртки и брюки — на яркие купальники Natayakim и Bond-Eye. Если после «Претендентов» вы купили не просто юбку в складку и туфли с теннисным мячом на каблуке (привет, Зендея!), а абонемент на корт, запасайтесь проф-униформой Raqueta или Gaff Gang и бабл-гам ракеткой Monochrome.
А если зож-мотивация заметно ослабела к 10 января, внедряем спортивные находки в повседневный гардероб — повторяем за Дрисом Ван Нотеном и миксуем серую худи F|Able с трикотажной юбкой в тон и лаковыми мюлями в винном оттенке. Спортшик останется с нами как минимум до следующей осени — заверено Миуччей Прада в Miu Miu и Максимилианом Дэвисом в Ferragamo — по примеру первой наслаиваем олимпийку Nouveau Riche на приталенный джемпер, рубашку или носим в тандеме с миди-юбкой в складку и хлопковым сарафаном, а у второго подсматриваем сложносочиненные балеткор-приемы и затейливый пастельный колорблок: женим небесно-голубое болеро Almond Crew с шоколадным комбинезоном Everrever, а в пару к лимонным леггинсам со штрипками надеваем лиловое боди Belle you.
Для образцового маскулинного спортшика подсматриваем стайлинг-трюк у Джоната Андерсона и миксуем треники Loewe в оттенке персидского индиго с ультрамодным скандинавским свитером и офискорной рубашкой. А в порыве реального фитнес-энтузиазма меняем спортшик на спортивную двойку «Зенит х Питерский щит» (а фанатам футболиста-легенды Роналдиньо — костюм KidSuper из коллаборации с бразильцем), шорты District Vision и не забываем про инвентарь — luxury-гантели Prada (23 февраля не за горами!) и лаконичную бутылку для воды Shu.
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