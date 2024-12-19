500 фэшн-подарков на Новый год: сверкающие, ювелирные, детские и бесценный панк-хардкор!

Решили упростить ежегодный новогодний квест и собрали за вас 500 фэшн-подарков на все случаи жизни: от бюджетных до роскошных, от сервисных до высокохудожественных, от кокеткорных до панк-инфернальных. Для удобства распределили находки по ценовым категориям и жанрам (не благодарите).