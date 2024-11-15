Жакеты-пузыри, сумки-плетенки и fall floral пижамы: модный дайджест

Входим в режим «дожить до нового года», а для поднятия морального духа скупаем блестки, перья, пайетки и меха. Все мастхэвы для праздничного вайба — уже отшили в Петербурге. Полупрозрачные кейпы Gate31, ретрофутуристичные металлик-двойки Autentiments, шелковые пижамы Any Wowzers и другие модные хайлайты недели — в нашем дайджесте.
Ola Ola
Аллигаторы, тигры, пони, змеи и леопарды — весь зверинец Ola Ola мигрировал на масштабную распродажу. Кроме дикой коллекции FW'24 (отдают с 30%-ной скидкой!) в Black Friday участвую все дропы предыдущих сезонов, которые можно отхватить за полцены. А еще на аттракцион невиданной щедрости впервые попали аксессуары — рептильные ремни, трендовые лакированные сумки, тигровые митенки и пятнистые ранцы уже дожидаются вас в шоуруме до 18 ноября.
Gate31
Петербургские профи функционального минимализма вовсю готовятся к предновогоднему марафону — для череды вечеринок и корпоративов отшили белоснежные сеты с удлиненными блузами-бандо, двойки из жатой вискозы, топы с подвижной отделкой из вуали (из вечерней коллекции моментально улетели в sold out!) и пайеточные (куда без них) юбки и комбинации, которые призывают миксовать с кейпом из полупрозрачного шифона.
P.Y.E
Pок-звезды петербургской оптики P.Y.E запустили коллекцию клипонов — насадок с солнцезащитными линзами, которые подходят к 12 моделям очков бренда. Они легко и надежно крепятся, при этом не утяжеляя оправу. А еще закрывают потребность в двух оправах — носить клипоны можно поверх стекол с диоптриями, одновременно сохраняя коррекцию зрения и защиту от солнечных лучей и ультрафиолета.
Meowshka
Феи винтаж-кутюра Meowshka объединились с брендом Truffle Bee и создали самый фотогеничный столовый текстиль для новогодней (и не только!) сервировки. В дропе — плейсмат-котенок (тот самый, что подмигивает с сайта Meowshka) из белой эко-кожи с хлопковым тиффани-кантом и бархатные костеры-бантики (мечта образцовой традвайф!). Записываем в новогодний вишлист или, не дожидаясь Деда Мороза, сами кладем себе под елку.
Autentiments
Прежде, чем загадывать желание на будущее, команда Autentiments призывает вспомнить лучшее из прошлого: в новогодней коллекции Solar встретились плечистые мини Андре Куррежа, серебристый металлик Пако Рабана и объемные рукава на манер платья-пузыря Пьера Кардена — одним словом, ретрофутуризм. Не забыли и про Хельмута Ньютона — от него досталась точность линий, чувственность полупрозрачных тканей, строгая сексуальность (никаких кокеткорных бантиков и рюш!) и черный цвет.
Misa Bags
Любуемся новинкой сумочных дел мастеров Misa Bags — минималистичной Vale с акцентным переплетением, выполненной из двух видов кожи. В качестве отправной точки дизайнер Екатерина Харитошина выбрала артизанские работы японского художника, который на протяжении 30 лет плетет свои работы из бамбука. Творчество японца вдохновило команду дополнить сумку деталями, которые переплетались вручную (даже маленькие петли для ремешка — ювелиный хенд-мейд!). В комплекте — два съемных ремешка разной длины, которые превращают кросс-боди в багет — и наоборот.
Any Wowzers
Вслед за Миуччей Прада в Miu Miu и Джонатаном Андерсоном в Loewe фаундер Any Wowzers Анна Баркова призывает не ограничивать цветочный принт исключительно весенне-летним гардеробом. В период новогодних праздников (читай: домашнего ничегонеделания) меняем fall floral dress на winter floral pajamas с живописными принтами в виде лилий и роз (авторства Ани), а с оттепелью по всем традициям пижамкора миксуем двойку с кучерявыми свиферами и объемным пальто.
Lime
Приодев женщин в black tie смокинги, жилеты, сверкающие золотом сеты и кружевные комбинации, Lime принялись за мужчин: отшили вечерние пиджаки с атласными лацканами в паре с широкими брюками, полосатые тройки, атласные и пайеточные блузы, шерстяные кардиганы-блейзеры и две statement шубы из искусственного меха (кто вы сегодня — волк или овечка?). А принарядится советуем не только в ночь X, но и прямо сейчас — отмечаем обновленное меню в Lime Cafe и спешим пробовать пирожные со вкусами яблоко-корица и шоколад-апельсин, разноцветные пирожные и согреваться в перерывах между набегами на торговые центры (подарки сами себя не купят) латте «Черемуха-Мед» (по вкусу как тот самый медовик из детства!).
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