500 фэшн-подарков на Новый год: сверкающие, ювелирные, детские и бесценный панк-хардкор!

Решили упростить ежегодный новогодний квест и собрали за вас 500 фэшн-подарков на все случаи жизни: от бюджетных до роскошных, от сервисных до высокохудожественных, от кокеткорных до панк-инфернальных. Для удобства распределили находки по ценовым категориям и жанрам (не благодарите).
Подарки до 2000 рублей
Брелки-цветочки, кружки-зайчики и машинки Фальконье!
Подарки до 5000 рублей
Салфетки-бантики, ключницы-лапки и подвески-стулья!
Подарки до 10000 рублей
Панк-младенцы, кольца-улитки и гастро-арт-крайм свитеры!
Бесценные подарки
Гжель-котики, Фриды-неваляшки, вазы-перчатки и кабанчики в стразах Swarovski!
Подарки для мужчин
Броши-тюльпаны, сумки-кулоны и подушки-руки!
Подарки для детей
Облака-грызунки, сумки-мишки и кубики-Менины!
Составили бесценный вишлист для «Тайного Санты» в психологических пределах демократичного бюджета. Наши хиты — офискорный кулон-булавка Fjord, корпоративные машинки-Фальконье Raduga grez, трекинговые пятипальцевые носки Solutions (Avavav есть у нас дома!) и гастрономические мылки-сосиски (на зависть завсегдатаям булочных Вольчека).
Продолжаем пополнять свои и чужие новогодние вишлисты (о подарках в демократическом диапазоне до 2000 рублей рассказали здесь) — теперь уже вариантами до 5000. Среди любимчиков — бутерброд с икрой (не простой, а восковой!) Notem, «Зина в шубке» на елку и сумка-кольчуга (ретрофутуризм имени Пако Рабана!).
В десятку! Гастрономические арт-крайм свитеры Befree по мотивам картин петербургской художницы Анны Андржиевской, анонимные снеговики Asiknova Ceramics, хадкорные панк-малыши Povedaii, красноречивые кулоны Александра Карпинского и варежки Mirstores с микро-лыжниками в духе скульптур Урса Фишера — хедлайнеры нашего праздничного вишлиста.
Раскрываем субличность неистогового арт + фэшн коллекционера! В нашем новогоднем вишлисте — остромодные ридикюли (как у Coach, только от Малышек 18:22!), хрустальные туфельки Y/Project, вазы-перчатки АУТЛО, игрушки скульптора Надежды Лихогруд, постмодернистские гжель-котики Артемия Максимау и расписные кабанчики ИФЗ в кристаллах Swarovski.
Неваляшка-Бэтмен (для DC-энтузиастов!) Asiknova Ceramics, ювелирный корнишон Letters & Stones, кейс-мантра для зажигалки Pour Pour и фуфырка Vatnique: собрали полсотни отличных мужских подарков, о которых вы даже не мечтали.
Складываем в декабрьский кидкор-стартерпак все самое волшебное, фантазийное и новогоднее: от заоблачных грызунков Bunny Heel и печи-самобранки Var-varunka до экоустойчивых лошадок-качалок Eburet и восхитительных арт-кубиков Raduga Grez по мотивам «Менин» Диего Веласкеса.
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