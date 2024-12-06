Кастом-худи, сумки-банты и серьги-пузыри: модные мастхэвы декабря

Просто зипка — хорошо, а зипка-experience — в два раза лучше! Playgoer запустили сервис кастомизации вещей «Декорарий», где можно украсить не только худи, а еще шубу и пушистый чепчик как вам угодно — хоть анемонами-кроше, хоть люверсами, хоть бантами, хоть жемчугом. Идем на сайт, где вас за руку проведут от выбора изделия и его цвета до финального эскиза. А еще — если вы сами создаете декор или украшения, есть шанс попасть в команду Playgoer (пишите им, все расскажут!).