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Кастом-худи, сумки-банты и серьги-пузыри: модные мастхэвы декабря

Подстать предновогоднему Петербургу украшаемся серьгами-пузырьками Caviar Jewellery, театральным бархатом Giambattista Valli (подиумная коллекцию — уже в ДЛТ!), ностальгическими кружевными комбинациями Ushatava и атласным кимоно St. Casanier (надеваем сейчас и не снимаем до конца праздников). 

Caviar Jewellery

Серьги Caviar Jewellery, 13 300 руб.

Серьги Caviar Jewellery, 13 300 руб.

С одобрения Jil Sander и Saint Laurent меняем микропусеты на внушительные стейтмент-серьги, в создании которых преуспели главные петербургские мастера арт + фэшн-бижутерии Caviar Jewellery. За 10 лет худрук Ольга Базарова собрала в ювелирном портфолио работы для «Матильды» Алексея Учителя и «Аудиенции» Театра Наций с Инной Чуриковой в роли Елизаветы II, а также влюбила в свои каффы и колье звезду «Фишера» Александру Бортич, антиэйдж-модель Валентину Ясень и поп-диву Катю Iowa. В новой коллекции Bubble World отлила пузырьки из латуни в лимонной позолоте, а кольца-полусферы покрыла белым родием — будем миксовать с трендовыми комбинациями из черного бархата и коктейльными ретромини в перламутровых пайетках (тренд!). Хорошая новость: весь корпус украшений Caviar Jewellery теперь можно найти в их флагманском бутике на Петроградке.

Masterpeace

Платье Masterpeace

Платье Masterpeace

Встраиваемся в снова трендовый спортшик не только с экстраплечистыми олимпийками Balenciaga и футбольными джерси Fendi, но и платьями-боди по мотивам униформы фигуристок из новой коллекции Masterpeace. В тандеме со сверкающими босоножками и моносерьгой-цветком Anissa Kermiche алое миди на пятерку отработает на новогодних вечеринках, а после — трансформируется в летний мастхэв с помощью сабо на плоской подошве. 

Ushatava

Платье Ushatava, 25 900 руб.

Платье Ushatava, 25 900 руб.

Плащ Ushatava, 35 900 руб.

Плащ Ushatava, 35 900 руб.

Брелок Ushatava, 5 900 руб.

Брелок Ushatava, 5 900 руб.

Нино Шаматава вывернула фэшн-ностальгию на максимум — для новогоднего дропа возродила архивные платья Dachi из лайкры, двухслойные топы «Нино» (первое изделие дизайнера для бренда, созданное в 2015 году), сумки-мешки (пригодятся, чтобы донести сменку на корпоратив!), которые продолжают ироничную фэшн-тему с сумками-пакетами, подвески в виде часиков-конфет из детства и вязаные брелоки-змейки в честь символа наступающего года, каждая из которых создана вручную под кураторством мамы Нино Ольги Толстошеевой. 

Playgoer

Кастомный чепчик Playgoer

Кастомный чепчик Playgoer

Кастомная шуба Playgoer

Кастомная шуба Playgoer

Кастомная зипка Playgoer

Кастомная зипка Playgoer

Просто зипка — хорошо, а зипка-experience — в два раза лучше! Playgoer запустили сервис кастомизации вещей «Декорарий», где можно украсить не только худи, а еще шубу и пушистый чепчик как вам угодно — хоть анемонами-кроше, хоть люверсами, хоть бантами, хоть жемчугом. Идем на сайт, где вас за руку проведут от выбора изделия и его цвета до финального эскиза. А еще — если вы сами создаете декор или украшения, есть шанс попасть в команду Playgoer (пишите им, все расскажут!). 

St. Casanier

Костюм St. Casanier, 25 000 руб.

Костюм St. Casanier, 25 000 руб.

Костюм St. Casanier, 16 000 руб.

Костюм St. Casanier, 16 000 руб.

St. Casanier создали лучшую униформу для новогодних праздников (по мнению фэшн-редакторов Собака.ru!) — струящееся кимоно в оттенке шампанского, которое мы готовы снять только ради бежевой двойки с рубашкой и брюками с акцентной бордовой вышивкой «Saint or not» на кармашке. А на волне пижамкора (тренд — вчера, тренд — сегодня, тренд — завтра!) продолжаем носить летом с массивными золотыми браслеми, поясами-цепями и вьетнамками. 

Very Neat

Жакет Very Neat, 5 950 руб.

Жакет Very Neat, 5 950 руб.

Бургунди — цвет сезона по версии Энтони Ваккарелло в Saint Laurent, Кэтрин Гольдштейн в Khaite и дизайнеров новорожденного кэжуал-бренда Very Neat (марка от мастеров детского фэшна Crockid с 20-летним стажем!). Так что смело берем образцовый бордовый жакет с английским воротником для похода в Академическую капеллу на закрытие фестиваля «Дягилев P. S.».

Urbantiger

Мюли Urbantiger, 12 800 руб.

Мюли Urbantiger, 12 800 руб.

Этой зимой обувные гибриды повсюду, в том числе среди угг: профи гранжа Jolly Sick выпустили таби-версию сапог, мастера стритвира Gallery Dept скрестили их с казаками, а петербургские экоустойчивые локалы Urbantiger — с уютными тапочками.

Giambattista Valli

Платье Giambattista Valli, ДЛТ, 499 500 руб.

Платье Giambattista Valli, ДЛТ, 499 500 руб.

Платье Giambattista Valli, ДЛТ, 486 500 руб.

Платье Giambattista Valli, ДЛТ, 486 500 руб.

Черный бархат — база вечерних луков и хит сезона по версии Демны Гвасалии и Дэниела Розберри. Так что для новогоднего «Щелкунчика» в Михайловском выбираем приталенное платье от мастеров кокеткора Giambattista Valli (снова в ДЛТ!) в комбо с фальшпуантами. А деликатное цветочное платье (very demure!) миксуем с молочным бадлоном на выставку «На свет из темноты» ювелира Ильгиза Фазулзянова в Музее Фаберже.

Maison David

Кардиган Maison David, Rendez-Vous, 5 920 руб.

Кардиган Maison David, Rendez-Vous, 5 920 руб.

Оттачиваем мастерство колорблока и по цветовому канону Gucci сочетаем шоколадные пиджаки с зелеными кардиганами от французских артизанов Maison David во главе с Давидом Гамазаном (начинали в 2020 году с дропа мужской обуви, а теперь наладили сверхсовременное трикотажное производство!).

Sergio Rossi

Туфли Sergio Rossi, No One, 78 390 руб.

Туфли Sergio Rossi, No One, 78 390 руб.

Бархатный кейп без стейтмент-обуви — деньги на ветер, убеждена команда итальяноцентричного мультибренда No One, собравшая у себя корпус it-туфель. Наши фавориты — лодочки Sergio Rossi, украшенные акцентными пряжками (аксессуар сезона по версии Loewe!), ботильоны Baldinini на конструктивистском каблуке (как у Tory Burch!), а также сетчатые балетки Le Silla в кристаллах и устойчивые лоферы Principe di Bologna с массивной цепью (тренд!) вместо пенни-выреза, которые пригодятся для затяжных диалогов у новогодней елки.

Diego M

Пуховик Diego M

Пуховик Diego M

Важные ингредиенты остромодного après-ski-лука — скандинавские свитеры от Джонатана Андерсона, меховые ушанки с подиума Сэнди Лян и стеганые коконы Diego M, сочиненные семейным дизайн-дуэтом Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли из теплой микрофибры и экоустойчивого меха. Такие морозостойкие куртки пригодятся и на игорских трассах во время показательных фэшн-трюков, и во время праздничного стейкейшна (грациозные аксели на новоголландском катке сами себя не исполнят!).

Doucal’s

Лоферы Doucal’s

Лоферы Doucal’s

Лучшие лоферы из матовой шоколадной кожи (хит офискорного гардероба по версии Ferragamo!) найдены у потомственных итальянских обувщиков Джанни и Джерри Джаннини из Doucal’s: для нарядных планерок в «Лахте» миксуем с костюмной двойкой и платьем, надетым вместо рубашки (тренд!).

Karl Lagerfeld

Сумка Karl Lagerfeld

Сумка Karl Lagerfeld

Без бантиков в праздники никуда: вместе с Кендалл Дженнер считают Алессандро Микеле в Valentino, Эди Слиман в Celine и креативный директор Karl Lagerfeld Хан Ким, снабдивший нас нарядным клатчем в пайетках для похода в коктейльный бар «Серж» от пати-консьержей Çava Disco.

Furla

Сумка Furla, 23 500 руб.

Сумка Furla, 23 500 руб.

Не выходим из дома без вещей из красной лакированной кожи — тренд заверен Сабато де Сарно, Диларой Финдикоглу и звездными луками сверхновой поп-дивы Оливии Родриго. Голосуем за алый свайп-багет Delizia от тосканских ремесленников Furla: миксуем с драматичными бодиконами и гротескными басками и спешим за спритцем-посвящением Курехину в кабак «Вчера и навсегда» (лауреат премии «Что где есть в Петербурге — 2024»!). А нарядную шкатулку-косметичку Camelia берем на симфоническое новоселье Дома Радио на Невском проспекте.

Nika

Часы Nika, 56 500 руб.

Часы Nika, 56 500 руб.

Образцовый кобальтовый оттенок перекочевал с полотен Лучо Фонтана на кейпы Jil Sander, платья Valentino и часы Nika, украшенные стеклом с суперпрочным сапфировым напылением и акцентной гравировкой на ранте.

Coccinelle

Сумка Coccinelle

Сумка Coccinelle

У сумок свой après ski: переходим на утепленные кросс-боди из кучерявого экомеха (тренд от Alaïa и Saint Laurent!), созданные швейцарскими аутдор-спецами Inuikii (их альпинистские ботинки покорили супермодель Флору Кокрель и тату-диву Ань Уисл!) в коллаборации с миланскими ремесленниками Coccinelle.

Boggi Milano

Парка Boggi Milano, 87 700 руб.

Парка Boggi Milano, 87 700 руб.

Олдскульные шерстяные пальто — out, технологичные парки, как у Balenciaga и Ann Demeulemeester, — in! Наш краш — непродуваемая и непромокаемая куртка Shield от итальянских спецов мужского гардероба Boggi Milano (образцовую терморегуляцию гарантирует утеплитель Primaloft на базе пуха и синтетических микроволокон).

Geox

Луноходы Geox

Луноходы Geox

Каноничные мунбуты в стиле зимних луков Рианны и Кендалл Дженнер — хорошо, а супертеплые луноходы Geox из трендовой замши (не промокают за счет мембраны Amphibiox!) — лучше.

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Материал из номера:
Декабрь

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