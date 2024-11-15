Жакеты-пузыри, сумки-плетенки и fall floral пижамы: модный дайджест

Приодев женщин в black tie смокинги, жилеты, сверкающие золотом сеты и кружевные комбинации, Lime принялись за мужчин: отшили вечерние пиджаки с атласными лацканами в паре с широкими брюками, полосатые тройки, атласные и пайеточные блузы, шерстяные кардиганы-блейзеры и две statement шубы из искусственного меха (кто вы сегодня — волк или овечка?). А принарядится советуем не только в ночь X, но и прямо сейчас — отмечаем обновленное меню в Lime Cafe и спешим пробовать пирожные со вкусами яблоко-корица и шоколад-апельсин, разноцветные пирожные и согреваться в перерывах между набегами на торговые центры (подарки сами себя не купят) латте «Черемуха-Мед» (по вкусу как тот самый медовик из детства!).