Кастом-худи, сумки-банты и серьги-пузыри: модные мастхэвы декабря

Подстать предновогоднему Петербургу украшаемся серьгами-пузырьками Caviar Jewellery, театральным бархатом Giambattista Valli (подиумная коллекцию — уже в ДЛТ!), ностальгическими кружевными комбинациями Ushatava и атласным кимоно St. Casanier (надеваем сейчас и не снимаем до конца праздников).
Caviar Jewellery
С одобрения Jil Sander и Saint Laurent меняем микропусеты на внушительные стейтмент-серьги, в создании которых преуспели главные петербургские мастера арт + фэшн-бижутерии Caviar Jewellery. За 10 лет худрук Ольга Базарова собрала в ювелирном портфолио работы для «Матильды» Алексея Учителя и «Аудиенции» Театра Наций с Инной Чуриковой в роли Елизаветы II, а также влюбила в свои каффы и колье звезду «Фишера» Александру Бортич, антиэйдж-модель Валентину Ясень и поп-диву Катю Iowa. В новой коллекции Bubble World отлила пузырьки из латуни в лимонной позолоте, а кольца-полусферы покрыла белым родием — будем миксовать с трендовыми комбинациями из черного бархата и коктейльными ретромини в перламутровых пайетках (тренд!). Хорошая новость: весь корпус украшений Caviar Jewellery теперь можно найти в их флагманском бутике на Петроградке.
Masterpeace
Платье Masterpeace
Встраиваемся в снова трендовый спортшик не только с экстраплечистыми олимпийками Balenciaga и футбольными джерси Fendi, но и платьями-боди по мотивам униформы фигуристок из новой коллекции Masterpeace. В тандеме со сверкающими босоножками и моносерьгой-цветком Anissa Kermiche алое миди на пятерку отработает на новогодних вечеринках, а после — трансформируется в летний мастхэв с помощью сабо на плоской подошве.
Ushatava
Нино Шаматава вывернула фэшн-ностальгию на максимум — для новогоднего дропа возродила архивные платья Dachi из лайкры, двухслойные топы «Нино» (первое изделие дизайнера для бренда, созданное в 2015 году), сумки-мешки (пригодятся, чтобы донести сменку на корпоратив!), которые продолжают ироничную фэшн-тему с сумками-пакетами, подвески в виде часиков-конфет из детства и вязаные брелоки-змейки в честь символа наступающего года, каждая из которых создана вручную под кураторством мамы Нино Ольги Толстошеевой.
Playgoer
Просто зипка — хорошо, а зипка-experience — в два раза лучше! Playgoer запустили сервис кастомизации вещей «Декорарий», где можно украсить не только худи, а еще шубу и пушистый чепчик как вам угодно — хоть анемонами-кроше, хоть люверсами, хоть бантами, хоть жемчугом. Идем на сайт, где вас за руку проведут от выбора изделия и его цвета до финального эскиза. А еще — если вы сами создаете декор или украшения, есть шанс попасть в команду Playgoer (пишите им, все расскажут!).
St. Casanier
St. Casanier создали лучшую униформу для новогодних праздников (по мнению фэшн-редакторов Собака.ru!) — струящееся кимоно в оттенке шампанского, которое мы готовы снять только ради бежевой двойки с рубашкой и брюками с акцентной бордовой вышивкой «Saint or not» на кармашке. А на волне пижамкора (тренд — вчера, тренд — сегодня, тренд — завтра!) продолжаем носить летом с массивными золотыми браслеми, поясами-цепями и вьетнамками.
Very Neat
Бургунди — цвет сезона по версии Энтони Ваккарелло в Saint Laurent, Кэтрин Гольдштейн в Khaite и дизайнеров новорожденного кэжуал-бренда Very Neat (марка от мастеров детского фэшна Crockid с 20-летним стажем!). Так что смело берем образцовый бордовый жакет с английским воротником для похода в Академическую капеллу на закрытие фестиваля «Дягилев P. S.».
Urbantiger
Этой зимой обувные гибриды повсюду, в том числе среди угг: профи гранжа Jolly Sick выпустили таби-версию сапог, мастера стритвира Gallery Dept скрестили их с казаками, а петербургские экоустойчивые локалы Urbantiger — с уютными тапочками.
Giambattista Valli
Черный бархат — база вечерних луков и хит сезона по версии Демны Гвасалии и Дэниела Розберри. Так что для новогоднего «Щелкунчика» в Михайловском выбираем приталенное платье от мастеров кокеткора Giambattista Valli (снова в ДЛТ!) в комбо с фальшпуантами. А деликатное цветочное платье (very demure!) миксуем с молочным бадлоном на выставку «На свет из темноты» ювелира Ильгиза Фазулзянова в Музее Фаберже.
Maison David
Оттачиваем мастерство колорблока и по цветовому канону Gucci сочетаем шоколадные пиджаки с зелеными кардиганами от французских артизанов Maison David во главе с Давидом Гамазаном (начинали в 2020 году с дропа мужской обуви, а теперь наладили сверхсовременное трикотажное производство!).
Sergio Rossi
Бархатный кейп без стейтмент-обуви — деньги на ветер, убеждена команда итальяноцентричного мультибренда No One, собравшая у себя корпус it-туфель. Наши фавориты — лодочки Sergio Rossi, украшенные акцентными пряжками (аксессуар сезона по версии Loewe!), ботильоны Baldinini на конструктивистском каблуке (как у Tory Burch!), а также сетчатые балетки Le Silla в кристаллах и устойчивые лоферы Principe di Bologna с массивной цепью (тренд!) вместо пенни-выреза, которые пригодятся для затяжных диалогов у новогодней елки.
Diego M
Пуховик Diego M
Важные ингредиенты остромодного après-ski-лука — скандинавские свитеры от Джонатана Андерсона, меховые ушанки с подиума Сэнди Лян и стеганые коконы Diego M, сочиненные семейным дизайн-дуэтом Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли из теплой микрофибры и экоустойчивого меха. Такие морозостойкие куртки пригодятся и на игорских трассах во время показательных фэшн-трюков, и во время праздничного стейкейшна (грациозные аксели на новоголландском катке сами себя не исполнят!).
Doucal’s
Лоферы Doucal’s
Лучшие лоферы из матовой шоколадной кожи (хит офискорного гардероба по версии Ferragamo!) найдены у потомственных итальянских обувщиков Джанни и Джерри Джаннини из Doucal’s: для нарядных планерок в «Лахте» миксуем с костюмной двойкой и платьем, надетым вместо рубашки (тренд!).
Karl Lagerfeld
Сумка Karl Lagerfeld
Без бантиков в праздники никуда: вместе с Кендалл Дженнер считают Алессандро Микеле в Valentino, Эди Слиман в Celine и креативный директор Karl Lagerfeld Хан Ким, снабдивший нас нарядным клатчем в пайетках для похода в коктейльный бар «Серж» от пати-консьержей Çava Disco.
Furla
Не выходим из дома без вещей из красной лакированной кожи — тренд заверен Сабато де Сарно, Диларой Финдикоглу и звездными луками сверхновой поп-дивы Оливии Родриго. Голосуем за алый свайп-багет Delizia от тосканских ремесленников Furla: миксуем с драматичными бодиконами и гротескными басками и спешим за спритцем-посвящением Курехину в кабак «Вчера и навсегда» (лауреат премии «Что где есть в Петербурге — 2024»!). А нарядную шкатулку-косметичку Camelia берем на симфоническое новоселье Дома Радио на Невском проспекте.
Nika
Образцовый кобальтовый оттенок перекочевал с полотен Лучо Фонтана на кейпы Jil Sander, платья Valentino и часы Nika, украшенные стеклом с суперпрочным сапфировым напылением и акцентной гравировкой на ранте.
Coccinelle
Сумка Coccinelle
У сумок свой après ski: переходим на утепленные кросс-боди из кучерявого экомеха (тренд от Alaïa и Saint Laurent!), созданные швейцарскими аутдор-спецами Inuikii (их альпинистские ботинки покорили супермодель Флору Кокрель и тату-диву Ань Уисл!) в коллаборации с миланскими ремесленниками Coccinelle.
Boggi Milano
Олдскульные шерстяные пальто — out, технологичные парки, как у Balenciaga и Ann Demeulemeester, — in! Наш краш — непродуваемая и непромокаемая куртка Shield от итальянских спецов мужского гардероба Boggi Milano (образцовую терморегуляцию гарантирует утеплитель Primaloft на базе пуха и синтетических микроволокон).
Geox
Луноходы Geox
Каноничные мунбуты в стиле зимних луков Рианны и Кендалл Дженнер — хорошо, а супертеплые луноходы Geox из трендовой замши (не промокают за счет мембраны Amphibiox!) — лучше.
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